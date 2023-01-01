Future Simple для 4 класса: 10 упражнений с ответами для детей

Для кого эта статья:

Родители четвероклассников, обучающих детей английскому языку.

Учителя английского языка, работающие с детьми 9-10 лет.

Методисты и специалисты по обучению детей иностранным языкам. Когда ваш четвероклассник впервые сталкивается с Future Simple, это может напоминать знакомство с новой планетой – загадочно и немного пугающе! 🚀 Но не переживайте, эта грамматическая тема легко превращается в увлекательное приключение с правильным подходом. Я подготовила 10 проверенных упражнений, которые помогут вашему ребенку не просто выучить правила, а действительно начать свободно говорить о будущем на английском. Каждое задание разработано с учетом возрастных особенностей детей 9-10 лет и дополнено ответами для удобной проверки. Эти упражнения уже помогли сотням моих учеников, и теперь они доступны вам – готовые к использованию дома или в классе!

Что такое Future Simple: просто о сложном для детей

Future Simple – это время в английском языке, которое используется для разговора о действиях, которые произойдут в будущем. Для детей 9-10 лет важно объяснять грамматику просто и наглядно, поэтому я предлагаю следующее объяснение:

Future Simple – это способ рассказать о том, что случится потом. Например: "Завтра я пойду в кино" или "На следующей неделе мы поедем к бабушке".

Для образования Future Simple используется вспомогательный глагол will и основной глагол без частицы to:

I will play football tomorrow. – Я буду играть в футбол завтра.

She will visit her grandma next week. – Она навестит свою бабушку на следующей неделе.

They will go to school on Monday. – Они пойдут в школу в понедельник.

Часто в разговорной речи используется сокращенная форма will → 'll:

I'll help you. – Я помогу тебе.

She'll buy a new toy. – Она купит новую игрушку.

Отрицательная форма образуется с помощью частицы not: will not или сокращенно won't:

I will not (won't) eat this soup. – Я не буду есть этот суп.

He won't play with you. – Он не будет играть с тобой.

Вопросительная форма создается путем перестановки will перед подлежащим:

Will you help me? – Ты поможешь мне?

Will they come to the party? – Они придут на вечеринку?

Елена Петрова, методист по английскому языку в начальной школе Недавно я работала с Мишей, учеником 4 класса, который никак не мог запомнить правила Future Simple. Я нарисовала для него "Машину времени" – большой красочный поезд с тремя вагончиками: Past, Present и Future. В вагончике Future жил супергерой Will, который всегда говорил о том, что случится потом. Мы придумывали разные приключения для Will: "Will will go to the moon", "Will will help the princess". Через неделю таких игр Миша не только запомнил правило, но и начал самостоятельно составлять предложения в Future Simple. Иногда простая визуализация творит чудеса!

Особенности изучения Future Simple в 4 классе

Работая с учениками 4 класса, важно учитывать их психологические и возрастные особенности. В 9-10 лет дети уже обладают базовыми знаниями английского языка, но всё ещё нуждаются в наглядности, игровом подходе и постоянном повторении материала.

Основные особенности изучения Future Simple в этом возрасте:

Опора на конкретное мышление – детям легче понять Future Simple через конкретные примеры из их жизни: планы на выходные, каникулы, день рождения.

детям легче понять Future Simple через конкретные примеры из их жизни: планы на выходные, каникулы, день рождения. Потребность в наглядности – использование картинок, схем и таблиц значительно улучшает запоминание.

Короткая концентрация внимания – упражнения должны быть разнообразными и сменять друг друга каждые 5-7 минут.

упражнения должны быть разнообразными и сменять друг друга каждые 5-7 минут. Обучение через деятельность – дети лучше усваивают материал, когда активно вовлечены в процесс: рисуют, играют, двигаются.

Самые частые ошибки учеников 4 класса при изучении Future Simple:

Ошибка Пример Правильный вариант Как исправить Использование to после will I will to go to school. I will go to school. Упражнения на механическое повторение без частицы to Постановка will не на второе место в предложении Tomorrow will I play football. Tomorrow I will play football. Схема-подсказка построения предложения Неправильное образование отрицательной формы I not will go. I will not go. / I won't go. Работа с карточками, где наглядно показана правильная структура Забывают о will в вопросах You go to the park? Will you go to the park? Игры на составление вопросов с использованием цветных карточек

Для эффективного обучения Future Simple в 4 классе рекомендую придерживаться следующих принципов:

Принцип от простого к сложному – сначала утвердительные предложения, затем отрицательные и вопросительные.

Регулярное повторение – в начале каждого занятия уделяйте 5 минут повторению предыдущего материала.

в начале каждого занятия уделяйте 5 минут повторению предыдущего материала. Создание языковой среды – используйте Future Simple в повседневном общении с ребенком: "We will watch a cartoon after dinner."

