30 вариантов фразового глагола look: от базового смысла до нюансов#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Изучающие английский язык на уровне от начального до среднего
- Преподаватели английского языка, желающие обогатить свои уроки
Люди, интересующиеся улучшением своих навыков общения на английском языке
Фразовый глагол "look" — настоящая золотая жила для любого, кто изучает английский язык! Одно маленькое слово в сочетании с различными предлогами и частицами способно передать десятки значений, трансформируя базовое "смотреть" в целую палитру действий и состояний. Если ваш словарный запас застопорился на уровне "I look at the picture", пора расширять горизонты. Освоив 30 вариантов употребления фразового глагола look, вы поднимете свою речь на принципиально новый уровень — от простого наблюдателя до активного участника англоязычной коммуникации. 🔍 Погрузимся в мир этого многогранного глагола, разобрав каждый его оттенок на конкретных примерах.
Что такое фразовый глагол look и его базовое значение
Фразовый глагол (phrasal verb) — это конструкция, состоящая из глагола и одного или нескольких предлогов или наречных частиц. Такое сочетание часто обретает значение, совершенно отличное от исходного смысла глагола. Базовый глагол "look" в своём простейшем виде означает "смотреть", "глядеть", "выглядеть". Однако в сочетании с различными предлогами и частицами он приобретает многочисленные дополнительные значения.
Рассмотрим основные характеристики глагола "look":
|Аспект
|Описание
|Исходное значение
|Направлять взгляд, смотреть
|Тип глагола
|Непереходный (в базовом значении)
|Формы
|look, looks, looking, looked
|Произношение
|/lʊk/
|Синонимы
|see, watch, observe, view
Важная особенность глагола "look" заключается в том, что в своей базовой форме он требует предлога "at" для указания объекта: "I look at the sky" (Я смотрю на небо). Без предлога он приобретает значение "выглядеть": "You look tired" (Ты выглядишь уставшим).
Однако настоящая магия начинается, когда "look" встречается с различными предлогами и частицами, образуя фразовые глаголы с совершенно новыми значениями. Например:
- "Look after" — заботиться, присматривать
- "Look for" — искать
- "Look up" — искать информацию, смотреть вверх
- "Look forward to" — ждать с нетерпением
Именно эта многогранность делает фразовый глагол "look" одним из самых полезных и одновременно сложных для изучающих английский язык. 🎯
Look в сочетании с предлогами: общие формы и правила
При изучении фразового глагола "look" важно понимать принципы его сочетания с различными предлогами и частицами. От правильного построения фразы зависит не только грамматическая корректность, но и передаваемый смысл.
Анастасия, преподаватель английского языка с 15-летним опытом
Однажды на уроке с продвинутыми студентами я провела эксперимент. Написала на доске базовый глагол "look" и попросила каждого добавить к нему предлог, получив новое значение. За 10 минут мы собрали более 20 вариантов! Самым сложным для студентов оказалось различие между "look after" и "look for" — многие путали "заботиться" и "искать". Чтобы закрепить разницу, я придумала мнемоническое правило: "After" связан с последовательностью во времени — сначала появляется объект, ПОТОМ (after) мы о нём заботимся. А "for" связан с целью — мы ищем ТО, ЧЕГО у нас еще нет. Этот простой приём помог избавиться от путаницы раз и навсегда.
Рассмотрим основные правила использования фразовых глаголов с "look":
- Разделяемые и неразделяемые комбинации. Некоторые фразовые глаголы можно "разделять", помещая дополнение между глаголом и предлогом/частицей, а некоторые — нельзя. Например, "look up a word" (искать слово) можно сказать и как "look a word up".
- Переходность. Хотя базовый глагол "look" непереходный, некоторые его фразовые формы становятся переходными и требуют прямого дополнения.
- Устойчивость значения. Значение фразового глагола часто невозможно вывести из значений его составляющих — это нужно запоминать.
