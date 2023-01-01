50 английских цитат о любви с переводом: вдохновляющая подборка

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Любители романтики и вдохновения

Изучающие английский язык и стремящиеся к улучшению навыков

Люди, ищущие оригинальные способы выразить свои чувства в отношениях Любовь говорит на всех языках мира, но некоторые выражения звучат особенно пронзительно на английском. Подборка из 50 цитат о любви — это не просто коллекция красивых слов, а настоящий эмоциональный компас для тех, кто влюблен, мечтает о любви или пытается разобраться в своих чувствах. Эти выражения можно использовать для признаний, подписей к фото или просто читать в моменты, когда нужно напомнить себе о том, что такое настоящая любовь. Каждая цитата сопровождается переводом, что делает их доступными даже для тех, кто только начинает изучать английский язык. 💫

Вдохновляющие цитаты о любви: сила слов на двух языках

Слова о любви на английском языке имеют особую магию и глубину. Многие известные выражения прошли проверку временем и до сих пор вдохновляют миллионы людей по всему миру. Когда мы читаем их как на языке оригинала, так и в переводе, мы получаем возможность прочувствовать двойной эмоциональный заряд. 💕

Елена Соколова, преподаватель английской литературы Однажды на моем занятии студентка призналась, что решилась на отношения с человеком из другой страны благодаря цитате Роберта Фроста: "Love is an irresistible desire to be irresistibly desired" (Любовь — это непреодолимое желание быть непреодолимо желанным). Она сказала, что эта фраза помогла ей понять собственные чувства, когда слова на родном языке казались недостаточными. Теперь они вместе уже три года и общаются на смеси двух языков, но цитату Фроста она хранит в рамке на стене их общего дома.

Вот первые десять вдохновляющих цитат, которые помогут выразить самые светлые чувства:

"Where there is love, there is life." (Mahatma Gandhi) — "Где есть любовь, там есть жизнь." (Махатма Ганди)

"The best thing to hold onto in life is each other." (Audrey Hepburn) — "Лучшее, за что можно держаться в жизни, — друг за друга." (Одри Хепберн)

"Love is composed of a single soul inhabiting two bodies." (Aristotle) — "Любовь — это одна душа, обитающая в двух телах." (Аристотель)

"To love and be loved is to feel the sun from both sides." (David Viscott) — "Любить и быть любимым — значит чувствовать солнце с обеих сторон." (Дэвид Вискотт)

"Love is like the wind, you can't see it but you can feel it." (Nicholas Sparks) — "Любовь подобна ветру — ты не можешь ее увидеть, но можешь почувствовать." (Николас Спаркс)

Эти цитаты объединяют в себе мудрость и чувственность, позволяя нам говорить о любви более глубоко и осознанно. Они помогают преодолеть языковой барьер и добраться до самой сути этого удивительного чувства.

Английская цитата Перевод Особенность выражения "Love is not about how many days, months, or years you have been together. Love is about how much you love each other every single day." "Любовь — это не о том, сколько дней, месяцев или лет вы вместе. Любовь о том, как сильно вы любите друг друга каждый день." Подчеркивает важность качества отношений, а не их длительности "The greatest happiness of life is the conviction that we are loved; loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves." "Величайшее счастье в жизни — это убежденность в том, что нас любят; любят за то, что мы есть, или, скорее, любят вопреки тому, какие мы есть." Акцентирует безусловность настоящей любви "Love is not finding someone to live with. It's finding someone you can't live without." "Любовь — это не найти кого-то, с кем можно жить. Это найти кого-то, без кого невозможно жить." Отражает глубину зависимости от любимого человека

Классические английские выражения о любви с переводом

Классические выражения о любви выдержали испытание временем. Их авторы — великие поэты, писатели и мыслители — сумели уловить самую суть этого чувства и выразить его словами, которые остаются актуальными спустя столетия. 📜

Предлагаю вам подборку наиболее выразительных классических цитат о любви: