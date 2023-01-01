Python для SSH-администрирования: автоматизация управления серверами

import paramiko import time import json from datetime import datetime def check_server(hostname, username, key_path): """Собирает основные метрики с сервера""" client = paramiko.SSHClient() client.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy()) metrics = { 'hostname': hostname, 'timestamp': datetime.now().isoformat(), 'status': 'offline', 'metrics': {} } try: client.connect(hostname, username=username, key_filename=key_path, timeout=10) metrics['status'] = 'online' # Загрузка CPU stdin, stdout, stderr = client.exec_command("top -bn1 | grep 'Cpu(s)' | awk '{print $2 + $4}'") metrics['metrics']['cpu_usage'] = float(stdout.read().decode().strip()) # Использование памяти stdin, stdout, stderr = client.exec_command("free | grep Mem | awk '{print $3/$2 * 100.0}'") metrics['metrics']['memory_usage'] = float(stdout.read().decode().strip()) # Использование диска stdin, stdout, stderr = client.exec_command("df / | tail -1 | awk '{print $5}' | sed 's/%//'") metrics['metrics']['disk_usage'] = float(stdout.read().decode().strip()) # Аптайм stdin, stdout, stderr = client.exec_command("uptime -p") metrics['metrics']['uptime'] = stdout.read().decode().strip() except Exception as e: metrics['error'] = str(e) finally: client.close() return metrics # Пример использования для группы серверов servers = [ {'hostname': 'web1.example.com', 'username': 'admin', 'key_path': '/path/to/key'}, {'hostname': 'web2.example.com', 'username': 'admin', 'key_path': '/path/to/key'}, ] while True: results = [] for server in servers: metrics = check_server(**server) results.append(metrics) # Вывод предупреждений при необходимости if metrics['status'] == 'online': if metrics['metrics'].get('cpu_usage', 0) > 80: print(f"WARNING: High CPU usage on {server['hostname']}: {metrics['metrics']['cpu_usage']}%") if metrics['metrics'].get('memory_usage', 0) > 90: print(f"WARNING: High memory usage on {server['hostname']}: {metrics['metrics']['memory_usage']}%") else: print(f"ERROR: Server {server['hostname']} is offline!") # Сохранение результатов в JSON with open(f"metrics_{datetime.now().strftime('%Y%m%d_%H%M')}.json", 'w') as f: json.dump(results, f, indent=2) # Пауза перед следующей проверкой time.sleep(300) # Проверка каждые 5 минут