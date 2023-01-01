For и since в Present Perfect: как правильно использовать предлоги#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Студенты, изучающие английский язык
- Преподаватели английского языка
Подготовливаемые к экзаменам (IELTS, TOEFL, Cambridge)
Пытаетесь разобраться, когда использовать "for", а когда "since" с Present Perfect? Вы не одиноки. Этот грамматический нюанс часто становится камнем преткновения даже для продвинутых студентов английского. Неправильное использование может полностью изменить смысл вашего высказывания: разница между "I have lived here for 5 years" и "I have lived here since 2018" существенна! 🕒 Правильное понимание этих предлогов не только улучшит ваши языковые навыки, но и поможет успешно сдать экзамены IELTS, TOEFL или Cambridge, где такие нюансы часто проверяются. Давайте раз и навсегда разберемся, как безошибочно применять "for" и "since" в Present Perfect.
For и Since в Present Perfect: два ключевых предлога времени
Present Perfect (настоящее совершенное время) — одно из самых практичных времен в английском языке. Оно соединяет прошлое с настоящим, показывая, что действие началось в прошлом, но либо продолжается до сих пор, либо имеет связь с настоящим. Два предлога — for и since — играют важнейшую роль при использовании Present Perfect для обозначения продолжительности действий. 📚
Когда речь идет о времени в Present Perfect, for и since выполняют разные функции:
- For указывает на продолжительность действия (как долго)
- Since указывает на начальную точку действия (с какого момента)
Простое правило для запоминания: "for" отвечает на вопрос "как долго?", а "since" — на вопрос "с какого момента?".
Анна Петрова, преподаватель английского с 15-летним стажем
Я часто использую метафору дороги, объясняя разницу между for и since. Представьте, что ваше действие — это путешествие по дороге. "Since" — это указатель на начало вашего пути (since Monday — начиная с понедельника). "For" — это измерительная лента, показывающая, какое расстояние вы прошли (for three days — в течение трех дней). Эта визуализация помогла сотням моих студентов, особенно с техническим складом ума, мгновенно понять разницу между этими предлогами.
Сравните эти примеры:
- "I have been studying English for five years." (Я изучаю английский в течение пяти лет.)
- "I have been studying English since 2018." (Я изучаю английский с 2018 года.)
В обоих случаях мы говорим о действии, которое началось в прошлом и продолжается до сих пор. Разница лишь в том, как мы указываем на продолжительность этого действия.
Основная разница между for и since: когда что применять
Фундаментальное различие между for и since заключается в типе временного указателя, который следует за этими предлогами. Это ключевое правило поможет вам безошибочно определить, какой предлог использовать в каждой конкретной ситуации. 🧩
|For
|Since
|Используется с периодами времени
|Используется с конкретными моментами времени
|two hours, three days, five weeks, many years
|Monday, 1995, 3 o'clock, my birthday
|Отвечает на вопрос: Как долго?
|Отвечает на вопрос: С какого момента?
Примеры с "for":
- She has worked here for six months. (Она работает здесь шесть месяцев.)
- They have been married for twenty years. (Они женаты двадцать лет.)
- I have known him for a long time. (Я знаю его долгое время.)
Примеры с "since":
- She has worked here since January. (Она работает здесь с января.)
- They have been married since 2003. (Они женаты с 2003 года.)
- I have known him since we were at university. (Я знаю его с тех пор, как мы были в университете.)
Интересная особенность: иногда в английском вместо Present Perfect используется Present Perfect Continuous для подчеркивания непрерывности действия:
- "I have been living in Moscow for five years." (Я живу в Москве пять лет.)
- "She has been teaching English since 2010." (Она преподаёт английский с 2010 года.)
Правила употребления for в Present Perfect: периоды времени
Предлог "for" в Present Perfect всегда сопровождается указанием на период или продолжительность времени. Это может быть конкретный отрезок (three days) или неопределенный период (a long time). Важно помнить: "for" показывает, сколько времени что-то продолжается. ⏱️
Типичные периоды времени, используемые с "for":
- Точные периоды: two minutes, five hours, three days, six weeks, ten months, seven years, several decades
- Неточные периоды: a while, a long time, ages, generations, some time, forever
Дмитрий Соколов, переводчик-синхронист
Однажды на международной конференции я стал свидетелем забавной ситуации. Российский бизнесмен, неплохо владеющий английским, пытался объяснить своему американскому партнеру, что их компании сотрудничают с 2015 года. Он сказал: "We have been working together for 2015". Американец выглядел озадаченным — по его понимаю, они работали вместе 2015 лет! После того случая я всегда привожу этот пример своим клиентам, подчеркивая разницу между "for" (для периода — "for five years") и "since" (для точки отсчета — "since 2015").
Грамматические конструкции с "for" в Present Perfect:
|Конструкция
|Пример
|Перевод
|have/has + past participle + for + период времени
|I have lived here for ten years.
|Я живу здесь десять лет.
|have/has + been + -ing form + for + период времени
|She has been studying medicine for six years.
|Она изучает медицину шесть лет.
|have/has + not + past participle + for + период времени
|They haven't visited us for three months.
|Они не навещали нас три месяца.
