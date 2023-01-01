Some или any: полное руководство по правильному использованию

Для кого эта статья:

Для студентов, изучающих английский язык

Для преподавателей английского языка

Для всех, кто хочет улучшить своë понимание грамматики английского языка Путаница между some и any — одна из самых распространённых головоломок для изучающих английский. Помню, как студент на моём уроке в отчаянии воскликнул: "Почему нельзя просто использовать одно слово вместо двух?" Действительно, на первый взгляд разница кажется неуловимой, но стоит разобраться в логике — и всё встаёт на свои места. В этом гиде мы последовательно раскроем все нюансы использования этих местоимений, приведём чёткие примеры и предложим практические упражнения, которые помогут навсегда избавиться от сомнений при выборе между some и any. 🧠

Правило some и any: основные принципы применения

Some и any — неопределённые местоимения, которые используются с исчисляемыми существительными во множественном числе и с неисчисляемыми существительными для обозначения неопределённого количества. По сути, они оба переводятся как "некоторое количество", "немного" или "несколько".

Базовое правило, которое стоит запомнить с самого начала: some обычно используется в утвердительных предложениях, а any — в отрицательных и вопросительных.

Рассмотрим простые примеры:

I have some apples. (У меня есть несколько яблок.) — Утвердительное предложение

apples. (У меня есть несколько яблок.) — Утвердительное предложение I don't have any apples. (У меня нет яблок.) — Отрицательное предложение

apples. (У меня нет яблок.) — Отрицательное предложение Do you have any apples? (У тебя есть яблоки?) — Вопросительное предложение

Это правило работает как с исчисляемыми существительными во множественном числе (apples, books, friends), так и с неисчисляемыми существительными (water, money, time):

I need some water. (Мне нужна вода.)

water. (Мне нужна вода.) I don't need any water. (Мне не нужна вода.)

water. (Мне не нужна вода.) Do you need any water? (Тебе нужна вода?)

Важно понимать, что some и any также могут использоваться в составе сложных местоимений:

С some С any somebody/someone (кто-то) anybody/anyone (кто-либо, никто в отрицаниях) something (что-то) anything (что-либо, ничто в отрицаниях) somewhere (где-то) anywhere (где-либо, нигде в отрицаниях) somehow (как-то) anyhow (как-либо, никак в отрицаниях)

Эти сложные местоимения следуют тем же базовым правилам, что и сами some и any:

I saw somebody in the garden. (Я видел кого-то в саду.)

in the garden. (Я видел кого-то в саду.) I didn't see anybody in the garden. (Я никого не видел в саду.)

in the garden. (Я никого не видел в саду.) Did you see anybody in the garden? (Ты кого-нибудь видел в саду?)

Анна Петрова, преподаватель английского языка с опытом 15 лет Однажды на занятии я попросила студентов закрыть глаза и представить ситуацию. "Вы находитесь в пустой комнате. Там ничего нет. Совсем ничего. Представили? Теперь откройте глаза и скажите, что было в комнате?" Студенты в недоумении отвечали: "Ничего!" Тогда я попросила их сформулировать это по-английски. Большинство сказали: "There is no something in the room." Именно тогда я поняла, что необходимо объяснить разницу между some и any через призму наличия или отсутствия. Any используется, когда мы говорим об отсутствии или потенциальном наличии: "There isn't anything in the room." Some – когда мы уверены в наличии: "There is something in the room." Этот простой мысленный эксперимент помог многим моим студентам раз и навсегда запомнить базовое правило.

Когда использовать some, а когда any: ключевые отличия

Хотя основное правило кажется простым, существуют важные нюансы в использовании some и any, которые стоит запомнить для правильного применения этих местоимений.

Контекст использования Some Any Утвердительные предложения Обычно используется Используется в значении "любой" Отрицательные предложения Редко (в особых случаях) Обычно используется Вопросительные предложения При ожидании положительного ответа или в предложениях В общих вопросах Условные предложения Редко Обычно используется

Разберём каждый случай подробнее:

1. Some в вопросительных предложениях

Хотя в вопросах обычно используется any, some может применяться в следующих случаях:

Когда мы ожидаем положительный ответ: "Would you like some tea?" (Хотите чаю?)

tea?" (Хотите чаю?) В предложениях или просьбах: "Could I have some water, please?" (Можно мне воды, пожалуйста?)

water, please?" (Можно мне воды, пожалуйста?) В вопросах, подразумевающих наличие чего-то: "Did someone call me?" (Мне кто-то звонил?)

