30 ключевых терминов цветов волос на английском и их запоминание

Для кого эта статья:

Профессиональные стилисты и колористы

Туристы, планирующие визиты в иностранные салоны красоты

Изучающие английский язык, интересующиеся специальной лексикой beauty-индустрии Представьте, как уверенно вы подходите к стойке регистрации в лондонском салоне красоты, точно зная, какой оттенок волос хотите получить, и описывая его без запинок на английском. Знание специфической лексики цветов волос — это не просто лингвистический навык, а ваше преимущество в мире глобальной коммуникации. Для парикмахеров, туристов и всех, кто стремится к языковой точности, мы собрали 30 ключевых терминов цветов волос на английском и самые эффективные стратегии их запоминания. Забудьте о неловких моментах и размытых описаниях — после этой статьи вы будете говорить о своих волосах как настоящий профессионал. 🎨

Базовые названия цветов волос на английском языке

Прежде чем погружаться в тонкости оттенков, необходимо твердо усвоить основные термины, описывающие цвета волос на английском. Эти фундаментальные термины служат опорой для более сложных комбинаций и позволяют выразить базовую информацию о внешности.

Базовый словарь включает всего 6 основных цветов волос, но именно от них произошли все разнообразные оттенки, используемые в современной колористике:

Blonde [blɒnd] — блондин/блондинка

[blɒnd] — блондин/блондинка Brown [braʊn] — шатен/шатенка (коричневый)

[braʊn] — шатен/шатенка (коричневый) Red [red] — рыжий

[red] — рыжий Black [blæk] — черный

[blæk] — черный Gray/Grey [ɡreɪ] — седой (серый)

[ɡreɪ] — седой (серый) White [waɪt] — белый

Важно помнить, что в английском языке слово "blonde" может использоваться как для описания цвета волос, так и для обозначения человека с такими волосами. При этом форма "blonde" часто применяется к женщинам, а "blond" — к мужчинам, хотя в современном языке это различие постепенно стирается.

Русский термин Английский эквивалент Контекстное использование Натуральный цвет Natural hair color What's your natural hair color? Окрашенные волосы Dyed hair She has dyed her hair blue. Мелирование Highlights I'd like some caramel highlights, please. Омбре Ombre This salon specializes in ombre techniques. Корни волос Roots My roots are showing, I need a touch-up.

При изучении цветов волос полезно также знать прилагательные, которые часто используются для уточнения оттенка:

Light [laɪt] — светлый

[laɪt] — светлый Dark [dɑːk] — темный

[dɑːk] — темный Medium [ˈmiːdiəm] — средний

[ˈmiːdiəm] — средний Warm [wɔːm] — теплый

[wɔːm] — теплый Cool [kuːl] — холодный

[kuːl] — холодный Vibrant [ˈvaɪbrənt] — яркий, насыщенный

Алина Степанова, преподаватель английского для индустрии красоты Однажды ко мне на курс пришла девушка-колорист, которая собиралась на стажировку в Лондон. У нее был отличный разговорный английский, но когда дело доходило до описания цветов волос, она буквально "зависала". На первом занятии я попросила ее описать работу с последним клиентом. Когда она начала говорить "I mixed, you know, like that beige thing with a bit of reddish..." стало понятно, в чем проблема. Мы начали с базовых цветов и составили личный словарик с фотографиями работ, подписывая каждый оттенок. Через месяц она уже свободно оперировала терминами вроде "ash blonde with platinum highlights" и "copper balayage on dark brown base". На стажировке она не только не испытывала языковых трудностей, но и провела мастер-класс для британских коллег, безупречно описывая все нюансы работы с цветом.

