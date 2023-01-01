Present Continuous: три ключевые функции английского времени в речи#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Студенты, изучающие английский язык и сталкивающиеся с трудностями в понимании грамматики
- Преподаватели английского языка, ищущие новые методы для объяснения времён
Люди, заинтересованные в улучшении своих навыков разговорного английского через грамматические конструкции
Когда студент впервые сталкивается с Present Continuous, часто возникает замешательство: "Почему англичане используют разные времена там, где в русском достаточно одного настоящего?" Действительно, Present Continuous — одно из самых характерных и выразительных времен английской грамматики, создающее особую динамику речи. За простой формулой "am/is/are + ing" скрывается целая палитра смыслов — от действия, происходящего прямо сейчас, до запланированных событий в будущем. Разобравшись в этих трех ключевых функциях времени, вы начнете видеть английский язык в движении, а не как статичный набор правил. 🔍
Что такое Present Continuous и как его образовать
Present Continuous (или Present Progressive) — время, выражающее действие в его развитии, процессе или динамике. Само название подсказывает ключевую особенность: continuous — непрерывный, продолжающийся. Это время противопоставляется статичному Present Simple и дает нам возможность увидеть действие изнутри, в момент его совершения.
Образование Present Continuous основано на простой, но строгой формуле:
Subject + am/is/are + Verb-ing
В зависимости от лица и числа подлежащего выбираем соответствующую форму глагола to be:
|Лицо и число
|Вспомогательный глагол
|Пример
|I
|am
|I am reading.
|He/She/It
|is
|She is writing.
|You/We/They
|are
|They are playing.
При образовании отрицательных предложений частица not ставится после вспомогательного глагола:
- I am not listening to music.
- He is not working now.
- They are not swimming in the pool.
Для образования вопроса достаточно поставить вспомогательный глагол перед подлежащим:
- Are you reading this article?
- Is she cooking dinner?
- Am I disturbing you?
Стоит помнить о правилах добавления окончания -ing. В большинстве случаев оно просто присоединяется к основе глагола (work – working), однако существуют особые случаи:
- Если глагол заканчивается на немую -e, она опускается: write – writing
- Если односложный глагол заканчивается на согласную с предшествующей ударной гласной, согласная удваивается: run – running
- Если глагол заканчивается на -ie, эти буквы меняются на -y: lie – lying
Михаил Степанов, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Когда я только начинал преподавать, я заметил странную закономерность: студенты часто заучивали правила образования Present Continuous, но продолжали использовать Present Simple в разговоре. Ситуация изменилась, когда я начал каждый урок с короткой игры "Что сейчас происходит?" Студенты по очереди комментировали: "Maria is writing in her notebook", "Pavel is looking at his phone". Постепенно время стало ассоциироваться не с абстрактным правилом, а с реальными, наблюдаемыми действиями. Теперь я всегда рекомендую новым преподавателям: сделайте Present Continuous осязаемым, покажите его в действии, и студенты схватят его интуитивно.
Действие в процессе: основное значение времени
Первое и основное значение Present Continuous — действие, происходящее прямо сейчас, в момент речи. Это классический случай употребления данного времени, который интуитивно понятен даже начинающим изучать английский. 🕒
Когда мы говорим:
- I am writing an email.
- She is cooking dinner.
- They are watching a movie.
Мы подразумеваем, что действие происходит в данный момент, прямо сейчас, в процессе нашего разговора. Это создает эффект непосредственного наблюдения за действием — мы как бы видим его в режиме реального времени.
Важно отметить, что "момент речи" — понятие растяжимое. Это может быть как конкретный миг (секунда, минута), так и более продолжительный период времени (сегодня, на этой неделе), но всегда с акцентом на незавершенность действия, его протекание.
Характерные маркеры, указывающие на использование Present Continuous в этом значении:
- now (сейчас)
- at the moment (в данный момент)
- right now (прямо сейчас)
- currently (в настоящее время)
- Look! (Смотри!)
- Listen! (Послушай!)
Например: "Look! It's raining outside." (Смотри! На улице идет дождь.)
