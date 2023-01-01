Some или any: полное руководство по правильному использованию#Лингвистика и текст
Для кого эта статья:
- Для студентов, изучающих английский язык
- Для преподавателей английского языка
Для всех, кто хочет улучшить своë понимание грамматики английского языка
Путаница между some и any — одна из самых распространённых головоломок для изучающих английский. Помню, как студент на моём уроке в отчаянии воскликнул: "Почему нельзя просто использовать одно слово вместо двух?" Действительно, на первый взгляд разница кажется неуловимой, но стоит разобраться в логике — и всё встаёт на свои места. В этом гиде мы последовательно раскроем все нюансы использования этих местоимений, приведём чёткие примеры и предложим практические упражнения, которые помогут навсегда избавиться от сомнений при выборе между some и any. 🧠
Правило some и any: основные принципы применения
Some и any — неопределённые местоимения, которые используются с исчисляемыми существительными во множественном числе и с неисчисляемыми существительными для обозначения неопределённого количества. По сути, они оба переводятся как "некоторое количество", "немного" или "несколько".
Базовое правило, которое стоит запомнить с самого начала: some обычно используется в утвердительных предложениях, а any — в отрицательных и вопросительных.
Рассмотрим простые примеры:
- I have some apples. (У меня есть несколько яблок.) — Утвердительное предложение
- I don't have any apples. (У меня нет яблок.) — Отрицательное предложение
- Do you have any apples? (У тебя есть яблоки?) — Вопросительное предложение
Это правило работает как с исчисляемыми существительными во множественном числе (apples, books, friends), так и с неисчисляемыми существительными (water, money, time):
- I need some water. (Мне нужна вода.)
- I don't need any water. (Мне не нужна вода.)
- Do you need any water? (Тебе нужна вода?)
Важно понимать, что some и any также могут использоваться в составе сложных местоимений:
|С some
|С any
|somebody/someone (кто-то)
|anybody/anyone (кто-либо, никто в отрицаниях)
|something (что-то)
|anything (что-либо, ничто в отрицаниях)
|somewhere (где-то)
|anywhere (где-либо, нигде в отрицаниях)
|somehow (как-то)
|anyhow (как-либо, никак в отрицаниях)
Эти сложные местоимения следуют тем же базовым правилам, что и сами some и any:
- I saw somebody in the garden. (Я видел кого-то в саду.)
- I didn't see anybody in the garden. (Я никого не видел в саду.)
- Did you see anybody in the garden? (Ты кого-нибудь видел в саду?)
Анна Петрова, преподаватель английского языка с опытом 15 лет Однажды на занятии я попросила студентов закрыть глаза и представить ситуацию. "Вы находитесь в пустой комнате. Там ничего нет. Совсем ничего. Представили? Теперь откройте глаза и скажите, что было в комнате?" Студенты в недоумении отвечали: "Ничего!" Тогда я попросила их сформулировать это по-английски. Большинство сказали: "There is no something in the room." Именно тогда я поняла, что необходимо объяснить разницу между some и any через призму наличия или отсутствия. Any используется, когда мы говорим об отсутствии или потенциальном наличии: "There isn't anything in the room." Some – когда мы уверены в наличии: "There is something in the room." Этот простой мысленный эксперимент помог многим моим студентам раз и навсегда запомнить базовое правило.
Когда использовать some, а когда any: ключевые отличия
Хотя основное правило кажется простым, существуют важные нюансы в использовании some и any, которые стоит запомнить для правильного применения этих местоимений.
|Контекст использования
|Some
|Any
|Утвердительные предложения
|Обычно используется
|Используется в значении "любой"
|Отрицательные предложения
|Редко (в особых случаях)
|Обычно используется
|Вопросительные предложения
|При ожидании положительного ответа или в предложениях
|В общих вопросах
|Условные предложения
|Редко
|Обычно используется
Разберём каждый случай подробнее:
1. Some в вопросительных предложениях
Хотя в вопросах обычно используется any, some может применяться в следующих случаях:
- Когда мы ожидаем положительный ответ: "Would you like some tea?" (Хотите чаю?)