Оттенки блонда: 10 вариантов для расширения словаря

Блонд – пожалуй, наиболее разнообразная палитра в колористике волос, требующая тонкого понимания нюансов как при работе с красителями, так и при их описании на иностранном языке. Владение точной терминологией позволяет передать все особенности желаемого оттенка и избежать неприятных сюрпризов при окрашивании. 🌟

Рассмотрим 10 ключевых оттенков блонда, которые необходимо знать каждому, кто стремится к языковой точности в beauty-сфере:

Platinum Blonde [ˈplætɪnəm blɒnd] — платиновый блонд (очень светлый, почти белый)

[ˈplætɪnəm blɒnd] — платиновый блонд (очень светлый, почти белый) Ash Blonde [æʃ blɒnd] — пепельный блонд (с сероватым оттенком)

[æʃ blɒnd] — пепельный блонд (с сероватым оттенком) Golden Blonde [ˈɡəʊldən blɒnd] — золотистый блонд (с теплым желтоватым подтоном)

[ˈɡəʊldən blɒnd] — золотистый блонд (с теплым желтоватым подтоном) Strawberry Blonde [ˈstrɔːbəri blɒnd] — клубничный блонд (светлый блонд с розоватым оттенком)

[ˈstrɔːbəri blɒnd] — клубничный блонд (светлый блонд с розоватым оттенком) Honey Blonde [ˈhʌni blɒnd] — медовый блонд (теплый золотисто-карамельный оттенок)

[ˈhʌni blɒnd] — медовый блонд (теплый золотисто-карамельный оттенок) Caramel Blonde [ˈkærəmel blɒnd] — карамельный блонд (теплый, насыщенный оттенок)

[ˈkærəmel blɒnd] — карамельный блонд (теплый, насыщенный оттенок) Dirty Blonde [ˈdɜːti blɒnd] — грязный блонд (натуральный тёмно-русый)

[ˈdɜːti blɒnd] — грязный блонд (натуральный тёмно-русый) Beige Blonde [beɪʒ blɒnd] — бежевый блонд (нейтральный оттенок без желтизны)

[beɪʒ blɒnd] — бежевый блонд (нейтральный оттенок без желтизны) Pearl Blonde [pɜːl blɒnd] — перламутровый блонд (с легким перламутровым отливом)

[pɜːl blɒnd] — перламутровый блонд (с легким перламутровым отливом) Champagne Blonde [ʃæmˈpeɪn blɒnd] — шампань-блонд (мягкий, светлый оттенок с легким золотистым подтоном)

Важно отметить, что многие из этих терминов употребляются не только как самостоятельные названия, но и в составе более сложных описаний. Например, "light ash blonde with platinum highlights" (светло-пепельный блонд с платиновым мелированием) или "honey blonde balayage on a beige base" (медовый балаяж на бежевой основе).

Для профессионального общения полезно также знать терминологию, относящуюся к техникам окрашивания блонда:

Bleaching [ˈbliːtʃɪŋ] — осветление, обесцвечивание

[ˈbliːtʃɪŋ] — осветление, обесцвечивание Toning [ˈtəʊnɪŋ] — тонирование

[ˈtəʊnɪŋ] — тонирование Brassy [ˈbrɑːsi] — желтизна, "медный" оттенок (нежелательный)

[ˈbrɑːsi] — желтизна, "медный" оттенок (нежелательный) Color correction [ˈkʌlə kəˈrekʃn] — коррекция цвета

Особой популярностью сейчас пользуются техники создания многомерного блонда, которые также имеют свои специфические названия на английском языке:

Техника Английский термин Описание Балаяж Balayage Техника свободной руки для создания естественных переходов Шатуш Shatush Мягкое растяжение цвета для создания эффекта выгоревших на солнце волос Babylights Babylights Очень тонкие пряди мелирования для имитации естественного детского блонда Скандинавский блонд Scandinavian Blonde Очень светлый, холодный блонд без желтизны Фольяж Foilyage Комбинация техник балаяж и фольгирования

Каштановые и рыжие цвета волос по-английски

Каштановая и рыжая палитры отличаются богатством тонов и полутонов, что делает эти оттенки одними из самых востребованных в колористике. В английском языке существует тщательно разработанная терминология для точного обозначения каждого нюанса этих теплых цветов. 🍂

