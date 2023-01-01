Perfect Infinitive в английском: правила, структура и применение

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на продвинутом уровне.

Преподаватели английского языка, ищущие материалы для объяснения сложных грамматических конструкций.

Специалисты, работающие с английской документацией и заинтересованные в точности применения грамматических форм. Изучение английской грамматики напоминает сборку сложного механизма — и Perfect Infinitive здесь выступает той самой деталью, без которой конструкция не заработает должным образом. Эта грамматическая форма часто вызывает трудности даже у продвинутых студентов, оставаясь в тени более популярных времён и конструкций. Однако владение Perfect Infinitive — не прихоть перфекциониста, а необходимый инструмент для выражения сложных временных отношений и смысловых оттенков. Перед вами — исчерпывающий гид по этой элегантной, но непростой грамматической конструкции, которая, как часы швейцарского производства, работает безупречно, если знать принцип её действия. 🧩

Что такое Perfect Infinitive и как он образуется

Perfect Infinitive представляет собой грамматическую конструкцию, состоящую из вспомогательного глагола "to have" в инфинитиве и причастия прошедшего времени (Participle II) смыслового глагола. Эта форма используется для обозначения действия, которое произошло до момента, обозначаемого основным глаголом предложения.

Основная формула Perfect Infinitive выглядит следующим образом:

to have + причастие прошедшего времени (Participle II)

Например:

to have done — сделать (до определенного момента)

to have seen — увидеть (до определенного момента)

to have spoken — поговорить (до определенного момента)

Важно понимать, что Perfect Infinitive может использоваться как в активном, так и в пассивном залоге. В пассивном залоге формула меняется:

to have been + причастие прошедшего времени (Participle II)

Например:

to have been done — быть сделанным (до определенного момента)

to have been seen — быть увиденным (до определенного момента)

to have been spoken — быть обсужденным (до определенного момента)

Perfect Infinitive отличается от Simple Infinitive (простого инфинитива) своей временной отнесенностью. Если Simple Infinitive просто называет действие, то Perfect Infinitive указывает на его завершенность к определенному моменту времени.

Тип инфинитива Активный залог Пассивный залог Simple Infinitive to do to be done Perfect Infinitive to have done to have been done

Андрей Петров, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Я помню, как однажды объяснял Perfect Infinitive группе взрослых студентов. Они недоумевали, зачем нужна эта "сложная конструкция", если можно обойтись простым прошедшим временем. Я предложил им представить, что они детективы, расследующие преступление. В обычной речи мы говорим: "Подозреваемый ушел в 9 вечера". Но если мы выясняем последовательность событий и их взаимосвязь, нам нужен Perfect Infinitive: "Подозреваемый, должно быть, ушел до того, как свидетель пришел" (The suspect must have left before the witness came). Эта маленькая детективная история помогла студентам понять, что Perfect Infinitive — не избыточная сложность, а необходимый инструмент для точной передачи временных отношений.

Структура Perfect Infinitive с разными глаголами

Perfect Infinitive демонстрирует свою универсальность при сочетании с различными типами глаголов. Эта грамматическая структура встраивается в систему английского языка с математической точностью, обеспечивая корректную передачу сложных временных отношений.

Рассмотрим, как работает Perfect Infinitive с основными категориями глаголов:

1. С модальными глаголами:

must have done — должно быть, сделал (предположение о прошлом с высокой степенью уверенности)

— возможно, сделал (предположение о прошлом с меньшей уверенностью) could have done — мог бы сделать (упущенная возможность)

— мог бы сделать (упущенная возможность) should have done — следовало сделать (невыполненная обязанность)

— следовало сделать (невыполненная обязанность) would have done — сделал бы (нереализованное намерение в прошлом)

— следовало сделать (невыполненная обязанность) would have done — сделал бы (нереализованное намерение в прошлом)

2. С глаголами восприятия и мыслительной деятельности:

to seem/appear to have done — казаться сделавшим

— притворяться сделавшим to claim to have done — утверждать, что сделал

— притворяться сделавшим to claim to have done — утверждать, что сделал

3. В составе сложных глагольных конструкций:

would like to have done — хотел бы сделать (в прошлом)

— случайно сделать (в прошлом) be believed to have done — считается, что сделал

— случайно сделать (в прошлом) be believed to have done — считается, что сделал

Тип глагола Конструкция с Perfect Infinitive Значение Пример Модальный (must) must + have + V3 Логический вывод о прошлом He must have forgotten our meeting. Модальный (should) should + have + V3 Неисполненная рекомендация You should have told me earlier. Восприятие (seem) seem + to have + V3 Впечатление о прошлом действии She seems to have lost interest. Пассивная конструкция to have + been + V3 Завершенное пассивное действие The book appears to have been published in 1920.

