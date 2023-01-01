5 способов выполнения системных команд в Python: полное руководство

Для кого эта статья:

Программисты и разработчики, желающие улучшить свои навыки в Python

Системные администраторы и DevOps-инженеры, занимающиеся автоматизацией процессов

Студенты и начинающие разработчики, ищущие практическое руководство по выполнению системных команд в Python Python — идеальный инструмент для системной автоматизации, способный управлять процессами операционной системы изнутри ваших скриптов. Когда стандартные библиотеки языка не справляются с задачей, умение запускать команды оболочки и обрабатывать их вывод становится бесценным навыком. В этой статье я разберу пять различных способов выполнения системных команд в Python — от простейших до продвинутых методов с тонким контролем над процессами. 🐍 Эти техники значительно расширят ваш инструментарий автоматизации и помогут создавать более гибкие решения.

Зачем нужно выполнять команды оболочки через Python

Запуск системных команд из Python открывает поистине безграничные возможности для автоматизации. Представьте: вам больше не нужно переключаться между командной строкой и скриптами — Python становится единой точкой управления всеми процессами.

Существует три ключевых сценария, когда запуск команд оболочки через Python становится незаменимым:

Автоматизация системного администрирования — мониторинг системных ресурсов, обслуживание серверов, автоматические бэкапы и развёртывание приложений

— мониторинг системных ресурсов, обслуживание серверов, автоматические бэкапы и развёртывание приложений Интеграция с существующими инструментами командной строки — когда готовые CLI-утилиты решают специфические задачи эффективнее, чем чистый Python

— когда готовые CLI-утилиты решают специфические задачи эффективнее, чем чистый Python Управление параллельными процессами — запуск и контроль множественных системных операций одновременно

Михаил Дорофеев, DevOps-инженер

Однажды я столкнулся с необходимостью ежедневно контролировать использование дискового пространства на 50+ серверах. Ручная проверка занимала около двух часов. Я написал Python-скрипт, который подключался к каждому серверу через SSH, выполнял команду df -h , анализировал вывод и отправлял уведомления при заполнении диска более чем на 80%. Скрипт использовал subprocess для локальных операций и библиотеку paramiko для SSH-подключений: Python Скопировать код import subprocess import paramiko import smtplib def check_local_disk(): result = subprocess.run(['df', '-h'], capture_output=True, text=True) # Анализ локального диска def check_remote_disk(server): client = paramiko.SSHClient() client.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy()) client.connect(server, username='admin') stdin, stdout, stderr = client.exec_command('df -h') output = stdout.read().decode() # Анализ удалённого диска Теперь вместо двух часов ежедневно процесс занимает 30 секунд работы скрипта. За год это сэкономило более 700 часов моего времени!

Стоит помнить о потенциальных проблемах при выполнении системных команд:

Проблема Описание Решение Безопасность Инъекции команд при использовании пользовательского ввода Использование аргументов в виде списка вместо строк Кросс-платформенность Команды могут отличаться на разных ОС Проверка платформы через os.name или sys.platform Производительность Процессы оболочки потребляют ресурсы Использование нативных Python-решений где возможно Обработка ошибок Системные команды могут завершаться с ошибкой Проверка кодов возврата и перехват исключений

Метод 1: os.system() — простой способ запуска команд

Модуль os.system() — самый простой способ выполнить команду оболочки в Python. Этот метод существует с ранних версий языка и работает практически идентично вызову команды напрямую из терминала.

Базовый синтаксис предельно прост:

Python Скопировать код import os exit_code = os.system('ls -la') print(f"Команда завершилась с кодом: {exit_code}")

Однако у этого метода есть серьёзные ограничения:

Вы получаете только код возврата, но не сам вывод команды

Нет прямого способа перехватить stdout или stderr

Отсутствует контроль над процессом выполнения

Повышенные риски безопасности при использовании с пользовательским вводом

Для захвата вывода приходится использовать перенаправление в файл и последующее чтение:

Python Скопировать код import os import tempfile # Создаем временный файл temp = tempfile.NamedTemporaryFile(delete=False) temp.close() # Перенаправляем вывод во временный файл os.system(f'ls -la > {temp.name}') # Читаем результат with open(temp.name, 'r') as f: output = f.read() print(output) # Удаляем временный файл os.unlink(temp.name)

Несмотря на архаичность, os.system() может быть полезен в следующих случаях:

