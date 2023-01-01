Was и Were в английском: правила употребления с примерами

Люди, стремящиеся улучшить свои навыки грамматики в английском языке Помню, как мой первый студент застыл перед доской с непонимающим взглядом: "Почему иногда was, а иногда were? Как это запомнить?" Многие новички замирают на этом этапе изучения английского, считая прошедшее время глагола to be сложным барьером. Но правда в том, что всё гораздо проще, чем кажется! Сегодня мы разберём настолько чёткие правила употребления was и were, что вы удивитесь, почему раньше испытывали с этим трудности. Эти знания станут надёжным фундаментом для вашей уверенной английской речи! 💪

Формы глагола to be в прошедшем времени: was и were

Глагол to be (быть) – один из самых важных глаголов английского языка, который в прошедшем времени имеет всего две формы: was и were. Эта кажущаяся простота часто сбивает с толку начинающих, ведь нужно чётко понимать, когда какую форму применять.

Лицо Единственное число Множественное число 1-е лицо I was (я был) We were (мы были) 2-е лицо You were (ты был) You were (вы были) 3-е лицо He/She/It was (он/она/оно был(а,о)) They were (они были)

Главное правило, которое нужно запомнить: was используется с единственным числом (кроме you), а were – со всеми формами множественного числа и с you в единственном числе.

Анна Сергеевна, преподаватель английского языка с 12-летним стажем

Помню своего студента Максима, который никак не мог запомнить, когда использовать was, а когда were. Я предложила ему простую ассоциацию: "WAS" звучит как "ВАЗ" – одна машина, единственное число. "WERE" созвучно со словом "ВЕРЕница" – много, вереница машин, множественное число. После этого Максим больше не путался! Иногда простые ассоциации работают эффективнее, чем зубрежка правил. Через неделю он уже свободно составлял предложения с was и were, а через месяц использовал их в спонтанной речи без запинок.

Примеры использования was и were в простых предложениях:

I was at home yesterday. – Я был дома вчера.

She was happy to see me. – Она была рада меня видеть.

The cat was hungry. – Кот был голодный.

We were at the cinema last week. – Мы были в кино на прошлой неделе.

They were late for the meeting. – Они опоздали на встречу.

You were right about everything. – Ты был(а) прав(а) во всём.

Обратите внимание: глагол to be в прошедшем времени не требует вспомогательных глаголов для образования утвердительной формы – это одно из его особых свойств, что делает построение предложений проще. 🙂

Когда использовать was, а когда were – основные правила

Чтобы безошибочно выбирать между was и were, нужно чётко определить подлежащее и его число. Давайте рассмотрим самые важные правила, которые помогут вам сделать правильный выбор.

Используйте was, когда говорите о:

Себе в единственном числе: I was tired. – Я устал.

Конкретном человеке: He was a doctor. / She was at work. – Он был врачом. / Она была на работе.

Единичном предмете или явлении: The book was interesting. / The weather was nice. – Книга была интересной. / Погода была хорошей.

Единственном числе с неодушевлёнными предметами: The car was new. – Машина была новой.

Используйте were, когда говорите о:

Себе и ком-то еще: We were happy. – Мы были счастливы.

Группе людей или предметов: They were late. / The books were on the table. – Они опоздали. / Книги были на столе.

Собеседнике (независимо от числа): You were right. – Ты был прав/Вы были правы.

Важно отметить особенность местоимения you, которое всегда требует were, даже когда обращаетесь к одному человеку: You were amazing yesterday! – Ты был потрясающим вчера!

Михаил Дмитриевич, методист языковых курсов

На первом занятии Катя, бизнес-аналитик, постоянно путала was и were. Я заметил закономерность: она автоматически использовала was со всеми местоимениями. Мы придумали мнемоническое правило: "WAS любит одиночество (I, he, she, it), WERE любит компанию (we, you, they)". Через несколько занятий Катя с улыбкой рассказала, как на встрече с иностранными партнерами уверенно использовала прошедшее время to be. "Я больше не перевожу в голове, просто вспоминаю про одиночество и компанию!" – поделилась она. Это небольшое правило кардинально изменило ее уверенность в общении на английском.

