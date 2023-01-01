Selenium и Python: создание стабильных автотестов от А до Я

Для кого эта статья:

Новички в области автоматизации тестирования, желающие освоить Selenium и Python.

Специалисты и практикующие QA-инженеры, интересующиеся улучшением своих навыков и инструментов.

Студенты, обучающиеся на курсах или самостоятельно изучающие тестирование программного обеспечения. Автоматизированное тестирование — мощный инструмент для тех, кто ценит время и качество. Selenium с Python стал золотым стандартом в этой области благодаря простоте синтаксиса и широким возможностям. Перед вами подробное руководство для всех, кто хочет научиться писать надежные тесты, избегая хрупких решений и бесконечных правок. Освоив эти техники, вы сможете автоматизировать однообразные проверки и сосредоточиться на действительно сложных задачах тестирования. 🚀

Настройка Selenium в Python для автоматизации тестов

Прежде чем писать первую строчку кода для автоматизации, необходимо правильно настроить рабочее окружение. Этот этап часто вызывает затруднения у новичков, но следуя четкому алгоритму, вы избежите большинства проблем.

Начнем с установки необходимых компонентов:

Установите Python (рекомендуется версия 3.8 и выше) Установите Selenium WebDriver через pip: pip install selenium Загрузите драйвер для вашего браузера (ChromeDriver, GeckoDriver для Firefox и т.д.) Добавьте путь к драйверу в системные переменные PATH

Для тех, кто предпочитает автоматизированный подход, существует удобный способ установки веб-драйверов с помощью WebDriver Manager:

pip install webdriver-manager

Это избавит вас от необходимости вручную загружать и обновлять драйверы. В коде это выглядит так:

from selenium import webdriver from webdriver_manager.chrome import ChromeDriverManager driver = webdriver.Chrome(ChromeDriverManager().install())

Проверьте корректность установки, написав простой скрипт:

from selenium import webdriver driver = webdriver.Chrome() driver.get('https://www.python.org') print(driver.title) driver.quit()

Если код выполнился без ошибок и вы увидели заголовок страницы Python.org в консоли — поздравляю, базовая настройка завершена! 🎉

Браузер Драйвер Установка через webdriver-manager Chrome ChromeDriver webdriver_manager.chrome.ChromeDriverManager().install() Firefox GeckoDriver webdriver_manager.firefox.GeckoDriverManager().install() Edge EdgeDriver webdriver_manager.microsoft.EdgeChromiumDriverManager().install() Safari Встроен в macOS Не требуется (только включить Developer Tools)

Настоятельно рекомендую создать виртуальное окружение для ваших тестов, чтобы избежать конфликтов с другими проектами:

python -m venv selenium_env source selenium_env/bin/activate # для Linux/Mac selenium_env\Scripts\activate # для Windows

Михаил Прокофьев, Lead QA Engineer

Когда я только начинал работать с Selenium, я потратил почти два дня на попытки заставить его корректно работать. Главная проблема была в несоответствии версий браузера и драйвера. После очередного обновления Chrome тесты просто перестали запускаться. Тогда я узнал про webdriver-manager, и это изменило всё. Теперь я использую его во всех проектах и рекомендую команде. Один раз настроив CI/CD с автоматическим обновлением драйверов, мы забыли о проблемах совместимости. Мой совет: не экономьте время на правильной настройке окружения — это сэкономит вам недели работы в будущем.

Первые шаги: поиск и взаимодействие с элементами

После успешной настройки окружения пора научиться находить элементы на веб-странице и взаимодействовать с ними. Это фундаментальные навыки для любого автоматизатора тестирования. 🔍

Selenium предлагает несколько способов поиска элементов:

findelementby_id — поиск по атрибуту id (наиболее эффективный)

— поиск по атрибуту id (наиболее эффективный) findelementby_name — поиск по атрибуту name

— поиск по атрибуту name findelementby_xpath — поиск с помощью XPath выражений

— поиск с помощью XPath выражений findelementbycssselector — поиск с помощью CSS-селекторов

— поиск с помощью CSS-селекторов findelementbyclassname — поиск по имени класса

— поиск по имени класса findelementbytagname — поиск по имени тега

— поиск по имени тега findelementbylinktext — поиск ссылки по точному тексту

— поиск ссылки по точному тексту findelementbypartiallink_text — поиск ссылки по части текста

Однако современный подход предполагает использование метода find_element с указанием локатора:

from selenium import webdriver from selenium.webdriver.common.by import By driver = webdriver.Chrome() driver.get('https://www.python.org') # Поиск элемента по ID search_box = driver.find_element(By.ID, 'id-search-field') # Поиск элемента по CSS-селектору submit_button = driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, 'button.search-button')

