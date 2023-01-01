Mice или mouses: как правильно говорить во множественном числе
Знаете ли вы, что одно маленькое слово может вызвать настоящую головную боль у переводчиков, айтишников и даже профессиональных филологов? Слово "mouse" – кажется простым, но когда дело доходит до множественного числа, даже опытные англоговорящие специалисты порой замирают с пальцами над клавиатурой. Mice или mouses? 🤔 Этот лингвистический вопрос особенно актуален в технической документации, научных статьях и образовательных материалах. Разберемся раз и навсегда, как правильно склонять мышей – как компьютерных, так и настоящих – и почему этот вопрос сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Правильная форма множественного числа слова Mouse: Mice
Стандартное правило английской грамматики гласит: множественное число от слова "mouse" – это "mice". Эта форма является неправильной (irregular), то есть не подчиняется стандартному правилу добавления окончания -s или -es.
Слово "mice" имеет древнегерманские корни. В древнеанглийском языке единственное число звучало как "mūs", а множественное – "mȳs". Со временем произношение изменилось, но принцип образования множественного числа через изменение корневой гласной сохранился.
Александра Громова, преподаватель английской лингвистики
На моих занятиях студенты часто путаются с неправильными существительными. Однажды магистрантка филологического факультета уверенно настаивала, что "компьютерные mouses" – единственно верный вариант в IT-контексте. Мы провели целое мини-исследование, изучив документацию Apple, Microsoft и научные публикации. Оказалось, что крупнейшие технологические компании предпочитают форму "mice" даже в технических документах, хотя "mouses" тоже встречается. Эта история стала отличным уроком для всей группы: языковые правила и узус (практика использования) могут расходиться, и важно понимать оба аспекта.
Важно понимать, что использование формы "mouses" обычно считается ошибкой в стандартном английском языке, особенно когда речь идёт о животном. Однако в сфере IT ситуация несколько сложнее, о чём поговорим позже.
Рассмотрим базовые случаи использования формы "mice":
- Когда речь идёт о нескольких живых мышах:
The cats caught three mice in the barn.
- В научных и биологических текстах:
Laboratory mice were used in the experiment.
- В большинстве случаев, когда речь идёт о компьютерных мышах:
The office ordered twenty new wireless mice.
Особенности неправильных существительных в английском
Неправильные существительные — это слова, которые не следуют стандартному правилу образования множественного числа путём добавления -s/-es. Таких слов в английском языке не так много (около 200), но многие из них часто употребляются в повседневной речи.
Неправильные существительные можно разделить на несколько категорий:
|Тип изменения
|Примеры
|Особенности
|Изменение корневой гласной
|man → men, woman → women, foot → feet, tooth → teeth, goose → geese, mouse → mice
|Историческое явление умлаута (изменения гласной под влиянием звука в следующем слоге)
|Окончание -en
|ox → oxen, child → children
|Старое германское окончание множественного числа
|Заимствования с оригинальным множественным числом
|crisis → crises, analysis → analyses, phenomenon → phenomena
|Сохраняют правила языка-источника (греческого, латыни)
|Неизменяемые формы
|sheep → sheep, deer → deer, fish → fish
|Одинаковая форма для единственного и множественного числа
Неправильное существительное "mouse" относится к первой группе. В древнеанглийском языке множественное число образовывалось с помощью изменения гласной (умлаута), а не добавления окончания. Этот процесс был регулярным фонологическим изменением в германских языках.
Интересно, что большинство неправильных существительных английского языка — это слова, обозначающие базовые понятия, которыми люди пользовались с древних времён: части тела, домашние животные, элементы природы. Именно такие часто употребляемые слова обычно сохраняют архаичные формы, в то время как редкие слова подвергаются регуляризации.
Почему же эти неправильные формы сохраняются в языке, несмотря на их "нелогичность"? 🧩
- Частота использования — чем чаще слово используется, тем меньше вероятность, что его форма изменится
- Когнитивная экономия — часто используемые слова запоминаются целиком, а не конструируются по правилам
- Культурная значимость базовых понятий
Mouse как животное и компьютерное устройство
Слово "mouse" в английском языке имеет два основных значения: биологическое (грызун) и техническое (устройство ввода для компьютера). Эта двойственность создаёт интересную лингвистическую ситуацию, особенно когда речь заходит о формах множественного числа.
|Аспект
|Mouse (животное)
|Mouse (устройство)
|Происхождение термина
|Древнеанглийское "mūs"
|Метафорический перенос по визуальному сходству с животным (1960-е годы)
|Стандартное множественное число
|Mice (единственно правильная форма)
|Mice (основная форма), иногда mouses (особенно в технической документации)
|Примеры употребления
|Laboratory mice showed improved cognitive abilities.
|The office purchased twenty optical mice for the new employees.
|Исключения и особые случаи
|Нет исключений
|Иногда "mouse devices" используется для избежания проблемы множественного числа
Когда речь идёт о животном, форма "mice" является единственно правильной. Это строгое грамматическое правило, не имеющее исключений в стандартном английском языке.
Ситуация с компьютерной мышью немного сложнее. Когда этот термин только появился в 1960-х годах, возник вопрос: должно ли метафорическое использование слова следовать тому же правилу образования множественного числа?
