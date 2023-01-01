Английские предлоги для 4 класса: как объяснить ребенку просто и весело

Для кого эта статья:

Учащиеся 4 класса, обучающиеся английскому языку

Родители, желающие помочь своим детям в изучении английской грамматики

Учителя начальных классов, занимающиеся преподаванием английского языка Представьте, что предлоги — это маленькие волшебные слова, которые связывают все остальные слова в предложении, как мостики между островками. Без них наша речь превратилась бы в набор разрозненных слов! 🌉 Для учеников 4 класса английские предлоги часто становятся первым серьезным грамматическим испытанием. Но не переживайте — с правильным подходом они превращаются из непонятных словечек в надежных помощников. Давайте разберемся, как объяснить ребенку эти важные элементы английского языка так, чтобы они стали не страшным заданием, а интересным приключением в мире грамматики!

Что такое предлоги и зачем они нужны школьникам

Предлоги в английском языке — это небольшие слова, которые показывают связь между другими словами в предложении. Они рассказывают нам о том, где находятся предметы (on the table — на столе), когда происходят события (in the morning — утром) или как что-то делается (with a smile — с улыбкой). 📚

Без предлогов наши предложения были бы похожи на рассыпанный конструктор. Сравните:

«Книга лежит стол» — непонятно, где именно книга

«The book is on the table» — ясно, что книга находится на столе

Для школьников 4 класса понимание и правильное использование предлогов открывает путь к:

Составлению правильных и красивых предложений

Точному описанию того, где что находится

Рассказу о времени событий

Первым шагам в свободном общении на английском языке

Марина Петровна, учитель английского языка начальных классов Когда я только начинала работать с четвероклассниками, я заметила интересную вещь: дети запоминали предлоги механически, но путались в их использовании. Однажды я принесла в класс кота Тимофея — игрушечного, конечно! С его помощью мы показывали все возможные положения: Тимофей ON the desk (на столе), Тимофей UNDER the chair (под стулом), Тимофей BEHIND the book (за книгой). После этого урока даже самые невнимательные ученики перестали путать предлоги места! Детям нужно что-то осязаемое, что можно увидеть и потрогать, чтобы абстрактные понятия стали понятными.

Основные предлоги места для учеников 4 класса

Предлоги места — самые наглядные и потому самые простые для понимания. Они показывают, где находится предмет относительно других предметов. Представьте, что у вас есть волшебная карта — предлоги места помогают определить точное местоположение сокровища! 🗺️

Предлог Значение Пример in внутри чего-то The pencil is in the box. (Карандаш в коробке.) on на поверхности The book is on the table. (Книга на столе.) under под чем-то The cat is under the bed. (Кот под кроватью.) behind за чем-то The ball is behind the sofa. (Мяч за диваном.) in front of перед чем-то The dog is in front of the house. (Собака перед домом.) between между The flower is between two books. (Цветок между двумя книгами.) next to / beside рядом с The girl is next to her brother. (Девочка рядом с братом.)

Важно объяснить детям, что предлоги места в английском языке иногда отличаются от русских. Например:

Мы говорим «на фотографии», а в английском — «in the picture»

По-русски «на улице», а по-английски «in the street»

В русском «в автобусе», а в английском «on the bus»

Чтобы легко запомнить предлоги места, предложите ребенку представить, что он перемещает любимую игрушку в разные места и называет её положение на английском: «My teddy bear is on the shelf. Now it is under the chair».

Предлоги времени: когда что происходит

Предлоги времени помогают нам рассказать, когда происходят события — в какой день, месяц, время суток или время года. Они работают как стрелки часов, показывая нужное время! ⏰

Для учеников 4 класса важно запомнить три основных предлога времени:

in — используется с месяцами, временами года и годами: in March, in summer, in 2023

— используется с месяцами, временами года и годами: in March, in summer, in 2023 on — используется с днями недели и датами: on Monday, on the 5th of May

— используется с днями недели и датами: on Monday, on the 5th of May at — используется с временем суток: at 5 o'clock, at night

Чтобы детям было проще запомнить, расскажите им о правиле «большой → маленький»:

IN — для больших промежутков времени (годы, месяцы, времена года)

ON — для средних промежутков (дни, даты)

AT — для точного времени или маленьких отрезков (часы, время суток)

Есть и другие полезные предлоги времени:

Предлог Значение Пример before до, перед I do my homework before dinner. (Я делаю домашнее задание перед ужином.) after после We will go for a walk after school. (Мы пойдем гулять после школы.) during во время I read a book during the break. (Я читаю книгу во время перемены.) from...to с...до The shop is open from 9 to 6. (Магазин открыт с 9 до 6.) since с (начала действия) I have been learning English since September. (Я учу английский с сентября.)

