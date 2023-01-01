Wget: как скачать всю HTTP-директорию рекурсивно одной командой

Для кого эта статья:

Специалисты в области веб-разработки и системного администрирования

Люди, интересующиеся автоматизацией загрузки веб-контента

Студенты и начинающие разработчики, желающие улучшить свои технические навыки Если вам нужно скачать целую веб-директорию, обычный браузер превращается в неповоротливого динозавра. Представьте: сотни файлов, вложенные каталоги, а вы кликаете мышкой на каждую ссылку как в каменном веке. Wget — это швейцарский нож для таких задач, позволяющий одной командой получить всё содержимое HTTP-директории на ваш компьютер. Давайте разберёмся, как использовать эту мощную утилиту командной строки для клонирования веб-контента любой сложности и масштаба. 🚀

Основы wget: параметры для скачивания HTTP-директорий

Wget — консольная утилита, доступная на Unix-подобных системах, Windows и macOS, ориентированная на надёжное скачивание даже при нестабильном соединении. Прежде чем погружаться в сложные сценарии, необходимо освоить базовые параметры команды для работы с HTTP-директориями.

Стандартный синтаксис команды выглядит так:

wget [опции] [URL]

Для скачивания одиночного файла достаточно указать его URL:

wget https://example.com/file.zip

Однако реальная мощь wget проявляется при работе с целыми директориями. Вот основные параметры, которые превращают wget в инструмент для клонирования веб-каталогов:

-r (--recursive) — включает рекурсивное скачивание, позволяя wget следовать по ссылкам и скачивать содержимое поддиректорий

(--no-parent) — запрещает переход к родительским директориям

(--no-directories) — сохраняет все файлы в одну директорию, игнорируя структуру оригинального сайта

(--directory-prefix) — указывает директорию назначения для скачанных файлов

(--accept) — фильтр для скачивания только определённых типов файлов

(--reject) — исключает указанные типы файлов из скачивания

Для базового скачивания HTTP-директории используйте:

wget -r -np https://example.com/directory/

Эта команда рекурсивно скачает все файлы из указанной директории, не поднимаясь выше в иерархии сайта.

Параметр Описание Пример использования -r Рекурсивное скачивание wget -r https://example.com/files/ -np Запрет перехода к родительским директориям wget -r -np https://example.com/files/ -nd Сохранение в одну директорию wget -r -np -nd https://example.com/files/ -P Указание директории назначения wget -P /downloads/ https://example.com/file.zip -A Фильтр принимаемых файлов wget -r -np -A "*.pdf" https://example.com/docs/

Алексей Мирный, системный администратор Недавно столкнулся с задачей перенести документацию из старой CMS в новую. Более 5000 PDF-файлов, разбросанных по десяткам подкаталогов. Вручную скачать это было бы кошмаром. Спасла команда: wget -r -np -nd -P ./docs -A "*.pdf,*.docx" https://oldcms.company.com/documentation/ За 20 минут получил все нужные файлы в одной папке. Коллеги были уверены, что я потрачу на задачу весь день. Когда я сдал работу через полчаса, все были в шоке. Теперь wget — мой первый выбор для любых задач массового скачивания.

Рекурсивное скачивание сайтов: настройка глубины и фильтров

Рекурсивное скачивание — ключевая функция wget для работы с HTTP-директориями. При этом важно контролировать процесс, чтобы не скачать весь интернет или не застрять на сайте навечно. 🕸️

Управлять глубиной рекурсии можно с помощью параметра -l (--level):

wget -r -l 2 -np https://example.com/docs/

Эта команда скачает файлы из указанной директории и перейдёт не более чем на 2 уровня вложенности по ссылкам. По умолчанию wget устанавливает глубину 5, что может быть избыточно для небольших задач.

