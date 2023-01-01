Present Simple в английском: основа для уверенной речи – разбор правил

Для кого эта статья:

Люди, изучающие английский язык, начиная с начального уровня

Преподаватели английского языка, ищущие методы объяснения грамматики

Студенты, готовящиеся к международным экзаменам по английскому языку (IELTS, TOEFL) Почему в учебниках английского языка Present Simple всегда идет первым в списке времен? Потому что это фундамент, без которого невозможно построить свободную речь. 📚 Вы наверняка замечали, что иногда даже продвинутые студенты допускают ошибки в, казалось бы, простейших конструкциях. Это как с музыкальным слухом — если базовые ноты звучат фальшиво, то вся симфония языка разрушается. Давайте разберем Present Simple до молекул, чтобы вы могли использовать его безупречно в любой ситуации — от повседневного общения до сложных академических контекстов.

Что такое Present Simple: основные случаи применения

Present Simple (настоящее простое время) — это грамматическая конструкция английского языка, которая используется для описания регулярных действий, общеизвестных фактов и постоянных состояний. Это базовое время, которое становится фундаментом для всей грамматической системы английского языка. 🧱

Когда мы используем Present Simple:

Регулярные или повторяющиеся действия: I usually drink coffee in the morning. (Я обычно пью кофе по утрам.)

Общеизвестные факты и истины: The Earth revolves around the Sun. (Земля вращается вокруг Солнца.)

Постоянные состояния: She lives in London. (Она живет в Лондоне.)

Расписания и программы: The train leaves at 6 pm. (Поезд отправляется в 6 вечера.)

Инструкции и правила: You press the button to start the machine. (Вы нажимаете на кнопку, чтобы запустить машину.)

Ключевые маркеры времени для Present Simple:

always (всегда)

usually, normally (обычно)

often (часто)

sometimes (иногда)

rarely, seldom (редко)

never (никогда)

every day/week/month/year (каждый день/неделю/месяц/год)

on Mondays, on weekends (по понедельникам, по выходным)

Ирина Петрова, методист по английскому языку Когда я начинала преподавать английский, совершила классическую ошибку — предполагала, что Present Simple настолько прост, что студенты освоят его автоматически. На третьем занятии один из учеников спросил: "Почему иногда мы добавляем 's' к глаголу, а иногда нет?" Меня это застало врасплох. Оказывается, интуитивно очевидные вещи для носителя языка могут быть совершенно неочевидны для изучающих. Я разработала систему "светофора": зеленый — I/you/we/they (без окончания), желтый — he/she/it (добавляем -s/-es), красный — особые случаи (have/has, do/does). Эта простая визуализация помогла сотням моих студентов безошибочно использовать Present Simple в речи.

Образование утвердительных предложений в Present Simple

Образование утвердительных предложений в Present Simple следует простой структуре: подлежащее + глагол (с окончанием -s/-es для третьего лица единственного числа). Давайте рассмотрим это подробнее.

Лицо Единственное число Множественное число 1-е лицо I work (я работаю) We work (мы работаем) 2-е лицо You work (ты работаешь) You work (вы работаете) 3-е лицо He/She/It works (он/она/оно работает) They work (они работают)

Как видите, основное правило заключается в добавлении окончания -s или -es к глаголу, когда подлежащее — he, she или it (третье лицо единственного числа). Для остальных лиц используется базовая форма глагола. 🔍

Правила добавления окончаний -s и -es:

Большинство глаголов: просто добавляем -s (work → works, play → plays)

Глаголы, оканчивающиеся на -ch, -sh, -ss, -x, -o: добавляем -es (watch → watches, wash → washes, kiss → kisses, fix → fixes, go → goes)

Глаголы, оканчивающиеся на согласную + y: меняем y на i и добавляем -es (study → studies, try → tries)

Глаголы, оканчивающиеся на гласную + y: просто добавляем -s (play → plays, say → says)

Особые случаи:

have → has (She has a new car.)

(He does his homework every day.) do → does (He does his homework every day.)

go → goes (She goes to school by bus.)

Примеры утвердительных предложений в Present Simple:

Dogs bark when they are excited. (Собаки лают, когда они взволнованы.)

