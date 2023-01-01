5 типов вопросов в английском: учимся строить правильные фразы

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык на среднем уровне

Люди, готовящиеся к собеседованиям или экзаменам на английском

Преподаватели английского языка или тренеры по языковым навыкам Задавать правильные вопросы на английском — это искусство, которым многие так и не овладевают полностью. Представьте, что вы находитесь на собеседовании с иностранным работодателем, и вместо "Where did you study?" спрашиваете "You studied where?" — одна маленькая ошибка, и вы уже производите впечатление человека с низким уровнем языка. Знание пяти типов вопросительных конструкций не просто академическое требование — это практический инструмент, открывающий двери к эффективной коммуникации, успешным экзаменам и профессиональному росту. 📚 Разберем каждый тип вопроса так, чтобы больше никогда не сомневаться в их правильном построении.

5 основных типов вопросов в английском языке

Вопросительные предложения в английском языке — это не просто набор слов со знаком вопроса в конце. Это строгие грамматические конструкции, которые подчиняются определенным правилам и выполняют конкретные функции в коммуникации.

Вопросы в английском языке делятся на 5 основных типов:

Общие вопросы (Yes/No questions)

Специальные вопросы (Wh-questions)

Альтернативные вопросы (Alternative questions)

Разделительные вопросы (Tag questions)

Вопросы к подлежащему (Subject questions)

Каждый тип вопроса имеет свою специфическую структуру и назначение. Понимание этих различий критически важно для правильного построения вопросительных предложений и успешной коммуникации. 🔍

Елена Викторовна, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды ко мне на курсы пришла Мария, которая готовилась к собеседованию в международную компанию. Она бегло говорила по-английски, но каждый раз, когда ей нужно было задать вопрос, она буквально цепенела. На первом занятии я попросила её провести импровизированное интервью со мной. "Do you working here long time?" — спросила она неуверенно. Именно тогда я поняла, что Мария не различает типы вопросов и их структуру. Мы начали с базовой таблицы пяти типов вопросов и посвятили этой теме целую неделю. Через месяц Мария не только получила работу, но и стала координатором международных проектов, где ежедневно общается с иностранными партнерами. "Теперь я точно знаю, когда использовать do, когда who, а когда — tag questions", — написала она мне позже.

Общие вопросы (Yes/No questions): структура и применение

Общие вопросы — это тип вопросов, на которые можно ответить только "да" или "нет". Они требуют простого подтверждения или отрицания информации без дополнительных деталей. 👍👎

Структура общего вопроса следующая:

Вспомогательный глагол Подлежащее Основной глагол Остальная часть предложения Do you speak English? Is she working now? Have they finished the project? Will he attend the meeting tomorrow?

Выбор вспомогательного глагола зависит от времени, в котором строится вопрос:

Present Simple : Do/Does + подлежащее + основной глагол...

: Do/Does + подлежащее + основной глагол... Past Simple : Did + подлежащее + основной глагол...

: Did + подлежащее + основной глагол... Present Continuous : Is/Am/Are + подлежащее + глагол с окончанием -ing...

: Is/Am/Are + подлежащее + глагол с окончанием -ing... Present Perfect: Have/Has + подлежащее + причастие прошедшего времени...

Общие вопросы чрезвычайно полезны в ситуациях, когда вам нужна конкретная информация без лишних деталей:

В деловой переписке: "Did you receive my email?"

В повседневном общении: "Are you free tonight?"

При принятии решений: "Should we postpone the meeting?"

Важно помнить, что в общих вопросах используется восходящая интонация в конце предложения, что сигнализирует собеседнику о необходимости ответа.

