Try to или try ing: как правильно употреблять в английском языке

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на среднем и продвинутом уровне

Преподаватели английского языка, ищущие способы объяснить грамматические нюансы

Профессионалы, использующие английский в деловой среде и стремящиеся избежать недоразумений Запутались в дебрях английской грамматики, выбирая между "try to do" и "trying to do"? Вы не одиноки! Этот выбор ставит в тупик даже опытных студентов и преподавателей. Разница между этими конструкциями тонкая, но критически важная для точной передачи смысла. Правильное использование "try + ing" или "try + to" может радикально изменить значение высказывания и впечатление, которое вы производите на собеседника или читателя. Давайте разберёмся, как сделать этот выбор интуитивным и безошибочным! 🧐

Try ing и Try to: основные отличия и функции

В английском языке конструкции "try + ing" и "try + to + инфинитив" часто вызывают путаницу, поскольку на первый взгляд кажутся взаимозаменяемыми. Однако между ними существует фундаментальная смысловая разница, которая может полностью изменить контекст вашего сообщения.

Ирина Вежнина, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню, как на одном из моих продвинутых курсов студент-дипломат готовился к международной конференции. В своей презентации он постоянно использовал фразу "I tried calling our partners" вместо "I tried to call our partners", не понимая, почему его американские коллеги считали, что переговоры уже состоялись и провалились. Мы провели целое занятие, разбирая этот случай. "Try + ing" подразумевает, что действие было совершено как эксперимент, но результат не удовлетворил ожидания. "Try + to" указывает на попытку совершить действие, которая могла быть либо успешной, либо нет. После этого урока он пересмотрел всю свою речь и избежал потенциального дипломатического недоразумения.

Основное различие между этими конструкциями можно выразить так:

Try + ing — подразумевает, что действие было выполнено в качестве эксперимента или теста, чтобы увидеть, понравится ли результат или будет ли он эффективным.

— подразумевает, что действие было выполнено в качестве эксперимента или теста, чтобы увидеть, понравится ли результат или будет ли он эффективным. Try + to + инфинитив — указывает на попытку или усилие совершить действие, часто с акцентом на трудность выполнения.

Рассмотрим эту разницу на примерах:

Try + ing Try + to + инфинитив I tried calling him. (Я попробовал позвонить ему — действие совершено как эксперимент) I tried to call him. (Я пытался позвонить ему — усилие совершить действие) Try drinking less coffee. (Попробуй пить меньше кофе — эксперимент для оценки результата) Try to drink less coffee. (Постарайся пить меньше кофе — усилие для достижения цели) She tried using a different approach. (Она попробовала использовать другой подход — экспериментальное действие) She tried to use a different approach. (Она пыталась использовать другой подход — усилие)

Важно отметить, что в некоторых контекстах эти конструкции могут казаться почти идентичными по смыслу, но тонкое различие в акценте всегда присутствует и может иметь значение для более точного выражения мысли. 🔍

Когда использовать Try + ing: правила и случаи применения

Конструкция "try + ing" имеет специфические случаи применения, которые важно понимать для точной передачи смысла. Когда мы используем эту форму, мы подчеркиваем сам процесс выполнения действия как способ достижения результата или получения опыта.

Основные случаи применения "try + ing":

Эксперимент или проба: Когда вы хотите указать, что действие выполняется как тест или эксперимент, чтобы узнать, что произойдет. Предложение решения проблемы: Когда вы предлагаете что-то сделать как потенциальное решение. Новый опыт: Когда речь идет о попытке получить новый опыт. Действие как средство: Когда действие рассматривается как средство для достижения некоторого результата.

Давайте рассмотрим примеры для каждого случая:

"Have you tried restarting your computer?" (Вы пробовали перезагрузить компьютер?) — предложение решения проблемы.

"I tried swimming in the cold water, but I didn't like it." (Я попробовал поплавать в холодной воде, но мне не понравилось.) — получение нового опыта.

"Try adding more salt to improve the taste." (Попробуйте добавить больше соли, чтобы улучшить вкус.) — эксперимент для улучшения результата.

"She tried talking to her boss about a raise." (Она пробовала поговорить с начальником о повышении.) — действие как средство достижения цели.

Часто "try + ing" подразумевает, что действие было или будет фактически выполнено, даже если только в качестве теста или эксперимента. Это отличает его от "try to", где акцент делается на усилии, необходимом для выполнения действия, и нет гарантии, что действие будет успешно завершено. 💡

Использование "try + ing" особенно уместно в следующих ситуациях:

При даче советов и рекомендаций: "Try using this app for better time management."