Сергей Никитин, технический переводчик
В 2018 году я работал над переводом документации для крупной IT-компании. Клиент настаивал на использовании формы "computer mouses" вместо "computer mice" в русской версии технической документации. Я предоставил лингвистическое обоснование, почему форма "mice" предпочтительнее – она используется в документации Apple, Microsoft, в технических журналах и большинстве руководств. Однако клиент настаивал на своём варианте, ссылаясь на корпоративный глоссарий. Этот случай показал мне, насколько важно понимать разницу между нормой языка и корпоративными предпочтениями. В итоге в документации использовалось "компьютерные мыши" и "computer mouses", хотя большинство лингвистов рекомендовали бы "mice".
Большинство лингвистов и стилистических руководств рекомендуют использовать форму "mice" и для компьютерных устройств. Однако в технических текстах иногда встречается форма "mouses", особенно если автор хочет подчеркнуть разницу между животными и устройствами.
Интересные факты о компьютерной мыши и её названии:
- Термин "mouse" для компьютерного устройства был впервые использован командой Дугласа Энгельбарта в 1960-х годах
- Название было выбрано из-за сходства первых прототипов с мышью: шнур напоминал хвост, а само устройство – тело грызуна
- Некоторые языки заимствовали метафору мыши (русский, немецкий), другие предпочли иные образы (итальянский – "маленькая крыса")
- В японском компьютерная мышь называется "マウス" (mausu) – прямое заимствование английского слова
Почему возникает путаница с Mouse → Mice/Mouses
Путаница между формами "mice" и "mouses" имеет несколько объективных причин. Разберем их подробно, чтобы понять, почему даже опытные пользователи английского языка иногда сомневаются в выборе правильной формы. 🔍
Основные факторы, способствующие путанице:
- Столкновение традиции и новизны. Когда старое слово приобретает новое значение, возникает вопрос, должны ли грамматические правила "переноситься" вместе со словом
- Разграничение значений. Некоторые пользователи интуитивно стремятся разделить животных и устройства через использование разных форм множественного числа
- Влияние правила регулярности. Общее правило образования множественного числа (добавление -s/-es) настолько сильно в английском языке, что говорящие стремятся применить его даже к исключениям
- Интерференция с другими языками. Носители языков, где множественное число образуется регулярно, могут переносить эту модель на английский
Интересно отметить, что в истории английского языка было много случаев, когда неправильные формы множественного числа становились правильными. Например, старое множественное число от "book" было "beech" (по аналогии с foot → feet), но сегодня мы используем регулярную форму "books". Такой процесс называется "регуляризацией" и является естественной частью эволюции языка.
Иногда выбор между "mice" и "mouses" для компьютерных устройств может зависеть от контекста:
- В повседневном общении почти всегда используется форма "mice"
- В технических текстах и документации некоторые компании предпочитают "mouses", хотя это не является общепринятой нормой
- В учебниках английского языка и лингвистических работах обычно рекомендуется форма "mice" для всех контекстов
- В специализированных IT-текстах иногда встречается форма "mouse devices" или просто "pointing devices" для избежания проблемы
Поисковые системы и корпусы текстов показывают, что форма "mice" используется примерно в 70-80% случаев, когда речь идёт о компьютерных устройствах, что подтверждает её статус основной формы.
Употребление множественного числа mouse в технических текстах
В технической документации, IT-блогах и специализированных изданиях вопрос выбора между "mice" и "mouses" стоит особенно остро. Технические авторы стремятся к точности и однозначности, поэтому важно понимать, какие тенденции существуют в профессиональном сообществе. 💻
Рассмотрим, как ведущие технологические компании и организации подходят к этому вопросу:
- Microsoft в своей документации преимущественно использует форму "mice"
- Apple последовательно использует форму "mice" во всех официальных материалах
- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) в своих стилистических руководствах рекомендует форму "mice"
- W3C (World Wide Web Consortium) допускает использование обеих форм, но чаще встречается "mice"
- Университетские IT-отделы в большинстве случаев предпочитают форму "mice"
При этом существуют контексты, где форма "mouses" встречается чаще:
- В узкоспециализированной литературе по аппаратному обеспечению
- В каталогах некоторых производителей компьютерного оборудования
- В неформальных технических форумах и сообществах
Для технических писателей и редакторов можно предложить следующие рекомендации:
- Проверьте стилистическое руководство вашей организации или издания — возможно, там уже есть указания на предпочтительную форму
- Если такого руководства нет, предпочтительнее использовать форму "mice" как наиболее распространённую и принятую большинством авторитетных источников
- Соблюдайте последовательность — используйте одну и ту же форму на протяжении всего текста или проекта
- В особо сложных случаях можно прибегнуть к альтернативным формулировкам: "pointing devices", "mouse devices", "mouse units"
Интересным фактом является то, что в некоторых специализированных контекстах (например, в программировании при именовании переменных или в кодовых библиотеках) разработчики намеренно используют форму "mouses" для обозначения множественных экземпляров класса Mouse, чтобы отличать их от биологических мышей или стандартного использования слова.
Путешествие по лабиринту английской грамматики всегда полно неожиданных поворотов. Правило "mouse → mice" – прекрасный пример того, как язык сохраняет древние формы даже в эпоху технологических инноваций. Хотя форма "mouses" иногда встречается в технических текстах, подавляющее большинство лингвистов и профессионалов рекомендует использовать "mice" в любом контексте. Это не просто дань традиции – это признак языковой грамотности и профессионализма. Возможно, однажды язык изменится настолько, что "mouses" станет общепринятой формой для компьютерных устройств, но пока мы должны уважать то, что множественное число от "mouse" – это "mice", независимо от того, говорим ли мы о маленьких грызунах или о периферийных устройствах на нашем столе.