- Контекстная зависимость. Некоторые фразовые глаголы с "look" могут иметь разные значения в зависимости от контекста.
|Тип комбинации
|Пример
|Правило использования
|Разделяемые
|look up (information)
|Можно сказать "look up the word" или "look the word up"
|Неразделяемые
|look after (children)
|Только "look after the children" (нельзя сказать "look the children after")
|С двумя частицами
|look forward to
|Требует герундия: "look forward to seeing you"
|Идиоматические
|look down on (someone)
|Имеют переносное значение, не выводимое из составных частей
При изучении фразовых глаголов с "look" полезно группировать их по смыслу или по предлогу/частице, что облегчает запоминание. Например, можно выделить группу глаголов, связанных с направлением взгляда (look up, look down, look away) или с отношением к чему-либо (look down on, look up to). 🧠
Look after, look for, look up: 15 популярных комбинаций
Рассмотрим 15 наиболее распространённых и полезных комбинаций с фразовым глаголом "look", которые существенно обогатят ваш словарный запас. Каждая из этих комбинаций имеет своё уникальное значение и особенности использования.
Look after (заботиться, присматривать) Can you look after my cat while I'm away? — Можешь присмотреть за моей кошкой, пока меня не будет?
Look for (искать) I'm looking for my keys. Have you seen them? — Я ищу свои ключи. Ты их видел?
Look up (искать информацию; посмотреть вверх) You should look up this word in the dictionary. — Тебе следует посмотреть это слово в словаре. Look up! There's a beautiful rainbow. — Посмотри вверх! Там прекрасная радуга.
Look forward to (ждать с нетерпением) I'm looking forward to meeting you. — Я с нетерпением жду встречи с тобой.
Look into (исследовать, изучать проблему) The police are looking into the case. — Полиция изучает это дело.
Look out (быть осторожным; выглядывать) Look out! There's a car coming. — Осторожно! Едет машина.
Look back (оглядываться; вспоминать прошлое) Sometimes it's useful to look back and analyze your mistakes. — Иногда полезно оглянуться назад и проанализировать свои ошибки.
Look down on (смотреть свысока, презирать) She looks down on people who haven't gone to college. — Она смотрит свысока на людей, не получивших высшее образование.
Look up to (уважать, восхищаться) I've always looked up to my older brother. — Я всегда восхищался своим старшим братом.
Look through (просматривать, бегло изучать) I need to look through these documents before the meeting. — Мне нужно просмотреть эти документы перед встречей.
Look over (осматривать, проверять) Could you look over my essay for errors? — Не мог бы ты проверить моё эссе на ошибки?
Look around (осматриваться, оглядываться по сторонам) We spent the afternoon looking around the old town. — Мы провели день, осматривая старый город.
Look like (выглядеть как, быть похожим) You look like your mother. — Ты похож на свою маму.
Look away (отвести взгляд) She looked away when I asked her about the incident. — Она отвела взгляд, когда я спросил её об инциденте.
Look ahead (смотреть вперёд, планировать будущее) It's important to look ahead and prepare for retirement. — Важно смотреть вперед и готовиться к пенсии.
Каждый из этих фразовых глаголов имеет свои грамматические особенности и контексты использования. Например, "look forward to" всегда требует после себя герундия (глагола с окончанием -ing) или существительного. "Look up to" используется только в переносном смысле для выражения уважения, в то время как "look up" может использоваться как буквально (посмотреть вверх), так и в значении поиска информации.
Для эффективного изучения рекомендуется практиковать каждый фразовый глагол в контексте, составляя с ним собственные предложения или находя примеры в аутентичных источниках. 📚
Практическое применение look в разговорной речи
Фразовые глаголы с "look" активно используются в повседневной разговорной речи, придавая ей естественность и выразительность. Понимание и использование этих конструкций значительно повышает коммуникативную компетенцию в английском языке.
