Was и Were в английском: правила употребления с примерами#Изучение английского
Помню, как мой первый студент застыл перед доской с непонимающим взглядом: "Почему иногда was, а иногда were? Как это запомнить?" Многие новички замирают на этом этапе изучения английского, считая прошедшее время глагола to be сложным барьером. Но правда в том, что всё гораздо проще, чем кажется! Сегодня мы разберём настолько чёткие правила употребления was и were, что вы удивитесь, почему раньше испытывали с этим трудности. Эти знания станут надёжным фундаментом для вашей уверенной английской речи! 💪
Формы глагола to be в прошедшем времени: was и were
Глагол to be (быть) – один из самых важных глаголов английского языка, который в прошедшем времени имеет всего две формы: was и were. Эта кажущаяся простота часто сбивает с толку начинающих, ведь нужно чётко понимать, когда какую форму применять.
|Лицо
|Единственное число
|Множественное число
|1-е лицо
|I was (я был)
|We were (мы были)
|2-е лицо
|You were (ты был)
|You were (вы были)
|3-е лицо
|He/She/It was (он/она/оно был(а,о))
|They were (они были)
Главное правило, которое нужно запомнить: was используется с единственным числом (кроме you), а were – со всеми формами множественного числа и с you в единственном числе.
Анна Сергеевна, преподаватель английского языка с 12-летним стажем
Помню своего студента Максима, который никак не мог запомнить, когда использовать was, а когда were. Я предложила ему простую ассоциацию: "WAS" звучит как "ВАЗ" – одна машина, единственное число. "WERE" созвучно со словом "ВЕРЕница" – много, вереница машин, множественное число. После этого Максим больше не путался! Иногда простые ассоциации работают эффективнее, чем зубрежка правил. Через неделю он уже свободно составлял предложения с was и were, а через месяц использовал их в спонтанной речи без запинок.
Примеры использования was и were в простых предложениях:
- I was at home yesterday. – Я был дома вчера.
- She was happy to see me. – Она была рада меня видеть.
- The cat was hungry. – Кот был голодный.
- We were at the cinema last week. – Мы были в кино на прошлой неделе.
- They were late for the meeting. – Они опоздали на встречу.
- You were right about everything. – Ты был(а) прав(а) во всём.
Обратите внимание: глагол to be в прошедшем времени не требует вспомогательных глаголов для образования утвердительной формы – это одно из его особых свойств, что делает построение предложений проще. 🙂
Когда использовать was, а когда were – основные правила
Чтобы безошибочно выбирать между was и were, нужно чётко определить подлежащее и его число. Давайте рассмотрим самые важные правила, которые помогут вам сделать правильный выбор.
Используйте was, когда говорите о:
- Себе в единственном числе: I was tired. – Я устал.
- Конкретном человеке: He was a doctor. / She was at work. – Он был врачом. / Она была на работе.
- Единичном предмете или явлении: The book was interesting. / The weather was nice. – Книга была интересной. / Погода была хорошей.
- Единственном числе с неодушевлёнными предметами: The car was new. – Машина была новой.
Используйте were, когда говорите о:
- Себе и ком-то еще: We were happy. – Мы были счастливы.
- Группе людей или предметов: They were late. / The books were on the table. – Они опоздали. / Книги были на столе.
- Собеседнике (независимо от числа): You were right. – Ты был прав/Вы были правы.
Важно отметить особенность местоимения you, которое всегда требует were, даже когда обращаетесь к одному человеку: You were amazing yesterday! – Ты был потрясающим вчера!
Михаил Дмитриевич, методист языковых курсов
На первом занятии Катя, бизнес-аналитик, постоянно путала was и were. Я заметил закономерность: она автоматически использовала was со всеми местоимениями. Мы придумали мнемоническое правило: "WAS любит одиночество (I, he, she, it), WERE любит компанию (we, you, they)". Через несколько занятий Катя с улыбкой рассказала, как на встрече с иностранными партнерами уверенно использовала прошедшее время to be. "Я больше не перевожу в голове, просто вспоминаю про одиночество и компанию!" – поделилась она. Это небольшое правило кардинально изменило ее уверенность в общении на английском.
Особые случаи, когда выбор между was и were может вызвать затруднения:
|Подлежащее
|Форма глагола
|Пример
|Собирательные существительные (family, team, group)
|was (в британском английском иногда were)
|The team was ready. / The family was on holiday.
|There с единственным числом
|was
|There was a book on the table.
|There с множественным числом
|were
|There were many people at the party.
|Neither/Either с of + множественное число
|was
|Neither of the students was prepared.
|None of + множественное число
|were (чаще в разговорной речи) / was (формально)
|None of them were interested. / None of them was interested.
