For и since в Present Perfect: как правильно использовать предлоги

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Подготовливаемые к экзаменам (IELTS, TOEFL, Cambridge) Пытаетесь разобраться, когда использовать "for", а когда "since" с Present Perfect? Вы не одиноки. Этот грамматический нюанс часто становится камнем преткновения даже для продвинутых студентов английского. Неправильное использование может полностью изменить смысл вашего высказывания: разница между "I have lived here for 5 years" и "I have lived here since 2018" существенна! 🕒 Правильное понимание этих предлогов не только улучшит ваши языковые навыки, но и поможет успешно сдать экзамены IELTS, TOEFL или Cambridge, где такие нюансы часто проверяются. Давайте раз и навсегда разберемся, как безошибочно применять "for" и "since" в Present Perfect.

For и Since в Present Perfect: два ключевых предлога времени

Present Perfect (настоящее совершенное время) — одно из самых практичных времен в английском языке. Оно соединяет прошлое с настоящим, показывая, что действие началось в прошлом, но либо продолжается до сих пор, либо имеет связь с настоящим. Два предлога — for и since — играют важнейшую роль при использовании Present Perfect для обозначения продолжительности действий. 📚

Когда речь идет о времени в Present Perfect, for и since выполняют разные функции:

For указывает на продолжительность действия (как долго)

указывает на продолжительность действия (как долго) Since указывает на начальную точку действия (с какого момента)

Простое правило для запоминания: "for" отвечает на вопрос "как долго?", а "since" — на вопрос "с какого момента?".

Анна Петрова, преподаватель английского с 15-летним стажем Я часто использую метафору дороги, объясняя разницу между for и since. Представьте, что ваше действие — это путешествие по дороге. "Since" — это указатель на начало вашего пути (since Monday — начиная с понедельника). "For" — это измерительная лента, показывающая, какое расстояние вы прошли (for three days — в течение трех дней). Эта визуализация помогла сотням моих студентов, особенно с техническим складом ума, мгновенно понять разницу между этими предлогами.

Сравните эти примеры:

"I have been studying English for five years." (Я изучаю английский в течение пяти лет.)

five years." (Я изучаю английский в течение пяти лет.) "I have been studying English since 2018." (Я изучаю английский с 2018 года.)

В обоих случаях мы говорим о действии, которое началось в прошлом и продолжается до сих пор. Разница лишь в том, как мы указываем на продолжительность этого действия.

Основная разница между for и since: когда что применять

Фундаментальное различие между for и since заключается в типе временного указателя, который следует за этими предлогами. Это ключевое правило поможет вам безошибочно определить, какой предлог использовать в каждой конкретной ситуации. 🧩

For Since Используется с периодами времени Используется с конкретными моментами времени two hours, three days, five weeks, many years Monday, 1995, 3 o'clock, my birthday Отвечает на вопрос: Как долго? Отвечает на вопрос: С какого момента?

Примеры с "for":

She has worked here for six months. (Она работает здесь шесть месяцев.)

six months. (Она работает здесь шесть месяцев.) They have been married for twenty years. (Они женаты двадцать лет.)

twenty years. (Они женаты двадцать лет.) I have known him for a long time. (Я знаю его долгое время.)

Примеры с "since":

She has worked here since January. (Она работает здесь с января.)

January. (Она работает здесь с января.) They have been married since 2003. (Они женаты с 2003 года.)

2003. (Они женаты с 2003 года.) I have known him since we were at university. (Я знаю его с тех пор, как мы были в университете.)

Интересная особенность: иногда в английском вместо Present Perfect используется Present Perfect Continuous для подчеркивания непрерывности действия:

"I have been living in Moscow for five years." (Я живу в Москве пять лет.)

in Moscow five years." (Я живу в Москве пять лет.) "She has been teaching English since 2010." (Она преподаёт английский с 2010 года.)

Правила употребления for в Present Perfect: периоды времени

Предлог "for" в Present Perfect всегда сопровождается указанием на период или продолжительность времени. Это может быть конкретный отрезок (three days) или неопределенный период (a long time). Важно помнить: "for" показывает, сколько времени что-то продолжается. ⏱️

Типичные периоды времени, используемые с "for":

Точные периоды: two minutes, five hours, three days, six weeks, ten months, seven years, several decades

two minutes, five hours, three days, six weeks, ten months, seven years, several decades Неточные периоды: a while, a long time, ages, generations, some time, forever

Дмитрий Соколов, переводчик-синхронист Однажды на международной конференции я стал свидетелем забавной ситуации. Российский бизнесмен, неплохо владеющий английским, пытался объяснить своему американскому партнеру, что их компании сотрудничают с 2015 года. Он сказал: "We have been working together for 2015". Американец выглядел озадаченным — по его понимаю, они работали вместе 2015 лет! После того случая я всегда привожу этот пример своим клиентам, подчеркивая разницу между "for" (для периода — "for five years") и "since" (для точки отсчета — "since 2015").

