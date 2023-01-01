Future Simple в английском языке: 75 примеров для начинающих

Для кого эта статья:

Для начинающих изучающих английский язык

Для людей, готовящихся к собеседованиям или поездкам за границу

Для преподавателей, ищущих материалы для объяснения грамматики ученикам Представьте: вы уверенно говорите о своих планах на завтра, обещаете что-то выполнить или предсказываете будущие события — и всё это на английском языке! Future Simple — одно из самых практичных и часто используемых времен, которое моментально делает вашу речь более естественной. Овладев этой грамматической конструкцией, вы сможете свободно обсуждать будущее, строить планы и делать прогнозы без запинок и неуверенности. Давайте разберем более 75 живых примеров этого времени — от элементарных предложений до сложных конструкций, которые помогут вам звучать как настоящий носитель языка! 🚀

Основные правила образования Future Simple и его функции

Future Simple (будущее простое время) — одно из базовых времен английского языка, которое используется для описания действий, которые произойдут в будущем. Это время отличается своей простотой формирования и широким спектром применения.

Формирование Future Simple происходит с помощью вспомогательного глагола will (иногда shall для первого лица) и основной формы глагола:

Лицо Утвердительная форма Пример I (я) I will/shall + глагол I will study tomorrow. You (ты/вы) You will + глагол You will arrive late. He/She/It (он/она/оно) He/She/It will + глагол She will call you. We (мы) We will/shall + глагол We will visit Paris. They (они) They will + глагол They will win the game.

Основные функции Future Simple:

The economy will improve next year. (Экономика улучшится в следующем году) Спонтанные решения: I'll help you with your bags. (Я помогу тебе с сумками)

I will always love you. (Я всегда буду любить тебя) Угрозы или предупреждения: You will regret this decision. (Ты пожалеешь об этом решении)

It will rain tomorrow. (Завтра пойдет дождь) Планы и намерения: We will meet at 8 p.m. (Мы встретимся в 8 вечера)

Запомните! Future Simple не используется в придаточных предложениях времени и условия после таких слов как when, if, unless, after, before, as soon as, until. В этих случаях используется Present Simple:

❌ I will call you when I will arrive.

✅ I will call you when I arrive.

Елена Соколова, преподаватель английского языка с 12-летним опытом Однажды ко мне пришла студентка Марина, которая готовилась к собеседованию в международную компанию. Она прекрасно знала лексику, но постоянно путалась во временах. Марина говорила: "I will start work when I will pass the interview", что было грамматически неверно. Я предложила ей простую технику: представить, что после слов when, if, unless, before, after мы как будто включаем "режим настоящего времени", даже если говорим о будущем. Через неделю тренировок Марина свободно строила предложения: "I will start work when I pass the interview", "If it rains tomorrow, we will stay at home". Собеседование она прошла успешно, а рекрутер даже отметил её грамматически правильную речь! Иногда для понимания сложного правила достаточно найти правильную ассоциацию.

Базовые предложения в Future Simple с переводом для новичков

Начнем с самых простых примеров, которые помогут новичкам освоить Future Simple. Эти предложения часто встречаются в повседневной речи и легки для запоминания. 🔤

Простые утвердительные предложения с переводом:

I will go to work tomorrow. — Я пойду на работу завтра.

She will buy a new car next month. — Она купит новую машину в следующем месяце.

They will travel to Spain in summer. — Они поедут в Испанию летом.

The movie will start at 7 p.m. — Фильм начнется в 7 вечера.

We will have dinner together. — Мы поужинаем вместе.

He will call you back. — Он перезвонит тебе.

The train will arrive on time. — Поезд прибудет вовремя.

My friends will help me move. — Мои друзья помогут мне с переездом.

I will be 30 next year. — В следующем году мне исполнится 30 лет.

The weather will be nice this weekend. — Погода будет хорошей в эти выходные.

Краткие формы с will:

I'll finish this work by Friday. — Я закончу эту работу к пятнице.

He'll send you the documents. — Он отправит тебе документы.

