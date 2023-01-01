30 легких текстов на английском: простой способ улучшить навыки

Для кого эта статья:

Начинающие изучающие английский язык

Люди, испытывающие трудности с чтением на иностранном языке

Учителя и репетиторы по английскому языку Помните момент, когда вы впервые открыли книгу на английском и поняли, что не понимаете практически ничего? Этот опыт знаком многим начинающим изучать язык. Чтение — один из самых эффективных способов освоения английского, но только если тексты соответствуют вашему уровню. Именно поэтому мы собрали 30 легких текстов с переводом, которые помогут вам сделать первые уверенные шаги в чтении на английском. Вместо бесконечного листания словаря, вы сможете наслаждаться процессом и замечать, как с каждым текстом ваш словарный запас растёт, а понимание становится глубже! 🚀

Как 30 легких текстов с переводом помогут новичкам в английском

Чтение адаптированных текстов — это своеобразный мост между изучением отдельных слов и полноценным пониманием языка. Когда вы регулярно читаете тексты вашего уровня, происходит несколько важных процессов:

Естественное усвоение грамматических конструкций без зубрёжки правил

Расширение словарного запаса в контексте реальных ситуаций

Формирование языковой интуиции через регулярное повторение

Развитие навыка распознавания слов с первого взгляда

Повышение уверенности в собственных языковых способностях

Начинающим изучать английский особенно важно видеть перевод рядом с оригинальным текстом. Это снимает барьер страха перед неизвестным и позволяет сразу проверить своё понимание, не прерывая процесс чтения.

Елена Васильева, методист по английскому языку Одна из моих учениц, 42-летняя бухгалтер Мария, несколько раз бросала изучение английского. Каждый раз её останавливал страх перед чтением "настоящих" текстов. Когда мы начали работать с подборкой адаптированных текстов с переводом, ситуация изменилась радикально. После прочтения первых 10 текстов она заметила, что многие фразы и конструкции повторяются, и ей больше не нужно было постоянно обращаться к переводу. Через месяц ежедневного чтения по 15 минут Мария уже могла самостоятельно разбираться с элементарными инструкциями на работе и даже начала читать простые новостные сводки. "Раньше я видела стену непонятных символов, а теперь вижу знакомые слова и фразы" — поделилась она своими впечатлениями.

Интересный факт: согласно исследованиям лингвистов, для комфортного чтения на иностранном языке необходимо знать примерно 95% слов в тексте. Подборка из 30 адаптированных текстов позволяет постепенно достичь этого порога для базовых тем.

Количество прочитанных адаптированных текстов Средний прирост словарного запаса Улучшение понимания грамматики 5-10 текстов 50-100 новых слов Базовое распознавание времён 11-20 текстов 100-200 новых слов Понимание вопросительных конструкций 21-30 текстов 200-300 новых слов Узнавание сложных предложений

Эффективные методики работы с адаптированными текстами для начинающих

Простое прочтение текста — это хорошо, но для максимальной эффективности стоит использовать проверенные методики работы с адаптированными материалами:

Метод трёх прочтений — сначала прочитайте текст полностью, не останавливаясь на незнакомых словах; затем прочтите с переводом; наконец, прочтите еще раз без перевода для закрепления. Техника shadowing — читайте текст вслух параллельно с аудиозаписью, имитируя произношение и интонацию. Метод интервальных повторений — возвращайтесь к прочитанным текстам через увеличивающиеся промежутки времени (на следующий день, через неделю, через месяц). Активное чтение — выписывайте новые слова и фразы, составляйте с ними собственные предложения. Пересказ — после прочтения попробуйте пересказать содержание своими словами, сначала на русском, затем на английском.

Важно помнить о регулярности. Лучше читать по 15 минут каждый день, чем 2 часа раз в неделю. Мозг лучше усваивает информацию при регулярных занятиях. 📚

Для поддержания мотивации отмечайте свой прогресс. Создайте специальный трекер, где будете отмечать прочитанные тексты и новые выученные слова. Визуализация прогресса — сильный мотивационный инструмент.

Подборка простых английских текстов уровня A1 с переводом

Для тех, кто только начинает свой путь в английском языке, тексты уровня A1 станут идеальным стартом. Они содержат самые базовые грамматические конструкции и высокочастотную лексику. Вот несколько примеров таких текстов:

Текст 1: "My Day"

My name is Sam. I am 25 years old. Every day I wake up at 7 o'clock. I have breakfast at 7:30. I go to work at 8:30. I work from 9 to 5. After work, I go to the gym. I have dinner at 7 o'clock. I watch TV or read books in the evening. I go to sleep at 11 o'clock.

Перевод: Меня зовут Сэм. Мне 25 лет. Каждый день я просыпаюсь в 7 часов. Я завтракаю в 7:30. Я иду на работу в 8:30. Я работаю с 9 до 5. После работы я иду в спортзал. Я ужинаю в 7 часов. Вечером я смотрю телевизор или читаю книги. Я ложусь спать в 11 часов.

Текст 2: "My Family"

I have a big family. My father's name is John. He is 50 years old. He is a doctor. My mother's name is Mary. She is 45 years old. She is a teacher. I have two brothers and one sister. My brothers are Tom and Mike. Tom is 20 and Mike is 15. My sister Kate is 10. We also have a dog. His name is Rex.

Перевод: У меня большая семья. Моего отца зовут Джон. Ему 50 лет. Он врач. Мою маму зовут Мэри. Ей 45 лет. Она учитель. У меня два брата и одна сестра. Моих братьев зовут Том и Майк. Тому 20, а Майку 15. Моей сестре Кейт 10 лет. У нас также есть собака. Его зовут Рекс.

