People или persons: тонкости использования форм множественного числа

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Люди, изучающие английский язык, включая студентов и преподавателей.

Специалисты и переводчики, работающие с юридическими и формальными текстами.

Все, интересующиеся нюансами грамматики и лингвистики английского языка. Каждый изучающий английский язык неизбежно сталкивается с загадкой: как правильно сказать о нескольких людях — "people" или "persons"? Этот грамматический нюанс способен поставить в тупик даже опытных переводчиков и преподавателей. Один неверный выбор может превратить профессиональный текст в любительский опус или исказить юридический документ. Разница между этими формами — не просто академическое знание, а практический инструмент, определяющий точность и уместность вашего английского в различных контекстах. Давайте разберёмся в тонкостях этого лингвистического исключения раз и навсегда! 🔍

Множественное число "person": основные правила и формы

Английский язык славится своими исключениями из правил, и слово "person" представляет собой один из наиболее интересных случаев в образовании множественного числа. В отличие от стандартного добавления окончания "-s" или "-es", это существительное имеет две формы множественного числа: "people" и "persons".

Основное правило гласит, что "people" является предпочтительной и наиболее распространённой формой множественного числа в повседневной речи и большинстве письменных контекстов. "Persons", в свою очередь, употребляется в более специфических, формальных ситуациях, особенно в юридических, административных и некоторых академических текстах.

Елена Соколова, доктор филологических наук, преподаватель английской грамматики Однажды на международной лингвистической конференции я стала свидетелем забавного спора между американским и британским профессорами. Американец настаивал на универсальности формы "people", приводя примеры из современных изданий. Британец же, поправляя очки, цитировал классические тексты с формой "persons". Дискуссия накалялась, пока я не продемонстрировала им страницу из старинного словаря Сэмюэля Джонсона, где обе формы признавались правильными, но с разными сферами применения. Этот момент стал ярким примером того, как даже выдающиеся лингвисты могут попасться в ловушку категоричности, когда речь идёт о таких нюансах языка. С тех пор я всегда напоминаю своим студентам: в лингвистике редко бывают абсолютные правила — чаще существуют контекстуальные предпочтения.

Необходимо отметить историческую эволюцию этих форм. Изначально "persons" было единственной формой множественного числа от "person", но постепенно "people" вытеснило его в большинстве контекстов. Однако это не означает, что "persons" стало архаизмом — оно сохранило свою актуальность в определённых сферах.

Форма Происхождение Основная сфера применения Статус в современном английском People От старофранцузского "peuple" (народ) Общеупотребительная речь, большинство письменных контекстов Доминирующая форма Persons Регулярное образование от "person" + s Юридические, административные, формальные тексты Специализированное употребление

Примечательно, что в некоторых выражениях допустима только одна из форм. Например, "missing persons report" (сводка о пропавших людях) — устойчивое выражение, где замена на "people" будет считаться неправильной. С другой стороны, "famous people" (знаменитые люди) почти никогда не встречается как "famous persons".

People и persons: когда использовать каждую форму

Выбор между "people" и "persons" зависит от нескольких факторов: контекста, стиля, регистра речи и даже географического региона. Рассмотрим ключевые случаи, когда предпочтительна каждая из форм. 📊

Когда использовать "people":

В повседневной разговорной речи: "There are many people waiting outside" (Снаружи ждёт множество людей)

В большинстве неформальных и полуформальных письменных текстов: "Young people today prefer digital communication" (Сегодняшняя молодёжь предпочитает цифровые коммуникации)

Когда речь идёт о неопределённом или большом количестве людей: "Thousands of people attended the concert" (Тысячи людей посетили концерт)

В устойчивых выражениях: "famous people", "ordinary people", "business people"

Когда использовать "persons":

В юридических документах: "Persons under 18 are prohibited from purchasing alcohol" (Лицам младше 18 лет запрещено покупать алкоголь)

В официальных объявлениях и уведомлениях: "This elevator can carry up to 8 persons" (Этот лифт может перевозить до 8 человек)

В полицейских отчётах: "Three persons of interest have been identified" (Были установлены три человека, представляющие интерес для следствия)

Когда нужно подчеркнуть индивидуальность каждого человека в группе: "Each of the five persons interviewed had a different perspective" (У каждого из пяти опрошенных была своя точка зрения)

В некоторых академических и научных текстах, особенно связанных с социологией, психологией, антропологией

Интересно отметить региональные различия: британский английский несколько чаще использует "persons" в официальных контекстах, чем американский вариант языка. В Индии и некоторых других постколониальных странах "persons" также встречается чаще в формальной речи.

Максим Игнатьев, переводчик юридических документов Работая над переводом международного договора, я столкнулся с критической ситуацией. В русском тексте постоянно использовалось слово "лица" — юридические лица, физические лица, заинтересованные лица. Я автоматически переводил их как "people" до тех пор, пока мой американский редактор не указал на серьёзную ошибку. Оказывается, в контексте правового документа использование "people" вместо "persons" меняло юридический смысл некоторых положений! Например, фраза "данный документ распространяется на всех физических лиц" в моём переводе звучала как "this document applies to all people", что юристы интерпретировали бы как отсылку к населению в целом, а не к конкретным физическим лицам в юридическом смысле (natural persons). После этого случая я создал для себя глоссарий юридических терминов, где чётко обозначил: в правовых документах "лица" всегда переводятся как "persons", а не "people". Эта история стала для меня уроком того, как лингвистический нюанс может иметь серьёзные практические последствия.

Грамматический анализ форм множественного числа person

С точки зрения лингвистики, случай с "person/people/persons" представляет собой особый тип супплетивной морфологии — явления, когда формы одного слова образуются от разных корней. Подобные примеры встречаются и в других случаях: "go/went", "good/better/best", однако среди существительных это относительно редкое явление.

