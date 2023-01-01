50 английских цитат о любви с переводом: вдохновляющая подборка
Любовь говорит на всех языках мира, но некоторые выражения звучат особенно пронзительно на английском. Подборка из 50 цитат о любви — это не просто коллекция красивых слов, а настоящий эмоциональный компас для тех, кто влюблен, мечтает о любви или пытается разобраться в своих чувствах. Эти выражения можно использовать для признаний, подписей к фото или просто читать в моменты, когда нужно напомнить себе о том, что такое настоящая любовь. Каждая цитата сопровождается переводом, что делает их доступными даже для тех, кто только начинает изучать английский язык. 💫
Вдохновляющие цитаты о любви: сила слов на двух языках
Слова о любви на английском языке имеют особую магию и глубину. Многие известные выражения прошли проверку временем и до сих пор вдохновляют миллионы людей по всему миру. Когда мы читаем их как на языке оригинала, так и в переводе, мы получаем возможность прочувствовать двойной эмоциональный заряд. 💕
Елена Соколова, преподаватель английской литературы Однажды на моем занятии студентка призналась, что решилась на отношения с человеком из другой страны благодаря цитате Роберта Фроста: "Love is an irresistible desire to be irresistibly desired" (Любовь — это непреодолимое желание быть непреодолимо желанным). Она сказала, что эта фраза помогла ей понять собственные чувства, когда слова на родном языке казались недостаточными. Теперь они вместе уже три года и общаются на смеси двух языков, но цитату Фроста она хранит в рамке на стене их общего дома.
Вот первые десять вдохновляющих цитат, которые помогут выразить самые светлые чувства:
- "Where there is love, there is life." (Mahatma Gandhi) — "Где есть любовь, там есть жизнь." (Махатма Ганди)
- "The best thing to hold onto in life is each other." (Audrey Hepburn) — "Лучшее, за что можно держаться в жизни, — друг за друга." (Одри Хепберн)
- "Love is composed of a single soul inhabiting two bodies." (Aristotle) — "Любовь — это одна душа, обитающая в двух телах." (Аристотель)
- "To love and be loved is to feel the sun from both sides." (David Viscott) — "Любить и быть любимым — значит чувствовать солнце с обеих сторон." (Дэвид Вискотт)
- "Love is like the wind, you can't see it but you can feel it." (Nicholas Sparks) — "Любовь подобна ветру — ты не можешь ее увидеть, но можешь почувствовать." (Николас Спаркс)
Эти цитаты объединяют в себе мудрость и чувственность, позволяя нам говорить о любви более глубоко и осознанно. Они помогают преодолеть языковой барьер и добраться до самой сути этого удивительного чувства.
|Английская цитата
|Перевод
|Особенность выражения
|"Love is not about how many days, months, or years you have been together. Love is about how much you love each other every single day."
|"Любовь — это не о том, сколько дней, месяцев или лет вы вместе. Любовь о том, как сильно вы любите друг друга каждый день."
|Подчеркивает важность качества отношений, а не их длительности
|"The greatest happiness of life is the conviction that we are loved; loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves."
|"Величайшее счастье в жизни — это убежденность в том, что нас любят; любят за то, что мы есть, или, скорее, любят вопреки тому, какие мы есть."
|Акцентирует безусловность настоящей любви
|"Love is not finding someone to live with. It's finding someone you can't live without."
|"Любовь — это не найти кого-то, с кем можно жить. Это найти кого-то, без кого невозможно жить."
|Отражает глубину зависимости от любимого человека
Классические английские выражения о любви с переводом
Классические выражения о любви выдержали испытание временем. Их авторы — великие поэты, писатели и мыслители — сумели уловить самую суть этого чувства и выразить его словами, которые остаются актуальными спустя столетия. 📜
Предлагаю вам подборку наиболее выразительных классических цитат о любви:
- "If I had a flower for every time I thought of you, I could walk in my garden forever." (Alfred Tennyson) — "Если бы у меня был цветок каждый раз, когда я думаю о тебе, я мог бы гулять в своем саду вечно."