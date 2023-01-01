Farther и Further в английском: разница в употреблении и примеры

Профессионалы, работающие с письменными текстами на английском языке Грамматические тонкости английского языка способны поставить в тупик даже продвинутых студентов. Особенно хитрыми оказываются слова с несколькими формами сравнительной степени, и "far" — яркий тому пример. Выбор между "farther" и "further" часто вызывает замешательство, а ведь неправильное употребление может полностью изменить смысл предложения. Давайте разберемся, когда использовать каждую из этих форм, и вооружимся практическими примерами, которые раз и навсегда прояснят эту запутанную тему. 🔍

Сравнительная степень слова far: основные формы

Прилагательное и наречие "far" (далекий, далеко) относится к небольшой группе слов английского языка, которые образуют сравнительную степень особым образом. В отличие от стандартного правила добавления суффикса "-er" к коротким прилагательным, "far" имеет две формы сравнительной степени: "farther" и "further".

Обе формы грамматически корректны, но используются в разных контекстах, что делает их правильное употребление важным аспектом грамотной английской речи.

Степень сравнения Форма Примечания Положительная far Используется для обозначения большого расстояния или отдаленности Сравнительная farther / further Две равноправные формы с разными оттенками значений Превосходная farthest / furthest Соответствующие формы превосходной степени

Исторически обе формы происходят от древнеанглийского языка, но с течением времени произошло разделение их функций. Сегодня, хотя в некоторых случаях они взаимозаменяемы, существуют четкие рекомендации по их правильному употреблению.

Елена Викторовна, преподаватель английского языка с 15-летним опытом Когда я только начинала преподавать, один из моих первых студентов постоянно путал farther и further. Как-то раз он написал в эссе: "I want to further my education in London because it's further from my parents." Получилось комично: "Я хочу продвинуть своё образование в Лондоне, потому что он дальше от моих родителей". Это навело меня на мысль создать мнемоническое правило: "farTHER для физического расстояния, потому что содержит THERe (там), а furTHER для всего остального". С тех пор я использую этот трюк с каждой новой группой, и результат всегда превосходит ожидания — студенты практически не делают ошибок в употреблении этих форм.

Farther vs further: ключевые отличия в употреблении

Основное правило, которого придерживаются лингвисты и носители языка, заключается в следующем: "farther" преимущественно используется для обозначения физического, измеримого расстояния, в то время как "further" чаще применяется в абстрактных контекстах или когда речь идет о степени, времени, количестве.

Чтобы лучше запомнить это различие, обратите внимание на следующие ключевые моменты:

Farther — буквально означает "на большее расстояние" и обычно может быть заменено фразой "more far"

— буквально означает "на большее расстояние" и обычно может быть заменено фразой "more far" Further — имеет более широкий спектр значений, включая "дополнительно", "более", "вдобавок"

— имеет более широкий спектр значений, включая "дополнительно", "более", "вдобавок" В британском английском наблюдается тенденция к более частому использованию "further" в обоих значениях

В американском английском разграничение между двумя формами более строгое

Важно отметить, что в некоторых контекстах обе формы могут быть приемлемыми, особенно когда контекст допускает двойное толкование — как физическое, так и абстрактное.

Контекст Farther Further Физическое расстояние ✓ Предпочтительно ⚠️ Допустимо Абстрактное понятие ❌ Не рекомендуется ✓ Предпочтительно Дополнительное значение ❌ Не используется ✓ Единственный вариант Глагол (продвигать) ❌ Не используется ✓ Единственный вариант

Различие между "farther" и "further" становится особенно важным в академическом письме, деловой коммуникации и при подготовке к языковым экзаменам, где точность выражения мысли имеет первостепенное значение. 📝

Правила использования farther в физическом контексте

"Farther" является предпочтительной формой, когда речь идет о физическом, измеримом расстоянии. Это правило особенно строго соблюдается в американском варианте английского языка.

Вот основные случаи, когда следует использовать "farther":

При сравнении географических расстояний между объектами

Когда речь идет о физическом перемещении в пространстве

При указании на дистанцию, которую можно измерить в метрах, километрах, милях и т.д.

В контексте спортивных достижений, связанных с дистанцией

Примеры использования "farther" в физическом контексте:

Paris is farther from New York than London is. (Париж находится дальше от Нью-Йорка, чем Лондон.) The hikers decided to walk farther into the forest despite the bad weather. (Туристы решили пройти дальше в лес, несмотря на плохую погоду.) John can throw the ball farther than any other player on the team. (Джон может бросить мяч дальше, чем любой другой игрок в команде.)

Следует отметить, что в некоторых случаях физическое расстояние может быть представлено метафорически, и здесь выбор между "farther" и "further" может зависеть от того, насколько буквально автор воспринимает данное расстояние.