- В предложениях или просьбах: "Could I have some water, please?" (Можно мне воды, пожалуйста?)
- В вопросах, подразумевающих наличие чего-то: "Did someone call me?" (Мне кто-то звонил?)
2. Any в утвердительных предложениях
Any может использоваться в утвердительных предложениях, но в этом случае оно приобретает значение "любой":
- You can come any day next week. (Ты можешь прийти в любой день на следующей неделе.)
- Any student can participate in this competition. (Любой студент может участвовать в этом соревновании.)
- She can solve any problem. (Она может решить любую проблему.)
3. Some и any в условных предложениях
В условных предложениях обычно используется any, так как условие создаёт неопределённость:
- If you have any questions, please ask. (Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, спрашивайте.)
- If anyone calls, tell them I'll be back at 5. (Если кто-нибудь позвонит, скажите им, что я вернусь в 5.)
4. Количественные различия
Стоит отметить, что some часто подразумевает небольшое, но конкретное количество, в то время как any может означать "сколько угодно" или "совсем ничего" (в отрицаниях):
- I have some friends in London. (У меня есть несколько друзей в Лондоне.) — Определённое количество
- Do you have any friends in London? (У тебя есть друзья в Лондоне?) — Вопрос о наличии вообще
🔍 Запомните: выбор между some и any часто определяется не только типом предложения, но и нашим отношением к предмету разговора — уверенность в наличии (some) или неопределённость/сомнение (any).
Some и any в разных типах предложений
Давайте подробнее рассмотрим, как работают some и any в различных типах предложений и грамматических конструкциях английского языка.
В утвердительных предложениях
В утвердительных предложениях обычно используется some:
- There are some interesting books on the shelf. (На полке есть несколько интересных книг.)
- I've got some money in my wallet. (У меня есть немного денег в кошельке.)
- We need some time to think about your offer. (Нам нужно время, чтобы подумать о вашем предложении.)
Однако, как уже отмечалось, any может использоваться в утвердительных предложениях в значении "любой":
- Any doctor will tell you that smoking is harmful. (Любой врач скажет вам, что курение вредно.)
- You can choose any color you like. (Вы можете выбрать любой цвет, который вам нравится.)
В отрицательных предложениях
В отрицательных предложениях обычно используется any:
- I don't have any questions. (У меня нет вопросов.)
- She hasn't got any siblings. (У неё нет братьев и сёстёр.)
- There aren't any tickets left for the concert. (Не осталось билетов на концерт.)
Если в отрицательном предложении используется some, это обычно означает "не все" или "не некоторые", что создаёт частичное отрицание:
- I didn't invite some of my friends to the party. (Я не пригласил некоторых из моих друзей на вечеринку.) — Не всех, но некоторых я не пригласил
В вопросительных предложениях
В общих вопросах обычно используется any:
- Do you have any siblings? (У тебя есть братья или сёстры?)
- Is there any milk in the fridge? (В холодильнике есть молоко?)
- Has anyone seen my keys? (Кто-нибудь видел мои ключи?)
Some используется в вопросах, когда мы ожидаем положительный ответ или делаем предложение:
- Would you like some coffee? (Хотите кофе?)
- Can I have some more information about this product? (Могу я получить больше информации об этом продукте?)
- Did someone call me earlier? (Мне кто-то звонил ранее?) — Если мы ожидаем, что звонок был
В условных предложениях и придаточных времени
В условных предложениях и придаточных времени (после if, unless, when, before, after и т.д.) обычно используется any, так как они создают неопределённость:
- If you find any mistakes, please let me know. (Если вы найдёте какие-либо ошибки, пожалуйста, сообщите мне.)
- Before anyone leaves, we need to discuss one more thing. (Прежде чем кто-либо уйдёт, нам нужно обсудить ещё одну вещь.)
