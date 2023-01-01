Whose в английском языке: правила и примеры использования

Для кого эта статья:

Студенты английского языка на продвинутом уровне

Преподаватели английского языка, желающие улучшить свои методики

Люди, неуверенные в использовании грамматических конструкций в английском языке Путаница с "whose" случается даже у продвинутых студентов английского языка. Это маленькое слово из пяти букв способно вызвать настоящую головную боль! Вы замирали в нерешительности, пытаясь понять, как правильно использовать "whose" в вашем предложении? Или может быть, вы не уверены, когда выбирать между "whose", "who's" и другими похожими формами? Давайте разберемся с этим грамматическим вопросом раз и навсегда, чтобы вы могли писать и говорить с уверенностью профессионала. 🧠

Роль whose в английской грамматике

В английской грамматике "whose" выполняет две основные функции: оно может быть вопросительным местоимением и относительным местоимением. В обоих случаях "whose" указывает на принадлежность или владение чем-либо.

Если рассматривать место "whose" в системе английских местоимений, то оно занимает особую нишу среди притяжательных форм:

Личное местоимение Притяжательное местоимение (перед существительным) Притяжательное местоимение (самостоятельное) I (я) my (мой) mine (мой) you (ты, вы) your (твой, ваш) yours (твой, ваш) he (он) his (его) his (его) she (она) her (её) hers (её) it (оно) its (его) its (его) we (мы) our (наш) ours (наш) they (они) their (их) theirs (их) who (кто) whose (чей) whose (чей)

Особенность "whose" заключается в том, что это единственное притяжательное местоимение, которое может использоваться как в вопросительной, так и в относительной функции.

Важно понимать, что "whose" всегда указывает на принадлежность к одушевленным объектам (людям, животным), однако в современном английском языке допускается использование "whose" и с неодушевленными предметами.

Алексей Петров, преподаватель грамматики английского языка с опытом 12 лет Я часто наблюдаю, как студенты боятся использовать "whose" в своей речи, предпочитая строить длинные и запутанные конструкции. Однажды у меня была студентка Мария, которая старательно избегала этого слова при общении. Вместо простого "Whose book is this?" она говорила "This book, who does it belong to?" или еще сложнее. Мы провели специальное занятие, где я показал ей, насколько элегантнее и естественнее звучат предложения с правильным использованием "whose". К концу семестра она не только свободно использовала эту конструкцию, но и стала получать комплименты от носителей языка за свою грамотную речь. Правильное использование "whose" — это один из тех маленьких нюансов, которые отличают продвинутый уровень английского от среднего.

Whose как притяжательное местоимение

"Whose" в качестве притяжательного местоимения используется для указания принадлежности или связи между людьми или предметами. Оно выполняет ту же функцию, что и другие притяжательные местоимения (my, your, his, her и т.д.), но с вопросительным или относительным значением.

Основные правила использования "whose" как притяжательного местоимения:

Всегда ставится перед существительным: "whose book", "whose idea", "whose car"

Не изменяется в зависимости от числа существительного: "whose dog" (ед. число) и "whose dogs" (мн. число)

Не изменяется в зависимости от пола: одинаково используется для мужского и женского рода

Может относиться как к одушевлённым, так и к неодушевлённым предметам

Примеры использования "whose" как притяжательного местоимения:

В вопросах: "Whose jacket is this?" (Чья это куртка?) В относительных придаточных: "The man whose car was stolen called the police." (Человек, чью машину украли, позвонил в полицию.) В косвенных вопросах: "I don't know whose phone is ringing." (Я не знаю, чей телефон звонит.)

Важно отметить, что "whose" никогда не используется с апострофом. Часто студенты ошибочно пишут "who's", когда хотят выразить принадлежность, но это абсолютно неправильно. "Who's" — это сокращение от "who is" или "who has", а не притяжательная форма. 🔍

Использование whose в вопросительных предложениях

В вопросительных предложениях "whose" используется, когда мы хотим узнать о принадлежности чего-либо. Это одна из самых распространенных функций данного слова.

Структура вопроса с "whose" обычно следует одной из этих моделей:

Структура Пример Перевод Whose + существительное + глагол? Whose dog barked all night? Чья собака лаяла всю ночь? Whose + существительное + вспомогательный глагол + подлежащее + главный глагол? Whose presentation did you like the most? Чья презентация тебе понравилась больше всего? Whose + is/are + это/то? Whose is this laptop? Чей это ноутбук? Whose + существительное + is/are + это/то? Whose book is that? Чья это книга?

При использовании "whose" в вопросительных предложениях важно помнить о следующих особенностях:

После "whose" всегда следует существительное, если мы не используем конструкцию "Whose is this/that?"

Глагол согласуется с существительным после "whose", а не с самим словом "whose"

В разговорной речи "Whose is this?" часто сокращается до "Whose this?"

В вопросах к косвенному дополнению можно использовать предлог в конце: "Whose house did you go to?" (формально можно также сказать "To whose house did you go?", но это звучит более формально и менее естественно)

Ответы на вопросы с "whose" обычно содержат притяжательное местоимение или имя собственное с апострофом 's:

Whose car is parked outside? (Чья машина припаркована снаружи?)