We'll see you soon. — Мы скоро увидимся с тобой.

They'll be very happy. — Они будут очень счастливы.

She'll remember your birthday. — Она вспомнит твой день рождения.

Использование Future Simple для предсказаний:

People will live longer in the future. — В будущем люди будут жить дольше.

Robots will do most of the work. — Роботы будут выполнять большую часть работы.

The population will increase. — Население увеличится.

There will be flying cars someday. — Когда-нибудь будут летающие машины.

Climate change will affect our lives. — Изменение климата повлияет на нашу жизнь.

Предложения для выражения спонтанных решений:

I'll answer the phone. — Я отвечу на телефон.

I'll open the window. — Я открою окно.

I'll pay for dinner. — Я заплачу за ужин.

I'll take you to the airport. — Я отвезу тебя в аэропорт.

I'll help you with your homework. — Я помогу тебе с домашним заданием.

Обратите внимание: в разговорной речи носители языка часто используют сокращенные формы 'I'll', 'you'll', 'she'll', 'we'll', 'they'll' вместо полных форм с 'will'. Это звучит более естественно! 🗣️

Future Simple в повседневной речи: ситуации и фразы

Future Simple активно используется в повседневных разговорах, особенно когда речь идет о планах, обещаниях и предсказаниях. Рассмотрим распространенные ситуации, в которых это время является наиболее уместным. 🗓️

Ситуация Типичные фразы Примеры в контексте Планирование встречи I'll see you at..., We'll meet at..., The meeting will start at... "I'll see you at the cafe at 5 p.m." (Увидимся в кафе в 5 вечера) Обещания I promise I will..., I'll never..., We'll always... "I promise I will keep your secret." (Я обещаю, что сохраню твой секрет) Предсказания I think it will..., Probably it will..., I'm sure they will... "I think it will rain later today." (Я думаю, что позже сегодня пойдет дождь) Спонтанные предложения I'll help you..., I'll do it..., I'll take care of... "I'll help you carry those bags." (Я помогу тебе нести эти сумки) Выражение уверенности This will definitely..., She will certainly..., It will undoubtedly... "This will definitely change your life." (Это определенно изменит твою жизнь)

Примеры Future Simple в типичных повседневных диалогах:

Разговор по телефону:

"I'll call you back in five minutes." (Я перезвоню тебе через пять минут)

"She'll be available after lunch." (Она будет доступна после обеда)

"Will you be at home later?" (Ты будешь дома позже?)

"They won't answer at this time." (Они не ответят в это время)

В ресторане:

"I'll have the chicken salad, please." (Я буду куриный салат, пожалуйста)

"Will you join us for dessert?" (Ты присоединишься к нам на десерт?)

"The waiter will bring our order soon." (Официант скоро принесет наш заказ)

"We'll pay separately." (Мы заплатим отдельно)

На работе:

"I'll finish the report by tomorrow." (Я закончу отчет к завтрашнему дню)

"The boss will be happy with our results." (Босс будет доволен нашими результатами)

"Will you attend the conference next week?" (Ты посетишь конференцию на следующей неделе?)

"They won't accept our proposal." (Они не примут наше предложение)

В путешествии:

"Our flight will depart at 10:30." (Наш рейс вылетает в 10:30)

"I'll take pictures of everything." (Я сфотографирую всё)

"Will the hotel provide breakfast?" (Отель будет предоставлять завтрак?)

"We won't need a tour guide." (Нам не понадобится гид)

Михаил Петров, методист по английскому языку В прошлом году я работал с группой топ-менеджеров, которым предстояло участвовать в международной конференции. Они хорошо знали профессиональную лексику, но испытывали трудности с живым общением. Особенно сложным оказалось выражение планов и намерений в Future Simple. Они часто говорили "I am going to present our project" вместо более уместного в деловом контексте "I will present our project". Многие путали конструкции с "going to" и "will". Я предложил им простое правило: когда вы объявляете о решении, только что принятом, или делаете предложение — используйте will. После недельного интенсива с ролевыми играми, имитирующими реальные бизнес-ситуации, все участники группы смогли увереннее использовать Future Simple в спонтанной речи. На конференции они чувствовали себя гораздо комфортнее, особенно во время нетворкинга, где часто возникала необходимость быстро реагировать и предлагать решения: "I'll send you our presentation", "We'll discuss this further next week". Именно правильное использование Future Simple помогло им звучать более профессионально и уверенно в международной среде.

