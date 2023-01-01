Present Continuous: три ключевые функции английского времени в речи

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык и сталкивающиеся с трудностями в понимании грамматики

Преподаватели английского языка, ищущие новые методы для объяснения времён

Люди, заинтересованные в улучшении своих навыков разговорного английского через грамматические конструкции Когда студент впервые сталкивается с Present Continuous, часто возникает замешательство: "Почему англичане используют разные времена там, где в русском достаточно одного настоящего?" Действительно, Present Continuous — одно из самых характерных и выразительных времен английской грамматики, создающее особую динамику речи. За простой формулой "am/is/are + ing" скрывается целая палитра смыслов — от действия, происходящего прямо сейчас, до запланированных событий в будущем. Разобравшись в этих трех ключевых функциях времени, вы начнете видеть английский язык в движении, а не как статичный набор правил. 🔍

Что такое Present Continuous и как его образовать

Present Continuous (или Present Progressive) — время, выражающее действие в его развитии, процессе или динамике. Само название подсказывает ключевую особенность: continuous — непрерывный, продолжающийся. Это время противопоставляется статичному Present Simple и дает нам возможность увидеть действие изнутри, в момент его совершения.

Образование Present Continuous основано на простой, но строгой формуле:

Subject + am/is/are + Verb-ing

В зависимости от лица и числа подлежащего выбираем соответствующую форму глагола to be:

Лицо и число Вспомогательный глагол Пример I am I am reading. He/She/It is She is writing. You/We/They are They are playing.

При образовании отрицательных предложений частица not ставится после вспомогательного глагола:

I am not listening to music.

listening to music. He is not working now.

working now. They are not swimming in the pool.

Для образования вопроса достаточно поставить вспомогательный глагол перед подлежащим:

Are you reading this article?

you reading this article? Is she cooking dinner?

she cooking dinner? Am I disturbing you?

Стоит помнить о правилах добавления окончания -ing. В большинстве случаев оно просто присоединяется к основе глагола (work – working), однако существуют особые случаи:

Если глагол заканчивается на немую -e, она опускается: write – writing Если односложный глагол заканчивается на согласную с предшествующей ударной гласной, согласная удваивается: run – running Если глагол заканчивается на -ie, эти буквы меняются на -y: lie – lying

Михаил Степанов, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Когда я только начинал преподавать, я заметил странную закономерность: студенты часто заучивали правила образования Present Continuous, но продолжали использовать Present Simple в разговоре. Ситуация изменилась, когда я начал каждый урок с короткой игры "Что сейчас происходит?" Студенты по очереди комментировали: "Maria is writing in her notebook", "Pavel is looking at his phone". Постепенно время стало ассоциироваться не с абстрактным правилом, а с реальными, наблюдаемыми действиями. Теперь я всегда рекомендую новым преподавателям: сделайте Present Continuous осязаемым, покажите его в действии, и студенты схватят его интуитивно.

Действие в процессе: основное значение времени

Первое и основное значение Present Continuous — действие, происходящее прямо сейчас, в момент речи. Это классический случай употребления данного времени, который интуитивно понятен даже начинающим изучать английский. 🕒

Когда мы говорим:

I am writing an email.

She is cooking dinner.

They are watching a movie.

Мы подразумеваем, что действие происходит в данный момент, прямо сейчас, в процессе нашего разговора. Это создает эффект непосредственного наблюдения за действием — мы как бы видим его в режиме реального времени.

Важно отметить, что "момент речи" — понятие растяжимое. Это может быть как конкретный миг (секунда, минута), так и более продолжительный период времени (сегодня, на этой неделе), но всегда с акцентом на незавершенность действия, его протекание.

Характерные маркеры, указывающие на использование Present Continuous в этом значении:

now (сейчас)

(сейчас) at the moment (в данный момент)

(в данный момент) right now (прямо сейчас)

(прямо сейчас) currently (в настоящее время)

(в настоящее время) Look! (Смотри!)

(Смотри!) Listen! (Послушай!)

Например: "Look! It's raining outside." (Смотри! На улице идет дождь.)

