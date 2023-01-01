150 английских словосочетаний для мгновенного владения языком#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Люди, изучающие английский язык на разных уровнях
- Преподаватели английского языка и методисты
Профессионалы, желающие улучшить свои бизнес-коммуникации на английском языке
Представьте, что вы можете заговорить по-английски уже через 15 минут практики. Звучит нереально? Секрет в том, что вместо изучения отдельных слов, гораздо эффективнее осваивать готовые словосочетания – языковые кирпичики, из которых строится живая речь. Именно поэтому профессиональные лингвисты и полиглоты так ценят "chunk learning" – метод изучения языка целыми фразами. С коллекцией из 150 тщательно отобранных английских словосочетаний вы получите мощный инструмент для стремительного прогресса. Готовы значительно ускорить свой путь к свободному английскому? 🚀
Зачем нужны словосочетания: основа беглой речи
Изучение английского языка через отдельные слова – это как попытка построить дом, имея только кирпичи без раствора. Словосочетания (chunks) – это готовые языковые конструкции, которые носители языка используют автоматически, не задумываясь об их составе.
Ключевое преимущество изучения словосочетаний вместо отдельных слов заключается в том, что вы сразу видите контекст использования и правильные грамматические связи. Например, зная только слова "make" и "decision", вы можете ошибочно сказать "do a decision", но запомнив словосочетание "make a decision" (принимать решение), вы никогда не допустите этой ошибки.
Елена Соколова, преподаватель английского с 15-летним опытом
Помню случай с моим студентом Алексеем, который готовился к важному собеседованию в международной компании. Он знал тысячи отдельных английских слов, но его речь звучала неестественно и напряженно. За две недели до интервью мы полностью изменили подход – вместо новых слов Алексей учил готовые словосочетания из бизнес-среды.
Результат превзошел все ожидания! На собеседовании он не просто отвечал на вопросы, но делал это так гладко и естественно, что HR-менеджер принял его за человека, долго жившего в англоязычной стране. Когда Алексей объяснил, что никогда не был за границей, интервьюер был настолько впечатлен его языковыми навыками, что предложил позицию уровнем выше изначально планируемой.
Вот почему словосочетания считаются основой беглой речи:
- Естественность речи – вы говорите так, как это делают носители языка, используя те же устойчивые выражения.
- Экономия времени – ваш мозг извлекает готовые блоки информации вместо того, чтобы конструировать каждое предложение с нуля.
- Правильная грамматика – словосочетания уже содержат корректные предлоги и грамматические структуры.
- Культурный контекст – многие устойчивые выражения отражают образ мышления носителей языка.
|Подход к изучению
|Эффективность
|Скорость достижения беглости
|Изучение отдельных слов
|Низкая
|3-5 лет интенсивной практики
|Изучение словосочетаний
|Высокая
|6-12 месяцев регулярной практики
|Комбинированный подход
|Очень высокая
|4-8 месяцев систематического обучения
Интересно, что согласно исследованиям когнитивной лингвистики, до 70% всего, что говорят носители языка, состоит из готовых словосочетаний. Это объясняет, почему изучение именно таких языковых блоков критически важно для достижения настоящей беглости речи. 🧠
Эффективные методики запоминания английских фраз
Знать о важности словосочетаний – одно дело, а эффективно их запоминать – совсем другое. Существуют проверенные методики, позволяющие быстро интегрировать новые фразы в активный словарный запас.
Вот наиболее действенные стратегии для быстрого запоминания английских словосочетаний:
- Метод интервальных повторений – повторяйте новые фразы через возрастающие промежутки времени: сначала через час после изучения, затем через день, неделю и месяц.
- Техника ассоциаций – свяжите словосочетание с ярким образом или историей. Например, "break the ice" (растопить лед) можно представить как разбивание ледяной глыбы на вечеринке.
- Контекстные карточки – записывайте фразы не изолированно, а в предложениях, отражающих типичный контекст их использования.
- Метод "выскажи вслух" – произносите каждое новое словосочетание минимум 10 раз вслух, меняя интонацию и скорость.
- Группировка по темам – организуйте фразы в логические категории (работа, путешествия, еда), что помогает создавать ментальные связи.
Антон Березин, полиглот и автор языковых курсов
Когда я начал готовиться к международной конференции, где должен был выступать на английском, меня охватила паника. До мероприятия оставалось всего три недели, а мой словарный запас был скуден и фрагментарен.
Отчаявшись, я разработал свою систему быстрого запоминания словосочетаний. Разделил их на три категории: утренние (изучал за завтраком), дневные (повторял во время обеденного перерыва) и вечерние (закреплял перед сном). Для каждой фразы создавал мини-историю из 1-2 предложений и обязательно произносил ее вслух с выразительной интонацией.
Через три недели я свободно оперировал более чем 200 профессиональными словосочетаниями. Моя презентация прошла настолько успешно, что после конференции ко мне подошли несколько иностранных коллег с вопросом, где я так хорошо выучил английский. Они были поражены, узнав, что это результат всего трех недель интенсивной работы с словосочетаниями.
Важный аспект успешного запоминания – активация разных каналов восприятия. Вот как это реализовать:
|Канал восприятия
|Метод активации
|Примеры упражнений
|Визуальный
|Создание ментальных образов, инфографика
|Рисование символов для фраз, цветовое кодирование
|Аудиальный
|Прослушивание и повторение
|Аудиозаписи фраз, подкасты, песни с целевыми выражениями
|Кинестетический
|Физические действия при запоминании
|Жесты, соответствующие значению фраз, печатание выражений
|Вербальный
|Проговаривание и письмо
|Составление историй с новыми фразами, диалоги
Отслеживайте свой прогресс, используя специальные приложения или просто отмечая выученные фразы в списке. Психологически это создает ощущение продвижения и поддерживает мотивацию. 📱
50 повседневных выражений для мгновенного применения
Эти 50 словосочетаний охватывают типичные ситуации повседневного общения. Начните использовать их немедленно, и вы заметите, как ваша речь станет более естественной и уверенной.
- grab a bite – перекусить ("Let's grab a bite before the movie.")
- catch up with – наверстать упущенное, встретиться ("We should catch up with each other soon.")
- run errands – делать мелкие поручения ("I need to run some errands this afternoon.")
- get in touch – связаться ("I'll get in touch with you next week.")
- sleep in – поспать подольше ("I love to sleep in on weekends.")
- head out – выдвигаться, уходить ("We should head out now to avoid traffic.")
- drop by – заглянуть, зайти ("Feel free to drop by anytime.")
- hang out – проводить время вместе ("We just hang out at the park.")
- figure out – разобраться ("I can't figure out how this works.")
- make up one's mind – решить ("Have you made up your mind yet?")
- get along with – ладить с кем-то ("I get along with my neighbors.")
- look forward to – ждать с нетерпением ("I'm looking forward to your visit.")
- run into – случайно встретить ("I ran into my old friend yesterday.")
- call it a day – закончить на сегодня ("It's getting late, let's call it a day.")
- pick up – забрать ("Can you pick up the kids from school?")
- bring up – поднимать тему ("He brought up an interesting point.")
- put off – откладывать ("Don't put off until tomorrow what you can do today.")
- take care of – заботиться ("Who will take care of your plants while you're away?")
- come up with – придумать ("She came up with a brilliant idea.")
- keep in mind – иметь в виду ("Keep in mind that the store closes early today.")
- give someone a hand – помочь ("Could you give me a hand with these bags?")
- make sense – иметь смысл ("What you're saying makes sense.")
- change one's mind – передумать ("I've changed my mind about going out tonight.")
- take a break – сделать перерыв ("Let's take a break and have some coffee.")
- get rid of – избавиться от ("I need to get rid of these old clothes.")
