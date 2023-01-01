Do и Does в английском языке: упражнения от новичка до профи#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Начинающие и продолжающие изучающие английский язык
- Преподаватели английского языка, ищущие материалы для уроков
Слушатели курсов английского языка, желающие улучшить грамматические навыки
Разбираетесь с вопросами и отрицаниями в английском, но "do" и "does" упрямо не желают укладываться в голове? Владение этими вспомогательными глаголами – ключ к грамматической точности и беглости речи. Перед вами – профессионально подобранные упражнения для начинающих, продолжающих и продвинутых учеников, которые гарантированно укрепят ваш навык и избавят от типичных ошибок. 🔍
Когда и как правильно использовать do/does в английском
Вспомогательные глаголы "do" и "does" – фундаментальные элементы английской грамматики, выполняющие три ключевые функции в Present Simple:
- Образование вопросов: "Do you speak English?", "Does she work here?"
- Построение отрицаний: "I do not (don't) like coffee", "He does not (doesn't) play tennis"
- Усиление утверждений: "I do understand you", "She does love music"
Выбор между "do" и "does" определяется лицом и числом подлежащего:
|Do
|Does
|I, You, We, They
|He, She, It
|Do I work hard?
|Does he work hard?
|We do not study French
|She does not study French
Важно помнить, что при использовании "does" в третьем лице единственного числа основной глагол теряет окончание -s/-es: "He plays" → "Does he play?" или "He doesn't play".
Алексей Соколов, преподаватель английского языка с 12-летним стажем
Помню свою студентку Марину, которая путалась с "do/does" даже на среднем уровне. Мы разработали систему визуализации: рисовали схему предложения, где "do/does" выделялись красным. После двух недель практики с упражнениями из этой статьи она перестала делать ошибки. Ключевым стало упражнение №7 со смешанными вопросами. "Я наконец почувствовала грамматическую интуицию," – призналась она через месяц, когда уже автоматически выбирала правильную форму.
5 базовых упражнений с do/does для начинающих
Для прочного фундамента важно начать с базовых, но эффективных упражнений. 💪
Упражнение 1: Заполнение пропусков Вставьте "do" или "does" в пропуски:
- _ you like chocolate?
- _ she speak Spanish?
- _ they live in London?
- _ he play football?
- _ we need to hurry?
Упражнение 2: Трансформация утверждений в отрицания Превратите утвердительные предложения в отрицательные:
- I eat breakfast every day. → I _ eat breakfast every day.
- She walks to school. → She _ walk to school.
- They understand English. → They _ understand English.
- He plays chess. → He _ play chess.
- We watch TV in the evening. → We _ watch TV in the evening.
Упражнение 3: Создание вопросов Составьте общие вопросы к следующим предложениям:
- You live in Paris. → _ you live in Paris?
- They work hard. → _ they work hard?
- She likes dancing. → _ she like dancing?
- We know the answer. → _ we know the answer?
- He studies English. → _ he study English?
Упражнение 4: Мини-диалоги Дополните мини-диалоги, используя "do", "does", "don't" или "doesn't":
- – _ your sister play tennis?
- No, she _. She prefers swimming.
- – _ they live nearby?
- Yes, they _. They live just around the corner.
- – _ you like coffee?
- No, I _. I prefer tea.
- – _ Mark speak Chinese?
- Yes, he _. He speaks it fluently.
- – _ we need to bring food?
- No, you _. Everything will be provided.
Упражнение 5: Исправление ошибок Найдите и исправьте ошибки в использовании "do/does":
- Does you like pizza? → _
- He don't understand. → _
- Do she play the piano? → _
- They doesn't want to go. → _
- I doesn't know the answer. → _
5 упражнений среднего уровня на вопросы с do/does
Переходим к более комплексным заданиям, интегрирующим различные аспекты использования do/does. 🎯
Упражнение 6: Вопросы со словами Wh- Составьте специальные вопросы, начинающиеся с указанных вопросительных слов:
- What / you / do / in your free time? → _
- Where / she / live / now? → _
- Why / they / not attend / the meeting? → _
- How often / he / visit / his grandparents? → _
- Which book / you / prefer? → _
Упражнение 7: Смешанные вопросы Преобразуйте утверждения в общие или специальные вопросы согласно указаниям:
- John works in a bank. (общий вопрос) → _
- Mary eats breakfast at 8 AM. (When...?) → _
- They play tennis every Sunday. (общий вопрос) → _
- He drives a red car. (What color...?) → _
- She studies medicine at university. (What...?) → _
Упражнение 8: Альтернативные вопросы Составьте альтернативные вопросы, используя "do/does" и предложенные варианты:
- coffee / tea (you / prefer) → _
- morning / evening (she / study) → _
- football / basketball (they / play) → _
- bus / train (he / take to work) → _
- summer / winter (you / like) → _
Упражнение 9: Вопросы к подлежащему и дополнению Составьте вопросы к выделенным словам:
- John teaches English. (Who...?) → _
- Mary visits her grandmother every weekend. (Who...?) → _
- The children play in the park. (Who...?) → _
- She reads science fiction novels. (What...?) → _
- Peter and Lisa cook dinner together. (Who...?) → _
|Тип вопроса
|Структура
|Пример
|Общий
|Do/Does + подлежащее + инфинитив...?
|Do you speak English?
|Специальный (Wh-)
|Wh-слово + do/does + подлежащее + инфинитив...?
|Where does she work?
|Альтернативный
|Do/Does + подлежащее + инфинитив + A or B?
|Do you prefer coffee or tea?
|К подлежащему
|Who/What + глагол с окончанием -s (3 л. ед. ч.)?
|Who speaks Spanish here?