Однако стоит помнить, что не все глаголы используются в Present Continuous, даже если действие происходит в момент речи. Существует группа так называемых "статичных глаголов" (stative verbs), которые по своему смыслу выражают состояние, а не действие:

Глаголы восприятия: see, hear, smell, taste, feel Глаголы эмоционального состояния: love, hate, like, prefer, want, wish Глаголы мыслительной деятельности: know, understand, remember, forget, believe, think (в значении "полагать") Глаголы обладания: have (в значении "иметь"), own, possess, belong

Сравните:

❌ I am knowing the answer. (Неправильно) ✅ I know the answer. (Правильно)

❌ She is loving chocolate. (Неправильно в традиционном английском, хотя в современном разговорном под влиянием рекламы становится допустимым) ✅ She loves chocolate. (Правильно)

Интересно, что некоторые глаголы могут быть как статичными, так и динамичными, в зависимости от значения:

"I think she is right." (думаю, полагаю — статичное значение, Present Simple)

she is right." (думаю, полагаю — статичное значение, Present Simple) "I am thinking about my future." (размышляю — динамичное значение, Present Continuous)

Временные ситуации в настоящем через Present Continuous

Второе важное значение Present Continuous — описание временных ситуаций и действий, которые происходят в настоящем периоде, но не обязательно в момент речи. Это действия, которые имеют ограниченную продолжительность и, вероятно, скоро изменятся. 📅

Когда мы используем Present Continuous в этом значении, мы подчеркиваем временный характер ситуации в противовес постоянному или обычному положению вещей:

"I'm staying at a hotel this week." (Временно, обычно я живу дома)

"She's working on a project." (Временное занятие)

"They are living in London." (Предполагается, что это не навсегда)

Часто такие высказывания сопровождаются временными маркерами:

these days (в эти дни)

(в эти дни) this week/month/year (на этой неделе/в этом месяце/году)

(на этой неделе/в этом месяце/году) nowadays (в настоящее время)

(в настоящее время) temporarily (временно)

(временно) at present (в данный период)

Present Continuous для временных ситуаций Present Simple для постоянных ситуаций I'm reading a book about psychology. I read books every evening. She's taking the bus to work this week. She takes the train to work usually. They're staying with friends until they find an apartment. They live in a beautiful house by the sea. We're eating more vegetables these days. We eat meat three times a week.

Present Continuous в значении временной ситуации особенно полезен, когда нужно описать:

Изменения, происходящие в настоящий период: "The climate is changing." (Климат меняется.) Тенденции: "More people are working remotely." (Всё больше людей работают удаленно.) Нетипичное поведение: "You're being very quiet today." (Ты сегодня очень тихий. — акцент на необычности поведения) Развивающиеся ситуации: "The situation is getting worse." (Ситуация ухудшается.)

Важно отметить, что использование Present Continuous для описания временных ситуаций часто имеет эмоциональную окраску — говорящий подчеркивает необычность, временность или изменчивость ситуации:

"John is being very careful with money lately." — имплицитно указывает на то, что обычно Джон не так бережлив.

Анна Климова, методист языковых курсов У меня был интересный случай с группой студентов, которые никак не могли понять разницу между "He is being rude" и "He is rude". Я попросила их представить ситуацию: обычно вежливый коллега вдруг начал всех перебивать на совещании. Я спросила: "Как вы это опишете?". Многие выбрали "He is rude" (Он грубый), что логично с точки зрения русского языка. Я объяснила: "He is rude" — это характеристика человека в целом, а "He is being rude" — это комментарий к его текущему, временному поведению. После этого я попросила студентов неделю отслеживать ситуации, где они могли бы использовать Present Continuous для описания временного поведения. Результаты были потрясающие — студенты стали замечать нюансы ситуаций, где важно подчеркнуть временность. Этот опыт показал, что Present Continuous — это не просто грамматическое время, а инструмент точной передачи восприятия ситуации.

Будущие планы: когда Present Continuous заменяет будущее

Третье ключевое значение Present Continuous — выражение запланированных действий в будущем, особенно когда речь идет о конкретных договоренностях, намерениях или планах. В этом контексте Present Continuous выступает как альтернатива будущим временам. 📆

Типичные ситуации использования Present Continuous для будущего:

Личные договоренности: "I'm meeting John at 6 p.m."

Запланированные поездки: "We're flying to Paris next week."

Мероприятия по расписанию: "The concert is starting at 8 p.m."

Договоренности с другими людьми: "She's coming to dinner tonight."

Ключевая особенность такого употребления — наличие конкретного плана, часто с указанием времени. Это не просто намерение или желание (для них больше подошла бы конструкция going to), а именно договоренность, часто зафиксированная в календаре или расписании.