Максим Волков, международный колорист Работая в международной команде стилистов на Неделе моды в Нью-Йорке, я столкнулся с ситуацией, когда директор показа, американец, требовал для моделей "chestnut brown with cinnamon highlights". Моя коллега из России начала создавать темно-коричневый цвет с красноватыми прядями. К счастью, я вовремя заметил ошибку. В американской колористике "chestnut" – это не темно-коричневый, а средне-коричневый с золотистым отливом, а "cinnamon" имеет более теплый, почти янтарный оттенок. После этого случая мы с коллегами создали визуальный словарь оттенков с образцами, фотографиями и точными названиями на английском. Этот инструмент стал незаменимым для нашей международной работы. Теперь, когда я обучаю стилистов, я всегда подчеркиваю: знание точной терминологии – это не роскошь, а профессиональная необходимость, особенно в международном контексте.

Рассмотрим основные оттенки каштановой гаммы, которые часто используются в профессиональной среде:

Light Brown [laɪt braʊn] — светло-каштановый

[laɪt braʊn] — светло-каштановый Medium Brown [ˈmiːdiəm braʊn] — средне-каштановый

[ˈmiːdiəm braʊn] — средне-каштановый Dark Brown [dɑːk braʊn] — темно-каштановый

[dɑːk braʊn] — темно-каштановый Golden Brown [ˈɡəʊldən braʊn] — золотисто-каштановый

[ˈɡəʊldən braʊn] — золотисто-каштановый Chocolate Brown [ˈtʃɒklət braʊn] — шоколадно-каштановый (насыщенный теплый оттенок)

[ˈtʃɒklət braʊn] — шоколадно-каштановый (насыщенный теплый оттенок) Mocha Brown [ˈmɒkə braʊn] — мокко (коричневый с сероватым подтоном)

[ˈmɒkə braʊn] — мокко (коричневый с сероватым подтоном) Chestnut Brown [ˈtʃesnʌt braʊn] — каштановый (средне-коричневый с золотистым отливом)

[ˈtʃesnʌt braʊn] — каштановый (средне-коричневый с золотистым отливом) Espresso Brown [eˈspresəʊ braʊn] — цвет эспрессо (очень темный коричневый, почти черный)

Рыжая гамма в английском языке представлена разнообразными терминами, которые отражают малейшие нюансы этого яркого цвета:

Ginger [ˈdʒɪndʒə] — имбирный, классический рыжий

[ˈdʒɪndʒə] — имбирный, классический рыжий Auburn [ˈɔːbən] — золотисто-каштановый с рыжим отливом

[ˈɔːbən] — золотисто-каштановый с рыжим отливом Copper [ˈkɒpə] — медный (яркий рыжий с металлическим отливом)

[ˈkɒpə] — медный (яркий рыжий с металлическим отливом) Cinnamon [ˈsɪnəmən] — корица (теплый красновато-коричневый оттенок)

[ˈsɪnəmən] — корица (теплый красновато-коричневый оттенок) Strawberry Red [ˈstrɔːbəri red] — клубничный красный (яркий красно-рыжий)

[ˈstrɔːbəri red] — клубничный красный (яркий красно-рыжий) Rust [rʌst] — ржавчина (тёмный красно-коричневый)

[rʌst] — ржавчина (тёмный красно-коричневый) Burgundy [ˈbɜːɡəndi] — бордовый (глубокий красно-фиолетовый)

Важно учитывать, что в английской терминологии существуют также специфические комбинации и варианты описания каштановых и рыжих оттенков:

Mahogany [məˈhɒɡəni] — красное дерево (глубокий красно-коричневый)

[məˈhɒɡəni] — красное дерево (глубокий красно-коричневый) Titian [ˈtɪʃən] — тициановский (золотисто-рыжий, названный в честь художника Тициана)

[ˈtɪʃən] — тициановский (золотисто-рыжий, названный в честь художника Тициана) Russet [ˈrʌsɪt] — рыжевато-коричневый (как осенние листья)

[ˈrʌsɪt] — рыжевато-коричневый (как осенние листья) Terra Cotta [ˈterə ˈkɒtə] — терракотовый (красно-коричневый с оранжевым подтоном)

Для профессионального общения полезно также знать фразы, описывающие особенности работы с каштановыми и рыжими оттенками:

"I want to add some warmth to my brown hair" — Я хочу добавить теплоты моим каштановым волосам

"Can you tone down the red undertones?" — Можете приглушить красные подтоны?

