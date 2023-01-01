Mice или mouses: как правильно говорить во множественном числе

Для кого эта статья:

для студентов и преподавателей языковых и филологических факультетов

для специалистов в области перевода и технической документации

для людей, интересующихся английской грамматикой и её особенностями Знаете ли вы, что одно маленькое слово может вызвать настоящую головную боль у переводчиков, айтишников и даже профессиональных филологов? Слово "mouse" – кажется простым, но когда дело доходит до множественного числа, даже опытные англоговорящие специалисты порой замирают с пальцами над клавиатурой. Mice или mouses? 🤔 Этот лингвистический вопрос особенно актуален в технической документации, научных статьях и образовательных материалах. Разберемся раз и навсегда, как правильно склонять мышей – как компьютерных, так и настоящих – и почему этот вопрос сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Правильная форма множественного числа слова Mouse: Mice

Стандартное правило английской грамматики гласит: множественное число от слова "mouse" – это "mice". Эта форма является неправильной (irregular), то есть не подчиняется стандартному правилу добавления окончания -s или -es.

Слово "mice" имеет древнегерманские корни. В древнеанглийском языке единственное число звучало как "mūs", а множественное – "mȳs". Со временем произношение изменилось, но принцип образования множественного числа через изменение корневой гласной сохранился.

Александра Громова, преподаватель английской лингвистики На моих занятиях студенты часто путаются с неправильными существительными. Однажды магистрантка филологического факультета уверенно настаивала, что "компьютерные mouses" – единственно верный вариант в IT-контексте. Мы провели целое мини-исследование, изучив документацию Apple, Microsoft и научные публикации. Оказалось, что крупнейшие технологические компании предпочитают форму "mice" даже в технических документах, хотя "mouses" тоже встречается. Эта история стала отличным уроком для всей группы: языковые правила и узус (практика использования) могут расходиться, и важно понимать оба аспекта.

Важно понимать, что использование формы "mouses" обычно считается ошибкой в стандартном английском языке, особенно когда речь идёт о животном. Однако в сфере IT ситуация несколько сложнее, о чём поговорим позже.

Рассмотрим базовые случаи использования формы "mice":

Когда речь идёт о нескольких живых мышах: The cats caught three mice in the barn.

В научных и биологических текстах: Laboratory mice were used in the experiment.

В большинстве случаев, когда речь идёт о компьютерных мышах: The office ordered twenty new wireless mice.

Особенности неправильных существительных в английском

Неправильные существительные — это слова, которые не следуют стандартному правилу образования множественного числа путём добавления -s/-es. Таких слов в английском языке не так много (около 200), но многие из них часто употребляются в повседневной речи.

Неправильные существительные можно разделить на несколько категорий:

Тип изменения Примеры Особенности Изменение корневой гласной man → men, woman → women, foot → feet, tooth → teeth, goose → geese, mouse → mice Историческое явление умлаута (изменения гласной под влиянием звука в следующем слоге) Окончание -en ox → oxen, child → children Старое германское окончание множественного числа Заимствования с оригинальным множественным числом crisis → crises, analysis → analyses, phenomenon → phenomena Сохраняют правила языка-источника (греческого, латыни) Неизменяемые формы sheep → sheep, deer → deer, fish → fish Одинаковая форма для единственного и множественного числа

Неправильное существительное "mouse" относится к первой группе. В древнеанглийском языке множественное число образовывалось с помощью изменения гласной (умлаута), а не добавления окончания. Этот процесс был регулярным фонологическим изменением в германских языках.

Интересно, что большинство неправильных существительных английского языка — это слова, обозначающие базовые понятия, которыми люди пользовались с древних времён: части тела, домашние животные, элементы природы. Именно такие часто употребляемые слова обычно сохраняют архаичные формы, в то время как редкие слова подвергаются регуляризации.

Почему же эти неправильные формы сохраняются в языке, несмотря на их "нелогичность"? 🧩

Частота использования — чем чаще слово используется, тем меньше вероятность, что его форма изменится

Когнитивная экономия — часто используемые слова запоминаются целиком, а не конструируются по правилам

Культурная значимость базовых понятий

Mouse как животное и компьютерное устройство

Слово "mouse" в английском языке имеет два основных значения: биологическое (грызун) и техническое (устройство ввода для компьютера). Эта двойственность создаёт интересную лингвистическую ситуацию, особенно когда речь заходит о формах множественного числа.

Аспект Mouse (животное) Mouse (устройство) Происхождение термина Древнеанглийское "mūs" Метафорический перенос по визуальному сходству с животным (1960-е годы) Стандартное множественное число Mice (единственно правильная форма) Mice (основная форма), иногда mouses (особенно в технической документации) Примеры употребления Laboratory mice showed improved cognitive abilities. The office purchased twenty optical mice for the new employees. Исключения и особые случаи Нет исключений Иногда "mouse devices" используется для избежания проблемы множественного числа

Когда речь идёт о животном, форма "mice" является единственно правильной. Это строгое грамматическое правило, не имеющее исключений в стандартном английском языке.

Ситуация с компьютерной мышью немного сложнее. Когда этот термин только появился в 1960-х годах, возник вопрос: должно ли метафорическое использование слова следовать тому же правилу образования множественного числа?