После нахождения элемента вы можете выполнять с ним различные действия:

# Ввод текста в поле search_box.send_keys('selenium python') # Клик по кнопке submit_button.click() # Очистка текстового поля search_box.clear() # Проверка отображения элемента is_displayed = search_box.is_displayed() # Получение атрибута элемента placeholder = search_box.get_attribute('placeholder')

Иногда нужно найти несколько элементов сразу. Для этого используйте метод find_elements:

# Найти все ссылки на странице all_links = driver.find_elements(By.TAG_NAME, 'a') # Перебор найденных элементов for link in all_links: print(link.get_attribute('href'))

При работе с элементами часто требуется подождать их появления на странице. Selenium предлагает три типа ожиданий:

Неявные ожидания (Implicit Waits) — глобальная настройка для всех элементов Явные ожидания (Explicit Waits) — ожидание конкретного условия для элемента Fluent ожидания (FluentWait) — гибкие ожидания с дополнительными параметрами

from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC # Неявное ожидание driver.implicitly_wait(10) # секунд # Явное ожидание element = WebDriverWait(driver, 10).until( EC.presence_of_element_located((By.ID, 'results')) )

Локатор Скорость Стабильность Когда использовать ID Высокая Высокая Первый выбор, если доступен CSS Высокая Средняя Когда нужна гибкость и нет ID XPath Низкая Средняя В сложных случаях или при динамической структуре Имя класса Средняя Низкая Только если класс уникален и стабилен Текст ссылки Средняя Низкая Для ссылок при отсутствии других стабильных атрибутов

Навигация и управление браузером через Selenium

Управление браузером — это больше, чем просто поиск и взаимодействие с элементами. Selenium позволяет полностью контролировать поведение браузера: перемещаться по страницам, управлять окнами, работать с cookie и многое другое. 🌐

Основные действия по навигации:

# Открытие страницы driver.get('https://www.python.org') # Получение текущего URL current_url = driver.current_url # Получение заголовка страницы title = driver.title # Получение исходного кода страницы page_source = driver.page_source # Переход назад/вперед в истории браузера driver.back() driver.forward() # Обновление страницы driver.refresh()

При работе с многооконными приложениями или вкладками важно уметь переключаться между ними:

# Открытие новой вкладки driver.execute_script("window.open('https://www.selenium.dev', '_blank')") # Получение списка идентификаторов окон window_handles = driver.window_handles # Переключение на новую вкладку (обычно последнюю в списке) driver.switch_to.window(window_handles[-1]) # Переключение обратно на первую вкладку driver.switch_to.window(window_handles[0]) # Закрытие текущей вкладки driver.close() # Закрытие всех вкладок и завершение сеанса driver.quit()

Для работы с всплывающими окнами (alerts) используйте следующие методы:

# Переключение на алерт alert = driver.switch_to.alert # Получение текста алерта alert_text = alert.text # Принятие алерта (нажатие OK) alert.accept() # Отклонение алерта (нажатие Cancel) alert.dismiss() # Ввод текста в алерт (если поддерживается) alert.send_keys('Текст для ввода')

Часто требуется управлять cookies, особенно при тестировании авторизации:

# Добавление cookie driver.add_cookie({"name": "session_id", "value": "12345"}) # Получение всех cookies all_cookies = driver.get_cookies() # Получение конкретной cookie session_cookie = driver.get_cookie("session_id") # Удаление cookie driver.delete_cookie("session_id") # Удаление всех cookies driver.delete_all_cookies()

Для выполнения JavaScript на странице используйте метод execute_script:

# Выполнение простого скрипта driver.execute_script("return document.title") # Прокрутка до элемента element = driver.find_element(By.ID, "my-element") driver.execute_script("arguments[0].scrollIntoView(true);", element) # Скрытие элемента driver.execute_script("arguments[0].style.display='none';", element)

Для настройки размеров и позиции окна браузера:

# Установка размеров окна driver.set_window_size(1920, 1080) # Установка позиции окна driver.set_window_position(0, 0) # Разворачивание окна на весь экран driver.maximize_window() # Сворачивание окна driver.minimize_window()

Анна Сергеева, Senior Test Automation Engineer

В одном из моих проектов мы столкнулись с проблемой: после авторизации пользователя в приложении нам нужно было протестировать функциональность, доступную только в новой вкладке. При каждом запуске теста система генерировала новую вкладку, но наши скрипты продолжали работать в исходной. Тесты стабильно падали. Мы перепробовали разные способы, пока не нашли решение: после действия, открывающего новую вкладку, мы стали получать список всех открытых окон через windowhandles и явно переключаться на нужную вкладку. Эта простая строчка кода спасла нам недели работы и превратила нестабильные тесты в надежные: `driver.switchto.window(driver.window_handles[-1])`. Теперь это стандартная практика в нашей тестовой базе, и новички в команде быстро учатся применять этот паттерн.