Однако стоит помнить, что не все глаголы используются в Present Continuous, даже если действие происходит в момент речи. Существует группа так называемых "статичных глаголов" (stative verbs), которые по своему смыслу выражают состояние, а не действие:
- Глаголы восприятия: see, hear, smell, taste, feel
- Глаголы эмоционального состояния: love, hate, like, prefer, want, wish
- Глаголы мыслительной деятельности: know, understand, remember, forget, believe, think (в значении "полагать")
- Глаголы обладания: have (в значении "иметь"), own, possess, belong
Сравните:
❌ I am knowing the answer. (Неправильно) ✅ I know the answer. (Правильно)
❌ She is loving chocolate. (Неправильно в традиционном английском, хотя в современном разговорном под влиянием рекламы становится допустимым) ✅ She loves chocolate. (Правильно)
Интересно, что некоторые глаголы могут быть как статичными, так и динамичными, в зависимости от значения:
- "I think she is right." (думаю, полагаю — статичное значение, Present Simple)
- "I am thinking about my future." (размышляю — динамичное значение, Present Continuous)
Временные ситуации в настоящем через Present Continuous
Второе важное значение Present Continuous — описание временных ситуаций и действий, которые происходят в настоящем периоде, но не обязательно в момент речи. Это действия, которые имеют ограниченную продолжительность и, вероятно, скоро изменятся. 📅
Когда мы используем Present Continuous в этом значении, мы подчеркиваем временный характер ситуации в противовес постоянному или обычному положению вещей:
- "I'm staying at a hotel this week." (Временно, обычно я живу дома)
- "She's working on a project." (Временное занятие)
- "They are living in London." (Предполагается, что это не навсегда)
Часто такие высказывания сопровождаются временными маркерами:
- these days (в эти дни)
- this week/month/year (на этой неделе/в этом месяце/году)
- nowadays (в настоящее время)
- temporarily (временно)
- at present (в данный период)
|Present Continuous для временных ситуаций
|Present Simple для постоянных ситуаций
|I'm reading a book about psychology.
|I read books every evening.
|She's taking the bus to work this week.
|She takes the train to work usually.
|They're staying with friends until they find an apartment.
|They live in a beautiful house by the sea.
|We're eating more vegetables these days.
|We eat meat three times a week.
Present Continuous в значении временной ситуации особенно полезен, когда нужно описать:
- Изменения, происходящие в настоящий период: "The climate is changing." (Климат меняется.)
- Тенденции: "More people are working remotely." (Всё больше людей работают удаленно.)
- Нетипичное поведение: "You're being very quiet today." (Ты сегодня очень тихий. — акцент на необычности поведения)
- Развивающиеся ситуации: "The situation is getting worse." (Ситуация ухудшается.)
Важно отметить, что использование Present Continuous для описания временных ситуаций часто имеет эмоциональную окраску — говорящий подчеркивает необычность, временность или изменчивость ситуации:
"John is being very careful with money lately." — имплицитно указывает на то, что обычно Джон не так бережлив.
Анна Климова, методист языковых курсов
У меня был интересный случай с группой студентов, которые никак не могли понять разницу между "He is being rude" и "He is rude". Я попросила их представить ситуацию: обычно вежливый коллега вдруг начал всех перебивать на совещании. Я спросила: "Как вы это опишете?". Многие выбрали "He is rude" (Он грубый), что логично с точки зрения русского языка. Я объяснила: "He is rude" — это характеристика человека в целом, а "He is being rude" — это комментарий к его текущему, временному поведению. После этого я попросила студентов неделю отслеживать ситуации, где они могли бы использовать Present Continuous для описания временного поведения. Результаты были потрясающие — студенты стали замечать нюансы ситуаций, где важно подчеркнуть временность. Этот опыт показал, что Present Continuous — это не просто грамматическое время, а инструмент точной передачи восприятия ситуации.
Будущие планы: когда Present Continuous заменяет будущее
Третье ключевое значение Present Continuous — выражение запланированных действий в будущем, особенно когда речь идет о конкретных договоренностях, намерениях или планах. В этом контексте Present Continuous выступает как альтернатива будущим временам. 📆
Типичные ситуации использования Present Continuous для будущего:
- Личные договоренности: "I'm meeting John at 6 p.m."
- Запланированные поездки: "We're flying to Paris next week."
- Мероприятия по расписанию: "The concert is starting at 8 p.m."
- Договоренности с другими людьми: "She's coming to dinner tonight."
Ключевая особенность такого употребления — наличие конкретного плана, часто с указанием времени. Это не просто намерение или желание (для них больше подошла бы конструкция going to), а именно договоренность, часто зафиксированная в календаре или расписании.
Важные маркеры, указывающие на будущее значение Present Continuous:
- tomorrow (завтра)
- next week/month/year (на следующей неделе/в следующем месяце/году)
- this weekend (в эти выходные)
- tonight (сегодня вечером)
- on Monday (в понедельник) и другие указатели на конкретную дату
- soon (скоро)
Примеры:
- "I'm having dinner with my parents tonight." (У меня ужин с родителями сегодня вечером.)