My sister lives in Paris. (Моя сестра живет в Париже.)

They work in the same office. (Они работают в одном офисе.)

Water boils at 100 degrees Celsius. (Вода кипит при температуре 100 градусов Цельсия.)

We study English twice a week. (Мы изучаем английский дважды в неделю.)

Отрицания в Present Simple: правила и нюансы

Для образования отрицательных предложений в Present Simple необходимо использовать вспомогательный глагол do/does и отрицательную частицу not. Это создает структуру, отличную от утвердительных предложений. 🚫

Базовая формула отрицания в Present Simple:

Для I, you, we, they: Subject + do + not + базовая форма глагола

Для he, she, it: Subject + does + not + базовая форма глагола

Полная форма Сокращенная форма Пример предложения I do not work I don't work I don't work on Sundays. You do not work You don't work You don't work very hard. He/She/It does not work He/She/It doesn't work He doesn't work here anymore. We do not work We don't work We don't work during holidays. They do not work They don't work They don't work with us.

Важно помнить! Когда используется вспомогательный глагол does (с he, she, it), основной глагол всегда остается в базовой форме без окончания -s/-es. Это одна из самых распространенных ошибок: ❌ She doesn't works. ✅ She doesn't work.

Алексей Соколов, экзаменатор международных тестов Работая со студентами, готовящимися к IELTS и TOEFL, я постоянно сталкиваюсь с одной и той же ошибкой в отрицательных формах Present Simple. Многие добавляют окончание -s к основному глаголу после doesn't: "He doesn't speaks English". Однажды ко мне пришла студентка с очень высоким уровнем, которая готовилась к поступлению в Оксфорд. На первом же уроке она сказала "My father doesn't likes sports". Я остановил занятие и объяснил, что все грамматическое "напряжение" при образовании отрицания берет на себя вспомогательный глагол does, поэтому основной глагол должен быть в базовой форме. Мы провели целое занятие, проговаривая отрицательные формы, делая акцент на произношении. Через месяц она автоматически использовала правильные формы и в итоге получила 8.5 баллов по IELTS. Иногда даже самые простые правила требуют осознанной практики.

Примеры отрицательных предложений в Present Simple:

I don't eat meat. (Я не ем мясо.)

She doesn't speak French. (Она не говорит по-французски.)

We don't live in the city center. (Мы не живем в центре города.)

They don't understand the problem. (Они не понимают проблему.)

It doesn't rain much in summer here. (Здесь летом не очень много дождей.)

Особые случаи отрицаний:

have → don't have / doesn't have (She doesn't have a car.)

(She doesn't have a car.) am/is/are → am not / is not / are not (I am not tired. / She isn't happy. / They aren't ready.)

Как формировать вопросы в Present Simple

Вопросительные предложения в Present Simple требуют использования вспомогательных глаголов do/does, которые ставятся перед подлежащим. Эта инверсия — ключевой элемент в формировании вопросов. 🤔

Общие вопросы (требующие ответа Yes/No):

Для I, you, we, they: Do + subject + базовая форма глагола...?

Для he, she, it: Does + subject + базовая форма глагола...?

Примеры общих вопросов:

Do you speak English? (Ты говоришь по-английски?)

Does he work here? (Он работает здесь?)

Do they like coffee? (Им нравится кофе?)

Does she play the piano? (Она играет на пианино?)

Do we need to bring anything? (Нам нужно что-нибудь принести?)

Специальные вопросы (начинающиеся с вопросительных слов):

Для I, you, we, they: Question word + do + subject + базовая форма глагола...?

Для he, she, it: Question word + does + subject + базовая форма глагола...?

Вопросительные слова:

What (что) — What do you do for a living?

(что) — What do you do for a living? Where (где, куда) — Where does she live?

(где, куда) — Where does she live? When (когда) — When do they arrive?

(когда) — When do they arrive? Why (почему) — Why does it happen?

(почему) — Why does it happen? How (как) — How do you make this dish?

(как) — How do you make this dish? Who (кто) — Who works with you?

(кто) — Who works with you? Whose (чей) — Whose car does he drive?