Алексей Иванович, репетитор по английскому языку Однажды ко мне пришел заниматься мальчик Саша, который никак не мог запомнить предлоги времени. Он постоянно путал, когда использовать in, on и at. Я предложил ему нарисовать три круга разного размера: большой круг для in (годы, сезоны), средний для on (дни недели), маленький для at (конкретное время). На следующем занятии Саша не только безошибочно использовал предлоги, но и сам придумал мнемоническое правило: "IN большом году, ON дне недели, AT конкретном часе". Иногда достаточно создать простой визуальный образ, чтобы сложное правило превратилось в понятную картинку.

Простые игры для запоминания английских предлогов

Превратите изучение предлогов в увлекательную игру! Дети лучше запоминают то, что вызывает положительные эмоции. Вот несколько игр, которые помогут вашему четверокласснику освоить английские предлоги без скучной зубрежки. 🎮

1. «Где спрятался мишка?»

Для этой игры вам понадобится игрушка (например, плюшевый мишка) и различные предметы мебели или другие объекты.

Спрячьте игрушку в разных местах: под столом, на шкафу, за дверью, рядом с книгой

Попросите ребенка найти игрушку и сказать по-английски, где она находится: «The teddy bear is on the shelf»

Поменяйтесь ролями: пусть ребенок спрячет игрушку, а вы будете угадывать

2. «Предложный твистер»

Нарисуйте или распечатайте карточки с предлогами и прикрепите их к полу или разложите на ковре.

Подбрасывайте кубик или вытягивайте карточку с названием предлога

Ребенок должен встать на карточку с соответствующим предлогом и составить с ним предложение

Для усложнения можно добавить второй кубик с изображениями предметов — нужно составить предложение с выпавшим предлогом и предметом

3. «Предложный детектив»

Эта игра подойдет для закрепления предлогов места.

Расставьте несколько предметов в комнате определенным образом

Опишите их расположение на английском языке: «The pen is on the table, the book is under the pillow»

Попросите ребенка расставить предметы согласно вашим инструкциям

Затем поменяйтесь ролями — пусть ребенок дает вам указания

4. «Время-пора»

Игра для запоминания предлогов времени:

Подготовьте карточки с разными временными понятиями: 5 o'clock, Monday, January, summer, 2023, morning

Ребенок должен добавить правильный предлог времени: at 5 o'clock, on Monday, in January

За каждый правильный ответ — очко. Играйте до определенного количества очков

5. «Предложная цепочка»

Отлично подходит для группы детей или для игры вдвоем.

Первый игрок составляет предложение с каким-либо предлогом: «The cat is under the table»

Второй игрок должен составить новое предложение, используя последнее существительное из предыдущего предложения: «The table is next to the window»

Третий продолжает: «The window is between two pictures»

И так далее. Тот, кто не может придумать предложение, выбывает

Полезные карточки и упражнения по предлогам

Для закрепления знаний о предлогах важно использовать разнообразные упражнения. Вот несколько эффективных методик, которые помогут четверокласснику усвоить этот материал. 📝

1. Визуальные карточки предлогов

Создайте или распечатайте карточки, на которых наглядно показано значение каждого предлога:

На одной стороне — картинка (например, кошка на стуле)

На другой — соответствующее предложение (The cat is on the chair)

Предложите ребенку смотреть на картинку и составлять предложения

Или показывайте предложение и просите изобразить его с игрушками

2. Заполнение пропусков

Подготовьте предложения с пропущенными предлогами:

The book is ___ the table. (on)

We go to school ___ Monday. (on)

My birthday is ___ May. (in)

I wake up ___ 7 o'clock. (at)

Предложите ребенку заполнить пропуски подходящими предлогами. Начните с упражнений, где даны варианты ответов, постепенно усложняя задания.

3. Предложная раскраска

Подготовьте рисунок с различными предметами и простыми инструкциями:

Color the apple on the table red. (Раскрась яблоко на столе красным.)

Color the ball under the chair blue. (Раскрась мяч под стулом синим.)

Color the cat between the boxes yellow. (Раскрась кота между коробками желтым.)

Ребенок должен сначала правильно понять предлоги, чтобы раскрасить нужные предметы.

4. Создание комикса с предлогами

Предложите ребенку нарисовать комикс, где будут использоваться различные предлоги:

Каждый кадр должен иллюстрировать предложение с предлогом

Например: «The cat jumped ON the sofa. Then it crawled UNDER the table.»

Это упражнение развивает не только знание предлогов, но и творческое мышление

5. Карточки-перевертыши

Создайте двусторонние карточки:

На одной стороне — предлог на английском (in, on, at)

На другой — соответствующее слово на русском (в, на, у/в)

Разложите карточки английской стороной вверх

Называйте по-русски предложение с предлогом («Кошка на столе»)

Ребенок должен выбрать правильную карточку с предлогом (on) и перевернуть её, чтобы проверить

6. Разрезные предложения

Напишите предложения с предлогами на полосках бумаги и разрежьте их на слова:

The / dog / is / in / the / garden.

My / lessons / start / at / 8 / o'clock.

We / have / holidays / in / summer.

Попросите ребенка составить правильные предложения, обращая особое внимание на предлоги.