Михаил Петрович, переводчик технической документации Однажды мне пришлось переводить инструкцию к навигационному оборудованию, где постоянно встречались термины "farther range" и "further options". Заказчик — американская компания — вернул первый вариант перевода с пометкой о неверном употреблении "further" вместо "farther" в некоторых местах. Тогда я создал для себя простую систему: представляю, можно ли то, о чём идёт речь, измерить линейкой. Если да — использую "farther", если нет — "further". С тех пор проблем не возникало. В том проекте "farther range" означало буквально "больший радиус действия" (измеримая величина), а "further options" — "дополнительные опции" (неизмеримое понятие).

Further как показатель абстрактного расстояния

"Further" обладает более широким спектром применения по сравнению с "farther" и используется преимущественно в трех ключевых контекстах: для обозначения абстрактного расстояния, в значении "дополнительный" и в качестве глагола.

Когда речь идет об абстрактных понятиях, "further" становится единственно верным выбором. Это относится к таким концепциям как:

Прогресс в достижении цели или развитии идеи

Углубление в тему или детализация аргумента

Продвижение по карьерной лестнице или в обучении

Степень сложности или интенсивности

Примеры использования "further" для абстрактных понятий:

She needs further evidence before making a decision. (Ей нужны дополнительные доказательства, прежде чем принять решение.) Further research is required to confirm these findings. (Требуются дополнительные исследования для подтверждения этих выводов.) The company has decided not to pursue this matter any further. (Компания решила не продолжать рассмотрение этого вопроса.)

Особым случаем является использование "further" в качестве глагола со значением "продвигать", "способствовать развитию". В этой роли "farther" никогда не используется:

-To further one's career (продвигать свою карьеру) -This will further our understanding of the problem (это углубит наше понимание проблемы)

Важно также отметить устойчивые выражения с "further", которые прочно вошли в английский язык:

until further notice — до дальнейшего уведомления

without further ado — без дальнейших церемоний

nothing further — ничего больше (например, в юридическом контексте)

further to — в дополнение к (особенно в деловой переписке)

Понимание нюансов использования "further" в абстрактных контекстах позволяет не только избегать ошибок, но и значительно обогащает речь, делая ее более точной и выразительной. 🎯

Практические примеры использования farther и further

Для закрепления понимания разницы между "farther" и "further" рассмотрим ряд практических примеров, иллюстрирующих корректное употребление каждой формы в различных контекстах.

Примеры с "farther" (физическое расстояние):

The nearest gas station is 10 miles farther down the road. (Ближайшая заправка находится на 10 миль дальше по дороге.) Which planet is farther from the Sun, Mars or Jupiter? (Какая планета находится дальше от Солнца, Марс или Юпитер?) She lives farther away from the office than I do. (Она живет дальше от офиса, чем я.) The mountain peak seemed farther with each step we took. (Вершина горы казалась все дальше с каждым нашим шагом.) Can you see which car traveled farther in the race? (Ты видишь, какая машина проехала дальше в гонке?)

Примеры с "further" (абстрактные понятия, дополнительное значение):

We need further information before we can make a decision. (Нам нужна дополнительная информация, прежде чем мы сможем принять решение.) The committee will discuss this issue further at the next meeting. (Комитет продолжит обсуждение этого вопроса на следующем заседании.) Her explanation only created further confusion. (Её объяснение только создало дополнительную путаницу.) He is taking further education courses to improve his qualifications. (Он проходит курсы дополнительного образования для повышения квалификации.) Further delays will result in financial penalties. (Дальнейшие задержки приведут к финансовым штрафам.)

Примеры с "further" в качестве глагола:

This experience will further your understanding of international politics. (Этот опыт углубит ваше понимание международной политики.) She moved to New York to further her career in finance. (Она переехала в Нью-Йорк, чтобы продвинуть свою карьеру в финансах.) The new policy is designed to further cooperation between departments. (Новая политика направлена на укрепление сотрудничества между отделами.)

Сложные случаи, где возможны оба варианта:

We couldn't walk any farther/further due to exhaustion. (Мы не могли идти дальше из-за истощения.) — Здесь речь о физическом перемещении, но "further" также допустимо, особенно в британском английском. Let's not take this conversation any farther/further. (Давайте не будем продолжать этот разговор.) — Метафорическое использование, где "further" предпочтительнее, но "farther" тоже возможно в американском английском.

Для эффективного усвоения этих различий рекомендуется практиковаться в создании собственных предложений и регулярно анализировать примеры из аутентичных источников — книг, статей, новостей. Постепенно выбор между "farther" и "further" станет интуитивным, что значительно повысит качество вашей английской речи. 💯