Специальные вопросы (Wh-questions): правила построения

Специальные вопросы начинаются с вопросительных слов (Wh-words) и требуют развернутого ответа с конкретной информацией. Они не ограничиваются ответами "да" или "нет", а запрашивают детали, факты или объяснения. 🤔

Основные вопросительные слова в английском языке:

What (что) — спрашивает о предметах, действиях, ситуациях

(что) — спрашивает о предметах, действиях, ситуациях Who (кто) — спрашивает о людях

(кто) — спрашивает о людях Where (где, куда) — спрашивает о местоположении или направлении

(где, куда) — спрашивает о местоположении или направлении When (когда) — спрашивает о времени

(когда) — спрашивает о времени Why (почему) — спрашивает о причине

(почему) — спрашивает о причине How (как) — спрашивает о способе или образе действия

(как) — спрашивает о способе или образе действия Which (который) — спрашивает о выборе из ограниченного количества

(который) — спрашивает о выборе из ограниченного количества Whose (чей) — спрашивает о принадлежности

Структура специального вопроса:

Вопросительное слово Вспомогательный глагол Подлежащее Основной глагол Остальная часть предложения Where do you live now? Why is he studying French? How did they solve the problem? What will she do after graduation?

Специальные вопросы могут иметь различные модификации:

How many/much (сколько) — для вопросов о количестве

(сколько) — для вопросов о количестве How long (как долго) — для вопросов о продолжительности

(как долго) — для вопросов о продолжительности How often (как часто) — для вопросов о частоте

(как часто) — для вопросов о частоте How far (как далеко) — для вопросов о расстоянии

Сергей Николаевич, экзаменатор IELTS В моей практике был случай с Алексеем, IT-специалистом, который готовился к интервью в крупной технологической компании. Его технические знания были превосходными, но английский оставлял желать лучшего, особенно когда дело касалось вопросов. Во время практических сессий я заметил, что Алексей постоянно путает порядок слов в специальных вопросах. Вместо "What does this function do?" он говорил "What this function does?", применяя русскую логику построения предложения. Мы создали для него таблицу-шпаргалку с формулами построения специальных вопросов во всех временах. Через две недели интенсивной практики Алексей начал автоматически строить правильные вопросы. Наибольший прорыв произошел, когда мы ввели технику "обратного инжиниринга" — я давал ему утвердительные предложения, и он трансформировал их в разные типы вопросов. Алексей успешно прошел интервью, и интервьюер даже отметил его хорошую способность формулировать четкие и понятные вопросы — ключевой навык для работы в международной команде.

Альтернативные вопросы: как предложить выбор

Альтернативные вопросы предлагают собеседнику выбор из нескольких вариантов. Они комбинируют структуру общего вопроса с союзом "or" (или), который соединяет альтернативы. 🔄

По своей сути, альтернативный вопрос — это два или более вопроса, объединенных в один. Он начинается как общий вопрос, но вместо простого "да" или "нет" предлагает конкретные варианты ответа.

Структура альтернативного вопроса:

Начните с формирования общего вопроса Добавьте союз "or" (или) Представьте альтернативный вариант

Примеры альтернативных вопросов:

"Would you like coffee or tea?" (Вы предпочитаете кофе или чай?)

tea?" (Вы предпочитаете кофе или чай?) "Are we meeting on Monday or Tuesday?" (Мы встречаемся в понедельник или во вторник?)

Tuesday?" (Мы встречаемся в понедельник или во вторник?) "Is she from France or from Italy?" (Она из Франции или из Италии?)

from Italy?" (Она из Франции или из Италии?) "Do you want to go by train or by bus?" (Вы хотите поехать на поезде или на автобусе?)

Альтернативные вопросы особенно полезны в следующих ситуациях:

При предложении выбора: "Would you prefer the red one or the blue one?"

При планировании: "Should we start at 9 AM or 10 AM?"

При уточнении деталей: "Did he say Thursday or Friday?"

Интонация в альтернативных вопросах имеет особенности: первая часть произносится с восходящей интонацией, а вторая — с нисходящей. Это помогает собеседнику понять, что вы предлагаете выбор, а не просто задаете общий вопрос.

Важное отличие альтернативных вопросов от общих: ответ "yes" или "no" на альтернативный вопрос обычно считается неуместным или непонятным, так как ожидается выбор одного из предложенных вариантов.