Отрицания и вопросы в Future Simple: структура и практика

Умение формировать отрицания и вопросы в Future Simple — ключевой навык для полноценного владения этим временем. Рассмотрим, как правильно строить такие предложения с множеством практических примеров. ❓

Отрицательные предложения в Future Simple

Формула отрицания проста: подлежащее + will + not + основная форма глагола. Сокращённая форма: won't (will not)

Примеры отрицательных предложений:

I will not attend the meeting tomorrow. — Я не буду присутствовать на собрании завтра.

She won't agree to these terms. — Она не согласится на эти условия.

They will not finish the project on time. — Они не закончат проект вовремя.

We won't be able to help you. — Мы не сможем помочь тебе.

The store won't open until 10 a.m. — Магазин не откроется до 10 утра.

He won't tell anyone your secret. — Он никому не расскажет твой секрет.

The weather won't improve this week. — Погода не улучшится на этой неделе.

I won't forget your birthday. — Я не забуду твой день рождения.

They won't recognize you with your new haircut. — Они не узнают тебя с твоей новой стрижкой.

My parents won't approve of this decision. — Мои родители не одобрят это решение.

Общие вопросы в Future Simple

Формула общего вопроса: Will + подлежащее + основная форма глагола?

Примеры общих вопросов:

Will you come to the party? — Ты придешь на вечеринку?

Will she accept our offer? — Она примет наше предложение?

Will they win the championship? — Они выиграют чемпионат?

Will it rain tomorrow? — Завтра будет дождь?

Will we need extra money for the trip? — Нам понадобятся дополнительные деньги на поездку?

Will the flight be delayed? — Рейс будет задержан?

Will this medicine help? — Это лекарство поможет?

Will everyone attend the meeting? — Все будут присутствовать на собрании?

Will the price increase next month? — Цена увеличится в следующем месяце?

Will your brother join us? — Твой брат присоединится к нам?

Специальные вопросы в Future Simple

Формула специального вопроса: Вопросительное слово + will + подлежащее + основная форма глагола?

Примеры специальных вопросов:

What will you do after graduation? — Что ты будешь делать после окончания учебы?

When will they announce the results? — Когда они объявят результаты?

Where will we meet tomorrow? — Где мы встретимся завтра?

Why will she leave early? — Почему она уйдет рано?

How will you solve this problem? — Как ты решишь эту проблему?

Who will lead the project? — Кто будет руководить проектом?

Which option will you choose? — Какой вариант ты выберешь?

How long will the journey take? — Сколько времени займет путешествие?

How much will it cost? — Сколько это будет стоить?

What time will the concert start? — В какое время начнется концерт?

Краткие ответы на вопросы в Future Simple

Для кратких ответов используем структуру: Yes/No + подлежащее + will/won't.

Will you help me? — Yes, I will. / No, I won't.

Will she be there? — Yes, she will. / No, she won't.

Will they accept our proposal? — Yes, they will. / No, they won't.

Will it work? — Yes, it will. / No, it won't.

Will we need tickets? — Yes, we will. / No, we won't.

Помните, что в английском языке вежливые просьбы часто формулируются с помощью will:

Will you please close the window? — Не могли бы вы закрыть окно, пожалуйста?

Will you help me with this task? — Вы поможете мне с этой задачей?

Will you be quiet, please? — Вы не могли бы вести себя тихо, пожалуйста?

