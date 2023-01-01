Glob в Python: как искать файлы по шаблонам и автоматизировать работу

Для кого эта статья:

Python-разработчики, как начинающие, так и более опытные

Студенты и обучающиеся в области программирования

Профессионалы, занимающиеся автоматизацией задач и обработкой данных Каждый Python-разработчик рано или поздно сталкивается с необходимостью найти множество файлов определенного типа. Например, собрать все CSV с данными для анализа, обработать пакетно все изображения в папке или найти все Python-скрипты в проекте. Вручную перебирать сотни файлов — путь в никуда. Здесь на сцену выходит модуль glob — элегантный инструмент стандартной библиотеки Python, который решает задачу поиска файлов по шаблонам буквально в одну строку кода. 🔍 Мастерство использования glob отличает профессионального разработчика от новичка.

Что такое модуль glob и зачем он нужен в Python

Модуль glob — это часть стандартной библиотеки Python, предназначенная для поиска файлов, соответствующих заданному шаблону. Его название происходит от термина "global pattern matching" (глобальное сопоставление с шаблоном), что точно описывает его функциональность. В основе glob лежит концепция Unix-подобных шаблонов, знакомая пользователям командной строки.

Отличие glob от обычного перебора файлов через os.listdir() заключается в возможности использовать специальные символы-шаблоны:

* — соответствует любой последовательности символов

— соответствует любой последовательности символов ? — соответствует любому одиночному символу

— соответствует любому одиночному символу [seq] — соответствует любому символу из последовательности

— соответствует любому символу из последовательности [!seq] — соответствует любому символу, не входящему в последовательность

Но зачем вообще нужен glob, если существуют методы os.walk() и os.listdir()? Преимущество glob — в лаконичности и выразительности. Сравните две реализации одной задачи:

Очевидно, что второй вариант значительно компактнее и читабельнее. Glob — это инструмент, который делает код более декларативным: вы описываете, что хотите найти, а не как это сделать. 🧩

Алексей Воронов, Python-разработчик Я работал над проектом автоматизации отчётности, где требовалось ежедневно обрабатывать сотни CSV-файлов из разных департаментов. Названия файлов следовали формату "департаментдататип.csv", и каждый департамент имел свою специфику именования. Первоначально я написал сложную функцию на 30+ строк с множеством условий и проверок имён файлов через регулярные выражения. Код работал, но был хрупким и трудно поддерживаемым. Когда я открыл для себя модуль glob, всё изменилось. Задача поиска всех файлов определённого департамента за конкретную дату сократилась до: Python Скопировать код files = glob.glob(f'data/{department}_*_{date}*.csv') А для обработки файлов по всем департаментам за месяц: Python Скопировать код files = glob.glob(f'data/*_2023-06-*.csv') Код стал настолько понятным, что даже менеджеры без технического образования могли посмотреть на него и понять, что происходит. Время обработки сократилось, а количество потенциальных ошибок уменьшилось до нуля.

Основы использования glob.glob() для поиска файлов

Функция glob.glob() — основной инструмент модуля, возвращающий список путей к файлам, соответствующих заданному шаблону. Её использование интуитивно понятно даже начинающим программистам:

Python Скопировать код import glob # Найти все Python-файлы в текущем каталоге python_files = glob.glob('*.py') # Найти все изображения images = glob.glob('*.jpg') + glob.glob('*.png') + glob.glob('*.gif') # Найти файлы с определенным префиксом log_files = glob.glob('app_log_*.txt') print(python_files) # ['script.py', 'utils.py', 'main.py', ...]

Важный момент: glob.glob() возвращает абсолютные пути, если шаблон начинается с корня файловой системы, и относительные пути в противном случае. Это поведение необходимо учитывать при дальнейшей обработке результатов.

