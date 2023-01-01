Farther и Further в английском: разница в употреблении и примеры#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Студенты и учащиеся, изучающие английский язык
- Преподаватели и учителя английского языка
Профессионалы, работающие с письменными текстами на английском языке
Грамматические тонкости английского языка способны поставить в тупик даже продвинутых студентов. Особенно хитрыми оказываются слова с несколькими формами сравнительной степени, и "far" — яркий тому пример. Выбор между "farther" и "further" часто вызывает замешательство, а ведь неправильное употребление может полностью изменить смысл предложения. Давайте разберемся, когда использовать каждую из этих форм, и вооружимся практическими примерами, которые раз и навсегда прояснят эту запутанную тему. 🔍
Сравнительная степень слова far: основные формы
Прилагательное и наречие "far" (далекий, далеко) относится к небольшой группе слов английского языка, которые образуют сравнительную степень особым образом. В отличие от стандартного правила добавления суффикса "-er" к коротким прилагательным, "far" имеет две формы сравнительной степени: "farther" и "further".
Обе формы грамматически корректны, но используются в разных контекстах, что делает их правильное употребление важным аспектом грамотной английской речи.
|Степень сравнения
|Форма
|Примечания
|Положительная
|far
|Используется для обозначения большого расстояния или отдаленности
|Сравнительная
|farther / further
|Две равноправные формы с разными оттенками значений
|Превосходная
|farthest / furthest
|Соответствующие формы превосходной степени
Исторически обе формы происходят от древнеанглийского языка, но с течением времени произошло разделение их функций. Сегодня, хотя в некоторых случаях они взаимозаменяемы, существуют четкие рекомендации по их правильному употреблению.
Елена Викторовна, преподаватель английского языка с 15-летним опытом Когда я только начинала преподавать, один из моих первых студентов постоянно путал farther и further. Как-то раз он написал в эссе: "I want to further my education in London because it's further from my parents." Получилось комично: "Я хочу продвинуть своё образование в Лондоне, потому что он дальше от моих родителей". Это навело меня на мысль создать мнемоническое правило: "farTHER для физического расстояния, потому что содержит THERe (там), а furTHER для всего остального". С тех пор я использую этот трюк с каждой новой группой, и результат всегда превосходит ожидания — студенты практически не делают ошибок в употреблении этих форм.
Farther vs further: ключевые отличия в употреблении
Основное правило, которого придерживаются лингвисты и носители языка, заключается в следующем: "farther" преимущественно используется для обозначения физического, измеримого расстояния, в то время как "further" чаще применяется в абстрактных контекстах или когда речь идет о степени, времени, количестве.
Чтобы лучше запомнить это различие, обратите внимание на следующие ключевые моменты:
- Farther — буквально означает "на большее расстояние" и обычно может быть заменено фразой "more far"
- Further — имеет более широкий спектр значений, включая "дополнительно", "более", "вдобавок"
- В британском английском наблюдается тенденция к более частому использованию "further" в обоих значениях
- В американском английском разграничение между двумя формами более строгое
Важно отметить, что в некоторых контекстах обе формы могут быть приемлемыми, особенно когда контекст допускает двойное толкование — как физическое, так и абстрактное.
|Контекст
|Farther
|Further
|Физическое расстояние
|✓ Предпочтительно
|⚠️ Допустимо
|Абстрактное понятие
|❌ Не рекомендуется
|✓ Предпочтительно
|Дополнительное значение
|❌ Не используется
|✓ Единственный вариант
|Глагол (продвигать)
|❌ Не используется
|✓ Единственный вариант
Различие между "farther" и "further" становится особенно важным в академическом письме, деловой коммуникации и при подготовке к языковым экзаменам, где точность выражения мысли имеет первостепенное значение. 📝
Правила использования farther в физическом контексте
"Farther" является предпочтительной формой, когда речь идет о физическом, измеримом расстоянии. Это правило особенно строго соблюдается в американском варианте английского языка.
Вот основные случаи, когда следует использовать "farther":
- При сравнении географических расстояний между объектами
- Когда речь идет о физическом перемещении в пространстве
- При указании на дистанцию, которую можно измерить в метрах, километрах, милях и т.д.
- В контексте спортивных достижений, связанных с дистанцией
Примеры использования "farther" в физическом контексте:
- Paris is farther from New York than London is. (Париж находится дальше от Нью-Йорка, чем Лондон.)
- The hikers decided to walk farther into the forest despite the bad weather. (Туристы решили пройти дальше в лес, несмотря на плохую погоду.)
- John can throw the ball farther than any other player on the team. (Джон может бросить мяч дальше, чем любой другой игрок в команде.)
Следует отметить, что в некоторых случаях физическое расстояние может быть представлено метафорически, и здесь выбор между "farther" и "further" может зависеть от того, насколько буквально автор воспринимает данное расстояние.
