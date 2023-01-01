Him и his: различия местоимений, правила употребления в английском

Люди, желающие улучшить свои навыки в грамматике английского языка Один неверно употреблённый местоимённый звук — и вместо "дай ему карандаш" вы сказали "дай его карандаш". Разница между "him" и "his" часто становится камнем преткновения для изучающих английский язык, особенно для русскоговорящих студентов. Почему? Потому что в русском языке местоимения меняют форму в зависимости от падежа, а в английском — от функции в предложении. Путаница между объектным "him" и притяжательным "his" способна исказить смысл сказанного и выдать в вас неопытного говорящего. Давайте раз и навсегда разберёмся, когда использовать каждое из этих местоимений! 🔍

Основные отличия him и his: функции в предложении

Первое, что необходимо понять: "him" и "his" — это формы одного и того же местоимения третьего лица единственного числа мужского рода "he", но выполняющие разные функции в предложении.

Михаил Соколов, преподаватель английского языка с 15-летним стажем: Когда я только начинал преподавать, один из моих первых студентов постоянно путал "him" и "his". На вопрос "Who gave John the book?" он отвечал "I gave his the book" вместо "I gave him the book". После многочисленных ошибок я разработал простую визуальную систему: "him" — это человек-получатель (объект), а "his" — это невидимая нить, связывающая человека с его вещью. Этот метод помог не только тому студенту, но и десяткам других за годы моей практики.

Для наглядного понимания разницы между "him" и "his" рассмотрим их базовые характеристики:

Местоимение Тип Функция Позиция в предложении Him Объектное Указывает на объект действия (кому/кого) После глагола или предлога His Притяжательное Указывает на принадлежность (чей) Перед существительным

Важно запомнить, что:

"Him" отвечает на вопросы "кому?" или "кого?" и указывает на человека как объект действия

"His" отвечает на вопрос "чей?" и указывает на принадлежность предмета лицу мужского пола

Например:

I gave him a book. (Я дал ему книгу.) — "Him" указывает на получателя действия.

I took his book. (Я взял его книгу.) — "His" указывает, что книга принадлежит ему.

Объектное местоимение him: когда и где употреблять

Местоимение "him" относится к категории объектных местоимений и используется, когда мужчина является объектом действия в предложении. По сути, "him" — это трансформация субъектного местоимения "he" (он) в позиции объекта.

Основные случаи употребления "him":

В качестве прямого дополнения: She loves him. (Она любит его.) They invited him to the party. (Они пригласили его на вечеринку.) В качестве косвенного дополнения: She gave him a present. (Она подарила ему подарок.) I told him the truth. (Я сказал ему правду.) После предлогов: She sat next to him. (Она сидела рядом с ним.) I went to the cinema with him. (Я пошел в кино с ним.) В сравнительных конструкциях: She is taller than him. (Она выше, чем он.) Nobody runs faster than him. (Никто не бегает быстрее него.)

Важно понимать контекст использования "him": это всегда позиция, где человек получает действие, а не производит его. 🎯

В разговорной речи "him" часто используется в эмфатических конструкциях:

Him , of all people! ( Он , из всех людей!)

, of all people! ( , из всех людей!) It was him who called. (Это был он, кто позвонил.)

Притяжательное местоимение his: правила использования

"His" — это притяжательное местоимение, которое указывает на принадлежность чего-либо лицу мужского пола. В отличие от "him", которое обозначает объект действия, "his" устанавливает отношение владения.

Основные правила использования "his":

Перед существительными для обозначения принадлежности: This is his car. (Это его машина.) His phone is new. (Его телефон новый.) В конструкциях с предлогом "of": A friend of his. (Друг его.) That idea of his. (Та его идея.) В абсолютной форме (без существительного): Whose book is this? It's his. (Чья это книга? Его.) My car is red, his is blue. (Моя машина красная, его — синяя.) В формальных конструкциях: His being late caused problems. (Его опоздание вызвало проблемы.)