Шаблоны можно комбинировать, создавая более сложные условия поиска:

'data/*/*.csv' — найдёт CSV-файлы во всех подкаталогах каталога 'data'

— найдёт CSV-файлы во всех подкаталогах каталога 'data' '**/test_*.py' — найдёт все тестовые Python-файлы в любом каталоге (с Python 3.5+)

— найдёт все тестовые Python-файлы в любом каталоге (с Python 3.5+) 'docs/[0-9]*.txt' — найдёт текстовые файлы в каталоге 'docs', имена которых начинаются с цифры

Порядок выполнения поиска имеет значение: glob не сортирует результаты автоматически. Если вам нужен отсортированный список, используйте стандартную функцию sorted() :

Python Скопировать код # Получить отсортированный список файлов sorted_files = sorted(glob.glob('*.txt'))

Результаты функции glob.glob() можно сразу использовать в циклах для обработки найденных файлов — это типичный сценарий применения:

Python Скопировать код # Обработка всех CSV-файлов for csv_file in glob.glob('data/*.csv'): with open(csv_file, 'r') as f: # Обработка содержимого файла data = f.read() print(f"Обрабатывается {csv_file}, размер: {len(data)} байт")

Glob особенно полезен при работе с данными для анализа, когда требуется собрать множество файлов из различных источников или каталогов. 📊

Продвинутый синтаксис шаблонов в модуле glob Python

Базовый синтаксис glob — это только верхушка айсберга. Истинная мощь модуля раскрывается при использовании продвинутых шаблонов поиска, которые позволяют точно указать, какие файлы вам нужны.

Шаблон Описание Пример * Соответствует любой последовательности символов (кроме разделителей пути) *.txt — все текстовые файлы ? Соответствует любому одиночному символу file?.txt — file1.txt, fileA.txt, но не file10.txt [abc] Соответствует любому символу из указанных в скобках file[123].txt — file1.txt, file2.txt, file3.txt [a-z] Соответствует любому символу из диапазона file[a-c].txt — filea.txt, fileb.txt, filec.txt [!abc] Соответствует любому символу, кроме указанных file[!123].txt — fileA.txt, file4.txt, но не file1.txt ** Рекурсивно соответствует всем каталогам (Python 3.5+) **/*.py — все Python-файлы в любом подкаталоге

Рассмотрим несколько интересных примеров использования сложных шаблонов:

Python Скопировать код # Файлы, имена которых содержат 3 цифры подряд files_with_digits = glob.glob('*[0-9][0-9][0-9]*.*') # Файлы с именами, начинающимися на гласные буквы vowel_files = glob.glob('[aeiouAEIOU]*.*') # Файлы с определенными расширениями (документы) docs = glob.glob('*.[pd][do][cf]*') # Найдёт .pdf, .doc, .docx и т.д. # Исключение определённых файлов non_backup_files = glob.glob('*.[!b][!a][!k]') # Исключает файлы .bak

Комбинируя различные шаблоны, можно создавать чрезвычайно гибкие условия поиска. Например, найти все файлы журналов за определённый месяц:

Python Скопировать код # Поиск логов за май 2023 года (формат имени: log_YYYY-MM-DD.log) may_logs = glob.glob('log_2023-05-??.log')

Один из малоизвестных, но мощных приёмов — использование альтернативных шаблонов с помощью фигурных скобок. Это не стандартная функциональность glob, но она доступна в некоторых реализациях UNIX, и её можно эмулировать в Python:

Python Скопировать код # Эмуляция альтернативных шаблонов через несколько вызовов glob image_files = [] for ext in ['jpg', 'jpeg', 'png', 'gif']: image_files.extend(glob.glob(f'*.{ext}')) # Тот же результат с использованием генератора списков image_files = [f for ext in ['jpg', 'jpeg', 'png', 'gif'] for f in glob.glob(f'*.{ext}')]

Помните, что шаблоны glob чувствительны к регистру в операционных системах с чувствительной к регистру файловой системой (Unix, Linux). В Windows glob обычно не чувствителен к регистру, что соответствует поведению самой файловой системы. ⚠️

Рекурсивный поиск и glob.iglob() для больших каталогов

Работа с большими каталогами ставит перед разработчиками две основные проблемы: как организовать рекурсивный поиск и как избежать переполнения памяти. Python 3.5+ решает первую проблему с помощью параметра recursive=True , а вторую — с помощью функции glob.iglob() .