Практикуйте эти конструкции регулярно, чтобы они стали естественной частью вашей речи! 🎯

Сложные случаи употребления времени Future Simple с нюансами

Освоив базовые правила Future Simple, давайте перейдем к более сложным и нюансированным случаям его употребления. Здесь часто возникают трудности даже у продвинутых изучающих английский язык. 🧩

Future Simple vs. "be going to"

Одна из самых распространенных трудностей — выбор между Future Simple (will) и конструкцией "be going to". Вот ключевые различия:

Future Simple (will) Be going to Спонтанные решения, принятые в момент речи Заранее запланированные действия The phone is ringing. I'll answer it. (Телефон звонит. Я отвечу.) I'm going to answer all emails tomorrow morning. (Я собираюсь ответить на все письма завтра утром.) Предсказания, основанные на мнении, без видимых доказательств Предсказания на основе видимых признаков I think Liverpool will win the championship. (Я думаю, Ливерпуль выиграет чемпионат.) Look at those clouds! It's going to rain. (Посмотри на эти тучи! Сейчас пойдет дождь.) Обещания, угрозы, предупреждения Намерения I will help you with your homework. (Я помогу тебе с домашним заданием.) I'm going to start a diet next week. (Я собираюсь начать диету на следующей неделе.)

Future Simple в сложных предложениях с условными придаточными

В условных предложениях первого типа (First Conditional) Future Simple используется в главной части предложения, в то время как в придаточной используется Present Simple:

If you study hard, you will pass the exam. — Если ты будешь усердно учиться, ты сдашь экзамен.

Unless we hurry, we will miss the train. — Если мы не поторопимся, мы опоздаем на поезд.

I will help you if I have time. — Я помогу тебе, если у меня будет время.

She will be disappointed if you don't come. — Она будет разочарована, если ты не придешь.

If it doesn't rain, we will go for a picnic. — Если не будет дождя, мы пойдем на пикник.

Future Simple с временными придаточными

Аналогично, с придаточными времени после слов when, after, before, as soon as, until, by the time используется Present Simple для выражения будущего действия:

I will call you when I arrive home. — Я позвоню тебе, когда приду домой.

She will feel better after she takes the medicine. — Ей станет лучше после того, как она примет лекарство.

We will start the meeting as soon as everyone comes. — Мы начнем собрание, как только все придут.

He won't leave until he finishes his work. — Он не уйдет, пока не закончит свою работу.

By the time you wake up, I will have already left. — К тому времени, как ты проснешься, я уже уйду.

Future Simple для выражения привычных или типичных действий в будущем

The shop will open at 9 a.m. as usual. — Магазин откроется в 9 утра, как обычно.

She will always complain about everything. — Она всегда будет жаловаться на всё.

Children will be children. — Дети всегда останутся детьми.

Water will boil at 100 degrees Celsius. — Вода будет кипеть при 100 градусах Цельсия.

Future Simple в значении просьбы или приказа

You will finish this report by tomorrow. — Ты закончишь этот отчет к завтрашнему дню. (звучит как приказ)

Will you please be quiet? — Не могли бы вы, пожалуйста, вести себя тихо? (вежливая просьба)

You will not speak to me like that again. — Ты не будешь так со мной разговаривать снова. (строгий запрет)

Future Simple с модальными оттенками

That will be the postman. (= I think that's the postman.) — Это, должно быть, почтальон.

He won't be at home now. (= I don't think he's at home now.) — Его, наверное, нет сейчас дома.

She'll be about forty. (= I think she's about forty.) — Ей, наверное, около сорока.

Сравнение Future Simple с другими способами выражения будущего времени

Be going to: I'm going to visit Paris next summer. — Я собираюсь посетить Париж следующим летом. (запланированное намерение)

Present Continuous: I'm visiting Paris next summer. — Я посещаю Париж следующим летом. (запланированная договоренность)

Present Simple: The train leaves at 5 p.m. tomorrow. — Поезд отправляется завтра в 5 вечера. (по расписанию)

Освоив эти нюансы, вы сможете использовать Future Simple гораздо точнее и в соответствии с контекстом. Помните, что практика с носителями языка или регулярное прослушивание аутентичных материалов поможет вам развить языковое чутье для правильного выбора времени. 🎓