используйте Future Simple в повседневном общении с ребенком: "We will watch a cartoon after dinner." Поощрение даже за маленькие успехи – важно создать положительную ассоциацию с новой грамматической темой.

5 базовых упражнений Future Simple для учеников 9-10 лет

Представляю вам пять базовых упражнений, которые помогут детям освоить Future Simple. Каждое задание направлено на отработку определенного аспекта этого времени и содержит четкие инструкции с ответами для проверки. 🎯

Упражнение 1: Вставь will или won't

Задание: Прочитай предложения и вставь will или won't.

I _ go to the zoo tomorrow. She _ help her mom with the dishes. They _ play computer games after school. He _ eat this sandwich. He doesn't like cheese. We _ visit our grandparents next weekend.

Ответы: 1. will; 2. will; 3. will; 4. won't; 5. will

Упражнение 2: Составь предложения

Задание: Составь предложения, используя Future Simple.

tomorrow / I / school / go / to next summer / we / not / stay / at home she / help / you / with homework? they / play / football / after school the teacher / give / us / a test / next week?

Ответы:

I will go to school tomorrow. We will not stay at home next summer. Will she help you with homework? They will play football after school. Will the teacher give us a test next week?

Упражнение 3: Ответь на вопросы

Задание: Ответь на вопросы, используя слова в скобках.

Will you play tennis tomorrow? (yes) Will your friend come to your party? (no) Will your parents buy you a new toy? (yes) Will you eat ice cream for breakfast? (no) Will your teacher give you homework? (yes)

Ответы:

Yes, I will play tennis tomorrow. No, my friend won't come to my party. Yes, my parents will buy me a new toy. No, I won't eat ice cream for breakfast. Yes, my teacher will give me homework.

Андрей Смирнов, учитель английского языка В прошлом году в моем 4 "В" классе был мальчик Дима, который категорически отказывался выполнять грамматические упражнения. Когда мы начали изучать Future Simple, я заметил его интерес к футболу и предложил ему особое задание. Вместо стандартных упражнений Дима должен был составить прогноз на предстоящий футбольный матч, используя Future Simple: "Ronaldo will score two goals", "Barcelona will win the game", "The match will end at 9 p.m." К моему удивлению, Дима не только выполнил задание, но и сам попросил дополнительные упражнения! Этот случай напомнил мне, как важно связывать грамматику с реальными интересами детей.

Упражнение 4: Выбери правильную форму глагола

Задание: Выбери правильную форму глагола из скобок.

My mom (will cook / will to cook) dinner tonight. We (will goes / will go) to the cinema on Sunday. The dog (won't barks / won't bark) at night. She (will helps / will help) her brother with homework. (Will / Does) your dad drive you to school tomorrow?

Ответы: 1. will cook; 2. will go; 3. won't bark; 4. will help; 5. Will

Упражнение 5: Исправь ошибки

Задание: Найди и исправь ошибки в предложениях.

I will to buy a new book. She will not helps her mother. Will they goes to school tomorrow? My father will driving a car. You not will play football.

Ответы:

I will buy a new book. She will not help her mother. Will they go to school tomorrow? My father will drive a car. You will not play football.

5 творческих заданий по Future Simple с ответами

После освоения базовых упражнений пришло время для творческих заданий, которые развивают не только грамматические навыки, но и воображение, коммуникативные способности детей. Предлагаю пять интересных творческих заданий, которые понравятся вашим четвероклассникам. 🎨

Задание 1: "Машина времени"

Попросите ребенка представить, что он отправился на машине времени на 10 лет вперёд и встретил себя взрослого. Пусть напишет 5-7 предложений о том, какой будет его жизнь в будущем.

Пример выполнения задания:

I will be a famous doctor. I will live in a big house with a garden. I will have two children and a dog. I will travel to different countries every year. I won't eat vegetables because I still don't like them! I will speak three languages: English, Russian and Spanish.

Задание 2: "Предсказания погоды"

Предложите ребенку стать ведущим прогноза погоды и составить предсказания на неделю вперёд с использованием Future Simple.

Пример выполнения задания:

On Monday, it will be sunny and warm. On Tuesday, it will rain in the morning. Wednesday will be cloudy but dry. It will snow on Thursday! Children will make snowmen. Friday will be the coldest day of the week. The weekend will be perfect for outdoor activities because it will be sunny.

Задание 3: "Волшебная шкатулка"

Возьмите небольшую коробочку и вместе с ребенком положите в неё маленькие предметы или картинки (яблоко, карандаш, книга, мяч и т.д.). Ребенок достаёт предмет из шкатулки и составляет предложение в Future Simple о том, что он будет делать с этим предметом.