- run out of – закончиться ("We've run out of milk.")
- keep up with – успевать за ("It's hard to keep up with all the new technology.")
- deal with – разбираться с чем-то ("I don't know how to deal with this problem.")
- count on – рассчитывать на ("You can count on me to help.")
- show up – появиться ("He didn't show up for the meeting.")
- think over – обдумать ("I need time to think over your proposal.")
- give up – сдаться ("Don't give up so easily.")
- set up – установить, организовать ("Let's set up a meeting for next week.")
- turn down – отклонить, отказаться ("She turned down the job offer.")
- make room – освободить место ("Make room for dessert!")
- fall behind – отставать ("I don't want to fall behind in my studies.")
- take place – происходить ("The event will take place on Sunday.")
- get used to – привыкнуть ("It takes time to get used to a new job.")
- cut down on – сократить ("I'm trying to cut down on sugar.")
- make sure – убедиться ("Make sure you lock the door when you leave.")
- bring back – вернуть ("This song brings back good memories.")
- try out – попробовать ("You should try out this new restaurant.")
- keep track of – отслеживать ("It's important to keep track of your expenses.")
- take advantage of – воспользоваться преимуществом ("Take advantage of the sale prices.")
- look into – изучить, расследовать ("I'll look into flight options for our trip.")
- rule out – исключить ("We can't rule out any possibilities yet.")
- turn up – обнаружить, найти ("My lost keys turned up in the garden.")
- carry on – продолжать ("Let's carry on with our discussion.")
- work out – разрешиться, получиться ("Everything worked out well in the end.")
- stand out – выделяться ("Her painting really stands out from the others.")
Для максимальной эффективности выбирайте 5-7 фраз, которые вам наиболее полезны прямо сейчас, и интегрируйте их в свою повседневную речь. Через неделю добавляйте новые выражения. Такой постепенный подход обеспечивает высокий процент запоминания и применения. 🗣️
50 деловых словосочетаний для работы и учебы
Профессиональная сфера требует особого языка. Эти словосочетания помогут вам уверенно чувствовать себя в деловой среде, на собеседованиях и презентациях.
- meet the deadline – уложиться в срок ("We need to meet the deadline for this project.")
- touch base – кратко обсудить, связаться ("Let's touch base after the meeting.")
- follow up – продолжить обсуждение, уточнить ("I'll follow up with an email.")
- think outside the box – мыслить нестандартно ("We need to think outside the box for this problem.")
- move forward – продвигаться вперед ("Let's move forward with this plan.")
- bring to the table – предложить, внести вклад ("What do you bring to the table as a candidate?")
- take initiative – проявить инициативу ("She always takes initiative on difficult projects.")
- get to the point – переходить к сути ("Let's get to the point of this meeting.")
- reach a consensus – прийти к согласию ("We finally reached a consensus after hours of discussion.")
- set priorities – расставить приоритеты ("It's important to set priorities for the week.")
- stay on track – придерживаться плана ("Let's stay on track with our agenda.")
- delegate tasks – делегировать задачи ("A good manager knows how to delegate tasks effectively.")
- generate revenue – приносить доход ("This strategy will help us generate revenue.")
- cut costs – сокращать расходы ("The company needs to cut costs this quarter.")
- launch a product – запустить продукт ("We're planning to launch a product next month.")
- expand the market – расширять рынок ("Our goal is to expand the market for our services.")
- address concerns – решать проблемы ("Let's address the concerns raised by the team.")
- conduct research – проводить исследование ("We need to conduct research before making a decision.")
- implement changes – внедрять изменения ("We will implement changes to the system next week.")
- drive results – добиваться результатов ("Our team consistently drives results.")
- optimize performance – оптимизировать производительность ("We need to optimize performance of our website.")
- allocate resources – распределять ресурсы ("How should we allocate resources for this project?")
- develop a strategy – разработать стратегию ("Let's develop a strategy for entering the new market.")