Быстрое прототипирование скриптов

Простые сценарии, где не требуется анализ вывода

Запуск команд, которые взаимодействуют с пользователем через терминал

Ситуации, когда вывод команды нужно сразу показать пользователю без обработки

Метод 2: subprocess.run() — современный подход к выполнению команд

Модуль subprocess, введенный в Python 2.4 и значительно улучшенный в Python 3.5, предоставляет гораздо более мощный механизм для выполнения системных команд. Метод subprocess.run() — рекомендуемый способ для большинства задач, связанных с выполнением команд оболочки. 🔄

Базовое использование subprocess.run():

Python Скопировать код import subprocess # Простой вызов result = subprocess.run(['ls', '-la']) print(f"Код возврата: {result.returncode}") # Захват вывода result = subprocess.run(['ls', '-la'], capture_output=True, text=True) print(f"Stdout: {result.stdout}") print(f"Stderr: {result.stderr}")

Ключевые преимущества subprocess.run():

Безопасное выполнение команд с аргументами (через список)

Простой захват stdout и stderr

Возможность установки таймаута выполнения

Контроль кодировки вывода

Возможность передачи входных данных процессу

Алексей Сорокин, Data Scientist

В одном из проектов по анализу данных я столкнулся с необходимостью обрабатывать огромные CSV-файлы (более 20 ГБ). Python справлялся медленно, а инструмент командной строки csvkit работал намного эффективнее для некоторых операций. Я создал конвейер обработки данных, где Python оркестрировал работу нескольких утилит csvkit: Python Скопировать код import subprocess import pandas as pd import tempfile def process_large_csv(input_file): # Шаг 1: Фильтрация данных с помощью csvgrep with tempfile.NamedTemporaryFile(suffix='.csv', delete=False) as temp: subprocess.run([ 'csvgrep', '-c', 'status', '-m', 'COMPLETED', input_file ], stdout=temp, text=True, check=True) temp_path = temp.name # Шаг 2: Агрегация данных с помощью csvsql result = subprocess.run([ 'csvsql', '--query', 'SELECT region, COUNT(*) as count FROM stdin GROUP BY region', temp_path ], capture_output=True, text=True, check=True) # Шаг 3: Анализ результатов в Python df = pd.read_csv(pd.StringIO(result.stdout)) return df Эта комбинация Python и инструментов командной строки сократила время обработки с нескольких часов до 15 минут. Я никогда бы не достиг такой производительности, используя только Python или только командные инструменты.

Полезные параметры subprocess.run():

Параметр Описание Пример использования shell Выполнение команды через оболочку (опасно с пользовательским вводом) subprocess.run('ls -la | grep ".py"', shell=True) timeout Максимальное время выполнения в секундах subprocess.run(['sleep', '10'], timeout=5) input Данные для отправки в stdin процесса subprocess.run(['grep', 'pattern'], input='text to search', text=True) env Переменные окружения для процесса subprocess.run(['script.sh'], env={'DEBUG': '1'}) cwd Рабочая директория процесса subprocess.run(['make'], cwd='/path/to/project') check Вызов исключения при ненулевом коде возврата subprocess.run(['grep', 'pattern', 'file.txt'], check=True)

В Python 3.7+ появился параметр capture_output , заменяющий необходимость указывать stdout=subprocess.PIPE и stderr=subprocess.PIPE отдельно.

Метод 3: subprocess.Popen() для продвинутого контроля процессов

Класс subprocess.Popen представляет низкоуровневый интерфейс, который лежит в основе subprocess.run(). Он обеспечивает максимальную гибкость и контроль над выполняемыми процессами. Если subprocess.run() похож на высокоуровневую функцию с разумными значениями по умолчанию, то Popen — это конструктор, дающий вам полный контроль. 🛠️

Основные преимущества subprocess.Popen:

Асинхронное выполнение команд — процесс запускается, но Python продолжает выполнение

Возможность взаимодействия с процессом во время его работы

Доступ к потокам ввода/вывода в реальном времени

Управление жизненным циклом процесса (принудительное завершение, проверка статуса)

Создание конвейеров из нескольких процессов (аналог пайпов в shell)

Базовый пример использования Popen:

Python Скопировать код import subprocess # Запуск процесса асинхронно process = subprocess.Popen(['ls', '-la'], stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE, text=True) # Продолжение выполнения Python-кода print("Процесс запущен, Python продолжает работать") # Когда нужен результат – получаем его stdout, stderr = process.communicate() print(f"Результат: {stdout}") print(f"Ошибки: {stderr}") print(f"Код возврата: {process.returncode}")

Чтение вывода процесса в реальном времени:

Python Скопировать код import subprocess import sys # Запуск длительного процесса с выводом в реальном времени process = subprocess.Popen(['ping', 'google.com'], stdout=subprocess.PIPE, text=True) # Чтение и обработка вывода построчно while True: line = process.stdout.readline() if not line: break print(f"Получено: {line.strip()}") sys.stdout.flush() # Принудительный вывод в консоль # Ожидание завершения процесса process.wait() print(f"Процесс завершен с кодом: {process.returncode}")

Создание конвейера процессов (аналог shell pipe):

Python Скопировать код import subprocess # Создаем первый процесс (аналог "ls -la") p1 = subprocess.Popen(['ls', '-la'], stdout=subprocess.PIPE, text=True) # Создаем второй процесс, принимающий вывод первого (аналог "| grep py") p2 = subprocess.Popen(['grep', 'py'], stdin=p1.stdout, stdout=subprocess.PIPE, text=True) # Закрываем stdout первого процесса, чтобы не блокировать EOF p1.stdout.close() # Получаем результат после всей обработки output, err = p2.communicate() print(f"Найденные Python файлы:

{output}")

Наиболее распространенные сценарии использования subprocess.Popen:

Длительные процессы, требующие мониторинга

Параллельное выполнение нескольких команд

Создание сложных конвейеров обработки данных

Интерактивное взаимодействие с процессом (чтение/запись)

Системные сервисы и демоны

Метод 4 и 5: os.popen() и библиотеки sh/fabric для специфических задач

Помимо основных методов, существуют альтернативные подходы, которые могут быть более удобны для определённых сценариев использования. Рассмотрим os.popen() и сторонние библиотеки sh и fabric. 🔧

Метод 4: os.popen()

Функция os.popen() представляет собой компромисс между простотой os.system() и функциональностью subprocess. Она запускает команду и возвращает файловый объект для чтения или записи.

Python Скопировать код import os # Выполнение команды и получение вывода как файлового объекта stream = os.popen('ls -la') output = stream.read() print(output) # Проверка кода возврата return_code = stream.close() print(f"Код возврата: {return_code}")

Ключевые особенности os.popen():

Более простой синтаксис для захвата вывода по сравнению с os.system()

Позволяет обрабатывать вывод как поток (можно читать построчно)

Ограниченные возможности по обработке ошибок

Устаревший метод, но все еще полезный для быстрых скриптов

Метод 5: Библиотеки sh и fabric

Для тех, кто регулярно работает с системными командами, стандартные методы Python могут казаться многословными. Сторонние библиотеки предлагают более элегантный синтаксис и дополнительные возможности.

Библиотека sh позволяет вызывать системные команды как функции Python:

Python Скопировать код # pip install sh import sh # Вызов команд как функций output = sh.ls("-la") print(output) # Поддержка конвейеров py_files = sh.grep(sh.ls("-la"), "py") print(py_files) # Асинхронное выполнение process = sh.ls("-la", _bg=True) # Делаем что-то еще result = process.wait()

Библиотека fabric специализируется на автоматизации выполнения команд как локально, так и на удалённых серверах через SSH:

Python Скопировать код # pip install fabric from fabric import Connection # Локальное выполнение from fabric import Connection c = Connection("localhost") result = c.run("ls -la") print(f"Stdout: {result.stdout}") # Удаленное выполнение remote = Connection("user@server") result = remote.run("df -h") print(f"Дисковое пространство: {result.stdout}") # Выполнение с sudo result = remote.sudo("apt update")

Сравнение методов выполнения команд оболочки:

Метод Простота использования Функциональность Безопасность Лучше всего подходит для os.system() Высокая Низкая Низкая Быстрых скриптов, вывод в консоль subprocess.run() Средняя Высокая Высокая Большинства задач, одиночных команд subprocess.Popen() Низкая Очень высокая Высокая Сложных сценариев, конвейеров, асинхронных задач os.popen() Высокая Средняя Средняя Простых задач с обработкой вывода sh/fabric Высокая Высокая Высокая Регулярной автоматизации, удаленного управления

Ключевые рекомендации при выборе метода:

Используйте subprocess.run() как основной метод для большинства задач

Применяйте subprocess.Popen() когда нужен тонкий контроль над процессами

Рассмотрите sh для кратких скриптов автоматизации с чистым синтаксисом

Выбирайте fabric для задач, связанных с удалённым администрированием

Избегайте os.system() в продакшн-коде из-за ограниченной функциональности и потенциальных проблем безопасности