Разделительные вопросы (Tag questions): особенности формирования

Разделительные вопросы состоят из утвердительного или отрицательного предложения, к которому добавляется короткий вопрос (тег). Они служат для подтверждения информации или выражения уверенности с оттенком сомнения. 🤝

Структура разделительного вопроса подчиняется принципу противоположности: если основная часть предложения утвердительная, то тег должен быть отрицательным, и наоборот.

Основное предложение Тег Полный вопрос You are a student, aren't you? You are a student, aren't you? She doesn't like coffee, does she? She doesn't like coffee, does she? They will arrive tomorrow, won't they? They will arrive tomorrow, won't they? He has never been to Paris, has he? He has never been to Paris, has he?

Правила формирования тега:

Используйте тот же вспомогательный или модальный глагол, который используется (или подразумевается) в основном предложении В теге используйте местоимение, соответствующее подлежащему основного предложения Если основное предложение утвердительное, тег должен быть отрицательным Если основное предложение отрицательное, тег должен быть утвердительным

Особые случаи формирования разделительных вопросов:

С "I am" тег будет "aren't I?" (не "am I not?"): "I am late, aren't I?"

С императивами используется "will you?": "Close the door, will you?"

С "Let's" используется "shall we?": "Let's go to the cinema, shall we?"

С "There is/are" тег формируется с "isn't there?" или "aren't there?": "There's a problem, isn't there?"

Интонация в разделительных вопросах может менять их смысл:

Восходящая интонация в теге 📈 — говорящий действительно не уверен и ожидает ответа

Нисходящая интонация в теге 📉 — говорящий уверен в информации и просто ищет подтверждения

Разделительные вопросы делают речь более естественной и помогают поддерживать разговор. Они особенно распространены в разговорном английском и показывают высокий уровень владения языком.

Вопросы к подлежащему: когда и как их использовать

Вопросы к подлежащему отличаются от других типов вопросов тем, что в них спрашивается о самом субъекте действия. Эти вопросы имеют особую структуру, которая часто вызывает затруднения у изучающих английский язык. 🧩

В вопросах к подлежащему вопросительное слово (who, what, which) заменяет подлежащее, поэтому порядок слов остается таким же, как в утвердительном предложении. Не происходит инверсии подлежащего и сказуемого, и не используются вспомогательные глаголы do/does/did (кроме случаев, когда они уже присутствуют в утвердительном предложении).

Сравнение вопросов к подлежащему и к дополнению:

Вопрос к подлежащему : "Who called you?" (Кто позвонил тебе?)

: "Who called you?" (Кто позвонил тебе?) Вопрос к дополнению: "Who did you call?" (Кому ты позвонил?)

Обратите внимание на отсутствие вспомогательного глагола did в первом примере и его наличие во втором.

Структура вопросов к подлежащему:

Вопросительное слово (who, what, which) Сказуемое в форме 3-го лица единственного числа для Present Simple или обычной форме для других времен Остальная часть предложения

Примеры вопросов к подлежащему в разных временах:

Present Simple: "Who lives in this house?" (Кто живет в этом доме?)

Past Simple: "Who broke the window?" (Кто разбил окно?)

Present Perfect: "Who has taken my book?" (Кто взял мою книгу?)

Future Simple: "Who will represent our team?" (Кто будет представлять нашу команду?)

Ключевые особенности вопросов к подлежащему:

Форма глагола соответствует 3-му лицу единственного числа (в Present Simple), даже если вопрос о множестве людей

Не используются вспомогательные глаголы do/does/did, если их нет в соответствующем утвердительном предложении

Порядок слов такой же, как в утвердительном предложении, только подлежащее заменяется вопросительным словом

Типичные ошибки при формировании вопросов к подлежащему:

❌ "Who does live here?" (неправильно использован вспомогательный глагол)

✅ "Who lives here?" (правильная форма)

❌ "Who did break the window?" (неправильно использован вспомогательный глагол)

✅ "Who broke the window?" (правильная форма)

Вопросы к подлежащему чаще всего используются, когда нужно выяснить исполнителя действия или источник события. Они особенно полезны в ситуациях, когда необходимо распределить ответственность или выяснить инициатора.