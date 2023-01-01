Past Tense в английском: освоить 4 формы прошедшего времени

Для кого эта статья:

Новички, начинающие изучать английский язык

Преподаватели английского языка, ищущие простые объяснения грамматики

Люди, желающие улучшить свои навыки рассказа и общения на английском языке Английская грамматика часто пугает новичков своей кажущейся сложностью, но на деле всё гораздо проще! Past Tense — это не страшный монстр из учебника, а всего лишь способ рассказать о том, что уже случилось. Представьте, что вы ведёте дневник своих приключений: "вчера я гулял", "на прошлой неделе я встретил друга", "к моему приезду обед уже приготовили". Все эти ситуации описываются разными формами прошедшего времени. Давайте разберём их так просто, что даже ваша бабушка сможет объяснить, чем отличается Past Simple от Past Perfect! 🕰️

Что такое Past Tense: первое знакомство с прошедшим временем

Past Tense (прошедшее время) в английском — это система временных форм, которые описывают события, произошедшие до момента речи. В отличие от русского языка, где прошедшее время всего одно, в английском их целых четыре! Каждая форма имеет свою специфику и позволяет передать тонкости того, как, когда и в какой последовательности события происходили в прошлом.

Основные формы прошедшего времени в английском:

Past Simple — простое действие в прошлом (Я пошёл в кино)

— простое действие в прошлом (Я пошёл в кино) Past Continuous — длительное действие в прошлом (Я смотрел фильм)

— длительное действие в прошлом (Я смотрел фильм) Past Perfect — действие, которое произошло до определённого момента в прошлом (Я уже посмотрел фильм)

— действие, которое произошло до определённого момента в прошлом (Я уже посмотрел фильм) Past Perfect Continuous — длительное действие, которое началось и продолжалось до определённого момента в прошлом (Я смотрел фильм уже два часа)

Чтобы лучше понять разницу между этими временами, представьте себе линию времени. На ней вы отмечаете разные события и их продолжительность. Некоторые события — это просто точки (Past Simple), другие — отрезки (Past Continuous), а некоторые имеют отношение к другим событиям (Past Perfect).

Время Когда используется Пример Past Simple Завершённое действие в прошлом I walked to school yesterday. Past Continuous Процесс в конкретный момент прошлого I was walking when it started to rain. Past Perfect Действие, произошедшее до другого прошлого I had walked 5 miles before I took a rest. Past Perfect Continuous Длительный процесс до момента в прошлом I had been walking for hours before I reached home.

Для начинающих важно не пытаться выучить всё сразу. Начните с Past Simple, потом добавьте Past Continuous, и только когда освоитесь с ними, переходите к более сложным формам. Каждая из этих форм имеет свои правила образования и свои случаи употребления, которые мы разберём подробнее ниже. 📚

Past Simple: легкий старт для начинающих

Past Simple (простое прошедшее время) — это ваш надёжный друг при рассказе о завершённых действиях в прошлом. Это самая базовая и часто используемая форма прошедшего времени. Если вы только начинаете изучать английский, именно с Past Simple стоит познакомиться в первую очередь.

Антон Петров, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Когда я только начинал преподавать, у меня был ученик Максим, который панически боялся английской грамматики. Обычно я объяснял Past Simple через таблицы правил, но для него это не работало. Однажды я попробовал новый подход: мы составили "дневник приключений" его недавнего отпуска. "Я поехал в Сочи", "Я посетил аквапарк", "Я попробовал местные блюда" — все эти фразы требовали Past Simple. Максим быстро уловил суть: это время нужно для перечисления завершённых действий в хронологическом порядке. Через месяц таких "дневниковых" занятий он уже свободно использовал правильные и неправильные глаголы, не задумываясь о грамматических правилах.

Когда использовать Past Simple:

Одиночные завершённые действия в прошлом: I bought a car last year.

Последовательность действий: She woke up, brushed her teeth, and went to work.

Повторяющиеся действия в прошлом: We played tennis every Saturday.

Состояния в прошлом: I was happy in that job.

Образование Past Simple довольно простое, но здесь нужно различать правильные и неправильные глаголы:

Для правильных глаголов: просто добавьте окончание -ed work → worked, play → played, talk → talked

Для неправильных глаголов: используйте вторую форму глагола (её придётся запомнить) go → went, see → saw, buy → bought

Чтобы образовать отрицание или вопрос в Past Simple, используется вспомогательный глагол did:

Утверждение: I walked to school.