Сергей, переводчик-синхронист
Мой первый опыт работы с американскими клиентами научил меня ценности фразовых глаголов. Во время важных переговоров директор постоянно использовал выражение "We need to look into this matter carefully". Я переводил это как "Нам нужно внимательно изучить этот вопрос". Но когда после переговоров он сказал "I'll look into it first thing tomorrow", я понял, что речь идёт о немедленном расследовании проблемы. Разница в нюансах была критична! С тех пор я составил свою таблицу контекстов для фразовых глаголов, которые на первый взгляд кажутся синонимами, но несут разную эмоциональную и временную окраску. Это спасло меня во множестве ситуаций, особенно когда речь шла о деловых обязательствах.
Рассмотрим наиболее распространённые ситуации использования фразового глагола "look" в разговорной речи:
В повседневных бытовых ситуациях: "Could you look after my bag while I go to the restroom?" (Присмотришь за моей сумкой, пока я схожу в туалет?) "I'm looking for my glasses. Have you seen them?" (Я ищу свои очки. Ты их видел?)
В деловом общении: "We need to look into the decline in sales this quarter." (Нам нужно изучить причины снижения продаж в этом квартале.) "I'm looking forward to our collaboration." (Я с нетерпением жду нашего сотрудничества.)
В неформальном общении с друзьями: "Let's look up some restaurants for dinner tonight." (Давай поищем какие-нибудь рестораны для ужина сегодня вечером.) "Don't look down on him just because he didn't go to college." (Не смотри на него свысока только потому, что он не учился в колледже.)
В критических ситуациях: "Look out! The ceiling is about to collapse!" (Осторожно! Потолок вот-вот обрушится!) "We need to look ahead and prepare for potential market disruptions." (Нам нужно смотреть вперед и готовиться к возможным рыночным потрясениям.)
Использование правильного фразового глагола в соответствующем контексте делает речь более естественной и понятной для носителей языка. Важно помнить, что в разных диалектах английского языка (британском, американском, австралийском) могут быть свои особенности использования некоторых фразовых глаголов.
Практические советы для эффективного использования фразовых глаголов с "look" в разговорной речи:
- Начните с наиболее распространённых комбинаций (look for, look after, look up)
- Обращайте внимание на использование этих глаголов в фильмах, сериалах и песнях
- Практикуйте их в разных временах и с разными местоимениями
- Создайте личный словарик фразовых глаголов с примерами из реальных ситуаций
- Не бойтесь использовать их в речи, даже если не уверены на 100% — практика ведёт к совершенству! 🗣️
30 ситуаций с фразовым глаголом look в предложениях
Представляем 30 практических примеров использования фразового глагола "look" в различных контекстах и ситуациях. Каждый пример сопровождается переводом и кратким комментарием о значении или особенностях употребления.
Look after (заботиться, присматривать) My neighbor looks after my plants when I'm on vacation. — Мой сосед ухаживает за моими растениями, когда я в отпуске.
Look for (искать) She's been looking for a new job for three months. — Она ищет новую работу уже три месяца.
Look up (искать информацию) I had to look up several words in this article. — Мне пришлось искать значение нескольких слов в этой статье.
Look up (посмотреть вверх) Look up and you'll see the beautiful night sky. — Посмотри вверх, и ты увидишь прекрасное ночное небо.
Look forward to (ждать с нетерпением) We're looking forward to your visit next week. — Мы с нетерпением ждем вашего визита на следующей неделе.
Look into (исследовать, расследовать) The committee is looking into allegations of misconduct. — Комитет расследует обвинения в неправомерном поведении.
Look out (остерегаться, быть внимательным) Look out for ice on the road this morning. — Будьте осторожны, сегодня утром на дороге гололед.
Look down on (относиться свысока, презирать) She looks down on people who haven't traveled abroad. — Она смотрит свысока на людей, которые не бывали за границей.
Look up to (уважать, восхищаться) Many young basketball players look up to LeBron James. — Многие молодые баскетболисты восхищаются Леброном Джеймсом.
Look through (просматривать) I need to look through these applications before the meeting. — Мне нужно просмотреть эти заявления перед собранием.