Особое внимание следует обратить на формы Perfect Infinitive с глаголами неправильного спряжения. Здесь важно правильно использовать третью форму глагола (Participle II):

to have gone — уйти (до определенного момента)

— увидеть (до определенного момента) to have written — написать (до определенного момента)

— увидеть (до определенного момента) to have written — написать (до определенного момента)

При этом с глаголами правильного спряжения форма причастия образуется стандартно с помощью окончания -ed:

to have worked — поработать (до определенного момента)

— поучиться (до определенного момента) to have listened — послушать (до определенного момента)

— поучиться (до определенного момента) to have listened — послушать (до определенного момента)

Основные случаи использования Perfect Infinitive

Perfect Infinitive — это не просто грамматическая изысканность, а функциональный инструмент, выполняющий ряд конкретных задач в английском языке. Понимание сценариев его применения — ключ к правильному использованию этой конструкции. 🔑

1. Выражение действия, предшествующего действию основного глагола:

She claims to have visited Paris last summer. (Она утверждает, что посетила Париж прошлым летом.)

They seem to have finished the project already. (Похоже, они уже закончили проект.)

2. Выражение нереализованных действий или упущенных возможностей в прошлом:

I would like to have seen that exhibition, but I was too busy. (Я хотел бы посмотреть ту выставку, но был слишком занят.)

She hoped to have completed her thesis by June. (Она надеялась завершить свою диссертацию к июню.)

3. С модальными глаголами для выражения предположений о прошлом:

He must have been very disappointed. (Он, должно быть, был очень разочарован.)

They could have arrived earlier if they had taken the express train. (Они могли бы прибыть раньше, если бы сели на экспресс.)

You shouldn't have told her the truth. (Тебе не следовало говорить ей правду.)

4. Выражение сожаления о несделанном:

I regret to have missed such an opportunity. (Я сожалею, что упустил такую возможность.)

We are sorry to have caused you any inconvenience. (Мы сожалеем, что доставили вам неудобства.)

5. Для выражения завершенного действия в инфинитивных оборотах:

She is known to have written three novels before the age of 25. (Известно, что она написала три романа до 25 лет.)

The criminal is believed to have left the country. (Полагают, что преступник покинул страну.)

Важно различать контексты, где требуется именно Perfect Infinitive, а не другие формы инфинитива. Часто выбор между Simple и Perfect Infinitive определяется временным соотношением между действиями:

I am happy to meet you. (Simple Infinitive — действие происходит одновременно с основным глаголом)

you. (Simple Infinitive — действие происходит одновременно с основным глаголом) I am happy to have met you. (Perfect Infinitive — действие произошло до момента речи)

Обратите внимание на особые случаи, когда Perfect Infinitive передает нюансы, которые невозможно выразить другими средствами:

I was lucky to have been warned in advance. (Мне повезло, что меня предупредили заранее. — акцент на завершенность и результат действия к моменту везения)

in advance. (Мне повезло, что меня предупредили заранее. — акцент на завершенность и результат действия к моменту везения) He pretended to have forgotten my name. (Он притворился, что забыл моё имя. — акцент на то, что "забывание" произошло до момента притворства)

Мария Ковалева, лингвист-переводчик Работая над переводом английской документации для международной компании, я столкнулась с интересным случаем использования Perfect Infinitive. В одном из пунктов контракта значилось: "The second party claims to have fulfilled all obligations by the specified date". Юрист настаивал на переводе "Вторая сторона заявляет, что выполнила все обязательства к указанной дате", но заказчик возражал, считая, что правильнее "Вторая сторона заявляет о выполнении всех обязательств к указанной дате". Разница, казалось бы, минимальна, но в юридическом контексте она меняла характер ответственности стороны. Perfect Infinitive здесь указывал именно на предшествование — сначала выполнение обязательств, потом заявление об этом. Это помогло нам аргументировать выбор первого варианта перевода и избежать потенциального юридического конфликта. Этот случай наглядно показал, насколько точное понимание Perfect Infinitive важно в профессиональной коммуникации.

Perfect Infinitive в составе сложных конструкций

Perfect Infinitive проявляет свою истинную сложность и функциональность, когда становится частью более крупных грамматических конструкций. Рассмотрим основные комплексы, где эта форма играет ключевую роль. 🧠

1. Perfect Infinitive в Complex Object (сложном дополнении):

В конструкции "Complex Object" Perfect Infinitive используется для обозначения действия, которое предшествует действию, выраженному основным глаголом:

I expected him to have finished the work by now. (Я ожидал, что он уже закончил работу к настоящему моменту.)

We believed her to have left the country. (Мы полагали, что она покинула страну.)

2. Perfect Infinitive в Complex Subject (сложном подлежащем):

В конструкции "Complex Subject" Perfect Infinitive также указывает на предшествование:

The company is reported to have increased its profit by 50%. (Сообщается, что компания увеличила свою прибыль на 50%.)

The manuscript is believed to have been written in the 15th century. (Полагают, что рукопись была написана в 15 веке.)

3. Perfect Infinitive в For-to-Infinitive конструкциях:

For him to have achieved such results is remarkable. (То, что он достиг таких результатов, удивительно.)

I was waiting for the rain to have stopped before going out. (Я ждал, чтобы дождь прекратился, прежде чем выйти.)

