Digital-словарь: расшифровываем профессиональный язык маркетолога

Для кого эта статья:

Новички в digital-маркетинге

Студенты, изучающие маркетинг и смежные дисциплины

Профессионалы, желающие освежить знания и терминологию в области digital-маркетинга Первый день на новой работе в digital-агентстве, и уже в 9:05 утра вы слышите: «Нужно ускорить KPI по CTR, оптимизировать CPA и улучшить SEO через LSI-ключи». Знакомо? 🙃 Это не инопланетный язык, а обычные профессиональные термины, которые вызывают ступор у 78% новичков в digital. Словарный запас маркетолога насчитывает более 500 специфических терминов — и без их понимания вы рискуете остаться за бортом профессии. Давайте разберем этот цифровой словарь вместе, чтобы ваш следующий рабочий день прошел без паники и с полным пониманием происходящего.

Digital-словарь: что должен знать каждый новичок

Digital-маркетинг — это настоящий океан терминологии, где легко утонуть без надежного словаря-спасательного круга. Начнем с азов: digital (цифровой) маркетинг — это продвижение товаров и услуг с использованием цифровых технологий на всех этапах взаимодействия с потребителями.

Вот ключевые термины, с которыми вы неизбежно столкнетесь, даже если просто заглянете на совещание digital-отдела:

CTA (Call to Action) — призыв к действию, который побуждает пользователя совершить целевое действие на сайте

— призыв к действию, который побуждает пользователя совершить целевое действие на сайте Conversion — конверсия, превращение посетителя в клиента через целевое действие

— конверсия, превращение посетителя в клиента через целевое действие Landing Page — посадочная страница, созданная для конкретной маркетинговой цели

— посадочная страница, созданная для конкретной маркетинговой цели UX/UI — пользовательский опыт и интерфейс, определяющие удобство использования продукта

— пользовательский опыт и интерфейс, определяющие удобство использования продукта Target Audience — целевая аудитория, на которую направлены маркетинговые усилия

Чтобы не запутаться в бесконечных аббревиатурах, полезно разделить их по направлениям. Вот как это выглядит в таблице базовых терминов:

Категория Термин Расшифровка Что это значит Метрики ROI Return On Investment Окупаемость инвестиций Метрики CTR Click-Through Rate Показатель кликабельности Аудитория LTV Lifetime Value Пожизненная ценность клиента Аудитория CAC Customer Acquisition Cost Стоимость привлечения клиента Контент UGC User Generated Content Контент, созданный пользователями

Алексей Петров, руководитель digital-отдела Помню свой первый день в роли junior-маркетолога. Меня попросили "проверить метатеги и увеличить CTR на 15%". Я кивнул с умным видом и тут же загуглил оба термина под столом. Через неделю босс спросил о прогрессе, и я мог только мямлить что-то невразумительное. Это стоило мне трех месяцев работы на побегушках вместо реальных проектов. Сегодня, когда я набираю команду, первое, что я даю новичкам — это словарь терминов. Он экономит не только нервы, но и десятки часов рабочего времени. Мой совет: выпишите 20 самых частых терминов, которые слышите в офисе, и каждый день учите по 2-3. Через неделю вы будете говорить на одном языке с командой.

Существует также разделение на hard skills (технические навыки) и soft skills (навыки межличностного общения). В digital важны обе категории, но начинать стоит именно с понимания технических терминов — они формируют профессиональный фундамент.