"I'd like a subtle auburn balayage" — Я бы хотела легкий золотисто-рыжий балаяж

Черные и темные оттенки: английская терминология

Черный цвет волос, вопреки распространенному мнению, имеет множество оттенков и вариаций, которые в английском языке обозначаются специфическими терминами. Знание этих нюансов позволяет достичь максимальной точности при обсуждении колористических решений. 🖤

Рассмотрим основные оттенки черного и темных цветов волос, используемые в профессиональной среде:

Jet Black [dʒet blæk] — угольно-черный (интенсивный, глубокий черный)

[dʒet blæk] — угольно-черный (интенсивный, глубокий черный) Blue-Black [bluː blæk] — иссиня-черный (черный с синим отливом)

[bluː blæk] — иссиня-черный (черный с синим отливом) Off-Black [ɒf blæk] — почти черный (очень темный, но не абсолютно черный)

[ɒf blæk] — почти черный (очень темный, но не абсолютно черный) Raven Black [ˈreɪvn blæk] — вороново-черный (глубокий черный с легким блеском)

[ˈreɪvn blæk] — вороново-черный (глубокий черный с легким блеском) Soft Black [sɒft blæk] — мягкий черный (менее интенсивный черный)

Темные оттенки, которые не классифицируются как чисто черные, также имеют свои специфические названия:

Ebony [ˈebəni] — цвет черного дерева (глубокий черный с коричневатым оттенком)

[ˈebəni] — цвет черного дерева (глубокий черный с коричневатым оттенком) Dark Espresso [dɑːk eˈspresəʊ] — темный эспрессо (очень темный коричневый, близкий к черному)

[dɑːk eˈspresəʊ] — темный эспрессо (очень темный коричневый, близкий к черному) Licorice [ˈlɪkərɪʃ] — лакрица (насыщенный черный с легким блеском)

[ˈlɪkərɪʃ] — лакрица (насыщенный черный с легким блеском) Onyx [ˈɒnɪks] — оникс (глубокий черный с минеральным отливом)

Особенность оттенка Английский термин Применение в контексте С синим подтоном With blue undertones I'd like a jet black with blue undertones. С фиолетовым отливом With purple reflects This black dye gives purple reflects in sunlight. Матовый черный Matte black Can you give me a matte black finish without shine? Глянцевый черный Glossy black I want a glossy black that reflects light. Черный с эффектом дымки Smoky black A smoky black would complement your skin tone.

При работе с темными оттенками особенно важно правильно описать желаемый результат, поскольку разница между оттенками может быть едва различимой, но критически важной для итогового образа. Вот несколько полезных выражений:

"I want a soft transition from my natural dark brown to black" — Я хочу плавный переход от моего натурального темно-каштанового к черному

"Can you add some dimension to my black hair?" — Можете добавить объемности моим черным волосам?