Особые случаи, когда выбор между was и were может вызвать затруднения:

Подлежащее Форма глагола Пример Собирательные существительные (family, team, group) was (в британском английском иногда were) The team was ready. / The family was on holiday. There с единственным числом was There was a book on the table. There с множественным числом were There were many people at the party. Neither/Either с of + множественное число was Neither of the students was prepared. None of + множественное число were (чаще в разговорной речи) / was (формально) None of them were interested. / None of them was interested.

Помните: определение правильной формы прошедшего времени глагола to be – это вопрос подлежащего и его числа, а не сложности самого глагола. 👨‍🎓

Отрицательные формы wasn't и weren't в прошедшем времени

Образование отрицательных форм глагола to be в прошедшем времени – один из самых простых аспектов английской грамматики. Для этого просто добавляем частицу not к соответствующей форме глагола, получая сокращения wasn't (was not) и weren't (were not).

Схема образования отрицаний:

was + not = wasn't [wɒznt]

were + not = weren't [wɜːnt]

Важно запомнить произношение этих сокращений, так как они очень часто используются в разговорной речи. Обратите внимание, что в формальной письменной речи предпочтительнее использовать полные формы was not и were not.

Примеры использования отрицательных форм:

I wasn't at home yesterday. – Я не был дома вчера.

He wasn't happy about the news. – Он не был рад новостям.

It wasn't difficult to solve this problem. – Не было сложно решить эту проблему.

We weren't ready for such changes. – Мы не были готовы к таким изменениям.

You weren't listening to me. – Ты не слушал меня.

They weren't interested in our offer. – Они не интересовались нашим предложением.

Часто новички допускают ошибку, добавляя don't/didn't перед was/were для образования отрицания. Запомните: глагол to be сам по себе образует отрицательную форму с помощью частицы not, без вспомогательных глаголов. ❌ "I didn't was" ✅ "I wasn't".

Еще одна распространенная ошибка – неправильное согласование отрицательных форм с подлежащим:

❌ I weren't there. ✅ I wasn't there.

❌ She weren't happy. ✅ She wasn't happy.

❌ We wasn't ready. ✅ We weren't ready.

❌ They wasn't late. ✅ They weren't late.

В разговорной речи носители часто используют двойное отрицание, что является грамматической ошибкой:

❌ I wasn't not there. ✅ I wasn't there.

❌ They weren't no friends. ✅ They weren't friends.

При работе с отрицаниями важно также помнить про контекст. Иногда отрицание может относиться не к глаголу to be, а к другой части предложения:

"He wasn't happy" (Он не был счастлив) – отрицается состояние счастья.

"He was not happy but sad" (Он был не счастлив, а грустен) – противопоставление эмоций.

Практическое упражнение: попробуйте превратить следующие утвердительные предложения в отрицательные:

I was late for work. → I wasn't late for work. She was angry with me. → She wasn't angry with me. The film was interesting. → The film wasn't interesting. We were tired after the trip. → We weren't tired after the trip. They were at school yesterday. → They weren't at school yesterday.

Частое использование правильных отрицательных форм в речи поможет вам автоматизировать их применение и избежать ошибок в будущем. 🎯

Вопросительные предложения с was/were

Построение вопросов с глаголом to be в прошедшем времени гораздо проще, чем с большинством других английских глаголов. Для образования вопроса достаточно поставить was или were перед подлежащим – никаких дополнительных вспомогательных глаголов не требуется.

Общая схема построения вопроса:

Was/Were + подлежащее + остальная часть предложения?

Примеры простых вопросов:

Was I right? – Я был прав?

Were you at home yesterday? – Ты был дома вчера?

Was he a doctor? – Он был доктором?

Was it difficult? – Это было сложно?

Were we late? – Мы опоздали?

Were they happy? – Они были счастливы?

Для образования вопросов с вопросительными словами (when, where, why, how, etc.) сначала ставим вопросительное слово, затем was/were, и далее следует подлежащее:

Схема специального вопроса:

Вопросительное слово + was/were + подлежащее + остальная часть предложения?

Примеры специальных вопросов:

Where was your father yesterday? – Где был твой отец вчера?

Why were you so angry? – Почему ты был таким злым?

How was your day? – Как прошёл твой день?

When was the party? – Когда была вечеринка?

What was the problem? – В чём была проблема?

Who was your teacher? – Кто был твоим учителем?

Краткие ответы на вопросы с was/were строятся по следующему принципу:

Вопрос Положительный ответ Отрицательный ответ Was I...? Yes, you were. No, you weren't. Were you...? Yes, I was. No, I wasn't. Was he/she/it...? Yes, he/she/it was. No, he/she/it wasn't. Were we...? Yes, you were. No, you weren't. Were they...? Yes, they were. No, they weren't.