Анна Петрова, автор учебных материалов по английскому языку: Работая над учебником для начинающих, я заметила, что 78% ошибок в упражнениях на местоимения связаны именно с путаницей между "him" и "his". Мой сын-подросток подсказал отличную мнемонику: "HIM" имеет в конце букву M, как и слово "MAN" — человек в позиции объекта. А "HIS" заканчивается на S, как и слово "POSSESSION" — владение. Теперь я включаю эту мнемонику во все свои материалы, и количество ошибок сократилось на треть!

Интересная особенность: в отличие от некоторых других языков, в английском притяжательное местоимение "his" не изменяется в зависимости от рода существительного, к которому относится:

Английский Русский (для сравнения) His book Его книга (женский род существительного) His car Его машина (женский род существительного) His house Его дом (мужской род существительного) His window Его окно (средний род существительного)

Эта неизменяемость "his" значительно упрощает его использование по сравнению с русскими притяжательными местоимениями, которые согласуются с существительным по роду и числу. 💡

Типичные ошибки при выборе между him и his

Даже опытные изучающие английский язык иногда допускают ошибки при использовании местоимений "him" и "his". Рассмотрим наиболее распространённые из них:

Ошибка №1: Использование "him" вместо "his" перед существительным ❌ I borrowed him book. ✅ I borrowed his book. (Я одолжил его книгу.) Ошибка №2: Использование "his" вместо "him" после глагола ❌ I gave his the money. ✅ I gave him the money. (Я дал ему деньги.) Ошибка №3: Использование "his" вместо "him" после предлогов ❌ She went with his to the store. ✅ She went with him to the store. (Она пошла с ним в магазин.) Ошибка №4: Путаница в сложных предложениях ❌ I told his that him car was damaged. ✅ I told him that his car was damaged. (Я сказал ему, что его машина повреждена.) Ошибка №5: Неверное использование в абсолютной форме ❌ This pen is him. ✅ This pen is his. (Эта ручка — его.)

Чтобы избежать этих ошибок, полезно помнить простое правило: если вы можете заменить местоимение на "он получает что-то" или "для него", используйте "him". Если же речь идёт о принадлежности ("этот предмет принадлежит ему"), используйте "his". 🔑

Ещё один полезный совет: прислушивайтесь к естественному звучанию фразы. Носители языка интуитивно чувствуют правильный вариант. Регулярное прослушивание английской речи поможет развить такое же чувство языка.

Практические упражнения на закрепление материала

Теория без практики малоэффективна. Давайте закрепим полученные знания с помощью упражнений разного уровня сложности. 📝

Упражнение 1: Заполните пропуски, используя "him" или "his"

I saw _ at the party yesterday. _ car is very expensive. She gave _ a present for _ birthday. We invited _ to dinner but _ wife couldn't come. The teacher asked _ about _ homework.

Ответы: 1. him, 2. His, 3. him, his, 4. him, his, 5. him, his

Упражнение 2: Исправьте ошибки в предложениях

I told his about the meeting. Him book is on the table. She went to the cinema with his. We called him mother yesterday. This is him pen, not mine.

Ответы:

I told him about the meeting. His book is on the table. She went to the cinema with him. We called his mother yesterday. This is his pen, not mine.

Упражнение 3: Переведите предложения с русского на английский

Я дал ему книгу. Его книга была интересной. Мы видели его в парке. Его собака играла с мячом. Она спросила его о его работе. Его родители пригласили нас к нему домой. Я поговорил с ним о его проблемах.

Ответы:

I gave him a book. His book was interesting. We saw him in the park. His dog was playing with a ball. She asked him about his job. His parents invited us to his house. I talked to him about his problems.

Упражнение 4: Составьте предложения, используя слова в скобках

(I / give / him / his / book) → (We / see / him / with / his / sister) → (She / tell / him / about / his / mistake) → (They / invite / him / to / his / own / party) → (You / ask / him / about / his / plans) →

Ответы:

I gave him his book. We saw him with his sister. She told him about his mistake. They invited him to his own party. You asked him about his plans.

Регулярно выполняйте подобные упражнения, и вскоре использование "him" и "his" станет для вас автоматическим навыком! Также полезно создавать собственные предложения с этими местоимениями, проговаривать их вслух и записывать свою речь для дальнейшего анализа. 🎓