Отрицание: I did not (didn't) walk to school.

Вопрос: Did you walk to school?

Типичные маркеры времени, которые подсказывают, что нужно использовать Past Simple:

yesterday (вчера)

last week/month/year (на прошлой неделе/в прошлом месяце/году)

two days ago (два дня назад)

in 1999 (в 1999 году)

when I was young (когда я был молодым)

Важно помнить: Past Simple — это не просто время для рассказа о прошлом, а время для рассказа о законченных действиях в прошлом. Если вы хотите подчеркнуть процесс или продолжительность действия, вам понадобится другая форма времени. 🕰️

Past Continuous: когда действие длилось в прошлом

Past Continuous (прошедшее длительное время) описывает действие, которое происходило в определённый момент в прошлом или длилось некоторое время. Это как фотография процесса — вы как бы "замораживаете" момент в прошлом и показываете, что происходило именно тогда.

Когда использовать Past Continuous:

Действие, происходившее в конкретный момент в прошлом: At 7 pm yesterday I was having dinner.

Действие, которое служило фоном для другого события: I was watching TV when the phone rang.

Два параллельных действия в прошлом: While I was cooking, my sister was setting the table.

Для описания атмосферы, обстановки: The sun was shining, birds were singing.

Образование Past Continuous:

Формула проста: was/were + глагол с окончанием -ing

I/he/she/it was working

You/we/they were working

Для отрицаний и вопросов меняется положение was/were:

Утверждение: She was reading a book.

Отрицание: She was not (wasn't) reading a book.

Вопрос: Was she reading a book?

Past Simple Past Continuous I walked to school. I was walking to school. Завершённое действие Процесс в определённый момент When the bell rang, I entered the class. When the bell rang, I was talking to my friend. Последовательность действий Прерванное действие I lived in London for five years. I was living in London when I met my wife.

Ирина Соколова, методист по английскому языку У моей ученицы Марины была интересная проблема: она постоянно путала, когда использовать Past Simple, а когда Past Continuous. Мы нашли эффективный способ разделить эти два времени через визуализацию. Я попросила её представить, что Past Simple — это точки на линии времени, отдельные "кадры", а Past Continuous — это видеозапись, где важен процесс. Однажды Марина рассказывала о своём вчерашнем дне: "I was working on my project when my boss called me" (Я работала над проектом, когда мой босс позвонил мне). Она сама поправила себя: "Работа — это процесс, поэтому was working, а звонок — одномоментное действие, поэтому called". С тех пор она практически не ошибается в выборе времени, потому что представляет каждую ситуацию визуально.

Распространённые маркеры времени для Past Continuous:

at 5 o'clock yesterday (в 5 часов вчера)

when he arrived (когда он приехал)

while/as (в то время как)

all day/evening/morning (весь день/вечер/утро)

at this time last week (в это время на прошлой неделе)

Past Continuous часто используется в паре с Past Simple, особенно когда одно действие прерывает другое. Например: I was taking a shower when the doorbell rang. (Я принимал душ, когда зазвонил дверной звонок.)

При этом важно помнить, что некоторые глаголы редко используются в длительной форме: believe, know, like, love, hate, want, need, prefer, remember, understand, belong, contain, seem. Они обычно используются в Past Simple, даже когда речь идёт о длительном периоде в прошлом. 🎬

Past Perfect: что произошло раньше другого события

Past Perfect (прошедшее совершенное время) — это своеобразная "машина времени" среди прошедших времён. Оно описывает действие, которое произошло до определённого момента в прошлом. Это "прошедшее прошедшего" — то, что случилось ещё раньше того, о чём мы говорим в Past Simple.

Когда использовать Past Perfect:

Действие, завершившееся до определённого момента в прошлом: By 5 o'clock, I had finished my work.

Предшествующее действие при рассказе в прошедшем времени: When I arrived, the movie had already started.

В условных предложениях третьего типа: If I had studied harder, I would have passed the exam.

С выражениями never/ever для описания опыта до определённого момента: I had never seen such a beautiful sunset before that evening.