SMM от А до Я: базовые термины для старта

Social Media Marketing (SMM) — это искусство продвижения бренда через социальные платформы. Здесь своя вселенная терминов, понимание которых критически важно для эффективной работы. 📱

Начнем с самых базовых понятий:

Engagement Rate — показатель вовлеченности аудитории, выражающий активность пользователей в процентах от общего охвата

— показатель вовлеченности аудитории, выражающий активность пользователей в процентах от общего охвата Reach — охват, количество уникальных пользователей, увидевших ваш контент

— охват, количество уникальных пользователей, увидевших ваш контент Impression — показ, количество просмотров вашего контента (один пользователь может дать несколько показов)

— показ, количество просмотров вашего контента (один пользователь может дать несколько показов) Content Plan — контент-план, стратегический документ с календарем публикаций

— контент-план, стратегический документ с календарем публикаций Community Management — управление сообществом, работа с аудиторией бренда

Для успешной работы в SMM также важно понимать специфические термины различных социальных платформ:

Платформа Термин Значение ВКонтакте Виральный охват Показы контента пользователям через действия их друзей Telegram Постинг Процесс публикации контента в канале YouTube Watch Time Время просмотра, ключевой фактор ранжирования TikTok For You Page Алгоритмическая лента рекомендаций Одноклассники Классы Эквивалент лайков на платформе

SMM-специалисты также оперируют понятиями, связанными с таргетированной рекламой:

Retargeting — повторный таргетинг на пользователей, уже взаимодействовавших с брендом

— повторный таргетинг на пользователей, уже взаимодействовавших с брендом Look-alike — аудитория, похожая на вашу существующую целевую группу

— аудитория, похожая на вашу существующую целевую группу CPC (Cost Per Click) — стоимость за клик по рекламе

— стоимость за клик по рекламе CPM (Cost Per Mille) — стоимость за тысячу показов рекламы

— стоимость за тысячу показов рекламы Ad Creative — креатив для рекламы, визуальное и текстовое решение

Отдельная категория терминов описывает форматы SMM-контента:

Сторителлинг — рассказывание историй как маркетинговый инструмент

— рассказывание историй как маркетинговый инструмент User-generated content (UGC) — контент, создаваемый пользователями

— контент, создаваемый пользователями Нативная реклама — реклама, встроенная в контент естественным образом

— реклама, встроенная в контент естественным образом Гайд — обучающий материал с пошаговыми инструкциями

— обучающий материал с пошаговыми инструкциями Чеклист — структурированный список действий или советов

SEO для начинающих: ключевая терминология

Search Engine Optimization (SEO) — это комплекс мер для повышения позиций сайта в результатах поисковых систем. Это направление имеет самую техническую терминологию, в которой легко запутаться. 🔍

Мария Кузнецова, SEO-специалист На третий месяц работы в агентстве мне поручили первый самостоятельный проект — небольшой интернет-магазин домашнего текстиля. Клиент был недоволен, что его сайт не показывается в поиске. Я гордо сказала ему на встрече: "Мы поднимем вас на первую страницу Яндекса за неделю!" Мой руководитель чуть кофе не подавился. После встречи он объяснил, что я только что пообещала невозможное, так как органическое продвижение требует времени для индексации, накопления поведенческих факторов и построения ссылочной массы. Три месяца я работала по 12 часов в сутки, пытаясь выполнить своё опрометчивое обещание. Оптимизировала структуру сайта, переписывала контент, работала со снипетами. Сайт действительно вышел на первую страницу, но через 2,5 месяца и только по нескольким низкочастотным запросам. Эта история научила меня двум вещам: никогда не давать необдуманных обещаний и тщательно изучать терминологию своей сферы.

Вот основные термины, которые должен знать каждый SEO-новичок:

SERP (Search Engine Results Page) — страница результатов поисковой выдачи

— страница результатов поисковой выдачи Keyword (ключевое слово) — поисковый запрос, по которому продвигается сайт

— поисковый запрос, по которому продвигается сайт Backlink (обратная ссылка) — ссылка на ваш сайт с другого ресурса

— ссылка на ваш сайт с другого ресурса Anchor text (анкорный текст) — видимая, кликабельная часть ссылки

— видимая, кликабельная часть ссылки Domain Authority (DA) — показатель авторитетности домена

— показатель авторитетности домена Crawling — процесс сканирования сайтов поисковыми роботами

— процесс сканирования сайтов поисковыми роботами Indexing — процесс добавления сайта в базу данных поисковой системы

В зависимости от частоты запросов, ключевые слова делятся на категории:

HF (High-Frequency) — высокочастотные запросы, с большим объемом поисков

— высокочастотные запросы, с большим объемом поисков MF (Medium-Frequency) — среднечастотные запросы

— среднечастотные запросы LF (Low-Frequency) — низкочастотные запросы, более узкие и конкретные

— низкочастотные запросы, более узкие и конкретные LSI (Latent Semantic Indexing) — слова, семантически связанные с основным запросом

Технические термины SEO, которые необходимо понимать:

Meta Tags — метатеги, элементы HTML-кода, влияющие на отображение в поисковой выдаче

— метатеги, элементы HTML-кода, влияющие на отображение в поисковой выдаче Title — заголовок страницы, один из важнейших элементов оптимизации

— заголовок страницы, один из важнейших элементов оптимизации Description — мета-описание страницы, влияющее на CTR в поисковой выдаче

— мета-описание страницы, влияющее на CTR в поисковой выдаче Robots.txt — файл, указывающий поисковым роботам правила сканирования сайта

— файл, указывающий поисковым роботам правила сканирования сайта Sitemap — карта сайта в XML-формате для поисковых систем

— карта сайта в XML-формате для поисковых систем Schema Markup — разметка, помогающая поисковикам понять содержимое страницы

Среди показателей качества и оптимизации сайта выделяются:

Bounce Rate — показатель отказов, процент посетителей, покинувших сайт после просмотра одной страницы

— показатель отказов, процент посетителей, покинувших сайт после просмотра одной страницы Dwell Time — время, которое пользователь проводит на странице до возвращения к результатам поиска

— время, которое пользователь проводит на странице до возвращения к результатам поиска Page Speed — скорость загрузки страницы, важный фактор ранжирования

— скорость загрузки страницы, важный фактор ранжирования Mobile Friendliness — адаптивность сайта для мобильных устройств

— адаптивность сайта для мобильных устройств E-A-T (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) — экспертность, авторитетность, достоверность контента

Глоссарий аналитики и метрик в digital-сфере

Без аналитики digital-маркетинг превращается в стрельбу вслепую. Метрики и KPI (Key Performance Indicators) — это система координат, по которой мы оцениваем эффективность всех действий. 📊

Базовые термины веб-аналитики:

Session — сессия, период активности пользователя на сайте

— сессия, период активности пользователя на сайте User — уникальный посетитель сайта

— уникальный посетитель сайта Pageview — просмотр страницы

— просмотр страницы Conversion Rate — коэффициент конверсии, процент посетителей, совершивших целевое действие

— коэффициент конверсии, процент посетителей, совершивших целевое действие Funnel — воронка продаж, схема движения пользователя к целевому действию

Стоимостные показатели в digital-маркетинге:

Аббревиатура Полное название Описание Формула расчета CPA Cost Per Action Стоимость целевого действия Затраты / Количество действий CPL Cost Per Lead Стоимость привлечения лида Затраты / Количество лидов CPS Cost Per Sale Стоимость продажи Затраты / Количество продаж ROAS Return On Ad Spend Возврат расходов на рекламу Доход от рекламы / Затраты на рекламу CPO Cost Per Order Стоимость заказа Затраты / Количество заказов

Ключевые метрики поведения пользователей:

Time on Page — время, проведенное на странице

— время, проведенное на странице Pages per Session — количество страниц, просмотренных за одну сессию

— количество страниц, просмотренных за одну сессию Exit Rate — показатель выхода, процент выходов с определенной страницы

— показатель выхода, процент выходов с определенной страницы Event — событие, отслеживаемое действие пользователя (клик, скролл и т.д.)

— событие, отслеживаемое действие пользователя (клик, скролл и т.д.) Goal — цель, конкретное действие, которое должен совершить пользователь

Термины анализа источников трафика:

Channel — канал привлечения трафика (organic, direct, referral и др.)

— канал привлечения трафика (organic, direct, referral и др.) Source — источник трафика (Google, Yandex, конкретный сайт)

— источник трафика (Google, Yandex, конкретный сайт) Medium — тип источника трафика (organic, cpc, email и т.д.)

