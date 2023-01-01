Don't и doesn't в английском: когда использовать каждую форму

Все, кто хочет улучшить свои навыки английской грамматики Путаетесь в "doesn't" и "don't"? Вы не одиноки! Эта грамматическая пара становится камнем преткновения даже для продвинутых студентов английского языка. Небольшая разница в написании, но огромная пропасть в правилах употребления — ошибка здесь может полностью изменить смысл вашего высказывания или выдать в вас неносителя языка. Давайте раз и навсегда разберемся, когда использовать каждую из этих форм, и превратим вашу английскую речь из неуверенного бормотания в четкую и грамматически безупречную коммуникацию. 🧩

Что такое doesn't и don't в английской грамматике

Don't и doesn't — это сокращенные формы отрицания в английском языке. Обе формы используются для создания отрицательных предложений в Present Simple (настоящем простом времени). Если говорить точнее:

Don't — это сокращение от "do not"

— это сокращение от "do not" Doesn't — это сокращение от "does not"

Эти сокращения появились в английском языке для упрощения повседневной речи. В формальных документах или академических работах иногда используются полные формы, но в разговорной речи и большинстве письменных текстов преобладают именно сокращенные варианты.

Вспомогательные глаголы "do" и "does" играют ключевую роль при построении отрицательных предложений в английском языке. Без них невозможно правильно выразить отрицание. В отличие от русского языка, где достаточно добавить частицу "не" перед глаголом, в английском требуется вспомогательный глагол + частица "not".

Язык Способ образования отрицания Пример Русский не + глагол Я не работаю по выходным. Английский подлежащее + вспомогательный глагол (do/does) + not + основной глагол I do not (don't) work on weekends.

Важно понимать, что после "don't" и "doesn't" используется глагол в базовой (словарной) форме без окончания -s/-es. Например:

She doesn't go to school on Sundays. (Не "doesn't goes")

to school on Sundays. (Не "doesn't goes") They don't live in Paris. (Не "don't lives")

Базовое правило: когда использовать don't и doesn't

Основное правило выбора между "don't" и "doesn't" зависит от лица и числа подлежащего в предложении. Это одно из фундаментальных правил английской грамматики, которое стоит запомнить раз и навсегда. 🔑

Елена Викторовна, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Когда я только начинала преподавать, заметила закономерность: даже студенты с хорошим словарным запасом часто путаются в использовании "don't" и "doesn't". Я разработала мнемонический приём, который помогает моим ученикам. Представьте, что буква "s" в "doesn't" — это как бы "одинокая буква", которая дружит только с "одинокими местоимениями" he, she, it. А "don't" — более "общительная форма", которая дружит со всеми остальными местоимениями. Этот приём кажется простым, но уже помог сотням моих студентов перестать путаться в этих формах.

Вот базовое правило в простой форме:

Don't (do not) используется с местоимениями 1-го и 2-го лица единственного числа (I, you), а также со всеми местоимениями множественного числа (we, you, they).

используется с местоимениями 1-го и 2-го лица единственного числа (I, you), а также со всеми местоимениями множественного числа (we, you, they). Doesn't (does not) используется с местоимениями 3-го лица единственного числа (he, she, it) и существительными в единственном числе.

Посмотрим на это правило в действии:

Подлежащее Форма отрицания Пример I don't I don't understand this rule. You don't You don't need to worry. We don't We don't live here anymore. They don't They don't speak French. He doesn't He doesn't like coffee. She doesn't She doesn't play tennis. It doesn't It doesn't work properly. John (он) doesn't John doesn't eat meat. The dog (оно) doesn't The dog doesn't bark at night.

Запомните: если подлежащее можно заменить на he, she или it — используйте "doesn't". Во всех остальных случаях — "don't".

Употребление don't с местоимениями I, you, we, they

Форма "don't" используется с большинством местоимений в английском языке. Давайте рассмотрим каждое из них отдельно, чтобы закрепить правило. 👨‍🏫

I + don't

Когда вы говорите о себе в первом лице единственного числа, всегда используйте "don't":

I don't want to go to the party tonight.

I don't understand quantum physics.

I don't usually wake up before 7 AM.

You + don't

Местоимение "you" в английском может означать как "ты" (единственное число), так и "вы" (множественное число). В обоих случаях используется "don't":

You don't need to bring anything to the picnic.

You don't look well today. Are you sick?

You guys don't have to wait for me.

We + don't

Когда речь идет о группе людей, включая говорящего (мы), используется "don't":

We don't go to that restaurant anymore.

We don't have enough time to finish the project.

We don't agree with the new policy.

They + don't

При упоминании группы людей или предметов, не включающей говорящего (они), также используется "don't":

They don't know about the surprise party.

