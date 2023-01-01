Any, Some, Much, Many: правила использования местоимений в английском

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на среднем уровне

Преподаватели английского языка и методисты

Люди, готовящиеся к международным экзаменам или поездкам за границу Дебри английской грамматики часто становятся непроходимыми, когда дело касается неопределенных местоимений. Any, some, much, many — эти четыре слова способны превратить простое предложение в головоломку для изучающих язык. Каждый, кто когда-либо готовился к международному экзамену или пытался заказать еду в зарубежном ресторане, знает — одна маленькая ошибка в употреблении этих слов может полностью изменить смысл сказанного. Давайте разберемся с этими "маленькими, но важными" словами раз и навсегда! 🧩

Роль Any, Some, Much, Many в английской грамматике

Эти четыре слова — настоящие рабочие лошадки английской грамматики. Они принадлежат к категории неопределенных местоимений и определителей количества, выполняя важнейшую функцию — указывать на количество предметов или веществ, когда точное число не известно или не важно.

Почему они так важны? Представьте, что вы строите предложение без указания количества: "I want water" (Я хочу воды). Без количественного определителя такая фраза звучит неестественно для носителя языка. Правильная версия: "I want some water".

Каждое из этих слов имеет свою сферу применения:

Some — используется в основном в утвердительных предложениях, выражая неопределенное количество

— используется в основном в утвердительных предложениях, выражая неопределенное количество Any — чаще встречается в вопросах и отрицаниях, также выражая неопределенное количество

— чаще встречается в вопросах и отрицаниях, также выражая неопределенное количество Much — указывает на большое количество неисчисляемых существительных

— указывает на большое количество неисчисляемых существительных Many — указывает на большое количество исчисляемых существительных

Понимание этих правил помогает построить предложение грамматически правильно и звучать естественно. По статистике, употребление этих слов вызывает затруднения у 78% изучающих английский язык на среднем уровне.

Местоимение Тип существительных Основной контекст использования Some Исчисляемые и неисчисляемые Утвердительные предложения Any Исчисляемые и неисчисляемые Вопросы, отрицания, условные предложения Much Неисчисляемые Чаще в вопросах и отрицаниях Many Исчисляемые Для описания большого количества

Александр Петров, преподаватель английского языка с опытом более 15 лет Когда я только начинал преподавать, студенты часто путали these four horsemen английской грамматики. Однажды ко мне на курсы пришла Анна, менеджер, которой срочно понадобился английский для работы с зарубежными клиентами. Она постоянно говорила "I don't have many time" вместо "I don't have much time", что вызывало недоумение у партнеров. Мы разработали систему запоминания: представляли much как жидкость в одном большом стакане (неисчисляемое), а many как множество маленьких камешков (исчисляемое). Через месяц Анна уже безошибочно использовала эти слова, а еще через два — закрыла крупную международную сделку без переводчика.

Правила использования Some и Any с разными типами слов

Давайте углубимся в правила использования some и any, ведь именно эта пара слов вызывает больше всего путаницы. 🧐

Some обычно используется в утвердительных предложениях и предложениях-предложениях (offerings) или просьбах.

I have some apples. — У меня есть несколько яблок. (утверждение)

apples. — У меня есть несколько яблок. (утверждение) Would you like some tea? — Хотите чаю? (предложение)

tea? — Хотите чаю? (предложение) Could I have some water, please? — Можно мне воды, пожалуйста? (просьба)

Any чаще используется в отрицательных предложениях, вопросах и условных предложениях.

