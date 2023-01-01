Past Simple для 5 класса: понятные правила, примеры, упражнения

Для кого эта статья:

Родители пятиклассников, которые помогают своим детям изучать английский язык

Учителя английского языка, преподаватели в начальных классах

Репетиторы, работающие с детьми, изучающими прошедшее время в английском Время, когда пятиклассники начинают изучать Past Simple, часто становится настоящим испытанием как для детей, так и для родителей. Утренние слезы над домашним заданием, путаница с окончаниями и неправильными глаголами — знакомая картина? Не переживайте! 🙂 Прошедшее время в английском — это не страшный монстр, а вполне укротимый зверь, если подойти к нему с правильной стороны. В этой статье мы разберем Past Simple так, что даже родители, давно забывшие школьные уроки, смогут легко объяснить тему своему пятикласснику, а учителя получат готовые идеи для увлекательных занятий.

Past Simple: основные правила для учеников 5 класса

Past Simple (Простое прошедшее время) — это время, которое используется для описания действий, произошедших в прошлом. Для учеников 5 класса это одно из первых времен, которое они начинают подробно изучать после Present Simple.

Когда же мы используем Past Simple? Давайте запомним три главных случая:

Действие произошло и закончилось в прошлом: I watched a movie yesterday. (Я смотрел фильм вчера.)

Регулярные действия в прошлом: When I was little, I played with dolls. (Когда я была маленькой, я играла с куклами.)

Последовательность событий в прошлом: He came home, had dinner and went to bed. (Он пришел домой, поужинал и лег спать.)

Важно понимать: Past Simple часто используется со словами-маркерами, которые указывают на прошлое:

Маркеры времени Примеры использования yesterday (вчера) I played football yesterday. last week/month/year (на прошлой неделе/в прошлом месяце/в прошлом году) We visited our grandma last month. ago (назад) She moved to London three years ago. in 2010, in May (в 2010 году, в мае) They got married in 2015.

Елена Петрова, учитель английского языка с 15-летним стажем:

Когда я начинала объяснять Past Simple своему 5-му классу, я заметила, что дети часто путаются с окончаниями и неправильными глаголами. Тогда я придумала игру "Машина времени". Мы представляли, что садимся в машину времени и отправляемся в прошлое. Всё, что происходило "в машине", мы описывали в Present Simple: "I sit in the time machine, I push the button". А всё, что случилось "после высадки" — в Past Simple: "I landed in 1985, I saw dinosaurs, I talked to ancient people".

Дети были в восторге! Они быстро уловили разницу между временами. А главное — запомнили, что, говоря о прошлом, нужно использовать глаголы в особой форме. Теперь, когда кто-то ошибается, достаточно спросить: "А мы сейчас в машине времени или уже высадились?" — и ученик сам исправляет ошибку.

Как образовать прошедшее время в английском языке

Образование Past Simple — относительно простой процесс, но нужно запомнить несколько правил. В английском языке глаголы делятся на две большие группы: правильные и неправильные.

Для правильных глаголов мы просто добавляем окончание -ed:

work → work ed (работать → работал)

(работать → работал) play → play ed (играть → играл)

(играть → играл) listen → listened (слушать → слушал)

Однако есть несколько особых правил добавления окончания -ed:

Если глагол заканчивается на -e, добавляем только -d: like → liked (нравиться → нравился) dance → danced (танцевать → танцевал) Если глагол заканчивается на согласную + y, меняем y на i и добавляем -ed: study → studied (учиться → учился) cry → cried (плакать → плакал) Если глагол заканчивается на гласную + y, просто добавляем -ed: play → played (играть → играл) Если глагол заканчивается на одну согласную после краткой гласной под ударением, удваиваем последнюю согласную и добавляем -ed: stop → stopped (останавливаться → остановился)

А вот с неправильными глаголами всё сложнее — их формы нужно просто запомнить, так как они изменяются особым образом:

go → went (идти → шёл)

see → saw (видеть → видел)

eat → ate (есть → ел)

Для образования отрицательной формы и вопросов в Past Simple используется вспомогательный глагол did (прошедшая форма от do):

Утверждение: I played football. (Я играл в футбол.)

Отрицание: I did not (didn't) play football. (Я не играл в футбол.)

Вопрос: Did you play football? (Ты играл в футбол?)

Важно помнить, что в отрицаниях и вопросах основной глагол всегда используется в начальной форме (без -ed)!

Особенности употребления Past Simple на простых примерах

Чтобы ученики 5 класса лучше поняли, когда использовать Past Simple, рассмотрим несколько типичных ситуаций с простыми примерами. 🎯

Однократное действие в прошлом • I visited my grandmother yesterday. (Я навестил бабушку вчера.) • She bought a new dress last week. (Она купила новое платье на прошлой неделе.) Повторяющиеся действия в прошлом • When I was six, I often played in the park. (Когда мне было шесть лет, я часто играл в парке.) • They watched cartoons every Sunday last year. (В прошлом году они смотрели мультфильмы каждое воскресенье.) Действия, происходившие одно за другим • I woke up, brushed my teeth and had breakfast. (Я проснулся, почистил зубы и позавтракал.) • She came home, did her homework and went to bed. (Она пришла домой, сделала домашнее задание и легла спать.)

Разберём отличия от других времён, чтобы избежать путаницы:

Past Simple Present Simple I watched TV yesterday. I watch TV every day. She visited Paris last summer. She visits her grandma every weekend. Признак: Действие произошло и завершилось в прошлом. Признак: Регулярное действие, происходящее в настоящем.

Часто пятиклассники путают образование вопросов в Past Simple. Вспомним основную структуру:

Общий вопрос: Did + подлежащее + глагол (в начальной форме) + ...? Did you go to school yesterday? (Ты ходил в школу вчера?)

Специальный вопрос: Вопросительное слово + did + подлежащее + глагол (в начальной форме) + ...? Where did you go yesterday? (Куда ты ходил вчера?)

Игорь Соколов, репетитор по английскому языку:

Работая с пятиклассниками, я заметил, что многие дети испытывают трудности с переключением между временами. Особенно сложно им давалось применение Past Simple в разговоре.

Я решил использовать метод "съёмки фильма". Мы разделили класс на группы и дали каждой группе задание "снять" короткую историю из прошлого. Дети писали мини-сценарии, используя только Past Simple, а затем разыгрывали сценки.

Один мальчик никак не мог запомнить, что после did глагол используется без окончания -ed. Мы придумали для него мысленную подсказку: "Did уже взял на себя всю работу по указанию на прошлое, поэтому основному глаголу не нужно работать — он отдыхает в начальной форме".

После этой практики ошибок стало гораздо меньше. А главное — дети начали воспринимать Past Simple не как сложное грамматическое правило, а как инструмент для рассказа интересных историй.

Правильные и неправильные глаголы в прошедшем времени

Одна из главных сложностей при изучении Past Simple — это различие между правильными и неправильными глаголами. Давайте разберемся детальнее.

Правильные глаголы образуют форму прошедшего времени по строгим правилам с добавлением окончания -ed:

help → helped (помогать → помогал)

play → played (играть → играл)

talk → talked (разговаривать → разговаривал)

Следует обратить внимание на произношение окончания -ed:

[t] после глухих согласных (p, k, s, sh, ch, f, th): • walked [wɔːkt] (ходил) • washed [wɒʃt] (мыл) [d] после гласных и звонких согласных (b, g, v, z, j, l, m, n, r): • played [pleɪd] (играл) • called [kɔːld] (звал) [ɪd] после t, d: • wanted [ˈwɒntɪd] (хотел) • needed [ˈniːdɪd] (нуждался)

Неправильные глаголы не подчиняются общим правилам. Их формы нужно запомнить. Вот некоторые из наиболее часто используемых неправильных глаголов для учеников 5 класса:

be (am/is/are) → was/were (быть → был/были)

do → did (делать → делал)

go → went (идти → шел)

have → had (иметь → имел)

see → saw (видеть → видел)

eat → ate (есть → ел)

drink → drank (пить → пил)

take → took (брать → брал)

write → wrote (писать → писал)

read → read [red] (читать → читал)

