5 способов преобразования строк в числа в JavaScript: практика

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

JavaScript-разработчики, сталкивающиеся с конвертацией данных

Студенты, обучающиеся веб-разработке

Специалисты по программированию, желающие улучшить качество кода и избежать ошибок Работая с JavaScript, мы регулярно сталкиваемся с необходимостью превращать строки в числа: данные из форм, API-ответы, URL-параметры – всё приходит в строковом формате. Неправильная конвертация может привести к катастрофическим последствиям: от неожиданного сложения строк вместо чисел до критических сбоев в финансовых расчётах. Пользователь вводит "5" в поле количества товаров, а ваш код вместо умножения на стоимость добавляет строки? Такие ошибки могут стоить репутации всему проекту. Давайте разберём 5 безотказных способов, которые должен знать каждый JavaScript-разработчик. 🧮

Почему важно корректно конвертировать строки в числа

Представьте, что вы разрабатываете корзину интернет-магазина. Пользователь добавил товар стоимостью "1299" рублей в количестве "2" штук. Если ваш код не преобразует эти строки в числа правильно, вместо ожидаемых 2598 рублей вы получите... "12992". Поздравляю, вы только что подарили клиенту сильно удешевлённый товар или, наоборот, завысили цену до небес. 💸

Это лишь верхушка айсберга проблем, с которыми сталкиваются разработчики. Вот почему преобразование строк в числа — критический навык:

Предотвращение ошибок вычислений — JavaScript приводит типы при операциях, но не всегда так, как вы ожидаете

— JavaScript приводит типы при операциях, но не всегда так, как вы ожидаете Валидация пользовательского ввода — проверка того, что введены действительно числа, а не произвольные символы

— проверка того, что введены действительно числа, а не произвольные символы Работа с внешними API — практически все данные из сети приходят в виде строк

— практически все данные из сети приходят в виде строк Согласованность типов данных — избавляет от непредсказуемого поведения кода

— избавляет от непредсказуемого поведения кода Оптимизация производительности — операции с числами обычно выполняются быстрее, чем со строками

Алексей Петров, Lead Frontend Developer Однажды мы потеряли крупного клиента из-за ошибки в калькуляторе ипотеки. Пользователи вводили сумму кредита, а мы использовали данные напрямую без правильной конвертации. При расчете платежей для суммы "2000000" с процентом "7.5" JavaScript интерпретировал это как строковую конкатенацию, и люди видели абсурдные ежемесячные платежи. Мы исправили баг за 15 минут, добавив простой унарный плюс, но репутационный ущерб был нанесен. С тех пор у нас железное правило: любые данные из форм конвертируются явно, с проверкой результата.

Давайте рассмотрим распространенные проблемы при работе со строками и числами:

Проблема Пример кода Результат Ожидаемый результат Сложение строк вместо чисел "5" + "10" "510" 15 Неявное преобразование в математических операциях "5" – "2" 3 3 Неожиданное поведение с нечисловыми символами "10px" – 5 NaN 5 Проблемы с пустыми строками "" + 1 "1" 1

Метод Number() и унарный оператор + для быстрой конвертации

Среди всех способов преобразования строк в числа есть два самых лаконичных и часто используемых метода: конструктор Number() и унарный оператор + . Они идентичны по функциональности, но отличаются синтаксически. 🚀

Вот как они работают:

Number() — явно вызывает конструктор числового типа: Number("123") вернёт 123

— явно вызывает конструктор числового типа: вернёт Унарный + — использует операцию преобразования типов: +"123" вернёт 123

Эти методы наиболее строгие — они требуют, чтобы строка содержала только числовое значение (с возможным десятичным разделителем и знаком):

Строковое значение Результат Number() Результат + Примечание "42" 42 42 Целое число "3.14" 3.14 3.14 Число с плавающей точкой "" 0 0 Пустая строка "42px" NaN NaN Нечисловой символ "0xFF" 255 255 Шестнадцатеричное число "123e-2" 1.23 1.23 Научная нотация

Вот пример использования в реальном коде:

// Получаем данные из формы (все приходит как строки) const price = document.getElementById('price').value; // "1299.99" const quantity = document.getElementById('quantity').value; // "3" // Вариант 1: Использование Number() const totalPrice1 = Number(price) * Number(quantity); // Вариант 2: Использование унарного плюса (более компактно) const totalPrice2 = +price * +quantity; console.log(totalPrice1, totalPrice2); // 3899.97 3899.97

Преимущества этих методов:

Лаконичность — особенно унарный плюс требует минимум символов

— особенно унарный плюс требует минимум символов Универсальность — работают с целыми числами и с плавающей точкой

— работают с целыми числами и с плавающей точкой Строгость — если строка содержит нечисловые символы, вернётся NaN

— если строка содержит нечисловые символы, вернётся NaN Производительность — унарный плюс является одним из самых быстрых способов