Образование Past Perfect очень простое:

Формула: had + прошедшее причастие (3-я форма глагола)

Для правильных глаголов прошедшее причастие образуется добавлением -ed: work → worked

Для неправильных глаголов используется 3-я форма из таблицы: go → gone, see → seen

Отрицания и вопросы образуются с помощью had:

Утверждение: She had finished her homework.

Отрицание: She had not (hadn't) finished her homework.

Вопрос: Had she finished her homework?

Самое важное в Past Perfect — понять его отношение к другим событиям в прошлом. Это время почти всегда используется в паре с Past Simple, чтобы показать, что одно событие произошло раньше другого:

When I arrived at the cinema, the film had already started. (Когда я пришёл в кинотеатр, фильм уже начался.)

I realized that I had forgotten my wallet. (Я понял, что забыл свой кошелёк.)

After she had cleaned the house, she went shopping. (После того как она убрала дом, она пошла за покупками.)

Типичные слова-маркеры для Past Perfect:

before (до того как)

after (после того как)

already (уже)

just (только что)

never/ever (никогда/когда-либо)

by the time (к тому времени, как)

until then (до того момента)

Важно отметить, что Past Perfect не всегда обязателен, даже когда действия происходили в хронологическом порядке. Если последовательность событий и так ясна из контекста, можно использовать Past Simple для обоих действий:

I finished my work and went home. (Я закончил работу и пошёл домой.)

Вместо: After I had finished my work, I went home.

Но если вы хотите подчеркнуть, что одно действие произошло до другого, особенно когда это важно для понимания ситуации, Past Perfect незаменим. ⏰

Практическое применение Past Tense в повседневной речи

Теория без практики — как автомобиль без бензина. Давайте рассмотрим, как прошедшие времена английского языка используются в реальных жизненных ситуациях, и как начать применять их без страха и сомнений.

Рассказы о прошлом опыте

Когда вы рассказываете историю из своей жизни, вы естественным образом комбинируете разные формы прошедшего времени:

Past Simple для основных событий: Last summer I visited Spain. I explored Barcelona and tried local cuisine.

для основных событий: Last summer I visited Spain. I explored Barcelona and tried local cuisine. Past Continuous для описания обстановки: It was raining when I arrived, and people were hurrying down the streets.

для описания обстановки: It was raining when I arrived, and people were hurrying down the streets. Past Perfect для предыстории: I was excited because I had never been to Spain before.

Практические ситуации использования Past Tense:

Собеседование на работу — когда вас спрашивают о предыдущем опыте работы (Past Simple), что вы делали на определённой должности (Past Continuous), какие навыки вы приобрели до этой работы (Past Perfect). Путешествия — при рассказе о поездке: что вы делали (Past Simple), что происходило вокруг (Past Continuous), что вы успели посетить до определённого дня (Past Perfect). Неформальные встречи — обсуждение фильмов, книг, концертов: что вам понравилось (Past Simple), что происходило в определённый момент (Past Continuous), что случилось до ключевого события (Past Perfect). Бытовые разговоры — объяснение, почему вы опоздали, не выполнили обещание: что произошло (Past Simple), что вы делали в это время (Past Continuous), что помешало вам до этого (Past Perfect).

Советы для эффективного использования прошедших времён:

Начните с Past Simple — это основа всех рассказов о прошлом

Добавляйте Past Continuous для создания "картинки" происходящего

Используйте Past Perfect только когда действительно важно подчеркнуть, что что-то произошло раньше

Практикуйтесь рассказывать о своём дне, используя все три времени

Слушайте, как носители языка используют прошедшие времена в сериалах, фильмах, подкастах

Практическое упражнение "Мой вчерашний день":

Попробуйте составить 5-7 предложений о вчерашнем дне, используя все три прошедших времени:

2-3 предложения в Past Simple о главных событиях дня 2 предложения в Past Continuous о том, что происходило в определённый момент 1-2 предложения в Past Perfect о том, что случилось до определённого момента

Например: I woke up at 7 am and had breakfast. Then I went to work and finished an important project. At 1 pm, I was having lunch with my colleagues when my boss called me. While I was walking home, it started raining. I was glad that I had brought an umbrella. When I got home, my wife had already prepared dinner.

Помните, что ключ к свободному использованию прошедших времён — это регулярная практика. Не бойтесь ошибаться, со временем правильный выбор времени станет автоматическим. Слушайте речь носителей языка, обращайте внимание на то, как они используют прошедшие времена в разных ситуациях. 💪