Для эффективной работы с большими сайтами критически важно применять фильтры, ограничивающие типы скачиваемых файлов:

Скачивание только изображений: wget -r -np -A "*.jpg,*.jpeg,*.png,*.gif" https://example.com/images/

Исключение медиафайлов: wget -r -np -R "*.mp3,*.mp4,*.avi" https://example.com/blog/

Фокус на документах: wget -r -np -A "*.pdf,*.doc,*.docx,*.xls,*.xlsx" https://example.com/resources/

Параметр --domains позволяет ограничить скачивание определёнными доменами:

wget -r -np --domains=example.com,static.example.com https://example.com/

Для более точного контроля над процессом используйте регулярные выражения с параметрами --include-directories и --exclude-directories :

wget -r -np --include-directories=/docs,/manuals --exclude-directories=/docs/obsolete https://example.com/

При работе с сайтами, использующими URL-адреса с параметрами запросов, полезен флаг --ignore-tags , который позволяет избежать скачивания одного и того же контента по разным URL:

wget -r -np --ignore-tags=a:href https://example.com/products/

Расширенные команды wget для сохранения структуры каталогов

Сохранение исходной структуры каталогов часто критически важно при работе с большими проектами. Wget предлагает несколько опций для тонкой настройки организации скачанных файлов на вашей машине.

По умолчанию wget сохраняет иерархию каталогов, начиная с доменного имени. Например, при скачивании https://example.com/dir1/dir2/file.txt файл будет сохранён как example.com/dir1/dir2/file.txt . Чтобы изменить это поведение, используйте параметр --cut-dirs :

wget -r -np --cut-dirs=2 https://example.com/dir1/dir2/dir3/

Эта команда обрежет первые два каталога из пути, сохраняя файлы начиная с dir3/ . Значение параметра указывает количество отсекаемых уровней.

Для полного сохранения структуры с включением доменного имени используйте опцию -nH (--no-host-directories):

wget -r -np -nH https://example.com/project/docs/

Если вам нужно скачать файлы без создания подкаталогов, но с сохранением их оригинальных имён, комбинируйте параметры -nd и -P :

wget -r -np -nd -P ./downloaded_files https://example.com/resources/

Для более сложных сценариев wget позволяет преобразовывать имена файлов:

--restrict-file-names=windows — адаптирует имена файлов для Windows, заменяя недопустимые символы

— адаптирует имена файлов для Windows, заменяя недопустимые символы --restrict-file-names=lowercase — преобразует все имена файлов в нижний регистр

— преобразует все имена файлов в нижний регистр --restrict-file-names=ascii — удаляет не-ASCII символы из имен файлов

Пример использования:

wget -r -np --restrict-file-names=windows,lowercase https://example.com/data/

Марина Светлова, веб-разработчик Работала над проектом миграции контент-сайта с более чем 5000 статей и 10000 изображений. Клиент хотел сохранить точное зеркало своего сайта перед переездом на новую платформу. Использовала следующую команду: wget -r -np -k -p -nH --cut-dirs=1 --restrict-file-names=windows -P ./site_backup https://clientsite.com/content/ Параметр -k заменил ссылки на локальные пути, -p скачал все необходимые ресурсы для отображения страниц. Структура сохранилась идеально, а перенос контента прошел без единой ошибки. Клиент был поражен точностью копии — даже поиск по локальным файлам работал как на оригинальном сайте! Без wget эту задачу пришлось бы выполнять неделями. С правильно настроенной командой все заняло одну ночь.

Оптимизация скачивания: управление скоростью и перезапуском

При скачивании больших объемов данных или при работе с нестабильным соединением, оптимизация процесса становится критически важной. Wget предоставляет множество инструментов для контроля скорости, возобновления прерванных загрузок и минимизации нагрузки на сервер. 🔄

Для ограничения скорости скачивания используйте параметр --limit-rate :

wget -r -np --limit-rate=500k https://example.com/large-directory/

Эта команда ограничит скорость загрузки до 500 килобайт в секунду, что может быть полезно для предотвращения перегрузки сети или для обхода ограничений со стороны сервера.