Михаил Петрович, переводчик технической документации Однажды мне пришлось переводить инструкцию к навигационному оборудованию, где постоянно встречались термины "farther range" и "further options". Заказчик — американская компания — вернул первый вариант перевода с пометкой о неверном употреблении "further" вместо "farther" в некоторых местах. Тогда я создал для себя простую систему: представляю, можно ли то, о чём идёт речь, измерить линейкой. Если да — использую "farther", если нет — "further". С тех пор проблем не возникало. В том проекте "farther range" означало буквально "больший радиус действия" (измеримая величина), а "further options" — "дополнительные опции" (неизмеримое понятие).
Further как показатель абстрактного расстояния
"Further" обладает более широким спектром применения по сравнению с "farther" и используется преимущественно в трех ключевых контекстах: для обозначения абстрактного расстояния, в значении "дополнительный" и в качестве глагола.
Когда речь идет об абстрактных понятиях, "further" становится единственно верным выбором. Это относится к таким концепциям как:
- Прогресс в достижении цели или развитии идеи
- Углубление в тему или детализация аргумента
- Продвижение по карьерной лестнице или в обучении
- Степень сложности или интенсивности
Примеры использования "further" для абстрактных понятий:
- She needs further evidence before making a decision. (Ей нужны дополнительные доказательства, прежде чем принять решение.)
- Further research is required to confirm these findings. (Требуются дополнительные исследования для подтверждения этих выводов.)
- The company has decided not to pursue this matter any further. (Компания решила не продолжать рассмотрение этого вопроса.)
Особым случаем является использование "further" в качестве глагола со значением "продвигать", "способствовать развитию". В этой роли "farther" никогда не используется:
-To further one's career (продвигать свою карьеру) -This will further our understanding of the problem (это углубит наше понимание проблемы)
Важно также отметить устойчивые выражения с "further", которые прочно вошли в английский язык:
- until further notice — до дальнейшего уведомления
- without further ado — без дальнейших церемоний
- nothing further — ничего больше (например, в юридическом контексте)
- further to — в дополнение к (особенно в деловой переписке)
Понимание нюансов использования "further" в абстрактных контекстах позволяет не только избегать ошибок, но и значительно обогащает речь, делая ее более точной и выразительной. 🎯
Практические примеры использования farther и further
Для закрепления понимания разницы между "farther" и "further" рассмотрим ряд практических примеров, иллюстрирующих корректное употребление каждой формы в различных контекстах.
Примеры с "farther" (физическое расстояние):
- The nearest gas station is 10 miles farther down the road. (Ближайшая заправка находится на 10 миль дальше по дороге.)
- Which planet is farther from the Sun, Mars or Jupiter? (Какая планета находится дальше от Солнца, Марс или Юпитер?)
- She lives farther away from the office than I do. (Она живет дальше от офиса, чем я.)
- The mountain peak seemed farther with each step we took. (Вершина горы казалась все дальше с каждым нашим шагом.)
- Can you see which car traveled farther in the race? (Ты видишь, какая машина проехала дальше в гонке?)
Примеры с "further" (абстрактные понятия, дополнительное значение):
- We need further information before we can make a decision. (Нам нужна дополнительная информация, прежде чем мы сможем принять решение.)
- The committee will discuss this issue further at the next meeting. (Комитет продолжит обсуждение этого вопроса на следующем заседании.)
- Her explanation only created further confusion. (Её объяснение только создало дополнительную путаницу.)
- He is taking further education courses to improve his qualifications. (Он проходит курсы дополнительного образования для повышения квалификации.)
- Further delays will result in financial penalties. (Дальнейшие задержки приведут к финансовым штрафам.)
Примеры с "further" в качестве глагола:
- This experience will further your understanding of international politics. (Этот опыт углубит ваше понимание международной политики.)
- She moved to New York to further her career in finance. (Она переехала в Нью-Йорк, чтобы продвинуть свою карьеру в финансах.)
- The new policy is designed to further cooperation between departments. (Новая политика направлена на укрепление сотрудничества между отделами.)
Сложные случаи, где возможны оба варианта:
- We couldn't walk any farther/further due to exhaustion. (Мы не могли идти дальше из-за истощения.) — Здесь речь о физическом перемещении, но "further" также допустимо, особенно в британском английском.
- Let's not take this conversation any farther/further. (Давайте не будем продолжать этот разговор.) — Метафорическое использование, где "further" предпочтительнее, но "farther" тоже возможно в американском английском.
Для эффективного усвоения этих различий рекомендуется практиковаться в создании собственных предложений и регулярно анализировать примеры из аутентичных источников — книг, статей, новостей. Постепенно выбор между "farther" и "further" станет интуитивным, что значительно повысит качество вашей английской речи. 💯
Разница между "farther" и "further" — это не просто грамматическое правило, а инструмент точного выражения мысли. Физическое расстояние требует "farther", абстрактные понятия и дополнения — "further". Запомнив эту ключевую дистинкцию и регулярно практикуясь в её применении, вы значительно повысите культуру своей английской речи, избежите недопонимания и продемонстрируете высокий уровень владения языком в любой коммуникативной ситуации.