Предмет Пример предложения Вариации Яблоко I will eat this apple after school. I won't share this apple with my brother.<br>Will you give this apple to your friend? Карандаш I will draw a beautiful picture with this pencil. My friend will borrow this pencil tomorrow.<br>Will the teacher take this pencil? Книга I will read this book on the weekend. My mom will buy me this book for my birthday.<br>Will you finish this book by Monday? Мяч We will play football with this ball tomorrow. The dog won't chew this ball.<br>Will your team win the game with this ball? Кукла My sister will play with this doll after dinner. I will give this doll to my little cousin.<br>Will you take this doll to school?

Задание 4: "Письмо в будущее"

Попросите ребенка написать письмо самому себе, которое он прочитает через год. В письме нужно использовать Future Simple, рассказывая о том, что произойдет за этот год.

Пример выполнения задания:

Dear Future Me,

I am writing this letter to you from the past. Many things will happen this year. I will learn to play the guitar. My parents will buy me a new bike for my birthday. I will read 10 interesting books. We will go to the seaside in summer. I will make new friends at school. I won't be afraid of math tests anymore because I will practice every day. Will you remember to read this letter next year?

Your Past Self

Задание 5: "Комикс о супергерое Will"

Предложите ребенку создать комикс о супергерое по имени Will, который помогает людям в будущем. Каждый кадр комикса должен содержать предложение в Future Simple.

Пример выполнения задания:

Кадр 1: Will will save the world! (Рисунок супергероя в плаще) Кадр 2: The bad guy will steal the diamond. (Рисунок злодея у музея) Кадр 3: Will will catch him very quickly. (Рисунок погони) Кадр 4: The police will thank our hero. (Рисунок полицейского, пожимающего руку герою) Кадр 5: People will feel safe because of Will. (Рисунок счастливых людей) Кадр 6: Will will return tomorrow for new adventures! (Рисунок улетающего героя)

Игровые методы закрепления Future Simple в 4 классе

Игра – естественная среда обучения для детей 9-10 лет. Игровые методы не только помогают закрепить грамматический материал, но и создают положительную мотивацию к изучению английского языка. Вот несколько эффективных игровых методик для отработки Future Simple. 🎮

Игра "Предсказатель"

Материалы: бумажный конус-шляпа "волшебника", карточки с незаконченными предложениями.

Ход игры: Один ученик надевает шляпу предсказателя, вытягивает карточку и заканчивает предложение, используя Future Simple. Например, карточка: "Next week our class..." – "Next week our class will go to the zoo."

Примеры карточек:

Tomorrow I...

Next summer my family...

In December Santa Claus...

On my next birthday I...

When I grow up, I...

Игра "Цепочка предсказаний"

Материалы: мяч.

Ход игры: Дети стоят в кругу. Первый ребенок держит мяч и говорит предложение в Future Simple, например: "I will eat ice cream tomorrow". Затем бросает мяч другому ребенку, который должен повторить это предложение и добавить своё: "Masha will eat ice cream tomorrow. I will play football." И так далее по цепочке.

Игра "Правда или ложь"

Материалы: карточки с надписями "True" и "False" для каждого ученика.

Ход игры: Учитель или один из учеников делает предсказание в Future Simple. Остальные поднимают карточку "True", если считают, что это произойдет, или "False", если не верят. Например: "Our teacher will give us homework on Friday." После этого автор предсказания объясняет, правы ли были остальные.

Игра "Волшебный кубик"

Материалы: кубик с местоимениями (I, you, he, she, we, they), кубик с глаголами (play, read, go, eat, write, sing).

Ход игры: Ребенок бросает два кубика и составляет предложение в Future Simple, используя выпавшие местоимение и глагол. Например, выпали "She" и "read" – "She will read a book tonight."

Можно усложнить игру, добавив третий кубик с наречиями времени (tomorrow, next week, soon, in the evening, on Monday).

Игра "Что в чёрном ящике?"

Материалы: коробка с предметом внутри.

Ход игры: Учитель кладёт в коробку какой-либо предмет, не показывая его детям. Дети по очереди задают вопросы в Future Simple, пытаясь угадать, что в коробке: "Will it help me at school?", "Will it make noise?", "Will it fit in my pocket?". Учитель отвечает только "Yes, it will" или "No, it won't". Кто угадает предмет, тот становится ведущим в следующем раунде.

Полезные советы для эффективного использования игровых методов:

Чередуйте активные и спокойные игры , чтобы поддерживать оптимальный уровень энергии в классе.

Постепенно усложняйте правила игр по мере того, как дети осваивают материал.

Используйте визуальные подсказки – плакаты с формулами образования Future Simple, которые можно повесить на стену во время игр.

плакаты с формулами образования Future Simple, которые можно повесить на стену во время игр. Давайте детям возможность создавать свои игры – это усиливает вовлеченность и понимание темы.

– это усиливает вовлеченность и понимание темы. Поощряйте всех участников, даже если они допускают ошибки. Главное – создать безопасную атмосферу для языковых экспериментов.