- When anything goes wrong, call this number. (Когда что-то пойдёт не так, позвоните по этому номеру.)
В сравнительных конструкциях
В сравнительных конструкциях часто используется any:
- This book is better than any other book I've read. (Эта книга лучше любой другой книги, которую я читал.)
- She runs faster than anyone else in her class. (Она бегает быстрее, чем кто-либо другой в её классе.)
Особые случаи употребления some и any в речи
Помимо основных правил, существуют особые случаи и идиоматические выражения с some и any, понимание которых поможет вам звучать более естественно в английской речи. 🗣️
Выражение неопределённого количества
Some и any могут использоваться для выражения неопределённого, но достаточного количества:
- Give me some time to think. (Дай мне время подумать.) — Не указывается конкретное количество времени
- Do you have any experience in this field? (У вас есть опыт в этой области?) — Интересует наличие опыта вообще
Эмфатическое использование
Any может использоваться для усиления высказывания, особенно с наречиями hardly, scarcely, barely:
- I can hardly see anything without my glasses. (Я едва что-либо вижу без очков.)
- There's scarcely any food left in the fridge. (В холодильнике почти не осталось еды.)
Выражение безразличия или отсутствия предпочтений
Any часто используется для выражения безразличия или отсутствия предпочтений:
- Any color will do. (Любой цвет подойдёт.)
- You can choose any restaurant. I don't mind. (Вы можете выбрать любой ресторан. Я не против.)
В устойчивых выражениях
Some и any встречаются во многих устойчивых выражениях и идиомах:
- to have some nerve (быть наглым/дерзким)
- in some respects/ways (в некотором отношении)
- any day now (со дня на день)
- not just any (не просто какой-то)
Михаил Соколов, методист по английскому языку Работая с подготовкой к международным экзаменам, я столкнулся с проблемой: даже продвинутые студенты часто путаются с употреблением some и any в негативных контекстах. Особенно запомнился случай с Екатериной, которая готовилась к IELTS. Мы разбирали предложение: "I didn't buy some books I wanted." Катя была уверена, что здесь ошибка и должно быть "any", но в этом конкретном случае some было правильным выбором, так как означало "некоторые из книг я не купила" (но другие купила). Я предложил ей простой трюк: представить, что отрицательное предложение с some можно переформулировать так, чтобы some оказалось вне зоны действия отрицания. Например: "There are some books that I didn't buy." После этого разбора у всей группы случился настоящий "ага-момент", и многие студенты отметили, что наконец-то поняли эту тонкость.
Some и any с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными
Стоит помнить, что some и any используются как с исчисляемыми существительными во множественном числе, так и с неисчисляемыми:
- I need some sugar for this recipe. (Мне нужен сахар для этого рецепта.) — Неисчисляемое
- Do you have any relatives in France? (У тебя есть родственники во Франции?) — Исчисляемое
Употребление в разговорной речи
В разговорной речи some иногда используется для обозначения приблизительности или неточности:
- It happened some twenty years ago. (Это произошло примерно двадцать лет назад.)
- She'll be here in some ten minutes. (Она будет здесь примерно через десять минут.)
Использование в отрицательном контексте без явного отрицания
Any часто используется в предложениях, которые имеют отрицательный смысл, даже если в них нет явного отрицания:
- She refused to eat anything. (Она отказалась что-либо есть.)
- He failed to find any evidence. (Ему не удалось найти никаких доказательств.)
Практикуем правила: упражнения на закрепление материала
Теория без практики малоэффективна, поэтому предлагаю несколько упражнений для закрепления знаний о правилах использования some и any. Выполняйте их последовательно, от простого к сложному. 📝
Упражнение 1: Выберите правильный вариант (some или any)
- Do you have _ brothers or sisters?
- I need _ help with my homework.
- There aren't _ shops open on Sunday.
- Would you like _ coffee?
- We don't have _ time left.