Создание комплексных тестов с Selenium и Python

Отдельные команды Selenium полезны для изучения, но в реальной работе вы будете создавать комплексные тесты, объединяющие множество действий. Давайте рассмотрим, как структурировать тесты, используя современные подходы и фреймворки. 🧩

Для организованного тестирования рекомендую использовать unittest или pytest. Рассмотрим пример с pytest, который более гибок и современен:

import pytest from selenium import webdriver from selenium.webdriver.common.by import By from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC @pytest.fixture def browser(): driver = webdriver.Chrome() driver.implicitly_wait(10) yield driver driver.quit() def test_python_search(browser): # Открываем страницу browser.get("https://www.python.org") # Находим поле поиска и вводим запрос search_field = browser.find_element(By.ID, "id-search-field") search_field.clear() search_field.send_keys("pycon") # Нажимаем кнопку поиска browser.find_element(By.ID, "submit").click() # Проверяем, что результаты поиска отображаются WebDriverWait(browser, 10).until( EC.presence_of_element_located((By.CLASS_NAME, "list-recent-events")) ) # Проверяем, что "pycon" присутствует в результатах results = browser.find_elements(By.CSS_SELECTOR, ".list-recent-events li") assert len(results) > 0, "Результаты поиска не найдены" # Проверяем текст в результатах page_text = browser.page_source.lower() assert "pycon" in page_text, "Запрос 'pycon' не найден в результатах"

Для более структурированного подхода рекомендуется использовать паттерн Page Object Model (POM), который отделяет логику тестов от их реализации:

# file: pages.py from selenium.webdriver.common.by import By from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC class BasePage: def __init__(self, driver): self.driver = driver def find_element(self, locator, time=10): return WebDriverWait(self.driver, time).until( EC.presence_of_element_located(locator), message=f"Can't find element by locator {locator}" ) class MainPage(BasePage): def __init__(self, driver): super().__init__(driver) self.url = "https://www.python.org" def open(self): self.driver.get(self.url) def search_for(self, query): search_field = self.find_element((By.ID, "id-search-field")) search_field.clear() search_field.send_keys(query) submit_button = self.find_element((By.ID, "submit")) submit_button.click() class SearchResultsPage(BasePage): def get_results(self): results_list = self.find_element((By.CLASS_NAME, "list-recent-events")) items = results_list.find_elements(By.TAG_NAME, "li") return items def has_results(self): return len(self.get_results()) > 0 def contains_text(self, text): page_text = self.driver.page_source.lower() return text.lower() in page_text # file: test_search.py import pytest from selenium import webdriver from pages import MainPage, SearchResultsPage @pytest.fixture def browser(): driver = webdriver.Chrome() yield driver driver.quit() def test_python_search_with_pom(browser): # Инициализация страниц main_page = MainPage(browser) results_page = SearchResultsPage(browser) # Выполнение теста main_page.open() main_page.search_for("pycon") # Проверки assert results_page.has_results(), "Результаты поиска не найдены" assert results_page.contains_text("pycon"), "Запрос 'pycon' не найден в результатах"

Для создания надежных тестов важно учитывать следующие принципы:

Изоляция тестов — каждый тест должен быть независимым от других Идемпотентность — возможность многократного запуска без изменения результата Атомарность — тест должен проверять одну конкретную функциональность Явные ожидания — всегда используйте их вместо time.sleep() Корректная очистка — всегда освобождайте ресурсы (driver.quit(), а не driver.close())

Для параметризации тестов и запуска с разными данными используйте возможности pytest:

import pytest @pytest.mark.parametrize("query,expected_text", [ ("pycon", "pycon"), ("django", "web framework"), ("flask", "micro framework") ]) def test_python_search_parametrized(browser, query, expected_text): main_page = MainPage(browser) results_page = SearchResultsPage(browser) main_page.open() main_page.search_for(query) assert results_page.has_results(), f"Результаты для запроса '{query}' не найдены" assert results_page.contains_text(expected_text), f"Текст '{expected_text}' не найден в результатах"

Полезные приемы и решение проблем в Selenium Python

Даже опытные автоматизаторы регулярно сталкиваются с трудностями при работе с Selenium. Рассмотрим типичные проблемы и проверенные способы их решения. 🔧