- evaluate options – оценивать варианты ("We need to evaluate all options carefully.")
- scale up – увеличить масштаб ("The company plans to scale up operations next year.")
- streamline processes – оптимизировать процессы ("Our goal is to streamline processes in the department.")
- gather feedback – собирать отзывы ("We'll gather feedback from customers about the new feature.")
- meet expectations – оправдывать ожидания ("The product must meet customer expectations.")
- raise awareness – повышать осведомленность ("The campaign aims to raise awareness about environmental issues.")
- leverage resources – использовать ресурсы с выгодой ("We need to leverage our existing resources better.")
- submit a proposal – подать предложение ("We'll submit a proposal by Friday.")
- consider implications – учесть последствия ("Let's consider all implications of this decision.")
- track progress – отслеживать прогресс ("We should track progress on a weekly basis.")
- boost productivity – повысить продуктивность ("These tools can boost productivity.")
- enhance skills – совершенствовать навыки ("The training program will help enhance your skills.")
- facilitate discussion – способствовать обсуждению ("I'll facilitate the discussion at tomorrow's meeting.")
- identify opportunities – выявлять возможности ("Our team is good at identifying new opportunities.")
- justify expenses – обосновывать расходы ("You'll need to justify these expenses to management.")
- maintain standards – поддерживать стандарты ("It's important to maintain high quality standards.")
- negotiate terms – обсуждать условия ("We'll negotiate terms with the supplier.")
- oversee operations – контролировать операции ("She oversees all operations in the Asia region.")
- provide insight – дать понимание ("This data provides valuable insight into customer behavior.")
- quantify results – количественно оценивать результаты ("We need to quantify results of the campaign.")
- resolve issues – решать проблемы ("The team quickly resolves technical issues.")
- secure funding – обеспечить финансирование ("The startup needs to secure funding for expansion.")
- target audience – целевая аудитория ("Who is the target audience for this product?")
- undertake responsibility – взять на себя ответственность ("She's willing to undertake responsibility for the project.")
- validate assumptions – проверять предположения ("We need to validate our assumptions with market research.")
- yield results – приносить результаты ("This approach should yield positive results.")
- zone in on – сосредоточиться на ("Let's zone in on the most critical issues first.")
Для эффективного усвоения деловых словосочетаний практикуйте их в ситуациях, максимально приближенных к реальным: проводите пробные презентации, пишите деловые письма или составляйте сценарии телефонных разговоров с использованием новых фраз. 💼
50 разговорных фраз для общения с носителями языка
Когда дело доходит до непринужденного общения с носителями языка, формальный английский может звучать неестественно. Эти разговорные фразы помогут вам звучать более аутентично и легко вливаться в неформальные беседы.
- hit it off – хорошо поладить с первой встречи ("We really hit it off at the party.")
- go with the flow – плыть по течению ("Just go with the flow and see what happens.")
- call it a night – закончить вечеринку, уйти домой ("It's getting late, I think I'll call it a night.")
- spill the beans – выдать секрет ("Come on, spill the beans about your new job!")
- get the hang of – освоить ("It took me a while to get the hang of driving on the left.")
- shoot the breeze – болтать ни о чём ("We were just shooting the breeze when he mentioned his promotion.")
- break a leg – пожелание удачи ("Break a leg at your performance tonight!")
- in a nutshell – вкратце ("In a nutshell, the project was a complete disaster.")
- get cold feet – струсить, испугаться ("He got cold feet before the wedding.")
- on the fence – колебаться, сомневаться ("I'm still on the fence about accepting that job offer.")
- rock the boat – нарушать спокойствие ("Don't rock the boat by bringing up that topic again.")
- cut to the chase – перейти к сути ("Let's cut to the chase – do you want the job or not?")
- pull someone's leg – подшучивать над кем-то ("Are you serious, or are you pulling my leg?")
- catch my drift – понимать, о чем речь ("I can't say it explicitly, but you catch my drift, right?")