Рекурсивный поиск позволяет находить файлы не только в указанном каталоге, но и во всех его подкаталогах:

Python Скопировать код import glob # Рекурсивный поиск всех Python-файлов all_python_files = glob.glob('**/*.py', recursive=True) # Рекурсивный поиск по нескольким критериям all_data_files = glob.glob('**/*.csv', recursive=True) + glob.glob('**/*.xlsx', recursive=True) print(f"Найдено {len(all_python_files)} Python файлов")

Для больших каталогов с тысячами файлов функция glob.glob() может потреблять слишком много памяти, так как она сразу возвращает полный список всех найденных файлов. Здесь на помощь приходит glob.iglob() — итератор, который генерирует найденные пути "на лету", один за другим, что значительно снижает потребление памяти:

Python Скопировать код # Память-эффективная обработка большого количества файлов for python_file in glob.iglob('**/*.py', recursive=True): with open(python_file, 'r') as f: # Обработка файла без хранения всех путей в памяти content = f.read() if 'TODO' in content: print(f"TODO найдено в {python_file}")

Преимущества glob.iglob() особенно заметны при обработке больших объемов данных, где полный список файлов может потенциально не поместиться в оперативную память. Рассмотрим более сложный пример с использованием генератора для экономии памяти:

Python Скопировать код def process_large_files(): # Создаем генератор для обработки больших файлов по одному large_files = ( file for file in glob.iglob('**/*.csv', recursive=True) if os.path.getsize(file) > 1024 * 1024 # Файлы больше 1 МБ ) # Обрабатываем каждый файл по очереди for file_path in large_files: print(f"Обработка большого файла: {file_path}") # Здесь код обработки файла

При работе с большими каталогами важно учитывать производительность. Вот несколько практических рекомендаций:

Используйте более конкретные шаблоны, чтобы уменьшить количество проверяемых файлов

Применяйте glob.iglob() вместо glob.glob() для больших наборов данных

вместо для больших наборов данных Ограничивайте глубину рекурсии там, где это возможно, используя более конкретные пути

Предварительно фильтруйте каталоги, если знаете, где искать

Сравнение потребления памяти при использовании различных методов для обработки 10,000 файлов:

Мария Соколова, тренер по Python Однажды мне пришлось автоматизировать процесс обработки фотоархива, содержащего более 500,000 изображений. Моему студенту потребовалось найти все фотографии, сделанные в определенные годы и с определенными параметрами камеры (извлекаемыми из EXIF-данных). Сначала он попытался использовать стандартный подход с glob.glob() : Python Скопировать код all_images = glob.glob('Photos/**/*.jpg', recursive=True) # Затем фильтрация по EXIF Этот код аварийно завершился с ошибкой нехватки памяти, так как пытался загрузить в память полмиллиона путей к файлам одновременно. Мы переписали код с использованием iglob() : Python Скопировать код for image_path in glob.iglob('Photos/**/*.jpg', recursive=True): # Обработка каждого изображения по очереди exif_data = get_exif(image_path) if matches_criteria(exif_data): process_image(image_path) Код заработал, но обработка шла медленно — примерно 24 часа на весь архив. Следующий шаг был критически важным. Мы заметили, что фотографии организованы по годам и месяцам в структуре Photos/YYYY/MM/ . Зная, что нужны только снимки 2018-2020 годов, мы оптимизировали шаблон: Python Скопировать код patterns = [f'Photos/20{year}/**/*.jpg' for year in range(18, 21)] for pattern in patterns: for image_path in glob.iglob(pattern, recursive=True): # Более целенаправленная обработка Это сократило время обработки до 3 часов. Опыт показал, насколько важно не только знать инструменты Python, но и понимать, как их эффективно применять в контексте конкретной задачи.

Практические задачи: автоматизация работы с файлами

Модуль glob раскрывает свой потенциал в реальных задачах автоматизации. Рассмотрим несколько практических сценариев, где glob становится незаменимым инструментом. 🛠️

1. Пакетная обработка файлов определённого типа

Python Скопировать код import glob import pandas as pd import os # Объединение нескольких CSV-файлов в один DataFrame def merge_csv_files(directory): all_data = [] for csv_file in glob.glob(f'{directory}/*.csv'): df = pd.read_csv(csv_file) df['source_file'] = os.path.basename(csv_file) # Добавляем информацию об источнике all_data.append(df) if all_data: return pd.concat(all_data, ignore_index=True) return pd.DataFrame() # Использование функции combined_data = merge_csv_files('data/sales') print(f"Объединено {len(combined_data)} строк из разных CSV-файлов")