— тип источника трафика (organic, cpc, email и т.д.) UTM-метки — параметры в URL для отслеживания эффективности каналов

— параметры в URL для отслеживания эффективности каналов Attribution Model — модель атрибуции, система распределения ценности между каналами конверсии

В современной аналитике также важно понимать термины, связанные с обработкой данных:

Big Data — большие данные, массивы информации, требующие специальных методов обработки

— большие данные, массивы информации, требующие специальных методов обработки Data Mining — интеллектуальный анализ данных для выявления закономерностей

— интеллектуальный анализ данных для выявления закономерностей A/B Testing — сравнительное тестирование двух версий страницы или элемента

— сравнительное тестирование двух версий страницы или элемента Cohort Analysis — когортный анализ, изучение поведения групп пользователей

— когортный анализ, изучение поведения групп пользователей Heat Map — тепловая карта, визуализация активности пользователей на странице

Термины интернет-рекламы: словарь для новичков

Интернет-реклама — один из самых быстрорастущих сегментов digital-маркетинга, где собственная терминология эволюционирует с каждым годом. 🚀

Основные виды интернет-рекламы и связанные с ними термины:

Search Ads — поисковая реклама, показывается в результатах поиска

— поисковая реклама, показывается в результатах поиска Display Ads — баннерная реклама на сайтах-партнерах рекламных сетей

— баннерная реклама на сайтах-партнерах рекламных сетей Native Ads — нативная реклама, органично встроенная в контент

— нативная реклама, органично встроенная в контент Video Ads — видеореклама на видеохостингах и в соцсетях

— видеореклама на видеохостингах и в соцсетях Remarketing — повторный таргетинг на аудиторию, уже взаимодействовавшую с брендом

Показатели эффективности рекламных кампаний:

Impression — показ рекламного объявления

— показ рекламного объявления CTR (Click-Through Rate) — отношение числа кликов к числу показов

— отношение числа кликов к числу показов Conversion Rate — процент конверсии посетителей в клиентов

— процент конверсии посетителей в клиентов Quality Score — показатель качества объявления, влияющий на его стоимость и позицию

— показатель качества объявления, влияющий на его стоимость и позицию Ad Rank — позиция объявления в рекламной выдаче

Термины аукционов и моделей оплаты в интернет-рекламе:

Bid — ставка за клик или показ в рекламных системах

— ставка за клик или показ в рекламных системах CPM (Cost Per Mille) — оплата за тысячу показов

— оплата за тысячу показов CPC (Cost Per Click) — оплата за клик

— оплата за клик CPA (Cost Per Action) — оплата за действие

— оплата за действие CPL (Cost Per Lead) — оплата за лид

— оплата за лид CPS (Cost Per Sale) — оплата за продажу

Элементы рекламного объявления:

Headline — заголовок объявления

— заголовок объявления Description — описание, основной текст объявления

— описание, основной текст объявления CTA (Call to Action) — призыв к действию

— призыв к действию Ad Extension — расширение объявления (дополнительная информация)

— расширение объявления (дополнительная информация) Display URL — отображаемый URL в объявлении

Таргетирование и настройка рекламных кампаний:

Targeting — таргетинг, настройка показов по определенным параметрам

— таргетинг, настройка показов по определенным параметрам Geotargeting — географический таргетинг по местоположению пользователя

— географический таргетинг по местоположению пользователя Demographic Targeting — таргетинг по демографическим характеристикам

— таргетинг по демографическим характеристикам Interest-based Targeting — таргетинг по интересам

— таргетинг по интересам Device Targeting — таргетинг по типу устройства

— таргетинг по типу устройства Day Parting — настройка показов по дням недели и времени суток

Понимание этих терминов позволит вам эффективно общаться с специалистами по рекламе, грамотно ставить задачи и оценивать результаты кампаний. В мире, где каждый день появляются новые рекламные форматы и метрики, постоянное обновление словарного запаса становится необходимостью для успешной карьеры в digital.