Одно из главных преимуществ wget — способность возобновлять прерванные скачивания. Это реализуется через опцию -c (--continue):

wget -c https://example.com/large-file.iso

При скачивании множества файлов из директории, возможность перезапуска становится ещё более ценной:

wget -r -np -c https://example.com/archives/

Чтобы не перегружать сервер, можно использовать задержки между запросами с помощью --wait и --random-wait :

wget -r -np --wait=2 --random-wait https://example.com/gallery/

Эта команда будет делать паузу в среднем 2 секунды между запросами, с небольшими случайными отклонениями (при включенном --random-wait), что помогает избежать блокировки IP-адреса за подозрительную активность.

Для длительных скачиваний полезен параметр --retry-connrefused , который продолжит попытки загрузки даже если сервер временно отказывается принимать соединения:

wget -r -np -c --retry-connrefused https://example.com/backup/

Проблема Решение с wget Пример команды Нестабильное соединение Использование -c для продолжения скачивания wget -r -np -c https://example.com/files/ Ограничения пропускной способности Ограничение скорости скачивания wget --limit-rate=300k -r -np https://example.com/ Защита от бан-листов Добавление задержек между запросами wget --wait=3 --random-wait -r -np https://example.com/ Нежелательное повторное скачивание Пропуск существующих файлов wget -nc -r -np https://example.com/ Временные сбои сервера Настройка количества повторных попыток wget --tries=10 --retry-connrefused -r -np https://example.com/

Для фоновых операций, особенно на серверах, полезен параметр -b (--background), который переводит процесс скачивания в фоновый режим:

wget -b -r -np -c https://example.com/data/ -o download.log

Опция -o направляет вывод в указанный файл журнала, что позволяет позже проверить статус операции.

Практические сценарии архивирования сайтов через wget

Создание полнофункциональных локальных копий веб-сайтов — это искусство, требующее правильного набора параметров wget. Рассмотрим наиболее востребованные сценарии архивирования с готовыми решениями. 📚

1. Создание полной зеркальной копии сайта с сохранением ссылок

Для создания функционирующей офлайн-копии сайта используйте комбинацию параметров -k (конвертация ссылок в локальные), -p (скачивание необходимых ресурсов) и -E (добавление расширения .html к файлам без расширения):

wget -r -np -k -p -E https://example.com/

2. Архивирование технической документации

Для скачивания документации часто требуется выборочное получение определённых типов файлов:

wget -r -np -nd -P ./docs -A "*.html,*.pdf,*.doc" -H -D docs.example.com,cdn.example.com https://docs.example.com/manuals/

Здесь -H разрешает переходить на другие хосты, а -D ограничивает список доменов для скачивания.

3. Сбор данных для анализа

Для датамайнинга и веб-скрапинга можно использовать следующую конфигурацию:

wget -r -l 3 -np -nd -A "*.csv,*.json,*.xml" --reject-regex ".*\?(src|ref)=.*" https://data.example.com/api/

Параметр --reject-regex позволяет избежать циклических ссылок с параметрами запросов.

4. Быстрое создание бэкапа перед миграцией

Для сохранения точной копии сайта перед масштабными изменениями:

wget --mirror --convert-links --adjust-extension --page-requisites --no-parent --wait=1 --limit-rate=200k https://mysite.com/

Опция --mirror эквивалентна -r -N -l inf --no-remove-listing .

5. Создание автономной копии wiki-сайта

Wiki-сайты имеют особую структуру и требуют специального подхода:

wget -r -np -k -p -E --restrict-file-names=windows -X /Talk:,/User:,/Special: https://wiki.example.org/

Параметр -X (--exclude-directories) позволяет исключить служебные разделы wiki.

Комплексные решения для специфических задач:

Скачивание сайта с аутентификацией: wget --user=username --password=password -r -np -k https://secure.example.com/

Архивирование динамического контента: wget --adjust-extension --span-hosts --convert-links --page-requisites --no-parent https://spa.example.com/

Периодическое обновление локальной копии: wget -N -r -np https://blog.example.com/ (параметр -N скачивает только новые или изменённые файлы)

(параметр -N скачивает только новые или изменённые файлы) Обход защиты от роботов: wget -r -np --user-agent="Mozilla/5.0" --wait=5 --random-wait https://protected.example.com/