4. Perfect Infinitive с союзами и предлогами:

He was disappointed not to have been invited to the conference. (Он был разочарован тем, что его не пригласили на конференцию.)

The minister apologized for to have made such a misleading statement. (Министр извинился за то, что сделал такое вводящее в заблуждение заявление.)

5. Perfect Infinitive в инфинитивных оборотах с причастиями:

Having been informed about the changes, we expected the company to have taken appropriate measures. (Будучи проинформированными об изменениях, мы ожидали, что компания приняла соответствующие меры.)

Особого внимания заслуживает использование Perfect Infinitive в условных предложениях третьего типа, где он выражает нереализованное действие в прошлом:

If I had known about the problem, I would have tried to have fixed it earlier. (Если бы я знал о проблеме, я бы попытался исправить ее раньше.)

Сравним различные комплексные конструкции с Perfect Infinitive и их значения:

Конструкция Пример Значение Complex Object I know him to have been a great scientist. Знаю, что он был великим ученым (действие "был" предшествует действию "знаю") Complex Subject She is said to have solved the problem. Говорят, что она решила проблему (действие "решила" предшествует действию "говорят") For-to-Infinitive For her to have overcome such obstacles was impressive. То, что она преодолела такие препятствия, впечатляет (действие "преодолела" предшествует оценке "впечатляет") С модальным глаголом He must have been working on this for years. Должно быть, он работал над этим годами (предположение о прошлом)

Важно помнить о временных соотношениях при использовании Perfect Infinitive в сложных конструкциях. Эта форма всегда указывает на предшествование другому действию, и игнорирование этого аспекта может привести к логическим ошибкам в высказывании.

Практическое применение Perfect Infinitive в речи

Теоретическое понимание Perfect Infinitive — лишь первый шаг к его уверенному использованию. Настоящее мастерство приходит с практикой и умением встраивать эту конструкцию в повседневную речь. Рассмотрим практические аспекты применения Perfect Infinitive в различных коммуникативных ситуациях. 💬

Ситуация 1: Выражение предположений о прошлом

Perfect Infinitive с модальными глаголами — идеальный инструмент для выражения различных степеней уверенности о событиях в прошлом:

You must have forgotten about our meeting. (Ты, должно быть, забыл о нашей встрече.) — высокая степень уверенности

She may have misunderstood my intentions. (Возможно, она неправильно поняла мои намерения.) — средняя степень уверенности

They might have taken the wrong train. (Возможно, они сели не на тот поезд.) — низкая степень уверенности

Ситуация 2: Обсуждение упущенных возможностей

Perfect Infinitive незаменим при разговоре о том, что могло бы произойти, но не произошло:

I could have accepted that job offer. (Я мог бы принять то предложение о работе.)

We should have reserved tickets in advance. (Нам следовало бы забронировать билеты заранее.)

You would have enjoyed the concert if you had gone. (Тебе бы понравился концерт, если бы ты пошёл.)

Ситуация 3: Профессиональная коммуникация

В деловой и академической среде Perfect Infinitive помогает выражать точные временные отношения и логические связи:

The company claims to have invested $10 million in research. (Компания утверждает, что инвестировала 10 миллионов долларов в исследования.)

The scientist is known to have conducted groundbreaking experiments. (Известно, что учёный проводил революционные эксперименты.)

We regret to have missed the deadline for submission. (Мы сожалеем, что пропустили срок подачи.)

Ситуация 4: Повседневные разговоры

В обыденной речи Perfect Infinitive придаёт высказываниям точность и выразительность:

I'm glad to have met you. (Я рад, что познакомился с тобой.)

She pretended not to have heard the question. (Она притворилась, что не слышала вопроса.)

He seems to have changed his mind. (Похоже, он изменил своё мнение.)

Практические советы по использованию Perfect Infinitive:

Определите временную последовательность: Perfect Infinitive используйте только тогда, когда действие, выраженное инфинитивом, предшествует действию основного глагола. Учитывайте контекст: В некоторых ситуациях выбор между Simple и Perfect Infinitive может изменить смысл высказывания. Практикуйте с модальными глаголами: Наиболее часто Perfect Infinitive встречается именно с ними. Обращайте внимание на устойчивые выражения: Некоторые фразы в английском языке традиционно используются с Perfect Infinitive. Избегайте избыточности: Не используйте Perfect Infinitive, если временная последовательность и так ясна из контекста.

Типичные ошибки при использовании Perfect Infinitive:

Использование после глаголов, не сочетающихся с Perfect Infinitive (например, после "let", "make" в активном залоге)

Смешение с конструкциями Present Perfect (особенно характерно для носителей славянских языков)

Избыточное употребление в контекстах, где достаточно Simple Infinitive

Неправильное образование формы с неправильными глаголами

Для эффективного усвоения Perfect Infinitive рекомендуется регулярная практика через чтение аутентичных текстов, прослушивание носителей языка и выполнение целевых упражнений. Особенно полезно анализировать контексты употребления этой формы в художественной литературе и качественной журналистике, где авторы точно выбирают грамматические средства для передачи нюансов значения.