В контексте устранения неполадок: "Have you tried turning it off and on again?"

При обсуждении методов и подходов: "I tried working from home, but I was less productive."

В кулинарных рецептах и инструкциях: "Try adding a pinch of oregano for extra flavor."

Try to + инфинитив: когда это правильный выбор?

Конструкция "try to + инфинитив" фокусируется на попытке или усилии, направленном на выполнение действия, особенно когда это действие представляет определенную трудность или вызов. Выбор этой формы подчеркивает намерение и целенаправленность, а не сам процесс как эксперимент.

Алексей Громов, лингвист-переводчик Работая с международными делегациями, я часто замечал, как русскоговорящие участники ошибочно используют "try + ing" вместо "try to", что приводило к недопониманию. Однажды представитель российской компании в разговоре с американскими инвесторами сказал: "We tried meeting the deadline, but couldn't." Американцы были в замешательстве, поскольку фраза подразумевала, что встреча состоялась, но не дала результатов. Правильная формулировка "We tried to meet the deadline" показала бы, что компания прилагала усилия к достижению срока, но не смогла этого сделать. После этого случая я всегда включаю специальный блок о различиях "try + ing" и "try to" в свои предварительные инструктажи для делегаций, что значительно улучшило качество коммуникации.

Когда выбирать "try to + инфинитив":

Сложная задача: Когда действие требует усилий из-за присущей ему трудности. Преодоление препятствий: Когда необходимо преодолеть внешние препятствия или внутреннее сопротивление. Будущие намерения: Когда говорите о планах или намерениях совершить попытку в будущем. Непрерывные усилия: Когда речь идет о постоянных или повторяющихся попытках достичь цели.

Примеры использования "try to + инфинитив":

"I'll try to finish the report by tomorrow." (Я постараюсь закончить отчет к завтрашнему дню.) — будущее намерение.

"She's trying to learn Japanese, but it's very difficult." (Она пытается выучить японский, но это очень сложно.) — сложная задача.

"He tried to convince his parents, but they wouldn't listen." (Он пытался убедить родителей, но они не слушали.) — преодоление сопротивления.

"We try to exercise three times a week." (Мы стараемся заниматься спортом три раза в неделю.) — постоянные усилия.

Ситуация Try to + инфинитив Контекстное значение Сложная задача I'm trying to solve this math problem. Усилие, направленное на решение трудной задачи Преодоление сопротивления He tried to open the stuck door. Попытка справиться с физическим препятствием Будущие планы I'll try to call you tonight. Намерение совершить действие, но с признанием возможных трудностей Непрерывные попытки She's trying to quit smoking. Постоянное усилие для достижения долгосрочной цели

"Try to + инфинитив" часто сочетается с модальными глаголами и другими конструкциями, которые подчеркивают усилие, необходимость или обязательство:

"You must try to understand his point of view." (Вы должны постараться понять его точку зрения.)

"I would try to arrive early if I were you." (На вашем месте я бы постарался прийти пораньше.)

"They are going to try to implement the new system next month." (В следующем месяце они собираются попытаться внедрить новую систему.)

В целом, выбирайте "try to + инфинитив", когда хотите подчеркнуть сложность задачи и усилия, необходимые для ее выполнения. 🏋️‍♂️

Частые ошибки в использовании try ing и try to

Даже опытные студенты и пользователи английского языка иногда путаются в выборе между "try + ing" и "try + to". Давайте разберем наиболее распространенные ошибки и способы их избежать.

1. Игнорирование смысловой разницы

Самая частая ошибка — считать эти конструкции взаимозаменяемыми и выбирать между ними случайным образом.

❌ "I tried calling him yesterday" (когда вы хотите сказать, что пытались, но не смогли дозвониться)

✅ "I tried to call him yesterday" (вы прилагали усилия, чтобы дозвониться)

2. Неправильный выбор при даче рекомендаций

При даче советов или предложении решения часто неверно используется "try to", что меняет акцент с экспериментального действия на усилие.

❌ "Try to drink this herbal tea for your sore throat" (звучит так, будто выпить чай — трудное задание)

✅ "Try drinking this herbal tea for your sore throat" (предлагается опробовать чай как решение проблемы)

3. Ошибки в контексте сложных действий

Когда речь идет о действительно сложных задачах, требующих значительных усилий, часто ошибочно используется "try + ing".

