30 вариантов фразового глагола look: от базового смысла до нюансов

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык на уровне от начального до среднего

Преподаватели английского языка, желающие обогатить свои уроки

Люди, интересующиеся улучшением своих навыков общения на английском языке Фразовый глагол "look" — настоящая золотая жила для любого, кто изучает английский язык! Одно маленькое слово в сочетании с различными предлогами и частицами способно передать десятки значений, трансформируя базовое "смотреть" в целую палитру действий и состояний. Если ваш словарный запас застопорился на уровне "I look at the picture", пора расширять горизонты. Освоив 30 вариантов употребления фразового глагола look, вы поднимете свою речь на принципиально новый уровень — от простого наблюдателя до активного участника англоязычной коммуникации. 🔍 Погрузимся в мир этого многогранного глагола, разобрав каждый его оттенок на конкретных примерах.

Что такое фразовый глагол look и его базовое значение

Фразовый глагол (phrasal verb) — это конструкция, состоящая из глагола и одного или нескольких предлогов или наречных частиц. Такое сочетание часто обретает значение, совершенно отличное от исходного смысла глагола. Базовый глагол "look" в своём простейшем виде означает "смотреть", "глядеть", "выглядеть". Однако в сочетании с различными предлогами и частицами он приобретает многочисленные дополнительные значения.

Рассмотрим основные характеристики глагола "look":

Аспект Описание Исходное значение Направлять взгляд, смотреть Тип глагола Непереходный (в базовом значении) Формы look, looks, looking, looked Произношение /lʊk/ Синонимы see, watch, observe, view

Важная особенность глагола "look" заключается в том, что в своей базовой форме он требует предлога "at" для указания объекта: "I look at the sky" (Я смотрю на небо). Без предлога он приобретает значение "выглядеть": "You look tired" (Ты выглядишь уставшим).

Однако настоящая магия начинается, когда "look" встречается с различными предлогами и частицами, образуя фразовые глаголы с совершенно новыми значениями. Например:

"Look after" — заботиться, присматривать

"Look for" — искать

"Look up" — искать информацию, смотреть вверх

"Look forward to" — ждать с нетерпением

Именно эта многогранность делает фразовый глагол "look" одним из самых полезных и одновременно сложных для изучающих английский язык. 🎯

Look в сочетании с предлогами: общие формы и правила

При изучении фразового глагола "look" важно понимать принципы его сочетания с различными предлогами и частицами. От правильного построения фразы зависит не только грамматическая корректность, но и передаваемый смысл.

Анастасия, преподаватель английского языка с 15-летним опытом Однажды на уроке с продвинутыми студентами я провела эксперимент. Написала на доске базовый глагол "look" и попросила каждого добавить к нему предлог, получив новое значение. За 10 минут мы собрали более 20 вариантов! Самым сложным для студентов оказалось различие между "look after" и "look for" — многие путали "заботиться" и "искать". Чтобы закрепить разницу, я придумала мнемоническое правило: "After" связан с последовательностью во времени — сначала появляется объект, ПОТОМ (after) мы о нём заботимся. А "for" связан с целью — мы ищем ТО, ЧЕГО у нас еще нет. Этот простой приём помог избавиться от путаницы раз и навсегда.

Рассмотрим основные правила использования фразовых глаголов с "look":

Разделяемые и неразделяемые комбинации. Некоторые фразовые глаголы можно "разделять", помещая дополнение между глаголом и предлогом/частицей, а некоторые — нельзя. Например, "look up a word" (искать слово) можно сказать и как "look a word up". Переходность. Хотя базовый глагол "look" непереходный, некоторые его фразовые формы становятся переходными и требуют прямого дополнения. Устойчивость значения. Значение фразового глагола часто невозможно вывести из значений его составляющих — это нужно запоминать. Контекстная зависимость. Некоторые фразовые глаголы с "look" могут иметь разные значения в зависимости от контекста.