Когда использовать:

Для преобразования строк, где вы уверены в числовом формате

в числовом формате В простых математических операциях

В случаях, когда вам важно сохранить десятичную часть

Когда необходимо обрабатывать и валидировать пользовательский ввод

parseInt() и parseFloat(): контроль над преобразованием строк

Методы parseInt() и parseFloat() предоставляют более гибкий подход к преобразованию строк в числа. В отличие от Number() , они анализируют строку слева направо до тех пор, пока встречают допустимые символы. 🔍

Максим Сидоров, Senior JavaScript Developer В проекте для банка мы столкнулись с проблемой при обработке финансовых данных, полученных от API. Суммы приходили в формате "1,234.56 USD". При использовании Number() мы постоянно получали NaN. Попытка предварительной очистки строки с помощью регулярных выражений была хрупким решением. Ситуация разрешилась, когда мы перешли на parseFloat() – он корректно выделял числовую часть 1234.56, игнорируя валютный суффикс. Для обеспечения согласованности мы разработали универсальный парсер, который объединял возможности parseFloat() с дополнительной логикой для разных форматов данных. Это сэкономило нам десятки часов дебаггинга.

Метод parseInt() имеет следующий синтаксис: parseInt(string, radix)

string — строка для преобразования в целое число

— строка для преобразования в целое число radix — опциональный параметр, указывающий систему счисления (от 2 до 36)

Метод parseFloat() имеет более простой синтаксис: parseFloat(string)

Особенности этих методов:

Они пропускают начальные пробелы в строке Анализируют строку до первого недопустимого символа parseInt() возвращает только целые числа, отбрасывая дробную часть parseFloat() возвращает число с плавающей точкой Если строка начинается с нечислового символа, результатом будет NaN

Рассмотрим примеры:

// Базовое использование parseInt("42"); // 42 parseFloat("3.14"); // 3.14 // Обработка строк с нечисловыми символами parseInt("42px"); // 42 parseFloat("3.14meters"); // 3.14 // Начинается с нечисловых символов parseInt("px42"); // NaN parseFloat("meters3.14"); // NaN // Работа с системами счисления parseInt("0xFF", 16); // 255 (шестнадцатеричное число) parseInt("101", 2); // 5 (двоичное число) // Обработка чисел с плавающей точкой parseInt("3.14"); // 3 (отбрасывает дробную часть) parseFloat("3.14"); // 3.14 (сохраняет дробную часть)

Важно: всегда указывайте второй параметр radix при использовании parseInt() , чтобы избежать неоднозначности интерпретации. Например:

parseInt("08"); // В старых браузерах могло вернуть 0 (восьмеричная система) parseInt("08", 10); // Всегда вернет 8 (десятичная система)

Когда использовать эти методы:

Когда строка может содержать нечисловые символы после числа (например, "100px", "12.5%")

Когда нужно преобразовать строку в целое число ( parseInt )

) Для работы с разными системами счисления ( parseInt с параметром radix)

с параметром radix) Когда нужно сохранить десятичную часть числа ( parseFloat )

Использование Math.floor() и других математических функций

После базового преобразования строки в число часто требуется дополнительная обработка результата. Математические функции объекта Math позволяют эффективно манипулировать числами для получения нужного формата. ✨

Наиболее часто используемые функции:

Math.floor() — округляет число вниз до ближайшего целого

— округляет число вниз до ближайшего целого Math.ceil() — округляет число вверх до ближайшего целого

— округляет число вверх до ближайшего целого Math.round() — округляет число до ближайшего целого

— округляет число до ближайшего целого Math.trunc() — удаляет дробную часть, возвращая целую часть числа

— удаляет дробную часть, возвращая целую часть числа Number.toFixed() — форматирует число, используя фиксированное количество десятичных знаков

Применение в связке с преобразованием строк:

// Округление после конвертации const priceStr = "42.75"; const priceNum = parseFloat(priceStr); Math.floor(priceNum); // 42 (округление вниз) Math.ceil(priceNum); // 43 (округление вверх) Math.round(priceNum); // 43 (до ближайшего целого) Math.trunc(priceNum); // 42 (отбрасывание дробной части) // Фиксированная точность (возвращает строку!) priceNum.toFixed(1); // "42.8" // Цепочка преобразований: строка -> число -> округление -> определенный формат const result = Math.floor(parseFloat("42.75")); // 42

Практические примеры использования:

Расчёт цены с округлением:

const total = Math.ceil(parseFloat(price) * parseFloat(quantity)); // Всегда округляем в большую сторону для финансовых расчётов

Парсинг координат из строки GPS:

const latitude = parseFloat(gpsString.split(",")[0]); const longitude = parseFloat(gpsString.split(",")[1]);