(чей) — Whose car does he drive? Which (который) — Which book do you prefer?

(который) — Which book do you prefer? How often (как часто) — How often does she visit her parents?

(как часто) — How often does she visit her parents? How long (как долго) — How long do they stay there?

Важно помнить: с вопросительным словом "who" в качестве подлежащего, структура вопроса меняется и становится похожей на утвердительное предложение:

Who lives here? (Кто живет здесь?) – а не "Who does live here?"

Who knows the answer? (Кто знает ответ?) – а не "Who does know the answer?"

Вопросы к подлежащему и к другим членам предложения:

Вопрос к подлежащему: Who goes to the party? (Кто идет на вечеринку?)

Who goes to the party? (Кто идет на вечеринку?) Вопрос к дополнению: Who do you invite to the party? (Кого вы приглашаете на вечеринку?)

Обратите внимание на разницу: в первом случае нет вспомогательного глагола do/does, во втором — он необходим.

Present Simple в речи: типичные контексты и выражения

Present Simple органично встраивается в повседневную речь и используется в различных коммуникативных ситуациях. Понимание типичных контекстов поможет вам применять это время более естественно и уверенно. 💬

Ключевые контексты использования Present Simple:

Повседневные привычки и рутина: I usually wake up at 7 am and have breakfast at 8 am. (Я обычно просыпаюсь в 7 утра и завтракаю в 8 утра.)

Описание характера и личности: She speaks five languages and plays the violin. (Она говорит на пяти языках и играет на скрипке.)

Работа и профессии: He works as a doctor in the local hospital. (Он работает врачом в местной больнице.)

Научные факты: Light travels faster than sound. (Свет движется быстрее звука.)

Инструкции и рецепты: First, you cut the onions. Then you fry them until golden. (Сначала вы нарезаете лук. Затем жарите его до золотистого цвета.)

Спортивные комментарии: Smith passes to Jones. Jones shoots and scores! (Смит передает Джонсу. Джонс бьет и забивает!)

Smith passes to Jones. Jones shoots and scores! (Смит передает Джонсу. Джонс бьет и забивает!) Фиксированные расписания: The museum opens at 9 am and closes at 6 pm. (Музей открывается в 9 утра и закрывается в 6 вечера.)

Типичные выражения и фразы с Present Simple:

Разговор о предпочтениях: I like jazz but I don't enjoy classical music. (Мне нравится джаз, но я не люблю классическую музыку.)

Обсуждение мнений: I think this book is excellent. (Я считаю, что эта книга превосходна.)

Выражение согласия/несогласия: I agree with your point. / I don't agree with this statement. (Я согласен с твоей точкой зрения. / Я не согласен с этим утверждением.)

Вежливые просьбы с глаголом do: Do you mind if I open the window? (Вы не возражаете, если я открою окно?)

Разговор о знаниях и способностях: I know how to swim. / She understands Japanese. (Я умею плавать. / Она понимает японский.)

I know how to swim. / She understands Japanese. (Я умею плавать. / Она понимает японский.) Вводные вопросы в беседе: Do you live around here? (Ты живешь где-то поблизости?)

Present Simple прекрасно сочетается с определенными наречиями частоты, которые обычно ставятся:

Перед основным глаголом: I always drink coffee in the morning. (Я всегда пью кофе по утрам.)

После глагола to be: She is never late for meetings. (Она никогда не опаздывает на встречи.)

В конце предложения (менее распространено): We go to the cinema occasionally. (Мы ходим в кино периодически.)

Наречия частоты в порядке убывания (от 100% до 0%):

always (всегда) — 100%

(обычно) — 90% usually (обычно) — 90%

(обычно) — 80% normally (обычно) — 80%

(часто) — 70% frequently (часто) — 70%

(часто) — 60% often (часто) — 60%

(иногда) — 50% sometimes (иногда) — 50%

(периодически) — 30% occasionally (периодически) — 30%

(редко) — 15% rarely (редко) — 15%

(редко) — 10% seldom (редко) — 10%

(почти никогда) — 5% hardly ever (почти никогда) — 5%

(почти никогда) — 5% never (никогда) — 0%