"Person" происходит от латинского "persona" (маска актёра, роль, личность), в то время как "people" имеет своим источником латинское "populus" (народ) через старофранцузский "peuple". Изначально эти слова имели разные значения и употребления, но со временем "people" стало основной формой множественного числа для "person".

Грамматически эти формы имеют следующие особенности:

"Person" (единственное число) — счётное существительное, употребляемое с артиклями a/the

"People" (множественное число) — считается морфологически множественным числом, поэтому сочетается с глаголами во множественном числе

"People" (в значении "народ") — может использоваться и как собирательное существительное в единственном числе

"Peoples" (народы) — множественное число от собирательного "people"

"Persons" (множественное число) — регулярно образованная форма, сохранившаяся в определённых контекстах

Рассмотрим примеры, иллюстрирующие эти различия:

"She is a remarkable person." (Она замечательный человек.) — единственное число

"These people are waiting for the bus." (Эти люди ждут автобус.) — множественное число от person

"The French people voted in the election." (Французский народ проголосовал на выборах.) — собирательное существительное

"Indigenous peoples have unique cultural traditions." (Коренные народы имеют уникальные культурные традиции.) — множественное число от "народ"

Интересно проследить и историческую динамику употребления этих форм. Анализ корпуса английского языка показывает, что соотношение частотности "people" к "persons" выросло с примерно 3:1 в начале XIX века до более чем 20:1 в XXI веке. Это свидетельствует о постепенном вытеснении формы "persons" из общего употребления и её специализации в конкретных контекстах. 📈

Контекстные особенности употребления people и persons

Контекст использования играет решающую роль в выборе между "people" и "persons". Рассмотрим более детально различные ситуации, где проявляется это разграничение.

Контекст People Persons Примечания Повседневная речь ✓✓✓ ✗ "People are so friendly here" (звучит естественно) Художественная литература ✓✓✓ ✓ "Persons" может использоваться для создания формального или архаичного стиля Публицистика ✓✓✓ ✓ В заголовках иногда предпочитают "persons" для краткости Юридические документы ✓ ✓✓✓ "All persons shall be equal before the law" (юридическая формулировка) Научные тексты ✓✓ ✓✓ Зависит от дисциплины и традиции Технические инструкции ✓ ✓✓✓ "Maximum capacity: 4 persons" (типичная формулировка) Устойчивые выражения ✓✓✓ ✓✓ Зависит от конкретного выражения

В юридической сфере "persons" часто используется, когда речь идёт как о физических, так и о юридических лицах. Например, в формулировке "persons having an interest in this matter may submit comments" подразумеваются и организации, и частные лица.

В туристической индустрии нередко встречаются объявления вроде "Tour for max 12 persons" или "Price per person: $50". В этих случаях используется формальный стиль для подчёркивания профессионализма сервиса.

Интересно отметить эволюцию использования этих форм в заголовках СМИ. Фразы типа "Three persons injured in accident" постепенно уступают место более естественному "Three people injured in accident", что отражает общую тенденцию к менее формальному языку в медиа.

В официальных статистических отчётах и документах, особенно международных, "persons" остаётся предпочтительной формой: "Number of persons employed in the sector increased by 5%".

Важно учитывать и психолингвистический аспект: "persons" часто воспринимается как подчёркивающее индивидуальность каждого человека в группе, в то время как "people" больше ассоциируется с коллективным, групповым восприятием.

Распространённые ошибки при использовании people/persons

При употреблении множественного числа от "person" даже опытные пользователи английского языка допускают определённые ошибки. Рассмотрим наиболее типичные из них и способы их избежать. 🚫

1. Неверное согласование с глаголами Ошибка: "The people is waiting for the announcement." Правильно: "The people are waiting for the announcement."

В значении "люди" слово "people" требует глагола во множественном числе. Исключение составляет случай, когда "people" используется в значении "народ" как собирательное существительное: "The French people is proud of its history."

2. Двойное образование множественного числа Ошибка: "Many peoples are waiting." Правильно: "Many people are waiting."

Форма "peoples" используется только в значении "народы, нации", но не как множественное число от "person".

3. Неуместное использование "persons" в повседневной речи Ошибка: "I saw many interesting persons at the party." Правильно: "I saw many interesting people at the party."

В неформальном контексте использование "persons" звучит неестественно и излишне формально.

4. Ошибки в устойчивых выражениях

Ошибка: "Business people" → "Business persons"

Ошибка: "Missing persons report" → "Missing people report"

Ошибка: "Homeless people" → "Homeless persons" (в обычной речи)

В устойчивых выражениях нужно использовать традиционную форму, даже если она противоречит общему правилу.

5. Смешение с формой "peoples" Ошибка: "Indigenous peoples have unique cultures." → "Indigenous persons have unique cultures."

Когда речь идёт о различных этнических группах или нациях, используется форма "peoples" (от собирательного "people" в значении "народ").

6. Неверное использование в юридических контекстах Ошибка: "All people shall have the right to freedom of expression." Правильно в юридическом документе: "All persons shall have the right to freedom of expression."

В правовых текстах предпочтительна форма "persons" как более точная и формальная.

7. Игнорирование числовых ограничений Существует негласное правило, согласно которому "persons" чаще используется, когда речь идёт о конкретном, обычно небольшом, числе людей, а "people" — о неопределённом или большом количестве.

Сравните: "Five persons were interviewed for the position." (Конкретное число, формальный стиль) "Hundreds of people attended the concert." (Большое количество)

Для предотвращения этих ошибок полезно помнить ключевой принцип: "people" — для общего, повседневного использования, "persons" — для формальных, официальных, юридических контекстов или когда нужно подчеркнуть индивидуальность каждого человека в группе.