Помните: определение правильной формы прошедшего времени глагола to be – это вопрос подлежащего и его числа, а не сложности самого глагола. 👨🎓
Отрицательные формы wasn't и weren't в прошедшем времени
Образование отрицательных форм глагола to be в прошедшем времени – один из самых простых аспектов английской грамматики. Для этого просто добавляем частицу not к соответствующей форме глагола, получая сокращения wasn't (was not) и weren't (were not).
Схема образования отрицаний:
- was + not = wasn't [wɒznt]
- were + not = weren't [wɜːnt]
Важно запомнить произношение этих сокращений, так как они очень часто используются в разговорной речи. Обратите внимание, что в формальной письменной речи предпочтительнее использовать полные формы was not и were not.
Примеры использования отрицательных форм:
- I wasn't at home yesterday. – Я не был дома вчера.
- He wasn't happy about the news. – Он не был рад новостям.
- It wasn't difficult to solve this problem. – Не было сложно решить эту проблему.
- We weren't ready for such changes. – Мы не были готовы к таким изменениям.
- You weren't listening to me. – Ты не слушал меня.
- They weren't interested in our offer. – Они не интересовались нашим предложением.
Часто новички допускают ошибку, добавляя don't/didn't перед was/were для образования отрицания. Запомните: глагол to be сам по себе образует отрицательную форму с помощью частицы not, без вспомогательных глаголов. ❌ "I didn't was" ✅ "I wasn't".
Еще одна распространенная ошибка – неправильное согласование отрицательных форм с подлежащим:
- ❌ I weren't there. ✅ I wasn't there.
- ❌ She weren't happy. ✅ She wasn't happy.
- ❌ We wasn't ready. ✅ We weren't ready.
- ❌ They wasn't late. ✅ They weren't late.
В разговорной речи носители часто используют двойное отрицание, что является грамматической ошибкой:
- ❌ I wasn't not there. ✅ I wasn't there.
- ❌ They weren't no friends. ✅ They weren't friends.
При работе с отрицаниями важно также помнить про контекст. Иногда отрицание может относиться не к глаголу to be, а к другой части предложения:
- "He wasn't happy" (Он не был счастлив) – отрицается состояние счастья.
- "He was not happy but sad" (Он был не счастлив, а грустен) – противопоставление эмоций.
Практическое упражнение: попробуйте превратить следующие утвердительные предложения в отрицательные:
- I was late for work. → I wasn't late for work.
- She was angry with me. → She wasn't angry with me.
- The film was interesting. → The film wasn't interesting.
- We were tired after the trip. → We weren't tired after the trip.
- They were at school yesterday. → They weren't at school yesterday.
Частое использование правильных отрицательных форм в речи поможет вам автоматизировать их применение и избежать ошибок в будущем. 🎯
Вопросительные предложения с was/were
Построение вопросов с глаголом to be в прошедшем времени гораздо проще, чем с большинством других английских глаголов. Для образования вопроса достаточно поставить was или were перед подлежащим – никаких дополнительных вспомогательных глаголов не требуется.
Общая схема построения вопроса:
- Was/Were + подлежащее + остальная часть предложения?
Примеры простых вопросов:
- Was I right? – Я был прав?
- Were you at home yesterday? – Ты был дома вчера?
- Was he a doctor? – Он был доктором?
- Was it difficult? – Это было сложно?
- Were we late? – Мы опоздали?
- Were they happy? – Они были счастливы?
Для образования вопросов с вопросительными словами (when, where, why, how, etc.) сначала ставим вопросительное слово, затем was/were, и далее следует подлежащее:
Схема специального вопроса:
- Вопросительное слово + was/were + подлежащее + остальная часть предложения?
Примеры специальных вопросов:
- Where was your father yesterday? – Где был твой отец вчера?
- Why were you so angry? – Почему ты был таким злым?
- How was your day? – Как прошёл твой день?
- When was the party? – Когда была вечеринка?
- What was the problem? – В чём была проблема?
- Who was your teacher? – Кто был твоим учителем?
Краткие ответы на вопросы с was/were строятся по следующему принципу:
|Вопрос
|Положительный ответ
|Отрицательный ответ
|Was I...?
|Yes, you were.
|No, you weren't.
|Were you...?
|Yes, I was.
|No, I wasn't.
|Was he/she/it...?
|Yes, he/she/it was.
|No, he/she/it wasn't.
|Were we...?
|Yes, you were.
|No, you weren't.
|Were they...?
|Yes, they were.
|No, they weren't.
Обратите внимание, что в кратких ответах мы повторяем was/were, а не просто говорим "yes" или "no". Это важное правило английского речевого этикета.
Особые случаи и сложности:
- Вопросы с there: В конструкциях с there порядок слов в вопросе будет: Was there...? / Were there...?