❌ "I'm trying learning quantum physics" (подразумевает, что вы экспериментируете с процессом обучения)

✅ "I'm trying to learn quantum physics" (акцентирует сложность задачи и ваши усилия)

4. Смешение временных форм

Иногда возникает путаница из-за неправильного сочетания временных форм глагола "try" и последующей конструкции.

❌ "I will tried to call you" (неправильное сочетание будущего и прошедшего времени)

✅ "I will try to call you" (правильное использование будущего времени)

5. Культурные недоразумения

Интересно, что неправильное использование этих конструкций может привести к культурным недоразумениям, особенно в деловой сфере:

"I tried meeting the deadline" может быть воспринято как "Я действительно выполнил задание в срок, но результат был неудовлетворительным"

"I tried to meet the deadline" правильно передает "Я прилагал усилия, чтобы уложиться в срок (но, возможно, не смог)"

6. Проблемы с переводом

Многие языки не имеют прямых эквивалентов для различения "try + ing" и "try + to", что приводит к ошибкам при переводе:

В русском языке обе конструкции часто переводятся как "пытаться" или "стараться", что не отражает нюансов английского языка

В испанском и французском языках также нет четкого разграничения, что создает трудности для носителей этих языков

Чтобы избежать этих ошибок, полезно практиковать использование обеих конструкций в контексте и обращать внимание на их употребление в аутентичных англоязычных материалах. Также помогает анализировать смысл сообщения: вы предлагаете экспериментальное действие или подчеркиваете усилие? 🧩

Практическое руководство: как запомнить разницу

Запомнить разницу между "try + ing" и "try + to" может быть непросто, но с правильным подходом это становится гораздо легче. Вот несколько практических стратегий, которые помогут вам интуитивно выбирать правильную конструкцию в любой ситуации.

1. Мнемонические ассоциации

"Try + ing" = Тест/Эксперимент : Буква "Т" в слове "тест" поможет вам ассоциировать эту конструкцию с экспериментальным действием.

: Буква "Т" в слове "тест" поможет вам ассоциировать эту конструкцию с экспериментальным действием. "Try + to" = Трудность/Усилие: Буква "Т" в слове "трудность" напомнит о связи этой конструкции с усилием.

2. Визуализация и контекстные подсказки

Для "try + ing" представьте, что вы пробуете разные блюда на шведском столе — действие совершается как эксперимент.

Для "try + to" вообразите, что пытаетесь поднять тяжелый груз — подчеркивается усилие.

3. Ситуативные вопросы для самопроверки

Прежде чем выбрать конструкцию, задайте себе вопросы:

Я предлагаю сделать что-то как эксперимент или для проверки результата? → try + ing

Я говорю о сложном действии, требующем усилий? → try + to

Я даю совет или рекомендацию попробовать что-то новое? → try + ing

Я обсуждаю попытку преодолеть препятствие? → try + to

4. Практические упражнения

Закрепите понимание с помощью регулярной практики:

Заполните пропуски: Составьте или найдите предложения с пропущенными конструкциями try и заполните их, обосновывая свой выбор. Трансформация предложений: Измените предложения с "try + ing" на "try + to" и наоборот, отмечая, как меняется смысл. Анализ реальных примеров: Находите примеры в книгах, фильмах, сериалах и объясняйте, почему используется та или иная конструкция. Создание историй: Придумайте короткие истории, используя обе конструкции в соответствующих контекстах.

5. Контрастные пары для запоминания

Изучайте и запоминайте парные примеры, которые ясно показывают разницу:

"Try opening the window" (Попробуй открыть окно — может, станет прохладнее)

"Try to open the window" (Постарайся открыть окно — оно застряло)

"Have you tried meditating?" (Ты пробовал медитировать? — как метод релаксации)

"Have you tried to meditate?" (Ты пытался медитировать? — но, возможно, не смог сосредоточиться)

6. Регулярная практика в реальном общении

Наконец, самый эффективный способ — это применять знания в реальном общении:

Участвуйте в разговорных клубах или найдите языковых партнеров

Пишите тексты на английском, сознательно выбирая подходящую конструкцию

Просите обратную связь от носителей языка или преподавателей

Ведите дневник своих ошибок и правильных вариантов использования

Помните, что освоение этих тонкостей требует времени и практики. Не расстраивайтесь из-за ошибок — они являются неотъемлемой частью процесса обучения. Со временем правильный выбор между "try + ing" и "try + to" станет вашей второй натурой! 🚀