- down to earth – приземленный ("Despite her fame, she's very down to earth.")
- make a long story short – говоря кратко ("To make a long story short, we missed our flight.")
- beat around the bush – ходить вокруг да около ("Stop beating around the bush and tell me what happened.")
- a piece of cake – очень легко ("The test was a piece of cake.")
- once in a blue moon – очень редко ("I only eat fast food once in a blue moon.")
- under the weather – нездоровиться ("Sorry I missed your call, I was feeling under the weather.")
- give someone the benefit of the doubt – поверить на слово ("Let's give her the benefit of the doubt this time.")
- hang in there – держаться, не сдаваться ("I know it's tough right now, but hang in there.")
- out of the blue – неожиданно ("He called me out of the blue after five years!")
- play it by ear – действовать по обстоятельствам ("I don't have a plan, I'll just play it by ear.")
- take a rain check – отложить на потом ("Can I take a rain check on that dinner invitation?")
- my bad – моя вина ("Oops, my bad! I forgot to send the email.")
- chill out – расслабиться, успокоиться ("Chill out, it's not such a big deal.")
- no sweat – без проблем ("Can you help me move this table?" "No sweat!")
- on the same page – иметь одинаковое понимание ("Let's make sure we're all on the same page before we start.")
- cool with – не возражать ("Are you cool with going to the Italian restaurant?")
- give someone a heads up – предупредить заранее ("Just giving you a heads up that I'll be late tomorrow.")
- on the ball – быть внимательным, компетентным ("She's really on the ball with this project.")
- face the music – отвечать за последствия ("After cheating on the test, he had to face the music.")
- get a kick out of – получать удовольствие от ("She really gets a kick out of extreme sports.")
- in hot water – в неприятностях ("He's in hot water with the boss after that mistake.")
- a no-brainer – очевидное решение ("With that discount, buying now is a no-brainer.")
- hit the nail on the head – попасть в точку ("You hit the nail on the head with that observation.")
- ballpark figure – приблизительная оценка ("Can you give me a ballpark figure for the cost?")
- that's a wrap – закончить, завершить ("OK, that's a wrap for today's meeting.")
- take a shot at – попытаться ("I'll take a shot at fixing the printer.")
- touch and go – неопределенная ситуация ("It was touch and go whether we'd make the flight.")
- give it a whirl – попробовать ("I've never tried sushi, but I'll give it a whirl.")
- blow off steam – выпустить пар ("I need to go for a run to blow off some steam.")
- on thin ice – в опасном положении ("Be careful, you're on thin ice with your boss.")
- over the top – чересчур, преувеличенно ("His reaction was completely over the top.")
- penny for your thoughts – о чём думаешь? ("You've been quiet all evening. Penny for your thoughts?")
- straight from the horse's mouth – из первых рук ("I heard about the promotion straight from the horse's mouth.")
- wild goose chase – бесполезные поиски ("Looking for that rare book was a wild goose chase.")
- up in the air – неопределённо ("Our vacation plans are still up in the air.")
- the last straw – последняя капля ("Being late for the third time was the last straw.")
Многие из этих выражений идиоматические, что означает, что их значение нельзя вывести из отдельных слов. Наблюдайте за контекстом их использования в фильмах, сериалах и подкастах – это поможет вам точно понять оттенки значений и уместность употребления в разных ситуациях. 🎬
Овладев этими 150 словосочетаниями, вы заметите, как английский язык начинает течь более естественно. Помните: ключ к беглой речи – это не количество слов в вашем словаре, а то, насколько ловко вы соединяете их в осмысленные фразы. Практикуйте словосочетания в реальных ситуациях, относитесь к ошибкам как к возможностям для роста, и скоро вы обнаружите, что говорите не просто правильно, но и действительно по-английски. Путь к свободному владению языком короче, чем вы думаете – он начинается с первого усвоенного словосочетания и вашего решения применить его прямо сейчас.