- Was there a problem with your car? – Была проблема с твоей машиной?
- Were there many people at the meeting? – На встрече было много людей?
- Вопросы с предлогами: В формальном английском предлоги не ставятся в конце предложения:
- Формально: With whom were you at the party? – С кем ты был на вечеринке?
- Разговорно: Who were you at the party with? – С кем ты был на вечеринке?
- Вопросы с отрицанием: Для формирования отрицательного вопроса was/were ставится перед подлежащим, а not – после:
- Was she not at the meeting? / Wasn't she at the meeting? – Разве она не была на встрече?
- Were they not invited? / Weren't they invited? – Разве их не пригласили?
Регулярная практика построения вопросов с was и were поможет вам быстрее научиться правильно формулировать свои мысли и вести диалог на английском языке. 🗣️
Типичные ситуации использования was/were в речи
Прошедшее время глагола to be – неотъемлемая часть повседневного общения на английском. Давайте рассмотрим наиболее типичные ситуации, в которых вы будете использовать was/were, чтобы уверенно применять их в реальной жизни.
1. Рассказы о прошлом опыте и событиях
- I was in Paris last summer. – Я был в Париже прошлым летом.
- We were at John's birthday party yesterday. – Мы были на дне рождения Джона вчера.
- She was my classmate in high school. – Она была моей одноклассницей в старшей школе.
2. Описание эмоций, состояний и ощущений в прошлом
- I was nervous before the interview. – Я нервничал перед собеседованием.
- They were excited about the trip. – Они были в восторге от поездки.
- The weather was terrible last week. – Погода была ужасной на прошлой неделе.
3. Описание характеристик и качеств людей/предметов в прошлом
- The film was interesting but too long. – Фильм был интересным, но слишком длинным.
- Your answers were correct. – Твои ответы были правильными.
- The house was old and abandoned. – Дом был старым и заброшенным.
4. Указание местоположения в прошлом
- My keys were on the table. – Мои ключи были на столе.
- She was at work all day. – Она была на работе весь день.
- The documents were in my bag. – Документы были в моей сумке.
5. Описание возраста, профессии, статуса в прошлом
- I was 20 when I got my first job. – Мне было 20, когда я получил свою первую работу.
- He was a doctor before he became a writer. – Он был врачом, прежде чем стал писателем.
- They were students at Oxford University. – Они были студентами Оксфордского университета.
6. Устойчивые выражения с was/were
- It was worth it. – Это того стоило.
- She was about to leave when I called. – Она собиралась уходить, когда я позвонил.
- They were supposed to arrive at 5. – Они должны были прибыть в 5.
- How are you? – I'm fine, thanks. And how were you? – Как ты? – У меня всё хорошо, спасибо. А как у тебя дела?
7. В условных предложениях второго типа
- If I were you, I would accept their offer. – На твоём месте я бы принял их предложение.
- I wish I were taller. – Хотел бы я быть выше.
Отдельно отметим, что в условных предложениях второго типа и конструкциях "I wish..." правильно использовать "were" для всех лиц и чисел, хотя в разговорной речи часто можно услышать "was" с местоимениями I, he, she, it.
8. В конструкциях с "there" для указания на наличие/отсутствие
- There was a book on the shelf. – На полке была книга.
- There were three people in the room. – В комнате было три человека.
- There wasn't enough time to finish the project. – Не было достаточно времени, чтобы закончить проект.
Практические советы для активного использования was/were в речи:
- Практикуйте мини-рассказы о вчерашнем дне, используя was/were.
- Описывайте фотографии из прошлого: "This was my first day at school. I was very nervous."
- Задавайте вопросы собеседнику о его прошлом опыте: "Were you ever in Japan?"
- Тренируйтесь строить отрицания: превращайте положительные предложения в отрицательные.
- Используйте аудиоматериалы с носителями языка, чтобы привыкнуть к правильному произношению was и were в беглой речи.
Помните, что правильное использование was и were – это не просто грамматическое правило, это возможность ясно и точно выражать свои мысли о прошлом на английском языке. 🌟
Освоение прошедшего времени глагола to be – это не просто изучение правил грамматики, а получение ключа к полноценному общению на английском. Теперь вы знаете разницу между was и were, умеете строить отрицания и вопросы, понимаете типичные ситуации их использования. Начните активно применять эти знания – вставляйте was/were в повседневные фразы, строите мини-диалоги, рассказывайте о своём вчерашнем дне. Регулярная практика превратит теорию в естественный навык, и вскоре вы будете использовать эти формы автоматически, без напряжения и сомнений. Ваша уверенность в английской грамматике – отличный фундамент для дальнейшего развития языковых навыков!