I don't have any money. — У меня нет денег. (отрицание)

money. — У меня нет денег. (отрицание) Do you have any questions? — У вас есть вопросы? (вопрос)

questions? — У вас есть вопросы? (вопрос) If you need any help, call me. — Если тебе понадобится помощь, позвони мне. (условие)

Но есть и исключения! Some может использоваться в вопросах, когда мы ожидаем положительный ответ или делаем предложение:

Would you like some coffee? (Мы предполагаем, что человек согласится)

Any может использоваться в утвердительных предложениях, когда мы имеем в виду "любой":

You can take any book from my shelf. (Можешь взять любую книгу с моей полки)

Для разных типов существительных правила остаются теми же:

Тип существительного Пример с some Пример с any Исчисляемые мн. ч. I bought some apples. Did you buy any apples? Неисчисляемые There is some milk in the fridge. Is there any milk in the fridge? В значении "любой" – Any student can answer this question. В предложениях Would you like some dessert? –

Much и Many: количественные слова и их употребление

Перейдем к паре much и many — двум словам, которые указывают на значительное количество чего-либо. Главное различие между ними связано с типом существительных, с которыми они употребляются. 📊

Much используется с неисчисляемыми существительными (вещества, абстрактные понятия):

используется с неисчисляемыми существительными (вещества, абстрактные понятия): much water (много воды)

much time (много времени)

much information (много информации)

Many используется с исчисляемыми существительными во множественном числе:

используется с исчисляемыми существительными во множественном числе: many books (много книг)

many people (много людей)

many opportunities (много возможностей)

В современном английском языке существует тенденция избегать использования much и many в утвердительных предложениях, особенно в разговорной речи. Вместо них часто используются выражения "a lot of" или "lots of":

✅ I have a lot of work to do. (вместо "much work") ✅ There are lots of tourists in summer. (вместо "many tourists")

Однако в вопросах и отрицаниях much и many употребляются регулярно:

❓ How much money do you need? ❓ How many students are in your class? ❌ I don't have much experience. ❌ There aren't many vegetarian options on the menu.

Кроме того, much и many часто используются в сочетании с too и so:

too much noise (слишком много шума)

too many mistakes (слишком много ошибок)

so much love (так много любви)

so many opportunities (так много возможностей)

Елена Соколова, методист по английскому языку Помню случай с группой бизнесменов, готовившихся к международной конференции. Один из них, Игорь, директор крупной компании, никак не мог запомнить разницу между much и many. На важной презентации он сказал "We have much clients in Europe", что вызвало недоумение у иностранных коллег. После этого мы внедрили мнемоническую технику: "MUch" — одна большая буква U символизирует что-то неделимое, жидкое (неисчисляемое). "MAny" — буква A похожа на множество маленьких горок (исчисляемые объекты). Теперь все мои студенты, включая Игоря, легко справляются с этим правилом, а на следующей конференции он уже уверенно говорил о "many international clients".

Разница между Any, Some, Much, Many в предложениях

Чтобы понять, как правильно выбирать между any, some, much и many, полезно рассмотреть, как они работают в различных типах предложений. 🔍

В утвердительных предложениях:

I have some money. (Неопределенное количество денег — неисчисляемое)

money. (Неопределенное количество денег — неисчисляемое) I have some coins. (Неопределенное количество монет — исчисляемое)

coins. (Неопределенное количество монет — исчисляемое) I have much experience in this field. (Формально, большое количество опыта — неисчисляемое)

experience in this field. (Формально, большое количество опыта — неисчисляемое) I have many friends. (Большое количество друзей — исчисляемое)

friends. (Большое количество друзей — исчисляемое) I have a lot of experience/friends. (Более разговорный вариант для both much/many)

experience/friends. (Более разговорный вариант для both much/many) You can take any book you like. (Любую книгу)

В отрицательных предложениях:

I don't have any money. (Отсутствие денег — неисчисляемое)

money. (Отсутствие денег — неисчисляемое) I don't have any coins. (Отсутствие монет — исчисляемое)

coins. (Отсутствие монет — исчисляемое) I don't have much time. (Мало времени — неисчисляемое)

time. (Мало времени — неисчисляемое) I don't have many options. (Мало вариантов — исчисляемое)

В вопросительных предложениях:

Do you have any water? (Общий вопрос о наличии воды — неисчисляемое)

water? (Общий вопрос о наличии воды — неисчисляемое) Do you have any pencils? (Общий вопрос о наличии карандашей — исчисляемое)

pencils? (Общий вопрос о наличии карандашей — исчисляемое) Would you like some tea? (Предложение чая — неисчисляемое)

tea? (Предложение чая — неисчисляемое) How much sugar do you need? (Вопрос о количестве сахара — неисчисляемое)

sugar do you need? (Вопрос о количестве сахара — неисчисляемое) How many people were at the party? (Вопрос о количестве людей — исчисляемое)

Важно помнить, что контекст может влиять на выбор. Например, если вы ожидаете положительный ответ, можно использовать some в вопросе:

Did you buy some bread? (Вы предполагаете, что хлеб был куплен)

Также существуют устойчивые выражения и идиомы с этими словами:

So many people, so little time (Так много людей, так мало времени)

people, so little time (Так много людей, так мало времени) Too much of a good thing (Слишком много хорошего)

of a good thing (Слишком много хорошего) Some things never change (Некоторые вещи никогда не меняются)

things never change (Некоторые вещи никогда не меняются) Any day now (В ближайшие дни)

Практические ситуации с Any, Some, Much, Many

Теория — это хорошо, но настоящее мастерство приходит с практикой. Давайте рассмотрим, как использовать these four horsemen в реальных жизненных ситуациях. 💼

1. В ресторане

Could I have some water, please? (Просьба)

water, please? (Просьба) Would you like some dessert? (Предложение)

dessert? (Предложение) Do you have any vegetarian options? (Вопрос о наличии)

vegetarian options? (Вопрос о наличии) I don't want too much salt in my food. (Указание на количество — неисчисляемое)

salt in my food. (Указание на количество — неисчисляемое) How many people are in your party? (Вопрос о количестве — исчисляемое)

2. В магазине

I need some bread and some apples. (Утверждение о неопределенном количестве)

bread and apples. (Утверждение о неопределенном количестве) Do you have any milk left? (Вопрос о наличии)

milk left? (Вопрос о наличии) There isn't much space in my fridge. (Отрицание — неисчисляемое)

space in my fridge. (Отрицание — неисчисляемое) How many bags do you need? (Вопрос о количестве — исчисляемое)

bags do you need? (Вопрос о количестве — исчисляемое) You can choose any color you like. (В значении "любой")

3. На рабочем месте

I have some news for you. (Утверждение о наличии — неисчисляемое)

news for you. (Утверждение о наличии — неисчисляемое) Do we have any meetings today? (Вопрос о наличии — исчисляемое)

meetings today? (Вопрос о наличии — исчисляемое) I don't have much experience with this software. (Отрицание — неисчисляемое)

experience with this software. (Отрицание — неисчисляемое) There are many ways to solve this problem. (Утверждение о большом количестве — исчисляемое)

ways to solve this problem. (Утверждение о большом количестве — исчисляемое) If you have any questions, feel free to ask. (В значении "любые")

4. В путешествии

I need some information about local transport. (Утверждение — неисчисляемое)

information about local transport. (Утверждение — неисчисляемое) Are there any good restaurants nearby? (Вопрос о наличии — исчисляемое)

good restaurants nearby? (Вопрос о наличии — исчисляемое) We don't have much time before our flight. (Отрицание — неисчисляемое)

time before our flight. (Отрицание — неисчисляемое) How many days are you staying? (Вопрос о количестве — исчисляемое)

days are you staying? (Вопрос о количестве — исчисляемое) Some of the best memories come from unexpected adventures. (Часть от целого)

Упражняйтесь в использовании этих слов в повседневных ситуациях. Например, когда делаете покупки, сознательно формулируйте фразы с some, any, much и many:

"I need to buy some milk." "Do you have any fresh bread?" "I don't need much sugar." "How many bananas should I get?"

Чем больше вы практикуетесь в реальных ситуациях, тем естественнее становится ваша речь, и тем меньше вы задумываетесь над грамматическими правилами — они становятся частью вашего языкового инстинкта. 🌟