Тип комбинации Пример Правило использования Разделяемые look up (information) Можно сказать "look up the word" или "look the word up" Неразделяемые look after (children) Только "look after the children" (нельзя сказать "look the children after") С двумя частицами look forward to Требует герундия: "look forward to seeing you" Идиоматические look down on (someone) Имеют переносное значение, не выводимое из составных частей

При изучении фразовых глаголов с "look" полезно группировать их по смыслу или по предлогу/частице, что облегчает запоминание. Например, можно выделить группу глаголов, связанных с направлением взгляда (look up, look down, look away) или с отношением к чему-либо (look down on, look up to). 🧠

Look after, look for, look up: 15 популярных комбинаций

Рассмотрим 15 наиболее распространённых и полезных комбинаций с фразовым глаголом "look", которые существенно обогатят ваш словарный запас. Каждая из этих комбинаций имеет своё уникальное значение и особенности использования.

Look after (заботиться, присматривать) Can you look after my cat while I'm away? — Можешь присмотреть за моей кошкой, пока меня не будет? Look for (искать) I'm looking for my keys. Have you seen them? — Я ищу свои ключи. Ты их видел? Look up (искать информацию; посмотреть вверх) You should look up this word in the dictionary. — Тебе следует посмотреть это слово в словаре. Look up! There's a beautiful rainbow. — Посмотри вверх! Там прекрасная радуга. Look forward to (ждать с нетерпением) I'm looking forward to meeting you. — Я с нетерпением жду встречи с тобой. Look into (исследовать, изучать проблему) The police are looking into the case. — Полиция изучает это дело. Look out (быть осторожным; выглядывать) Look out! There's a car coming. — Осторожно! Едет машина. Look back (оглядываться; вспоминать прошлое) Sometimes it's useful to look back and analyze your mistakes. — Иногда полезно оглянуться назад и проанализировать свои ошибки. Look down on (смотреть свысока, презирать) She looks down on people who haven't gone to college. — Она смотрит свысока на людей, не получивших высшее образование. Look up to (уважать, восхищаться) I've always looked up to my older brother. — Я всегда восхищался своим старшим братом. Look through (просматривать, бегло изучать) I need to look through these documents before the meeting. — Мне нужно просмотреть эти документы перед встречей. Look over (осматривать, проверять) Could you look over my essay for errors? — Не мог бы ты проверить моё эссе на ошибки? Look around (осматриваться, оглядываться по сторонам) We spent the afternoon looking around the old town. — Мы провели день, осматривая старый город. Look like (выглядеть как, быть похожим) You look like your mother. — Ты похож на свою маму. Look away (отвести взгляд) She looked away when I asked her about the incident. — Она отвела взгляд, когда я спросил её об инциденте. Look ahead (смотреть вперёд, планировать будущее) It's important to look ahead and prepare for retirement. — Важно смотреть вперед и готовиться к пенсии.

Каждый из этих фразовых глаголов имеет свои грамматические особенности и контексты использования. Например, "look forward to" всегда требует после себя герундия (глагола с окончанием -ing) или существительного. "Look up to" используется только в переносном смысле для выражения уважения, в то время как "look up" может использоваться как буквально (посмотреть вверх), так и в значении поиска информации.

Для эффективного изучения рекомендуется практиковать каждый фразовый глагол в контексте, составляя с ним собственные предложения или находя примеры в аутентичных источниках. 📚

Практическое применение look в разговорной речи

Фразовые глаголы с "look" активно используются в повседневной разговорной речи, придавая ей естественность и выразительность. Понимание и использование этих конструкций значительно повышает коммуникативную компетенцию в английском языке.

Сергей, переводчик-синхронист Мой первый опыт работы с американскими клиентами научил меня ценности фразовых глаголов. Во время важных переговоров директор постоянно использовал выражение "We need to look into this matter carefully". Я переводил это как "Нам нужно внимательно изучить этот вопрос". Но когда после переговоров он сказал "I'll look into it first thing tomorrow", я понял, что речь идёт о немедленном расследовании проблемы. Разница в нюансах была критична! С тех пор я составил свою таблицу контекстов для фразовых глаголов, которые на первый взгляд кажутся синонимами, но несут разную эмоциональную и временную окраску. Это спасло меня во множестве ситуаций, особенно когда речь шла о деловых обязательствах.

Рассмотрим наиболее распространённые ситуации использования фразового глагола "look" в разговорной речи:

В повседневных бытовых ситуациях: "Could you look after my bag while I go to the restroom?" (Присмотришь за моей сумкой, пока я схожу в туалет?) "I'm looking for my glasses. Have you seen them?" (Я ищу свои очки. Ты их видел?)

В деловом общении: "We need to look into the decline in sales this quarter." (Нам нужно изучить причины снижения продаж в этом квартале.) "I'm looking forward to our collaboration." (Я с нетерпением жду нашего сотрудничества.)

В неформальном общении с друзьями: "Let's look up some restaurants for dinner tonight." (Давай поищем какие-нибудь рестораны для ужина сегодня вечером.) "Don't look down on him just because he didn't go to college." (Не смотри на него свысока только потому, что он не учился в колледже.)

В критических ситуациях: "Look out! The ceiling is about to collapse!" (Осторожно! Потолок вот-вот обрушится!) "We need to look ahead and prepare for potential market disruptions." (Нам нужно смотреть вперед и готовиться к возможным рыночным потрясениям.)

Использование правильного фразового глагола в соответствующем контексте делает речь более естественной и понятной для носителей языка. Важно помнить, что в разных диалектах английского языка (британском, американском, австралийском) могут быть свои особенности использования некоторых фразовых глаголов.

Практические советы для эффективного использования фразовых глаголов с "look" в разговорной речи:

Начните с наиболее распространённых комбинаций (look for, look after, look up) Обращайте внимание на использование этих глаголов в фильмах, сериалах и песнях Практикуйте их в разных временах и с разными местоимениями Создайте личный словарик фразовых глаголов с примерами из реальных ситуаций Не бойтесь использовать их в речи, даже если не уверены на 100% — практика ведёт к совершенству! 🗣️

30 ситуаций с фразовым глаголом look в предложениях

Представляем 30 практических примеров использования фразового глагола "look" в различных контекстах и ситуациях. Каждый пример сопровождается переводом и кратким комментарием о значении или особенностях употребления.