They don't sell these products in our country.

My parents don't like that movie.

Важно отметить, что "don't" также используется со всеми существительными во множественном числе:

Cars don't fly (yet).

Dogs don't like chocolate — it's toxic for them.

These shoes don't fit me well.

Алексей Петрович, переводчик-синхронист На одной из международных конференций произошёл забавный случай. Русскоязычный докладчик, выступая на английском, постоянно говорил "The statistics doesn't show significant results" вместо правильного "The statistics don't show significant results". Несмотря на то, что слово "statistics" выглядит как существительное в единственном числе (из-за окончания -s), в английском оно относится к множественному числу. После выступления один из участников конференции подошёл ко мне и спросил, почему докладчик так упорно нарушает грамматику. Это был хороший урок: некоторые существительные в английском языке требуют особого внимания при выборе между "don't" и "doesn't". Слова, которые заканчиваются на -s, но при этом являются единым понятием (economics, physics, mathematics), часто становятся ловушками для изучающих язык.

Употребление doesn't с he, she, it и существительными

Форма "doesn't" применяется исключительно в третьем лице единственного числа. Давайте разберем все случаи её употребления. 🔍

He + doesn't

Когда мы говорим о мужчине, мальчике или любом существе мужского пола в единственном числе:

He doesn't like horror movies.

He doesn't speak Spanish.

My brother doesn't play football anymore.

She + doesn't

При упоминании женщины, девочки или существа женского пола в единственном числе:

She doesn't work on Fridays.

She doesn't want to go to the beach.

My sister doesn't live with us.

It + doesn't

Когда речь идет о предмете, животном (если пол не указан) или абстрактном понятии в единственном числе:

It doesn't matter what color we choose.

It doesn't rain much in this area.

The computer doesn't turn on.

Существительные в единственном числе + doesn't

Все существительные в единственном числе, которые можно заменить на he, she или it, требуют формы "doesn't":

The cat doesn't like to be alone.

The book doesn't have any illustrations.

Maria doesn't study French.

The company doesn't hire remote workers.

Особое внимание стоит уделить собирательным существительным, которые могут вызывать затруднения:

The team doesn't play well together. (команда рассматривается как единое целое)

The family doesn't go on vacation this year. (семья как единица)

The government doesn't support this initiative. (правительство как единый орган)

В американском английском такие собирательные существительные часто воспринимаются как единственное число, поэтому используется "doesn't". В британском английском они могут рассматриваться как множественное число, и тогда используется "don't":

American English: The team doesn't agree on the strategy.

British English: The team don't agree on the strategy.

Оба варианта считаются правильными в соответствующих диалектах английского языка.

Частые ошибки при использовании don't и doesn't

Даже опытные изучающие английский язык иногда допускают ошибки при использовании "don't" и "doesn't". Давайте рассмотрим наиболее распространенные из них и способы их исправления. ⚠️

Ошибка #1: Неправильный выбор формы для третьего лица единственного числа

Самая частая ошибка — использование "don't" вместо "doesn't" с местоимениями he, she, it и существительными в единственном числе.

Неправильно: He don't understand the question. Правильно: He doesn't understand the question.

Неправильно: My dog don't like to swim. Правильно: My dog doesn't like to swim.

Ошибка #2: Добавление -s/-es к основному глаголу после doesn't

После "doesn't" основной глагол всегда используется в базовой (словарной) форме без окончания -s/-es.

Неправильно: She doesn't speaks German. Правильно: She doesn't speak German.

Неправильно: It doesn't costs much. Правильно: It doesn't cost much.

Ошибка #3: Неправильное использование с существительными множественного числа

Существительные во множественном числе требуют "don't", даже если они обозначают предметы или понятия.

Неправильно: These books doesn't belong to me. Правильно: These books don't belong to me.

Неправильно: The children doesn't want to go to bed. Правильно: The children don't want to go to bed.

Ошибка #4: Путаница с собирательными существительными

Как упоминалось ранее, собирательные существительные (team, family, government) могут использоваться по-разному в американском и британском английском.

В американском английском: The audience doesn't seem interested. В британском английском: The audience don't seem interested.

Оба варианта допустимы в соответствующих контекстах.

Ошибка #5: Неправильное использование в вопросах и кратких ответах

В вопросах и кратких ответах применяются те же правила:

Неправильно: Does they live in London? Правильно: Do they live in London?

Неправильно: No, I doesn't. Правильно: No, I don't.

Неправильно: Don't she like chocolate? Правильно: Doesn't she like chocolate?

Чтобы избежать этих ошибок, полезно регулярно практиковаться в использовании правильных форм. Помните главное правило: "doesn't" только для he, she, it и существительных в единственном числе — во всех остальных случаях используйте "don't".