2. Any в утвердительных предложениях

Any может использоваться в утвердительных предложениях, но в этом случае оно приобретает значение "любой":

You can come any day next week. (Ты можешь прийти в любой день на следующей неделе.)

day next week. (Ты можешь прийти в любой день на следующей неделе.) Any student can participate in this competition. (Любой студент может участвовать в этом соревновании.)

student can participate in this competition. (Любой студент может участвовать в этом соревновании.) She can solve any problem. (Она может решить любую проблему.)

3. Some и any в условных предложениях

В условных предложениях обычно используется any, так как условие создаёт неопределённость:

If you have any questions, please ask. (Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, спрашивайте.)

questions, please ask. (Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, спрашивайте.) If anyone calls, tell them I'll be back at 5. (Если кто-нибудь позвонит, скажите им, что я вернусь в 5.)

4. Количественные различия

Стоит отметить, что some часто подразумевает небольшое, но конкретное количество, в то время как any может означать "сколько угодно" или "совсем ничего" (в отрицаниях):

I have some friends in London. (У меня есть несколько друзей в Лондоне.) — Определённое количество

friends in London. (У меня есть несколько друзей в Лондоне.) — Определённое количество Do you have any friends in London? (У тебя есть друзья в Лондоне?) — Вопрос о наличии вообще

🔍 Запомните: выбор между some и any часто определяется не только типом предложения, но и нашим отношением к предмету разговора — уверенность в наличии (some) или неопределённость/сомнение (any).

Some и any в разных типах предложений

Давайте подробнее рассмотрим, как работают some и any в различных типах предложений и грамматических конструкциях английского языка.

В утвердительных предложениях

В утвердительных предложениях обычно используется some:

There are some interesting books on the shelf. (На полке есть несколько интересных книг.)

interesting books on the shelf. (На полке есть несколько интересных книг.) I've got some money in my wallet. (У меня есть немного денег в кошельке.)

money in my wallet. (У меня есть немного денег в кошельке.) We need some time to think about your offer. (Нам нужно время, чтобы подумать о вашем предложении.)

Однако, как уже отмечалось, any может использоваться в утвердительных предложениях в значении "любой":

Any doctor will tell you that smoking is harmful. (Любой врач скажет вам, что курение вредно.)

doctor will tell you that smoking is harmful. (Любой врач скажет вам, что курение вредно.) You can choose any color you like. (Вы можете выбрать любой цвет, который вам нравится.)

В отрицательных предложениях

В отрицательных предложениях обычно используется any:

I don't have any questions. (У меня нет вопросов.)

questions. (У меня нет вопросов.) She hasn't got any siblings. (У неё нет братьев и сёстёр.)

siblings. (У неё нет братьев и сёстёр.) There aren't any tickets left for the concert. (Не осталось билетов на концерт.)

Если в отрицательном предложении используется some, это обычно означает "не все" или "не некоторые", что создаёт частичное отрицание:

I didn't invite some of my friends to the party. (Я не пригласил некоторых из моих друзей на вечеринку.) — Не всех, но некоторых я не пригласил

В вопросительных предложениях

В общих вопросах обычно используется any:

Do you have any siblings? (У тебя есть братья или сёстры?)

siblings? (У тебя есть братья или сёстры?) Is there any milk in the fridge? (В холодильнике есть молоко?)

milk in the fridge? (В холодильнике есть молоко?) Has anyone seen my keys? (Кто-нибудь видел мои ключи?)