It's mine. / It's John's. (Это моя. / Это Джона.)

Екатерина Соловьева, переводчик-синхронист международных конференций Во время работы на одной из международных конференций я столкнулась с ситуацией, которая ярко демонстрирует важность правильного использования "whose". Представьте себе зал, полный делегатов, и докладчика, который пытается выяснить владельца потерянного документа. Вместо простого "Whose document is this?" он использовал неправильную конструкцию "Who's document is this?", что на слух звучит как "Who is document is this?" Это вызвало замешательство среди участников, многие из которых не были носителями языка. Никто не понял вопрос, и ситуация становилась неловкой. Мне пришлось мягко вмешаться и переформулировать вопрос. Этот случай наглядно показал, как одна маленькая грамматическая ошибка может нарушить коммуникацию даже на высоком уровне. С тех пор я всегда уделяю особое внимание правильному использованию "whose" в моих переводах и при обучении студентов.

Whose в относительных придаточных предложениях

В относительных придаточных предложениях "whose" используется для обозначения принадлежности или связи между человеком, животным или предметом и чем-то, что им принадлежит. В этой функции "whose" работает как относительное местоимение, связывающее главное предложение с придаточным.

Структура придаточного предложения с "whose" обычно выглядит так:

[Существительное] + [whose + существительное] + [остальная часть предложения]

Например: The woman whose car was stolen reported it to the police. (Женщина, чью машину украли, сообщила об этом в полицию.)

Здесь "whose car" связывает главное предложение с придаточным, указывая на принадлежность машины женщине.

Ключевые правила использования "whose" в относительных придаточных предложениях:

После "whose" всегда идет существительное

"Whose" может относиться как к людям, так и к животным или предметам

Придаточное предложение с "whose" может быть как определительным, так и необходимым для понимания смысла предложения

"Whose" может использоваться в середине предложения, не только в начале

Примеры использования "whose" в различных контекстах:

Относится к людям: The author whose book won the prize gave a speech. (Автор, чья книга выиграла приз, произнес речь.) Относится к животным: The dog whose owner is a famous actor always attracts attention. (Собака, чей хозяин — известный актер, всегда привлекает внимание.) Относится к предметам: The building whose architecture is unique attracts many tourists. (Здание, чья архитектура уникальна, привлекает многих туристов.) В середине предложения: The team, whose performance was outstanding, received a standing ovation. (Команда, чье выступление было выдающимся, получила овации стоя.)

Когда "whose" относится к неодушевленным предметам, некоторые грамматисты предпочитают использовать конструкцию "of which", особенно в формальном письменном английском. Однако в современном языке использование "whose" для неодушевленных предметов считается приемлемым и даже предпочтительным из-за его краткости и ясности. 📚

Типичные ошибки при употреблении whose

При использовании "whose" даже опытные изучающие английский язык часто допускают ошибки. Рассмотрим самые распространенные из них, чтобы вы могли их избежать.

1. Путаница между "whose" и "who's"

Самая частая ошибка — замена "whose" на "who's" и наоборот:

❌ Who's book is this? (Неправильно)

✅ Whose book is this? (Правильно)

❌ I know a person whose very talented. (Неправильно)

✅ I know a person who's very talented. (Правильно)

Запомните: "who's" — это сокращение от "who is" или "who has", в то время как "whose" указывает на принадлежность.

2. Использование "who" вместо "whose"

Иногда студенты пытаются использовать "who" с предлогом "of" вместо "whose":

❌ The man of who the car was stolen called the police. (Неправильно)

✅ The man whose car was stolen called the police. (Правильно)

3. Добавление неправильных окончаний

Некоторые пытаются изменить форму "whose" в зависимости от числа или рода существительного:

❌ Whoses books are these? (Неправильно)

✅ Whose books are these? (Правильно)

Помните, что форма "whose" никогда не меняется!

4. Неправильный порядок слов в вопросах с "whose"

В вопросах с "whose" важно соблюдать правильный порядок слов:

❌ Whose is car this? (Неправильно)

✅ Whose car is this? (Правильно)

5. Использование "which" для людей вместо "whose"

❌ The student which father is a doctor won the competition. (Неправильно)

✅ The student whose father is a doctor won the competition. (Правильно)

6. Неправильное использование с неодушевленными предметами

Хотя использование "whose" с неодушевленными предметами принято в современном английском, некоторые все еще допускают ошибки при построении таких предложений:

❌ The house, who's roof is leaking, needs repairs. (Дважды неправильно: использовано "who's" вместо "whose" и местоимение "who" обычно не относится к неодушевленным предметам)

✅ The house, whose roof is leaking, needs repairs. (Правильно)

Чтобы избежать этих ошибок, практикуйтесь в использовании "whose" в различных контекстах и обращайте внимание на его правильное написание. Полезно также помнить о различиях между "whose" и похожими словами и конструкциями. 🔎