- "She's presenting her research next Thursday." (Она представляет свое исследование в следующий четверг.)
- "We're not working this weekend." (Мы не работаем в эти выходные.)
Важно понимать, когда стоит предпочесть Present Continuous другим способам выражения будущего:
- Present Continuous — для конкретных договоренностей и планов: "I'm seeing the doctor at 3 p.m."
- Going to — для намерений и предсказаний на основе видимых признаков: "It's going to rain." (Собирается дождь.)
- Will — для спонтанных решений, обещаний, предсказаний: "I will help you." (Я помогу тебе.)
- Present Simple — для расписаний, графиков: "The train leaves at 9:15." (Поезд отправляется в 9:15.)
Present Continuous используется для выражения будущего преимущественно с глаголами движения и действия:
- go, come, arrive, leave, depart, start, begin, end
- meet, visit, see (в значении "встречаться")
- stay, spend (time)
- do, have (в значении деятельности, не обладания)
Этот аспект Present Continuous особенно ценен для повышения естественности речи, так как носители языка часто предпочитают его другим формам выражения будущего в неформальном общении:
"Что ты делаешь сегодня вечером?" звучит более естественно, чем "Что ты будешь делать сегодня вечером?" в контексте личных планов.
Present Continuous vs Present Simple: в чем разница
Контраст между Present Continuous и Present Simple — один из фундаментальных аспектов английской грамматики, вызывающий наибольшие затруднения у изучающих язык. Понимание этой разницы критически важно для правильного выбора времени. 🔄
Основные различия можно свести к следующим принципам:
|Критерий
|Present Simple
|Present Continuous
|Характер действия
|Регулярные, повторяющиеся действия
|Действия в процессе, временные ситуации
|Временной аспект
|Факты, постоянные истины
|Действия в развитии, изменении
|Типичные маркеры
|always, usually, often, sometimes, rarely, never, every day
|now, at the moment, today, currently, these days, Look!
|Типичные глаголы
|Все глаголы, включая статичные (be, have, know, like)
|Преимущественно динамичные глаголы
|Функции
|Привычки, факты, постоянные ситуации, расписания
|Процессы, временные ситуации, запланированное будущее
Сравнение на конкретных примерах позволяет лучше понять разницу:
Регулярность vs процесс:
- "I walk to work every day." (Регулярное действие — Present Simple)
- "I am walking to work right now." (Процесс — Present Continuous)
Постоянное vs временное:
- "She lives in London." (Постоянная ситуация — Present Simple)
- "She is living in London for six months." (Временная ситуация — Present Continuous)
Факт vs развитие:
- "The Earth revolves around the Sun." (Неизменный факт — Present Simple)
- "The climate is changing rapidly." (Процесс изменения — Present Continuous)
Привычка vs нетипичное поведение:
- "He usually drinks coffee in the morning." (Привычка — Present Simple)
- "He is drinking tea today." (Отклонение от нормы — Present Continuous)
Особое внимание стоит уделить глаголам, которые меняют значение в зависимости от используемого времени:
- "I think it's a good idea." (Я считаю/полагаю — мыслительный процесс, Present Simple)
- "I'm thinking about quitting my job." (Я размышляю — активный процесс обдумывания, Present Continuous)
- "She has a car." (Она владеет — состояние обладания, Present Simple)
- "She's having lunch." (Она обедает — процесс, деятельность, Present Continuous)
- "This soup tastes delicious." (Суп имеет вкус — свойство, Present Simple)
- "The chef is tasting the soup." (Шеф пробует — действие, Present Continuous)
Практическое правило: если действие можно ответить на вопрос "Что ты делаешь прямо сейчас/в данный период?", скорее всего, требуется Present Continuous. Если действие отвечает на вопрос "Что ты обычно делаешь?", более уместен Present Simple.
Важно помнить, что выбор времени часто зависит от контекста и намерения говорящего. Одна и та же ситуация может быть описана разными временами в зависимости от того, какой аспект говорящий хочет подчеркнуть.
Present Continuous — это не просто грамматическое время, а особый взгляд на действительность. Используя его три ключевые функции — выражение процессов, временных ситуаций и запланированного будущего — мы получаем мощный инструмент для точной передачи не только фактов, но и нашего восприятия мира. Свободное владение оттенками Present Continuous отличает начинающего от продвинутого говорящего. Практикуйте это время в реальных разговорах, отслеживайте его в аутентичных материалах, и постепенно вы перестанете думать о правилах — время станет естественной частью вашего языкового мышления.