Важно понимать, что использование "for" с Present Perfect подчеркивает продолжительность действия от момента его начала до настоящего времени. Это создает ощущение незавершенности и связи с настоящим. 🔄
Примеры использования "for" с Present Perfect в различных контекстах:
- Работа: "I have worked at this company for five years." (Я работаю в этой компании пять лет.)
- Образование: "She has studied economics for three semesters." (Она изучает экономику три семестра.)
- Отношения: "We have been together for a decade." (Мы вместе десять лет.)
- Привычки: "He has smoked for twenty years." (Он курит двадцать лет.)
- Ожидание: "I have waited for two hours!" (Я жду два часа!)
Правила употребления since в Present Perfect: точки отсчёта
В отличие от "for", предлог "since" в Present Perfect указывает на конкретную точку в прошлом, когда началось действие. Эта точка отсчёта может быть выражена различными способами, но всегда представляет собой определенный момент времени. 📅
Типичные точки отсчёта, используемые с "since":
- Даты: since 1999, since January 15th, since the 20th century
- Дни недели/месяцы: since Monday, since April
- Время суток: since 6 o'clock, since morning
- События: since I graduated, since we met, since the war ended
- Возраст: since I was a child, since she turned 30
Грамматически "since" используется в следующих конструкциях:
- have/has + past participle + since + точка отсчета "They have lived in Canada since 2010." (Они живут в Канаде с 2010 года.)
- have/has + been + -ing form + since + точка отсчета "I have been learning Japanese since last summer." (Я изучаю японский с прошлого лета.)
- have/has + not + past participle + since + точка отсчета "We haven't seen each other since the graduation party." (Мы не видели друг друга с выпускного вечера.)
Особый случай представляют сложные предложения с "since", где часть после "since" может быть выражена целым предложением в Past Simple:
"I have been interested in astronomy since I visited the planetarium." (Я интересуюсь астрономией с тех пор, как посетил планетарий.)
Сравните использование "for" и "since" в похожих контекстах:
- "I have known him for five years." vs "I have known him since 2018."
- "She has worked here for a long time." vs "She has worked here since she graduated."
- "They have been married for a decade." vs "They have been married since 2013."
Важный нюанс: в американском английском "since" иногда используется с Past Simple вместо Present Perfect: "I am here since 2010" (хотя грамматически правильно: "I have been here since 2010"). Это считается разговорной формой и не рекомендуется для формального общения или экзаменов. 🇺🇸
Распространённые ошибки в использовании for и since
Даже опытные изучающие английский язык допускают ошибки при использовании "for" и "since". Распознавание и понимание этих типичных ошибок поможет вам избежать их в собственной речи и письме. 🚫
Ошибка №1: Использование "for" с точками отсчёта Неправильно: "I have lived here <del>for 2015</del>." Правильно: "I have lived here since 2015." или "I have lived here for seven years."
Ошибка №2: Использование "since" с периодами времени Неправильно: "She has studied English <del>since five years</del>." Правильно: "She has studied English for five years." или "She has studied English since 2018."
Ошибка №3: Неправильный выбор времени после "since" Неправильно: "I have worked here since I <del>have graduated</del>." Правильно: "I have worked here since I graduated." (используйте Past Simple после "since" в придаточных предложениях)
Ошибка №4: Использование Present Perfect с "ago" Неправильно: "I <del>have moved</del> here five years ago." Правильно: "I moved here five years ago." (с "ago" используется Past Simple) или "I have lived here for five years."
Ошибка №5: Путаница между "for" и "during" Неправильно: "I lived in Paris <del>during</del> five years." Правильно: "I lived in Paris for five years." ("during" используется для событий, происходящих внутри периода времени, а не для выражения продолжительности)
Распространенные трудности для русскоговорящих студентов:
- Перевод русской фразы "я здесь с 2010 года" как "I am here since 2010" вместо правильного "I have been here since 2010"
- Использование "for" вместо "since" из-за буквального перевода предлога "в течение"
- Непонимание необходимости использования Perfect-времен с "for" и "since" при описании продолжающихся действий
Практический совет: если вы сомневаетесь, какой предлог использовать, задайте себе вопрос: "Я говорю о конкретном моменте начала действия (since) или о его продолжительности (for)?"
Овладение правильным использованием "for" и "since" в Present Perfect не просто помогает избежать грамматических ошибок — это открывает доступ к точному и нюансированному выражению временных отношений в английском языке. Эти маленькие предлоги несут большую смысловую нагрузку, позволяя связывать прошлое с настоящим элегантным и точным способом. Помните простое правило: "for" для периодов, "since" для моментов — и ваша речь станет более профессиональной, а коммуникация более эффективной. Следующий шаг? Практика, практика и еще раз практика! 🚀