Хороший способ для запоминания неправильных глаголов — группировка по типам изменений:

Глаголы, у которых совпадают все три формы: • put — put — put (класть) • cut — cut — cut (резать) Глаголы, меняющие гласную буквы в корне: • drink — drank — drunk (пить) • sing — sang — sung (петь) Глаголы с полным изменением формы: • go — went — gone (идти) • be — was/were — been (быть)

Для учеников 5 класса особенно важно разобраться с глаголом be в прошедшем времени:

I was — Я был

You were — Ты был / Вы были

He/She/It was — Он/Она/Оно было

We were — Мы были

They were — Они были

Глагол be формирует отрицание и вопрос без вспомогательного did:

Утверждение: I was at home. (Я был дома.)

Отрицание: I was not (wasn't) at home. (Я не был дома.)

Вопрос: Were you at home? (Ты был дома?)

Увлекательные упражнения по теме Past Simple для 5 класса

Теория без практики бесполезна, поэтому давайте закрепим знания о Past Simple с помощью интересных упражнений. 📝 Эти задания можно использовать как на уроке, так и дома.

Упражнение 1. "Заполни пропуски" Поставьте глаголы в скобках в форму Past Simple:

Yesterday I ___ (go) to the park with my friends. She ___ (watch) an interesting film last night. We ___ (play) computer games two days ago. My mother ___ (cook) a delicious cake for my birthday. They ___ (visit) their grandmother last summer.

Ответы: 1. went; 2. watched; 3. played; 4. cooked; 5. visited

Упражнение 2. "Верно или неверно?" Исправьте ошибки в предложениях, если они есть:

I goed to school yesterday. She did not played tennis last weekend. Did you watched TV last night? They eated ice cream after dinner. We didn't go to the cinema.

Ответы: 1. I went to school yesterday; 2. She did not play tennis last weekend; 3. Did you watch TV last night?; 4. They ate ice cream after dinner; 5. Правильно

Упражнение 3. "Исследователи времени" Это творческое задание. Представьте, что вы путешественник во времени и попали в прошлое. Напишите 5-7 предложений о том, что вы там увидели и сделали. Используйте Past Simple и следующие слова:

see (видеть)

meet (встретить)

talk (говорить)

find (найти)

travel (путешествовать)

Пример ответа: I traveled to Ancient Egypt. I saw huge pyramids. I met a pharaoh. We talked about the future. I found a mysterious scroll.

Упражнение 4. "Собери предложение" Расставьте слова в правильном порядке, чтобы получились вопросы в Past Simple:

did / where / yesterday / you / go ? friends / did / meet / you / your ? breakfast / what / for / did / have / you ? did / last night / what / do / you ? homework / you / did / your / do ?

Ответы: 1. Where did you go yesterday? 2. Did you meet your friends? 3. What did you have for breakfast? 4. What did you do last night? 5. Did you do your homework?

Упражнение 5. "Загадочная история" Дополните историю, используя глаголы в скобках в форме Past Simple: Last Sunday, Tom ___ (wake up) early. He ___ (have) breakfast and ___ (go) to the park. In the park, he ___ (see) a strange box. He ___ (open) it and ___ (find) a map. Tom ___ (follow) the map and ___ (discover) a hidden treasure!

Ответы: woke up, had, went, saw, opened, found, followed, discovered

Дополнительные идеи для практики Past Simple:

Игра "Я никогда не..." — Каждый ученик говорит предложение с Past Simple о том, чего он никогда не делал. Например: "I never visited Paris." Остальные ученики, которые делали это действие, должны встать.

— Каждый ученик говорит предложение с Past Simple о том, чего он никогда не делал. Например: "I never visited Paris." Остальные ученики, которые делали это действие, должны встать. "Детективная история" — Разделите учеников на группы и дайте им задание написать короткий детективный рассказ, используя только Past Simple.

— Разделите учеников на группы и дайте им задание написать короткий детективный рассказ, используя только Past Simple. "Интервью со знаменитостью" — Ученики работают в парах: один играет роль знаменитости, другой — журналиста. Журналист задаёт вопросы о прошлом в Past Simple.