1. Создание скриншотов при падении теста

Это незаменимый инструмент диагностики проблем, особенно в CI/CD окружении:

def test_function(browser): try: # Тестовая логика browser.get("https://www.example.com") # ... except Exception as e: # Создание скриншота с временной меткой import time timestamp = int(time.time()) screenshot_path = f"error_{timestamp}.png" browser.save_screenshot(screenshot_path) print(f"Screenshot saved at {screenshot_path}") raise # Передаем исключение дальше

2. Обход CAPTCHA в тестовом окружении

Для тестовых сред обычно можно договориться о специальном режиме:

Используйте тестовые учетные записи с отключенной CAPTCHA

Добавьте специальный флаг в URL или cookie для отключения CAPTCHA

Для Google reCAPTCHA можно использовать ключ для тестирования: 6LeIxAcTAAAAAGG-vFI1TnRWxMZNFuojJ4WifJWe

3. Работа с динамическими элементами

Один из самых сложных аспектов автоматизации — это взаимодействие с динамическими элементами:

from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC from selenium.common.exceptions import StaleElementReferenceException # Переопределяем функцию для повторных попыток при устаревшей ссылке на элемент def click_with_retry(driver, locator, max_attempts=3): for attempt in range(max_attempts): try: element = WebDriverWait(driver, 10).until( EC.element_to_be_clickable(locator) ) element.click() return True except StaleElementReferenceException: if attempt == max_attempts – 1: raise print(f"StaleElementReferenceException, retrying... (attempt {attempt+1}/{max_attempts})") # Использование click_with_retry(driver, (By.ID, "dynamic-button"))

4. Работа с загрузкой файлов

Для автоматизации загрузки файлов используйте метод send_keys с абсолютным путем к файлу:

import os # Получаем абсолютный путь к файлу file_path = os.path.abspath("path/to/file.txt") # Находим элемент загрузки и передаем путь file_input = driver.find_element(By.ID, "fileUpload") file_input.send_keys(file_path)

5. Обработка всплывающих окон и модальных диалогов

Существует два типа всплывающих элементов — JavaScript-алерты и HTML-модальные окна:

# Для JavaScript-алертов try: WebDriverWait(driver, 5).until(EC.alert_is_present()) alert = driver.switch_to.alert alert.accept() # или alert.dismiss() except: print("No alert present") # Для HTML-модальных окон modal = WebDriverWait(driver, 10).until( EC.visibility_of_element_located((By.ID, "modal-dialog")) ) close_button = modal.find_element(By.CLASS_NAME, "close-btn") close_button.click()

Проблема Симптом Решение ElementNotInteractableException Элемент найден, но не доступен для клика Использовать WebDriverWait с EC.elementtobe_clickable или JavaScript-клик StaleElementReferenceException Ссылка на элемент устарела после обновления DOM Повторно находить элемент перед каждым взаимодействием TimeoutException Элемент не появился в течение заданного времени Увеличить таймаут, проверить локатор, проверить видимость элемента NoSuchElementException Элемент не найден на странице Проверить локатор, добавить ожидания, проверить фрейм WebDriverException Соединение с браузером потеряно Проверить версии драйвера и браузера, использовать webdriver-manager

6. Эффективное отладка тестов

Для диагностики проблемных тестов:

Используйте явный вывод информации: print(f"Current URL: {driver.current_url}")

Создавайте скриншоты в ключевых точках: driver.save_screenshot("step_3.png")

Логируйте HTML-код проблемных элементов: print(element.get_attribute('outerHTML'))

Используйте Python debugger (pdb) для пошагового выполнения

7. Управление окнами и фреймами

При работе с iframe необходимо переключаться между ними:

# Переключение на iframe по индексу driver.switch_to.frame(0) # Переключение на iframe по ID или имени driver.switch_to.frame("iframe-id") # Переключение на iframe по элементу iframe = driver.find_element(By.TAG_NAME, "iframe") driver.switch_to.frame(iframe) # Возврат к основному содержимому driver.switch_to.default_content()

8. Эмуляция различных устройств и разрешений экрана

Для тестирования отзывчивого дизайна:

from selenium import webdriver from selenium.webdriver.chrome.options import Options chrome_options = Options() # Эмуляция мобильного устройства mobile_emulation = { "deviceName": "iPhone X" } chrome_options.add_experimental_option("mobileEmulation", mobile_emulation) driver = webdriver.Chrome(options=chrome_options) # Или просто установка определенного разрешения driver.set_window_size(375, 812) # iPhone X размеры