Some используется в вопросах, когда мы ожидаем положительный ответ или делаем предложение:

Would you like some coffee? (Хотите кофе?)

coffee? (Хотите кофе?) Can I have some more information about this product? (Могу я получить больше информации об этом продукте?)

more information about this product? (Могу я получить больше информации об этом продукте?) Did someone call me earlier? (Мне кто-то звонил ранее?) — Если мы ожидаем, что звонок был

В условных предложениях и придаточных времени

В условных предложениях и придаточных времени (после if, unless, when, before, after и т.д.) обычно используется any, так как они создают неопределённость:

If you find any mistakes, please let me know. (Если вы найдёте какие-либо ошибки, пожалуйста, сообщите мне.)

mistakes, please let me know. (Если вы найдёте какие-либо ошибки, пожалуйста, сообщите мне.) Before anyone leaves, we need to discuss one more thing. (Прежде чем кто-либо уйдёт, нам нужно обсудить ещё одну вещь.)

leaves, we need to discuss one more thing. (Прежде чем кто-либо уйдёт, нам нужно обсудить ещё одну вещь.) When anything goes wrong, call this number. (Когда что-то пойдёт не так, позвоните по этому номеру.)

В сравнительных конструкциях

В сравнительных конструкциях часто используется any:

This book is better than any other book I've read. (Эта книга лучше любой другой книги, которую я читал.)

other book I've read. (Эта книга лучше любой другой книги, которую я читал.) She runs faster than anyone else in her class. (Она бегает быстрее, чем кто-либо другой в её классе.)

Особые случаи употребления some и any в речи

Помимо основных правил, существуют особые случаи и идиоматические выражения с some и any, понимание которых поможет вам звучать более естественно в английской речи. 🗣️

Выражение неопределённого количества

Some и any могут использоваться для выражения неопределённого, но достаточного количества:

Give me some time to think. (Дай мне время подумать.) — Не указывается конкретное количество времени

time to think. (Дай мне время подумать.) — Не указывается конкретное количество времени Do you have any experience in this field? (У вас есть опыт в этой области?) — Интересует наличие опыта вообще

Эмфатическое использование

Any может использоваться для усиления высказывания, особенно с наречиями hardly, scarcely, barely:

I can hardly see anything without my glasses. (Я едва что-либо вижу без очков.)

without my glasses. (Я едва что-либо вижу без очков.) There's scarcely any food left in the fridge. (В холодильнике почти не осталось еды.)

Выражение безразличия или отсутствия предпочтений

Any часто используется для выражения безразличия или отсутствия предпочтений:

Any color will do. (Любой цвет подойдёт.)

color will do. (Любой цвет подойдёт.) You can choose any restaurant. I don't mind. (Вы можете выбрать любой ресторан. Я не против.)

В устойчивых выражениях

Some и any встречаются во многих устойчивых выражениях и идиомах:

to have some nerve (быть наглым/дерзким)

nerve (быть наглым/дерзким) in some respects/ways (в некотором отношении)

respects/ways (в некотором отношении) any day now (со дня на день)

day now (со дня на день) not just any (не просто какой-то)

Михаил Соколов, методист по английскому языку Работая с подготовкой к международным экзаменам, я столкнулся с проблемой: даже продвинутые студенты часто путаются с употреблением some и any в негативных контекстах. Особенно запомнился случай с Екатериной, которая готовилась к IELTS. Мы разбирали предложение: "I didn't buy some books I wanted." Катя была уверена, что здесь ошибка и должно быть "any", но в этом конкретном случае some было правильным выбором, так как означало "некоторые из книг я не купила" (но другие купила). Я предложил ей простой трюк: представить, что отрицательное предложение с some можно переформулировать так, чтобы some оказалось вне зоны действия отрицания. Например: "There are some books that I didn't buy." После этого разбора у всей группы случился настоящий "ага-момент", и многие студенты отметили, что наконец-то поняли эту тонкость.

Some и any с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными

Стоит помнить, что some и any используются как с исчисляемыми существительными во множественном числе, так и с неисчисляемыми:

I need some sugar for this recipe. (Мне нужен сахар для этого рецепта.) — Неисчисляемое

sugar for this recipe. (Мне нужен сахар для этого рецепта.) — Неисчисляемое Do you have any relatives in France? (У тебя есть родственники во Франции?) — Исчисляемое

Употребление в разговорной речи

В разговорной речи some иногда используется для обозначения приблизительности или неточности:

It happened some twenty years ago. (Это произошло примерно двадцать лет назад.)

twenty years ago. (Это произошло примерно двадцать лет назад.) She'll be here in some ten minutes. (Она будет здесь примерно через десять минут.)

Использование в отрицательном контексте без явного отрицания

Any часто используется в предложениях, которые имеют отрицательный смысл, даже если в них нет явного отрицания:

She refused to eat anything . (Она отказалась что-либо есть.)

. (Она отказалась что-либо есть.) He failed to find any evidence. (Ему не удалось найти никаких доказательств.)

Практикуем правила: упражнения на закрепление материала

Теория без практики малоэффективна, поэтому предлагаю несколько упражнений для закрепления знаний о правилах использования some и any. Выполняйте их последовательно, от простого к сложному. 📝

Упражнение 1: Выберите правильный вариант (some или any)

Do you have _ brothers or sisters? I need _ help with my homework. There aren't _ shops open on Sunday. Would you like _ coffee? We don't have _ time left. I've got _ interesting news for you. Is there _ milk in the fridge? She hasn't got _ money. Could I have _ water, please? If you have _ questions, please ask.

Ответы: 1. any 2. some 3. any 4. some 5. any 6. some 7. any 8. any 9. some 10. any

Упражнение 2: Заполните пропуски, используя сложные местоимения с some- или any-

Is there _ I can do to help you? (что-нибудь) I'm sure _ will solve this problem soon. (кто-нибудь) She didn't say _. (ничего) I'm looking for my keys. Have you seen them _? (где-нибудь) There must be _ we can do about this situation. (что-то) _ can learn to play the guitar if they practice enough. (любой) I didn't see _ at the party that I knew. (никого) Did you go _ interesting on your vacation? (куда-нибудь) I'm sure there's _ in the room who can answer that question. (кто-то) He refused to eat _ we offered him. (что-либо)

Ответы: 1. anything 2. someone/somebody 3. anything 4. anywhere 5. something 6. Anyone/Anybody 7. anyone/anybody 8. anywhere 9. someone/somebody 10. anything

Упражнение 3: Исправьте ошибки в предложениях (если они есть)

I don't have some time to talk right now. Would you like any help with your luggage? There are some people waiting outside. Do you have some questions? I didn't buy some books I wanted. Any student can participate in this competition. There isn't some milk left in the fridge. I've got any interesting ideas to share. Could I have some more coffee, please? If you need some help, just call me.

Ответы и пояснения:

Неправильно → I don't have any time to talk right now. (В отрицательном предложении нужно any) Неправильно → Would you like some help with your luggage? (В предложении/просьбе нужно some) Правильно (В утвердительном предложении используется some) Неправильно → Do you have any questions? (В вопросе обычно используется any) Правильно (Здесь some означает "некоторые конкретные книги") Правильно (Any в значении "любой") Неправильно → There isn't any milk left in the fridge. (В отрицательном предложении нужно any) Неправильно → I've got some interesting ideas to share. (В утвердительном предложении нужно some) Правильно (В просьбе используется some) Неправильно → If you need any help, just call me. (В условном предложении обычно используется any)

Упражнение 4: Переведите предложения на английский язык

У меня есть несколько интересных книг. У тебя есть какие-нибудь вопросы? Я не вижу никаких проблем с этим планом. Не хотите ли немного чая? Если у тебя возникнут какие-либо проблемы, позвони мне. В холодильнике нет молока. Она что-то сказала, но я не расслышал. Любой студент может решить эту задачу. Мне нужно немного времени, чтобы подумать об этом предложении. Никто не знает ответ на этот вопрос.

Примеры ответов:

I have some interesting books. Do you have any questions? I don't see any problems with this plan. Would you like some tea? If you have any problems, call me. There isn't any milk in the fridge. She said something, but I didn't hear. Any student can solve this problem. I need some time to think about this offer. Nobody/No one knows the answer to this question.

Регулярно практикуйтесь, обращайте внимание на использование some и any в англоязычных текстах и разговорах. Чем больше примеров вы увидите, тем лучше будете чувствовать разницу между этими местоимениями и правильно их использовать. 🎯