Грамматические конструкции с "for" в Present Perfect:

Конструкция Пример Перевод have/has + past participle + for + период времени I have lived here for ten years. Я живу здесь десять лет. have/has + been + -ing form + for + период времени She has been studying medicine for six years. Она изучает медицину шесть лет. have/has + not + past participle + for + период времени They haven't visited us for three months. Они не навещали нас три месяца.

Важно понимать, что использование "for" с Present Perfect подчеркивает продолжительность действия от момента его начала до настоящего времени. Это создает ощущение незавершенности и связи с настоящим. 🔄

Примеры использования "for" с Present Perfect в различных контекстах:

Работа: "I have worked at this company for five years." (Я работаю в этой компании пять лет.)

"I have worked at this company five years." (Я работаю в этой компании пять лет.) Образование: "She has studied economics for three semesters." (Она изучает экономику три семестра.)

"She has studied economics three semesters." (Она изучает экономику три семестра.) Отношения: "We have been together for a decade." (Мы вместе десять лет.)

"We have been together a decade." (Мы вместе десять лет.) Привычки: "He has smoked for twenty years." (Он курит двадцать лет.)

"He has smoked twenty years." (Он курит двадцать лет.) Ожидание: "I have waited for two hours!" (Я жду два часа!)

Правила употребления since в Present Perfect: точки отсчёта

В отличие от "for", предлог "since" в Present Perfect указывает на конкретную точку в прошлом, когда началось действие. Эта точка отсчёта может быть выражена различными способами, но всегда представляет собой определенный момент времени. 📅

Типичные точки отсчёта, используемые с "since":

Даты: since 1999, since January 15th, since the 20th century

since 1999, since January 15th, since the 20th century Дни недели/месяцы: since Monday, since April

since Monday, since April Время суток: since 6 o'clock, since morning

since 6 o'clock, since morning События: since I graduated, since we met, since the war ended

since I graduated, since we met, since the war ended Возраст: since I was a child, since she turned 30

Грамматически "since" используется в следующих конструкциях:

have/has + past participle + since + точка отсчета "They have lived in Canada since 2010." (Они живут в Канаде с 2010 года.)

"They have lived in Canada 2010." (Они живут в Канаде с 2010 года.) have/has + been + -ing form + since + точка отсчета "I have been learning Japanese since last summer." (Я изучаю японский с прошлого лета.)

"I have been learning Japanese last summer." (Я изучаю японский с прошлого лета.) have/has + not + past participle + since + точка отсчета "We haven't seen each other since the graduation party." (Мы не видели друг друга с выпускного вечера.)

Особый случай представляют сложные предложения с "since", где часть после "since" может быть выражена целым предложением в Past Simple:

"I have been interested in astronomy since I visited the planetarium." (Я интересуюсь астрономией с тех пор, как посетил планетарий.)

Сравните использование "for" и "since" в похожих контекстах:

"I have known him for five years." vs "I have known him since 2018."

five years." vs "I have known him 2018." "She has worked here for a long time." vs "She has worked here since she graduated."

a long time." vs "She has worked here she graduated." "They have been married for a decade." vs "They have been married since 2013."

Важный нюанс: в американском английском "since" иногда используется с Past Simple вместо Present Perfect: "I am here since 2010" (хотя грамматически правильно: "I have been here since 2010"). Это считается разговорной формой и не рекомендуется для формального общения или экзаменов. 🇺🇸

Распространённые ошибки в использовании for и since

Даже опытные изучающие английский язык допускают ошибки при использовании "for" и "since". Распознавание и понимание этих типичных ошибок поможет вам избежать их в собственной речи и письме. 🚫

Ошибка №1: Использование "for" с точками отсчёта Неправильно: "I have lived here <del>for 2015</del>." Правильно: "I have lived here since 2015." или "I have lived here for seven years."

Ошибка №2: Использование "since" с периодами времени Неправильно: "She has studied English <del>since five years</del>." Правильно: "She has studied English for five years." или "She has studied English since 2018."

Ошибка №3: Неправильный выбор времени после "since" Неправильно: "I have worked here since I <del>have graduated</del>." Правильно: "I have worked here since I graduated." (используйте Past Simple после "since" в придаточных предложениях)

Ошибка №4: Использование Present Perfect с "ago" Неправильно: "I <del>have moved</del> here five years ago." Правильно: "I moved here five years ago." (с "ago" используется Past Simple) или "I have lived here for five years."

Ошибка №5: Путаница между "for" и "during" Неправильно: "I lived in Paris <del>during</del> five years." Правильно: "I lived in Paris for five years." ("during" используется для событий, происходящих внутри периода времени, а не для выражения продолжительности)

Распространенные трудности для русскоговорящих студентов:

Перевод русской фразы "я здесь с 2010 года" как "I am here since 2010" вместо правильного "I have been here since 2010"

Использование "for" вместо "since" из-за буквального перевода предлога "в течение"

Непонимание необходимости использования Perfect-времен с "for" и "since" при описании продолжающихся действий

Практический совет: если вы сомневаетесь, какой предлог использовать, задайте себе вопрос: "Я говорю о конкретном моменте начала действия (since) или о его продолжительности (for)?"