Look over (проверять, осматривать) The mechanic looked over my car and found several problems. — Механик осмотрел мою машину и обнаружил несколько проблем.
Look around (осматриваться) Let's look around the museum before lunch. — Давайте осмотрим музей перед обедом.
Look back (оглядываться назад, вспоминать) When I look back on my college years, I have only good memories. — Когда я вспоминаю свои студенческие годы, у меня только хорошие воспоминания.
Look ahead (смотреть вперёд, планировать) We need to look ahead and prepare for retirement. — Нам нужно смотреть вперед и готовиться к пенсии.
Look like (выглядеть как, быть похожим) You look like your father when he was young. — Ты похож на своего отца в молодости.
Look out for (присматривать за, заботиться) We always look out for each other in our family. — В нашей семье мы всегда заботимся друг о друге.
Look in on (навещать ненадолго) I'll look in on Grandma on my way home. — Я загляну к бабушке по дороге домой.
Look down upon (осуждать, не одобрять) In some cultures, divorce is still looked down upon. — В некоторых культурах развод до сих пор осуждается.
Look away (отвести взгляд) He looked away when I asked him about the missing money. — Он отвел взгляд, когда я спросил его о пропавших деньгах.
Look on (наблюдать со стороны) The crowd looked on in horror as the building collapsed. — Толпа с ужасом наблюдала, как обрушилось здание.
Look at (смотреть на что-то) Look at these photos from our trip! — Посмотри на эти фотографии с нашей поездки!
Look beyond (видеть глубже, дальше) We need to look beyond immediate profits and focus on sustainability. — Нам нужно смотреть дальше сиюминутной прибыли и сосредоточиться на устойчивом развитии.
Look past (игнорировать недостатки, смотреть глубже) You need to look past his rough exterior — he's actually very kind. — Тебе нужно не обращать внимания на его грубую внешность — на самом деле он очень добрый.
Look to (обращаться за помощью, рассчитывать на кого-то) In times of crisis, people look to their leaders for guidance. — В кризисные времена люди обращаются к своим лидерам за руководством.
Look in (заглянуть ненадолго) I'll look in tomorrow to see how you're doing. — Я загляну завтра, чтобы узнать, как у тебя дела.
Look out of (выглядывать из) The children were looking out of the window at the snow. — Дети выглядывали из окна, глядя на снег.
Look round (осматриваться вокруг) We looked round the house before deciding to buy it. — Мы осмотрели дом, прежде чем решить его купить.
Look across (посмотреть через, на другую сторону) I looked across the river and saw the beautiful old town. — Я посмотрел через реку и увидел красивый старый город.
Look to be (выглядеть, казаться) She looks to be about thirty years old. — Она выглядит примерно на тридцать лет.
Look off (отводить взгляд, смотреть вдаль) He looked off into the distance, deep in thought. — Он смотрел вдаль, глубоко задумавшись.
Эти примеры демонстрируют, насколько разнообразными могут быть значения фразового глагола "look" в зависимости от сочетания с предлогами и частицами. Регулярная практика использования этих выражений в речи поможет сделать ваш английский более естественным и выразительным. 🌟
Помните, что многие фразовые глаголы имеют и буквальное, и переносное значение. Контекст поможет определить, какое именно значение имеется в виду в каждом конкретном случае. Также обратите внимание на грамматические особенности каждого фразового глагола, такие как переходность/непереходность и возможность разделения частицами.
Освоение фразового глагола "look" во всех его проявлениях — это не просто пополнение словарного запаса, а настоящий прорыв в понимании и использовании английского языка. Изучив 30 представленных примеров, вы получаете не просто набор слов, а инструменты для точного выражения мыслей и эмоций. Самое главное — применяйте эти выражения в живом общении, не бойтесь экспериментировать с ними в разных контекстах. Когда вы начнёте не просто узнавать эти конструкции в речи носителей, но и уверенно использовать их сами, вы заметите, как ваш английский преображается, становясь более естественным и выразительным.