2. Очистка временных файлов

Python Скопировать код import glob import os import time def cleanup_temp_files(directory, days_old=7): """Удаляет временные файлы старше указанного количества дней""" current_time = time.time() deleted_count = 0 # Ищем все временные файлы temp_patterns = [f'{directory}/**/*.tmp', f'{directory}/**/*.temp', f'{directory}/**/~*'] for pattern in temp_patterns: for temp_file in glob.glob(pattern, recursive=True): # Проверяем возраст файла file_age_days = (current_time – os.path.getmtime(temp_file)) / (60*60*24) if file_age_days > days_old: try: os.remove(temp_file) deleted_count += 1 print(f"Удалён: {temp_file}") except Exception as e: print(f"Ошибка при удалении {temp_file}: {e}") return deleted_count # Использование removed = cleanup_temp_files('/path/to/project') print(f"Удалено {removed} временных файлов")

3. Автоматическая организация файлов по типам

Python Скопировать код import glob import os import shutil def organize_files_by_type(source_dir): """Организует файлы в подкаталоги по их типу""" # Словарь соответствия расширений и папок extensions_map = { 'documents': ['doc', 'docx', 'pdf', 'txt', 'rtf'], 'images': ['jpg', 'jpeg', 'png', 'gif', 'bmp', 'tiff'], 'audio': ['mp3', 'wav', 'ogg', 'flac'], 'video': ['mp4', 'avi', 'mkv', 'mov', 'wmv'], 'code': ['py', 'js', 'html', 'css', 'java', 'cpp'] } # Создаем каталоги, если они не существуют for folder in extensions_map: os.makedirs(os.path.join(source_dir, folder), exist_ok=True) # Перемещаем файлы moved_files = 0 for file_path in glob.glob(f'{source_dir}/*.*'): # Пропускаем каталоги if os.path.isdir(file_path): continue # Получаем расширение файла без точки ext = os.path.splitext(file_path)[1][1:].lower() # Определяем, в какую папку переместить файл target_folder = None for folder, extensions in extensions_map.items(): if ext in extensions: target_folder = folder break if target_folder: filename = os.path.basename(file_path) destination = os.path.join(source_dir, target_folder, filename) # Проверяем, существует ли файл с таким именем if os.path.exists(destination): name, ext = os.path.splitext(filename) destination = os.path.join(source_dir, target_folder, f"{name}_copy{ext}") shutil.move(file_path, destination) moved_files += 1 return moved_files # Использование count = organize_files_by_type('/path/to/downloads') print(f"Организовано {count} файлов")

4. Мониторинг изменений в каталоге

Создадим простую систему мониторинга, которая отслеживает появление новых файлов определенного типа и выполняет действия с ними:

Python Скопировать код import glob import time import os import hashlib def monitor_directory(directory, pattern, interval=60): """Мониторит директорию на появление новых файлов, соответствующих шаблону""" known_files = {} print(f"Начало мониторинга {directory} для файлов {pattern}") print(f"Проверка каждые {interval} секунд") try: while True: current_files = {} # Сканируем файлы, соответствующие шаблону for file_path in glob.glob(os.path.join(directory, pattern)): # Вычисляем хеш файла для отслеживания изменений with open(file_path, 'rb') as f: file_hash = hashlib.md5(f.read()).hexdigest() current_files[file_path] = file_hash # Проверяем новые файлы for file_path, file_hash in current_files.items(): if file_path not in known_files: print(f"Обнаружен новый файл: {file_path}") process_new_file(file_path) # Обработка нового файла elif known_files[file_path] != file_hash: print(f"Файл изменен: {file_path}") process_changed_file(file_path) # Обработка измененного файла # Проверяем удаленные файлы for file_path in list(known_files.keys()): if file_path not in current_files: print(f"Файл удален: {file_path}") # Обновляем список известных файлов known_files = current_files # Пауза перед следующей проверкой time.sleep(interval) except KeyboardInterrupt: print("Мониторинг остановлен") def process_new_file(file_path): """Обрабатывает новый файл""" print(f"Обработка нового файла: {file_path}") # Здесь код обработки нового файла def process_changed_file(file_path): """Обрабатывает измененный файл""" print(f"Обработка измененного файла: {file_path}") # Здесь код обработки измененного файла # Использование # monitor_directory('/path/to/watch', '*.pdf', 30) # Проверка каждые 30 секунд

Применение glob в задачах автоматизации существенно упрощает код и делает его более читаемым. Комбинируя glob с другими библиотеками Python, можно создавать мощные инструменты для работы с файловой системой, значительно сокращающие время на рутинные операции.