Обратите внимание, что в кратких ответах мы повторяем was/were, а не просто говорим "yes" или "no". Это важное правило английского речевого этикета.

Особые случаи и сложности:

Вопросы с there: В конструкциях с there порядок слов в вопросе будет: Was there...? / Were there...? Was there a problem with your car? – Была проблема с твоей машиной?

Were there many people at the meeting? – На встрече было много людей? Вопросы с предлогами: В формальном английском предлоги не ставятся в конце предложения: Формально: With whom were you at the party? – С кем ты был на вечеринке?

Разговорно: Who were you at the party with? – С кем ты был на вечеринке? Вопросы с отрицанием: Для формирования отрицательного вопроса was/were ставится перед подлежащим, а not – после: Was she not at the meeting? / Wasn't she at the meeting? – Разве она не была на встрече?

Were they not invited? / Weren't they invited? – Разве их не пригласили?

Регулярная практика построения вопросов с was и were поможет вам быстрее научиться правильно формулировать свои мысли и вести диалог на английском языке. 🗣️

Типичные ситуации использования was/were в речи

Прошедшее время глагола to be – неотъемлемая часть повседневного общения на английском. Давайте рассмотрим наиболее типичные ситуации, в которых вы будете использовать was/were, чтобы уверенно применять их в реальной жизни.

1. Рассказы о прошлом опыте и событиях

I was in Paris last summer. – Я был в Париже прошлым летом.

We were at John's birthday party yesterday. – Мы были на дне рождения Джона вчера.

She was my classmate in high school. – Она была моей одноклассницей в старшей школе.

2. Описание эмоций, состояний и ощущений в прошлом

I was nervous before the interview. – Я нервничал перед собеседованием.

They were excited about the trip. – Они были в восторге от поездки.

The weather was terrible last week. – Погода была ужасной на прошлой неделе.

3. Описание характеристик и качеств людей/предметов в прошлом

The film was interesting but too long. – Фильм был интересным, но слишком длинным.

Your answers were correct. – Твои ответы были правильными.

The house was old and abandoned. – Дом был старым и заброшенным.

4. Указание местоположения в прошлом

My keys were on the table. – Мои ключи были на столе.

She was at work all day. – Она была на работе весь день.

The documents were in my bag. – Документы были в моей сумке.

5. Описание возраста, профессии, статуса в прошлом

I was 20 when I got my first job. – Мне было 20, когда я получил свою первую работу.

He was a doctor before he became a writer. – Он был врачом, прежде чем стал писателем.

They were students at Oxford University. – Они были студентами Оксфордского университета.

6. Устойчивые выражения с was/were

It was worth it. – Это того стоило.

She was about to leave when I called. – Она собиралась уходить, когда я позвонил.

They were supposed to arrive at 5. – Они должны были прибыть в 5.

How are you? – I'm fine, thanks. And how were you? – Как ты? – У меня всё хорошо, спасибо. А как у тебя дела?

7. В условных предложениях второго типа

If I were you, I would accept their offer. – На твоём месте я бы принял их предложение.

I wish I were taller. – Хотел бы я быть выше.

Отдельно отметим, что в условных предложениях второго типа и конструкциях "I wish..." правильно использовать "were" для всех лиц и чисел, хотя в разговорной речи часто можно услышать "was" с местоимениями I, he, she, it.

8. В конструкциях с "there" для указания на наличие/отсутствие

There was a book on the shelf. – На полке была книга.

There were three people in the room. – В комнате было три человека.

There wasn't enough time to finish the project. – Не было достаточно времени, чтобы закончить проект.

Практические советы для активного использования was/were в речи:

Практикуйте мини-рассказы о вчерашнем дне, используя was/were. Описывайте фотографии из прошлого: "This was my first day at school. I was very nervous." Задавайте вопросы собеседнику о его прошлом опыте: "Were you ever in Japan?" Тренируйтесь строить отрицания: превращайте положительные предложения в отрицательные. Используйте аудиоматериалы с носителями языка, чтобы привыкнуть к правильному произношению was и were в беглой речи.

Помните, что правильное использование was и were – это не просто грамматическое правило, это возможность ясно и точно выражать свои мысли о прошлом на английском языке. 🌟