Сергей Никитин, технический переводчик В 2018 году я работал над переводом документации для крупной IT-компании. Клиент настаивал на использовании формы "computer mouses" вместо "computer mice" в русской версии технической документации. Я предоставил лингвистическое обоснование, почему форма "mice" предпочтительнее – она используется в документации Apple, Microsoft, в технических журналах и большинстве руководств. Однако клиент настаивал на своём варианте, ссылаясь на корпоративный глоссарий. Этот случай показал мне, насколько важно понимать разницу между нормой языка и корпоративными предпочтениями. В итоге в документации использовалось "компьютерные мыши" и "computer mouses", хотя большинство лингвистов рекомендовали бы "mice".

Большинство лингвистов и стилистических руководств рекомендуют использовать форму "mice" и для компьютерных устройств. Однако в технических текстах иногда встречается форма "mouses", особенно если автор хочет подчеркнуть разницу между животными и устройствами.

Интересные факты о компьютерной мыши и её названии:

Термин "mouse" для компьютерного устройства был впервые использован командой Дугласа Энгельбарта в 1960-х годах

Название было выбрано из-за сходства первых прототипов с мышью: шнур напоминал хвост, а само устройство – тело грызуна

Некоторые языки заимствовали метафору мыши (русский, немецкий), другие предпочли иные образы (итальянский – "маленькая крыса")

В японском компьютерная мышь называется "マウス" (mausu) – прямое заимствование английского слова

Почему возникает путаница с Mouse → Mice/Mouses

Путаница между формами "mice" и "mouses" имеет несколько объективных причин. Разберем их подробно, чтобы понять, почему даже опытные пользователи английского языка иногда сомневаются в выборе правильной формы. 🔍

Основные факторы, способствующие путанице:

Столкновение традиции и новизны . Когда старое слово приобретает новое значение, возникает вопрос, должны ли грамматические правила "переноситься" вместе со словом

. Когда старое слово приобретает новое значение, возникает вопрос, должны ли грамматические правила "переноситься" вместе со словом Разграничение значений . Некоторые пользователи интуитивно стремятся разделить животных и устройства через использование разных форм множественного числа

. Некоторые пользователи интуитивно стремятся разделить животных и устройства через использование разных форм множественного числа Влияние правила регулярности . Общее правило образования множественного числа (добавление -s/-es) настолько сильно в английском языке, что говорящие стремятся применить его даже к исключениям

. Общее правило образования множественного числа (добавление -s/-es) настолько сильно в английском языке, что говорящие стремятся применить его даже к исключениям Интерференция с другими языками. Носители языков, где множественное число образуется регулярно, могут переносить эту модель на английский

Интересно отметить, что в истории английского языка было много случаев, когда неправильные формы множественного числа становились правильными. Например, старое множественное число от "book" было "beech" (по аналогии с foot → feet), но сегодня мы используем регулярную форму "books". Такой процесс называется "регуляризацией" и является естественной частью эволюции языка.

Иногда выбор между "mice" и "mouses" для компьютерных устройств может зависеть от контекста:

В повседневном общении почти всегда используется форма "mice"

В технических текстах и документации некоторые компании предпочитают "mouses", хотя это не является общепринятой нормой

В учебниках английского языка и лингвистических работах обычно рекомендуется форма "mice" для всех контекстов

В специализированных IT-текстах иногда встречается форма "mouse devices" или просто "pointing devices" для избежания проблемы

Поисковые системы и корпусы текстов показывают, что форма "mice" используется примерно в 70-80% случаев, когда речь идёт о компьютерных устройствах, что подтверждает её статус основной формы.

Употребление множественного числа mouse в технических текстах

В технической документации, IT-блогах и специализированных изданиях вопрос выбора между "mice" и "mouses" стоит особенно остро. Технические авторы стремятся к точности и однозначности, поэтому важно понимать, какие тенденции существуют в профессиональном сообществе. 💻

Рассмотрим, как ведущие технологические компании и организации подходят к этому вопросу:

Microsoft в своей документации преимущественно использует форму "mice"

в своей документации преимущественно использует форму "mice" Apple последовательно использует форму "mice" во всех официальных материалах

последовательно использует форму "mice" во всех официальных материалах IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) в своих стилистических руководствах рекомендует форму "mice"

в своих стилистических руководствах рекомендует форму "mice" W3C (World Wide Web Consortium) допускает использование обеих форм, но чаще встречается "mice"

допускает использование обеих форм, но чаще встречается "mice" Университетские IT-отделы в большинстве случаев предпочитают форму "mice"

При этом существуют контексты, где форма "mouses" встречается чаще:

В узкоспециализированной литературе по аппаратному обеспечению

В каталогах некоторых производителей компьютерного оборудования

В неформальных технических форумах и сообществах

Для технических писателей и редакторов можно предложить следующие рекомендации:

Проверьте стилистическое руководство вашей организации или издания — возможно, там уже есть указания на предпочтительную форму Если такого руководства нет, предпочтительнее использовать форму "mice" как наиболее распространённую и принятую большинством авторитетных источников Соблюдайте последовательность — используйте одну и ту же форму на протяжении всего текста или проекта В особо сложных случаях можно прибегнуть к альтернативным формулировкам: "pointing devices", "mouse devices", "mouse units"

Интересным фактом является то, что в некоторых специализированных контекстах (например, в программировании при именовании переменных или в кодовых библиотеках) разработчики намеренно используют форму "mouses" для обозначения множественных экземпляров класса Mouse, чтобы отличать их от биологических мышей или стандартного использования слова.