- I've got _ interesting news for you.
- Is there _ milk in the fridge?
- She hasn't got _ money.
- Could I have _ water, please?
- If you have _ questions, please ask.
Ответы: 1. any 2. some 3. any 4. some 5. any 6. some 7. any 8. any 9. some 10. any
Упражнение 2: Заполните пропуски, используя сложные местоимения с some- или any-
- Is there _ I can do to help you? (что-нибудь)
- I'm sure _ will solve this problem soon. (кто-нибудь)
- She didn't say _. (ничего)
- I'm looking for my keys. Have you seen them _? (где-нибудь)
- There must be _ we can do about this situation. (что-то)
- _ can learn to play the guitar if they practice enough. (любой)
- I didn't see _ at the party that I knew. (никого)
- Did you go _ interesting on your vacation? (куда-нибудь)
- I'm sure there's _ in the room who can answer that question. (кто-то)
- He refused to eat _ we offered him. (что-либо)
Ответы: 1. anything 2. someone/somebody 3. anything 4. anywhere 5. something 6. Anyone/Anybody 7. anyone/anybody 8. anywhere 9. someone/somebody 10. anything
Упражнение 3: Исправьте ошибки в предложениях (если они есть)
- I don't have some time to talk right now.
- Would you like any help with your luggage?
- There are some people waiting outside.
- Do you have some questions?
- I didn't buy some books I wanted.
- Any student can participate in this competition.
- There isn't some milk left in the fridge.
- I've got any interesting ideas to share.
- Could I have some more coffee, please?
- If you need some help, just call me.
Ответы и пояснения:
- Неправильно → I don't have any time to talk right now. (В отрицательном предложении нужно any)
- Неправильно → Would you like some help with your luggage? (В предложении/просьбе нужно some)
- Правильно (В утвердительном предложении используется some)
- Неправильно → Do you have any questions? (В вопросе обычно используется any)
- Правильно (Здесь some означает "некоторые конкретные книги")
- Правильно (Any в значении "любой")
- Неправильно → There isn't any milk left in the fridge. (В отрицательном предложении нужно any)
- Неправильно → I've got some interesting ideas to share. (В утвердительном предложении нужно some)
- Правильно (В просьбе используется some)
- Неправильно → If you need any help, just call me. (В условном предложении обычно используется any)
Упражнение 4: Переведите предложения на английский язык
- У меня есть несколько интересных книг.
- У тебя есть какие-нибудь вопросы?
- Я не вижу никаких проблем с этим планом.
- Не хотите ли немного чая?
- Если у тебя возникнут какие-либо проблемы, позвони мне.
- В холодильнике нет молока.
- Она что-то сказала, но я не расслышал.
- Любой студент может решить эту задачу.
- Мне нужно немного времени, чтобы подумать об этом предложении.
- Никто не знает ответ на этот вопрос.
Примеры ответов:
- I have some interesting books.
- Do you have any questions?
- I don't see any problems with this plan.
- Would you like some tea?
- If you have any problems, call me.
- There isn't any milk in the fridge.
- She said something, but I didn't hear.
- Any student can solve this problem.
- I need some time to think about this offer.
- Nobody/No one knows the answer to this question.
Регулярно практикуйтесь, обращайте внимание на использование some и any в англоязычных текстах и разговорах. Чем больше примеров вы увидите, тем лучше будете чувствовать разницу между этими местоимениями и правильно их использовать. 🎯
Освоение правил использования some и any — важнейший шаг на пути к грамотной английской речи. Помните главное: some для утверждений и предложений, any для вопросов, отрицаний и условий. Однако язык — живой организм, и понимание контекста иногда важнее жёстких правил. Слушайте носителей языка, читайте аутентичные тексты, и постепенно правильный выбор между some и any станет вашим языковым инстинктом, а не результатом долгих размышлений. Практика — ключ к совершенству, поэтому используйте каждую возможность применить эти знания в реальном общении.