Упражнение 10: Разделительные вопросы Дополните предложения разделительными вопросами с "do/does":
- You work here, _?
- She doesn't speak German, _?
- They like classical music, _?
- He doesn't eat meat, _?
- I know you, _?
5 продвинутых практических заданий с do/does
На продвинутом уровне акцент делается на сложных контекстах и беглости речи при использовании do/does. 🚀
Упражнение 11: Эмфатические конструкции Преобразуйте предложения, используя эмфатическое "do/does" для усиления:
- I understand your problem. → _
- She loves classical music. → _
- We need your help. → _
- They appreciate your efforts. → _
- He knows the truth. → _
Упражнение 12: Ситуативное употребление Выберите правильную форму ответа на следующие ситуации:
- "I don't think you understand me." — "But I _ understand you!"
- "Your brother never helps around the house." — "That's not true, he _ help sometimes."
- "I doubt they will come to the party." — "They _ come, I'm sure."
- "She says you never listen." — "I _ listen, she just talks too much!"
- "You don't care about this project." — "I _ care, more than anyone else!"
Екатерина Морозова, методист языковых программ
Работая с бизнес-группой уровня Upper-Intermediate, я столкнулась с интересным феноменом: студенты грамотно использовали сложные грамматические конструкции, но ошибались в базовом применении do/does в эмфатических конструкциях. Мы внедрили ежедневную практику упражнения №11 из этого списка, добавив элемент игры – каждый участник получал карточку с эмоцией и должен был произнести эмфатическое утверждение с соответствующей интонацией. Через три недели использование do/does для эмфазы стало естественным, а речь студентов – более экспрессивной и аутентичной.
Упражнение 13: Условное наклонение с if Составьте условные предложения нулевого типа, используя "if + do/does":
- If you (not/eat) breakfast, you feel hungry by lunchtime. → _
- If he (study) hard, he always passes his exams. → _
- Water (freeze) if the temperature (drop) below zero. → _
- If she (not/get) enough sleep, she becomes irritable. → _
- Plants die if you (not/water) them regularly. → _
Упражнение 14: Инверсия с отрицательными наречиями Преобразуйте предложения, используя инверсию с указанными отрицательными наречиями:
- I rarely see such beautiful sunsets. (Rarely...) → _
- She never complains about her work. (Never...) → _
- They seldom visit us these days. (Seldom...) → _
- He hardly ever speaks in public. (Hardly ever...) → _
- We not only teach grammar but also conversation skills. (Not only...) → _
Упражнение 15: Комплексное редактирование Прочитайте текст и исправьте все ошибки, связанные с употреблением "do/does":
"My friend Tom live in London. He do work as a software engineer and do enjoy his job. His company doesn't provides flexible working hours, so he don't need to wake up early. Tom does have a sister who lives in Manchester. She doesn't works in IT – she is a doctor. Do she like her job? Yes, she do. They both doesn't have pets, but they does love animals. Tom does wants to get a dog, but his apartment building doesn't allows pets. Does you think he should move to a new place?"
Распространенные ошибки при использовании do/does
Даже опытные студенты допускают типичные ошибки с do/does. Рассмотрим наиболее частые и способы их избежать. 🚫
Ошибка 1: Неправильный выбор между "do" и "does" Неверно: She do not understand. Правильно: She does not understand. Причина: Забывание правила согласования с третьим лицом единственного числа (he, she, it).
Ошибка 2: Сохранение окончания -s/-es после does Неверно: Does she plays tennis? Правильно: Does she play tennis? Причина: Двойное маркирование третьего лица единственного числа.
Ошибка 3: Пропуск вспомогательного глагола в вопросах Неверно: You like coffee? Правильно: Do you like coffee? Причина: Калькирование структуры родного языка.
Ошибка 4: Неправильное образование отрицаний Неверно: I no like pizza. / I like not pizza. Правильно: I do not (don't) like pizza. Причина: Игнорирование вспомогательного глагола при построении отрицаний.
Ошибка 5: Неправильное использование в вопросах к подлежащему Неверно: Who does live here? Правильно: Who lives here? Причина: Смешение типов вопросов и их структур.
Профилактика ошибок:
- Регулярно практикуйте все типы предложений с do/does
- Используйте мнемонические приёмы (например, "S-H-E ⟷ D-O-E-S" для запоминания согласования)
- Создайте таблицу-памятку с правилами и примерами и регулярно обращайтесь к ней
- Работайте с готовыми диалогами, выделяя в них использование do/does
- Запишите свою речь и проанализируйте правильность употребления вспомогательных глаголов
Овладение вспомогательными глаголами do/does – это не просто грамматическое упражнение, а путь к естественному, уверенному английскому. Последовательно проходя все уровни упражнений, вы формируете мышление на английском языке, где do/does становятся инструментами выражения, а не преградой для общения. Практикуйте эти упражнения регулярно, фокусируясь на слабых местах, и вскоре вы обнаружите, что правильное использование do/does превратилось в автоматический навык, освободив ваше внимание для более сложных аспектов языка.