Look after (заботиться, присматривать) My neighbor looks after my plants when I'm on vacation. — Мой сосед ухаживает за моими растениями, когда я в отпуске. Look for (искать) She's been looking for a new job for three months. — Она ищет новую работу уже три месяца. Look up (искать информацию) I had to look up several words in this article. — Мне пришлось искать значение нескольких слов в этой статье. Look up (посмотреть вверх) Look up and you'll see the beautiful night sky. — Посмотри вверх, и ты увидишь прекрасное ночное небо. Look forward to (ждать с нетерпением) We're looking forward to your visit next week. — Мы с нетерпением ждем вашего визита на следующей неделе. Look into (исследовать, расследовать) The committee is looking into allegations of misconduct. — Комитет расследует обвинения в неправомерном поведении. Look out (остерегаться, быть внимательным) Look out for ice on the road this morning. — Будьте осторожны, сегодня утром на дороге гололед. Look down on (относиться свысока, презирать) She looks down on people who haven't traveled abroad. — Она смотрит свысока на людей, которые не бывали за границей. Look up to (уважать, восхищаться) Many young basketball players look up to LeBron James. — Многие молодые баскетболисты восхищаются Леброном Джеймсом. Look through (просматривать) I need to look through these applications before the meeting. — Мне нужно просмотреть эти заявления перед собранием. Look over (проверять, осматривать) The mechanic looked over my car and found several problems. — Механик осмотрел мою машину и обнаружил несколько проблем. Look around (осматриваться) Let's look around the museum before lunch. — Давайте осмотрим музей перед обедом. Look back (оглядываться назад, вспоминать) When I look back on my college years, I have only good memories. — Когда я вспоминаю свои студенческие годы, у меня только хорошие воспоминания. Look ahead (смотреть вперёд, планировать) We need to look ahead and prepare for retirement. — Нам нужно смотреть вперед и готовиться к пенсии. Look like (выглядеть как, быть похожим) You look like your father when he was young. — Ты похож на своего отца в молодости. Look out for (присматривать за, заботиться) We always look out for each other in our family. — В нашей семье мы всегда заботимся друг о друге. Look in on (навещать ненадолго) I'll look in on Grandma on my way home. — Я загляну к бабушке по дороге домой. Look down upon (осуждать, не одобрять) In some cultures, divorce is still looked down upon. — В некоторых культурах развод до сих пор осуждается. Look away (отвести взгляд) He looked away when I asked him about the missing money. — Он отвел взгляд, когда я спросил его о пропавших деньгах. Look on (наблюдать со стороны) The crowd looked on in horror as the building collapsed. — Толпа с ужасом наблюдала, как обрушилось здание. Look at (смотреть на что-то) Look at these photos from our trip! — Посмотри на эти фотографии с нашей поездки! Look beyond (видеть глубже, дальше) We need to look beyond immediate profits and focus on sustainability. — Нам нужно смотреть дальше сиюминутной прибыли и сосредоточиться на устойчивом развитии. Look past (игнорировать недостатки, смотреть глубже) You need to look past his rough exterior — he's actually very kind. — Тебе нужно не обращать внимания на его грубую внешность — на самом деле он очень добрый. Look to (обращаться за помощью, рассчитывать на кого-то) In times of crisis, people look to their leaders for guidance. — В кризисные времена люди обращаются к своим лидерам за руководством. Look in (заглянуть ненадолго) I'll look in tomorrow to see how you're doing. — Я загляну завтра, чтобы узнать, как у тебя дела. Look out of (выглядывать из) The children were looking out of the window at the snow. — Дети выглядывали из окна, глядя на снег. Look round (осматриваться вокруг) We looked round the house before deciding to buy it. — Мы осмотрели дом, прежде чем решить его купить. Look across (посмотреть через, на другую сторону) I looked across the river and saw the beautiful old town. — Я посмотрел через реку и увидел красивый старый город. Look to be (выглядеть, казаться) She looks to be about thirty years old. — Она выглядит примерно на тридцать лет. Look off (отводить взгляд, смотреть вдаль) He looked off into the distance, deep in thought. — Он смотрел вдаль, глубоко задумавшись.

Эти примеры демонстрируют, насколько разнообразными могут быть значения фразового глагола "look" в зависимости от сочетания с предлогами и частицами. Регулярная практика использования этих выражений в речи поможет сделать ваш английский более естественным и выразительным. 🌟

Помните, что многие фразовые глаголы имеют и буквальное, и переносное значение. Контекст поможет определить, какое именно значение имеется в виду в каждом конкретном случае. Также обратите внимание на грамматические особенности каждого фразового глагола, такие как переходность/непереходность и возможность разделения частицами.

Освоение фразового глагола "look" во всех его проявлениях — это не просто пополнение словарного запаса, а настоящий прорыв в понимании и использовании английского языка. Изучив 30 представленных примеров, вы получаете не просто набор слов, а инструменты для точного выражения мыслей и эмоций. Самое главное — применяйте эти выражения в живом общении, не бойтесь экспериментировать с ними в разных контекстах. Когда вы начнёте не просто узнавать эти конструкции в речи носителей, но и уверенно использовать их сами, вы заметите, как ваш английский преображается, становясь более естественным и выразительным.