Несколько рекомендаций по работе с текстами уровня A1:

Обращайте внимание на простые глагольные времена (Present Simple)

Запоминайте базовые обороты с глаголами be, have, do

Учите наиболее частотные наречия (every day, always, sometimes)

Запоминайте числительные и обозначения времени

Андрей Петров, репетитор английского языка Работая с группой пожилых студентов в местном клубе по интересам, я столкнулся с сопротивлением и неверием в собственные силы. Особенно запомнился 67-летний Виктор Николаевич, который постоянно повторял: "В моем возрасте новый язык не выучишь". Мы начали с самых простых текстов уровня A1 с параллельным переводом. Я подготовил 15 коротких историй о повседневных ситуациях, похожих на жизнь самих студентов. Через два месяца Виктор Николаевич с гордостью показал мне свой дневник, который он начал вести на английском языке. Простые предложения, базовая лексика, но это был настоящий прорыв! "Я понял, что главное — это маленькие победы каждый день," — сказал он тогда. К концу курса все участники группы могли читать простые тексты о бытовых ситуациях без перевода.

Тематические легкие тексты на английском уровня A2

Когда базовые навыки чтения уже освоены, можно переходить к текстам уровня A2. Эти материалы содержат более разнообразную лексику и немного усложненные грамматические конструкции, но все еще остаются доступными для начинающих. 🌟

Тематические тексты уровня A2 помогают расширить словарный запас в конкретных областях. Рассмотрим примеры текстов по разным темам:

Текст 1: "My Vacation" (Тема: Путешествия)

Last summer I went to Italy with my friends. We visited Rome, Florence, and Venice. Rome was very interesting. We saw the Colosseum and the Vatican. The food was delicious! I really liked Italian pizza and gelato. In Florence, we visited many museums and saw beautiful art. Venice was my favorite city. We rode on a gondola through the canals. The weather was hot, but we had a great time. Next year, I want to visit Spain.

Перевод: Прошлым летом я ездил в Италию с друзьями. Мы посетили Рим, Флоренцию и Венецию. Рим был очень интересным. Мы видели Колизей и Ватикан. Еда была восхитительной! Мне очень понравились итальянская пицца и джелато. Во Флоренции мы посетили много музеев и увидели прекрасные произведения искусства. Венеция была моим любимым городом. Мы катались на гондоле по каналам. Погода была жаркой, но мы отлично провели время. В следующем году я хочу посетить Испанию.

Текст 2: "My Hobby" (Тема: Хобби)

I have an interesting hobby — I collect old coins. I started this hobby when I was 12 years old. My grandfather gave me some old coins from different countries. Now I have more than 200 coins in my collection. Some of them are very old and rare. I keep them in a special album. Every weekend I go to a local collectors' club. There I can meet other people who also collect coins. We talk about our collections and sometimes exchange coins. Last month I found a very rare coin from the 19th century. It was expensive, but I bought it for my collection.

Перевод: У меня есть интересное хобби — я коллекционирую старые монеты. Я начал это хобби, когда мне было 12 лет. Мой дедушка подарил мне несколько старых монет из разных стран. Сейчас в моей коллекции более 200 монет. Некоторые из них очень старые и редкие. Я храню их в специальном альбоме. Каждые выходные я хожу в местный клуб коллекционеров. Там я могу встретить других людей, которые также коллекционируют монеты. Мы говорим о наших коллекциях и иногда обмениваемся монетами. В прошлом месяце я нашел очень редкую монету 19-го века. Она была дорогой, но я купил ее для своей коллекции.

Тематика текстов A2 Ключевые грамматические явления Средняя длина текста Путешествия Past Simple, сравнительные степени прилагательных 80-120 слов Хобби Present Perfect, модальные глаголы 100-150 слов Еда и рестораны Countable/uncountable nouns, выражения количества 90-130 слов Работа и учёба Future Simple, конструкции с going to 100-140 слов

Работая с текстами уровня A2, обратите внимание на:

Использование прошедших времен (Past Simple, Past Continuous)

Более сложные соединительные конструкции (however, although, because)

Появление фразовых глаголов (get up, look for, find out)

Расширенное использование прилагательных и наречий

Полезные инструменты для чтения на английском с переводом

Современные технологии значительно упрощают процесс чтения на иностранном языке. Вот несколько полезных инструментов, которые сделают ваши занятия более эффективными:

Приложения с адаптированными текстами: LingQ — позволяет читать тексты разных уровней с переводом по клику

Beelinguapp — показывает текст на двух языках параллельно с аудио

Duolingo Stories — короткие рассказы с интерактивными упражнениями Онлайн-ресурсы с адаптированными текстами: English-e-reader.net — сотни адаптированных историй по уровням

Newsela — новостные статьи, адаптированные для разных уровней

BBC Learning English — актуальные новости с аудио и упражнениями Расширения для браузера: Readlang — позволяет переводить слова в любом тексте по клику

Google Dictionary — показывает перевод и толкование при двойном клике

Language Reactor — добавляет двуязычные субтитры к видео на YouTube Электронные словари и переводчики: Cambridge Dictionary — профессиональные толкования с примерами

DeepL — один из самых точных онлайн-переводчиков

Reverso Context — показывает переводы слов в контексте

Дополнительные рекомендации по выбору инструментов:

Используйте приложения с функцией сохранения слов для последующего повторения

Отдавайте предпочтение ресурсам с аудиосопровождением для развития навыка аудирования

Выбирайте инструменты с возможностью отслеживания прогресса

Комбинируйте разные инструменты для разнообразия практики

Особенно полезны инструменты, которые позволяют создавать собственные списки слов на основе прочитанных текстов. Так вы сможете персонализировать обучение и фокусироваться на лексике, которая важна именно для вас. 📱