Важные маркеры, указывающие на будущее значение Present Continuous:

tomorrow (завтра)

(завтра) next week/month/year (на следующей неделе/в следующем месяце/году)

(на следующей неделе/в следующем месяце/году) this weekend (в эти выходные)

(в эти выходные) tonight (сегодня вечером)

(сегодня вечером) on Monday (в понедельник) и другие указатели на конкретную дату

(в понедельник) и другие указатели на конкретную дату soon (скоро)

Примеры:

"I'm having dinner with my parents tonight." (У меня ужин с родителями сегодня вечером.)

"She's presenting her research next Thursday." (Она представляет свое исследование в следующий четверг.)

"We're not working this weekend." (Мы не работаем в эти выходные.)

Важно понимать, когда стоит предпочесть Present Continuous другим способам выражения будущего:

Present Continuous — для конкретных договоренностей и планов: "I'm seeing the doctor at 3 p.m." Going to — для намерений и предсказаний на основе видимых признаков: "It's going to rain." (Собирается дождь.) Will — для спонтанных решений, обещаний, предсказаний: "I will help you." (Я помогу тебе.) Present Simple — для расписаний, графиков: "The train leaves at 9:15." (Поезд отправляется в 9:15.)

Present Continuous используется для выражения будущего преимущественно с глаголами движения и действия:

go, come, arrive, leave, depart, start, begin, end

meet, visit, see (в значении "встречаться")

stay, spend (time)

do, have (в значении деятельности, не обладания)

Этот аспект Present Continuous особенно ценен для повышения естественности речи, так как носители языка часто предпочитают его другим формам выражения будущего в неформальном общении:

"Что ты делаешь сегодня вечером?" звучит более естественно, чем "Что ты будешь делать сегодня вечером?" в контексте личных планов.

Present Continuous vs Present Simple: в чем разница

Контраст между Present Continuous и Present Simple — один из фундаментальных аспектов английской грамматики, вызывающий наибольшие затруднения у изучающих язык. Понимание этой разницы критически важно для правильного выбора времени. 🔄

Основные различия можно свести к следующим принципам:

Критерий Present Simple Present Continuous Характер действия Регулярные, повторяющиеся действия Действия в процессе, временные ситуации Временной аспект Факты, постоянные истины Действия в развитии, изменении Типичные маркеры always, usually, often, sometimes, rarely, never, every day now, at the moment, today, currently, these days, Look! Типичные глаголы Все глаголы, включая статичные (be, have, know, like) Преимущественно динамичные глаголы Функции Привычки, факты, постоянные ситуации, расписания Процессы, временные ситуации, запланированное будущее

Сравнение на конкретных примерах позволяет лучше понять разницу:

Регулярность vs процесс: "I walk to work every day." (Регулярное действие — Present Simple)

"I am walking to work right now." (Процесс — Present Continuous) Постоянное vs временное: "She lives in London." (Постоянная ситуация — Present Simple)

"She is living in London for six months." (Временная ситуация — Present Continuous) Факт vs развитие: "The Earth revolves around the Sun." (Неизменный факт — Present Simple)

"The climate is changing rapidly." (Процесс изменения — Present Continuous) Привычка vs нетипичное поведение: "He usually drinks coffee in the morning." (Привычка — Present Simple)

"He is drinking tea today." (Отклонение от нормы — Present Continuous)

Особое внимание стоит уделить глаголам, которые меняют значение в зависимости от используемого времени:

"I think it's a good idea." (Я считаю/полагаю — мыслительный процесс, Present Simple)

"I'm thinking about quitting my job." (Я размышляю — активный процесс обдумывания, Present Continuous)

"She has a car." (Она владеет — состояние обладания, Present Simple)

"She's having lunch." (Она обедает — процесс, деятельность, Present Continuous)

"This soup tastes delicious." (Суп имеет вкус — свойство, Present Simple)

"The chef is tasting the soup." (Шеф пробует — действие, Present Continuous)

Практическое правило: если действие можно ответить на вопрос "Что ты делаешь прямо сейчас/в данный период?", скорее всего, требуется Present Continuous. Если действие отвечает на вопрос "Что ты обычно делаешь?", более уместен Present Simple.

Важно помнить, что выбор времени часто зависит от контекста и намерения говорящего. Одна и та же ситуация может быть описана разными временами в зависимости от того, какой аспект говорящий хочет подчеркнуть.