Форматирование денежных значений:

const formattedPrice = (+price).toFixed(2); // "42.00" для отображения в интерфейсе

Вычисление целого количества страниц:

const totalPages = Math.ceil(totalItems / itemsPerPage); // Округление вверх гарантирует, что все элементы поместятся

Рекомендации по применению математических функций:

Функция Лучшее применение Пример Math.floor() Отбрасывание дробной части, когда нужно меньшее значение Расчёт скидок, неполные единицы Math.ceil() Когда требуется "запас" или округление всегда вверх Количество страниц, расчёт ресурсов Math.round() Математически корректное округление Общие вычисления, усреднённые значения Math.trunc() Просто отбрасывание дробной части без округления Целочисленные операции toFixed() Форматирование для отображения пользователю Цены, валюта, проценты

Важное замечание: метод toFixed() возвращает строку, не число! Если вам нужно продолжить математические операции, необходимо снова преобразовать результат в число:

const formatted = (+price).toFixed(2); // "42.00" const backToNumber = +formatted; // 42 – готово для дальнейших вычислений

Обработка ошибок при конвертации и решение проблем с NaN

Обработка неудачных преобразований — ключевой элемент надёжного JavaScript-кода. Все методы конвертации строк в числа могут вернуть NaN (Not a Number), и если не обработать это значение, оно "заразит" все последующие вычисления. 🛡️

Основные причины появления NaN :

Строка содержит нечисловые символы в начале

Пустая строка (для некоторых методов)

Строка содержит только нечисловые символы

Неправильный формат числа

Способы проверки на NaN :

// Неправильно! if (result === NaN) { /* ... */ } // Всегда false, NaN не равен даже самому себе! // Правильно: if (isNaN(result)) { /* ... */ } // Проверяет, является ли значение NaN if (Number.isNaN(result)) { /* ... */ } // ES6+, более строгая проверка

Разница между isNaN() и Number.isNaN():

Глобальная функция isNaN() сначала пытается преобразовать аргумент в число

сначала пытается преобразовать аргумент в число Number.isNaN() проверяет, является ли аргумент именно значением NaN , без преобразования

Примеры:

isNaN("привет"); // true (строка "привет" не может быть преобразована в число) Number.isNaN("привет"); // false ("привет" не является NaN, это строка) const result = parseInt("px123"); Number.isNaN(result); // true (результат действительно NaN)

Стратегии обработки неудачных преобразований:

Проверка результата и использование значения по умолчанию:

function safeParseInt(value, defaultValue = 0) { const parsed = parseInt(value, 10); return Number.isNaN(parsed) ? defaultValue : parsed; } safeParseInt("42"); // 42 safeParseInt("px42", 0); // 0

Предварительная валидация строки:

function isValidNumber(str) { return /^-?\d*\.?\d+$/.test(str); } function parseValidNumber(str) { if (!isValidNumber(str)) { throw new Error(`Некорректное числовое значение: ${str}`); } return +str; }

Обработка специальных случаев:

function smartNumberConverter(str) { // Обрабатываем пустую строку if (str === '') return 0; // Пробуем извлечь числовую часть из строки с единицами измерения if (/^\d+(\.\d+)?[a-z%]+$/i.test(str)) { return parseFloat(str); } // Стандартное преобразование const num = +str; return Number.isNaN(num) ? 0 : num; } smartNumberConverter("42px"); // 42 smartNumberConverter(""); // 0 smartNumberConverter("hello"); // 0

Советы по работе с NaN и ошибками конвертации:

Всегда проверяйте результат преобразования, особенно для данных от пользователя

Используйте цепочку проверок от более строгих к более гибким методам

Для критических операций (например, финансовых) добавляйте дополнительную валидацию

Не забывайте про метод Number.isFinite() для проверки валидных числовых значений (исключая NaN и Infinity)

для проверки валидных числовых значений (исключая NaN и Infinity) В сложных случаях используйте специализированные библиотеки (например, big.js для финансовых расчётов)

Примеры комплексной обработки ошибок в реальном коде:

// Функция для безопасного извлечения числа из строки с проверками function extractNumber(value, options = {}) { const { defaultValue = 0, minValue = -Infinity, maxValue = Infinity, integer = false } = options; // Проверяем на пустую или нечисловую строку if (value === null || value === undefined || value === '') { return defaultValue; } // Основное преобразование let num; if (integer) { num = parseInt(value, 10); } else { num = parseFloat(value); } // Проверка на NaN и применение ограничений if (Number.isNaN(num)) { return defaultValue; } // Ограничиваем значения num = Math.max(minValue, Math.min(maxValue, num)); return num; } // Примеры использования extractNumber("42.5", { integer: true }); // 42 extractNumber("42.5", { minValue: 50 }); // 50 extractNumber("abc", { defaultValue: 100 }); // 100 extractNumber("200", { maxValue: 100 }); // 100