"I'd like my black to have a subtle blue sheen" — Я бы хотела, чтобы мой черный цвет имел легкий синий отлив

Говоря о темных волосах, полезно также знать термины, описывающие способы создания глубины и объема в темных волосах:

Lowlights [ˈləʊlaɪts] — затемненные пряди, создающие эффект глубины

[ˈləʊlaɪts] — затемненные пряди, создающие эффект глубины Midnight Balayage [ˈmɪdnaɪt ˈbæləjɑːʒ] — балаяж в полуночных тонах (темная основа с едва заметным осветлением)

[ˈmɪdnaɪt ˈbæləjɑːʒ] — балаяж в полуночных тонах (темная основа с едва заметным осветлением) Shadow Root [ˈʃædəʊ ruːt] — затемненные корни для создания плавного перехода

Для более точного описания черных и темных оттенков также используются сравнения с природными материалами и явлениями:

Charcoal [ˈtʃɑːkəʊl] — угольный (глубокий черно-серый)

[ˈtʃɑːkəʊl] — угольный (глубокий черно-серый) Obsidian [əbˈsɪdiən] — обсидиан (черный с легкой прозрачностью и блеском)

[əbˈsɪdiən] — обсидиан (черный с легкой прозрачностью и блеском) Midnight [ˈmɪdnaɪt] — полуночный (глубокий темно-синий, почти черный)

Эффективные техники запоминания цветов волос на английском

Освоение терминологии цветов волос на английском языке требует систематического подхода и применения эффективных мнемотехник. Использование правильных методик запоминания позволит не только быстрее усвоить новые слова, но и удержать их в памяти на длительное время. 🧠

Рассмотрим наиболее действенные стратегии для запоминания цветов волос на английском:

Метод ассоциаций — связывайте английские термины с визуальными образами. Например, "strawberry blonde" можно ассоциировать с изображением клубники со сливками, что передает идею розоватого светлого оттенка. Группировка по семантическому принципу — объединяйте термины в логические группы: все оттенки блонда, все красно-рыжие тона и т.д. Метод интервальных повторений — используйте приложения типа Anki или Quizlet для создания карточек с цветами волос и повторяйте их по специальному алгоритму. Создание ментальных карт — визуализируйте связи между различными оттенками, размещая основные цвета в центре и группируя подтона вокруг них.

Для профессионалов индустрии красоты особенно полезен метод профессионального контекста:

Создайте каталог с образцами оттенков, подписывая их на английском

Практикуйтесь в описании процедур окрашивания на английском языке

Смотрите обучающие видео зарубежных колористов с английскими субтитрами

Ведите профессиональный дневник на английском, описывая выполненные работы

Эффективная техника "словесных кластеров" позволяет запоминать не отдельные слова, а целые выражения, связанные с определенным оттенком:

Для платинового блонда: "icy platinum blonde", "platinum blonde highlights", "cool-toned platinum"

Для каштановых: "rich chocolate brown", "warm chestnut undertones", "dimensional dark brown"

Для рыжих: "vibrant copper red", "subtle auburn highlights", "spicy cinnamon tone"

Использование мнемонических приемов также значительно облегчает запоминание:

Фонетические ассоциации — например, "mahogany" (красное дерево) можно связать со звучанием русского слова "магоний"

— например, "mahogany" (красное дерево) можно связать со звучанием русского слова "магоний" Акронимы — создавайте аббревиатуры из первых букв группы терминов

— создавайте аббревиатуры из первых букв группы терминов Метод римской комнаты — мысленно размещайте разные оттенки в знакомых вам помещениях

Практические упражнения для закрепления знаний:

Ежедневно описывайте цвет волос людей вокруг вас на английском языке

Переводите инструкции к красителям с русского на английский и обратно

Создайте словесные карты, где каждый основной цвет связан с 5-7 прилагательными-модификаторами

Практикуйте диалоги "стилист-клиент" с другом, обсуждая оттенки только на английском

Для визуальных учащихся эффективна техника цветовых коллажей:

Создайте цифровую или физическую доску настроения (mood board) с образцами цветов

Подпишите каждый образец на английском языке

Добавьте короткие описания к каждому оттенку

Регулярно просматривайте эту доску для закрепления ассоциаций

Применение техники "активного вспоминания" (active recall) значительно повышает эффективность запоминания:

Изучите новые термины Закройте список и попытайтесь вспомнить как можно больше слов Проверьте себя и отметьте термины, которые вызвали затруднения Сосредоточьтесь на проблемных словах и повторите процесс