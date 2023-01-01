Past Participle в английском: полное руководство по употреблению

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Профессионалы, использующие английский в своей работе Мало что вызывает столько затруднений у изучающих английский, как хитросплетения форм глаголов. Особенно сложным орешком оказывается Past Participle — форма, встречающаяся повсюду: от повседневных разговоров до академических текстов. Без понимания этой формы невозможно грамотно выразить завершённое действие, построить пассивный залог или создать сложное предложение. Давайте раз и навсегда разберёмся с этим грамматическим явлением, чтобы вы больше не путались в формах и уверенно использовали их как в разговоре, так и на письме. 🔍

Что такое Past Participle и его роль в английском

Past Participle (причастие прошедшего времени) — это неличная форма глагола, которая выполняет функции как прилагательного, так и глагола. В отличие от простого прошедшего времени (Past Simple), причастие прошедшего времени используется не самостоятельно, а в составе сложных грамматических конструкций.

Эта форма глагола выражает завершенное действие или состояние и имеет несколько ключевых функций в английском языке:

Образует времена группы Perfect (Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect)

Используется для построения пассивного залога (Passive Voice)

Функционирует как прилагательное, описывая состояние предмета

Входит в состав причастных оборотов

Понимание Past Participle — это не просто академическое знание, а необходимый навык для точного выражения мыслей на английском. Правильное использование этой формы позволяет передавать тонкие временные и смысловые нюансы, недоступные при использовании только базовых времён.

Михаил Соколов, преподаватель английского языка с 15-летним стажем: Когда я только начинал преподавать, ко мне пришёл студент Алексей — успешный IT-специалист, которому срочно нужно было подтянуть английский для работы с зарубежными клиентами. Он мог говорить только в Present Simple и Past Simple, избегая сложных конструкций. На собеседованиях это создавало впечатление примитивной речи. Мы сосредоточились на освоении Past Participle и его применении в Perfect Tenses. Через месяц занятий Алексей уже уверенно говорил: "I have worked on similar projects before" вместо простого "I worked". Эта, казалось бы, небольшая разница в форме глагола полностью изменила восприятие его профессионализма клиентами. Через полгода он получил повышение и стал вести международные проекты.

Образование Past Participle: правильные и неправильные глаголы

Формирование Past Participle зависит от типа глагола. В английском языке глаголы делятся на правильные и неправильные, и каждая группа следует своим правилам образования причастия прошедшего времени.

Для правильных глаголов процесс образования Past Participle предельно прост: к базовой форме добавляется окончание -ed (так же, как и в Past Simple):

work → worked (работать → работавший)

play → played (играть → игравший)

talk → talked (говорить → говоривший)

При этом следует помнить о фонетических правилах добавления окончания -ed:

Правило Примеры Произношение После глухих согласных -ed произносится как [t] worked, stopped, missed [wɜːkt], [stɒpt], [mɪst] После звонких согласных и гласных -ed произносится как [d] played, opened, stayed [pleɪd], [ˈəʊpənd], [steɪd] После t и d окончание -ed произносится как [ɪd] wanted, needed, ended [ˈwɒntɪd], [ˈniːdɪd], [ˈendɪd]

С неправильными глаголами ситуация сложнее. Их формы Past Participle необходимо запоминать, поскольку они образуются без определенной системы. Некоторые имеют одинаковую форму с Past Simple, некоторые — совершенно особые формы:

see → seen (видеть → увиденный)

go → gone (идти → ушедший)

write → written (писать → написанный)

break → broken (ломать → сломанный)

Существуют определенные паттерны, которые могут облегчить запоминание форм неправильных глаголов. Например:

Глаголы с изменением гласной i → a → u: drink (пить) → drank → drunk

Глаголы с одинаковыми формами во всех трех формах: cut → cut → cut, put → put → put

Глаголы с одинаковыми Past Simple и Past Participle: bring → brought → brought

Освоение Past Participle неправильных глаголов требует практики и регулярного повторения. Эффективный способ — группировка глаголов по типу изменения и заучивание всех трех форм (инфинитив, Past Simple, Past Participle) как единого блока. 📚

Использование Past Participle в временах группы Perfect

Одна из основных функций Past Participle — формирование времён группы Perfect. Эти времена выражают действия, завершённые к определённому моменту, и без понимания причастий прошедшего времени невозможно грамотно ими оперировать.

Структура Perfect Tenses всегда включает вспомогательный глагол have в соответствующей форме и Past Participle смыслового глагола:

Время Структура Пример Перевод Present Perfect have/has + Past Participle I have finished my work. Я закончил свою работу (только что, результат важен сейчас). Past Perfect had + Past Participle She had studied before the exam. Она изучила (материал) до экзамена. Future Perfect will have + Past Participle They will have completed the project by next month. Они завершат проект к следующему месяцу. Present Perfect Continuous have/has been + Ving I have been working for five hours. Я работаю (уже) пять часов.

Важно отметить ключевые случаи использования Perfect Tenses:

Present Perfect выражает действие, завершённое к настоящему моменту и имеющее связь с настоящим: "I have visited Paris twice" (Я посетил Париж дважды — и это часть моего опыта).

выражает действие, завершённое к настоящему моменту и имеющее связь с настоящим: "I have visited Paris twice" (Я посетил Париж дважды — и это часть моего опыта). Past Perfect описывает действие, завершённое до определённого момента в прошлом: "By the time I arrived, they had already left" (К моменту моего прибытия они уже ушли).

описывает действие, завершённое до определённого момента в прошлом: "By the time I arrived, they had already left" (К моменту моего прибытия они уже ушли). Future Perfect используется для действий, которые завершатся к определённому моменту в будущем: "By 2025, I will have graduated from university" (К 2025 году я окончу университет).

Типичные ошибки при использовании Perfect Tenses связаны именно с неправильным образованием или выбором формы Past Participle. Особенно это касается неправильных глаголов:

❌ I have went to Paris. → ✅ I have gone to Paris.

❌ She had wrote the letter. → ✅ She had written the letter.

❌ They will have broke the record. → ✅ They will have broken the record.

Употребление времён группы Perfect — это зона, где даже опытные студенты допускают ошибки. Освоение правильных форм Past Participle критично для точной передачи временных отношений и получения профессионального уровня владения английским языком. 🕒

Анна Петрова, переводчик технической документации: Однажды я работала над переводом контракта для крупной технологической компании. В документе было много юридических нюансов, связанных со сроками выполнения обязательств. Заказчик торопил с переводом, и я допустила несколько ошибок в формах Past Participle в конструкциях Perfect Tenses. Фраза "The licensee shall be deemed to have breaked the agreement if..." с неправильной формой "breaked" вместо "broken" изменила юридический смысл документа. Юристы компании заметили ошибку на последнем этапе подписания, что привело к задержке сделки на три дня и потребовало срочной переработки всего договора. После этого случая я создала для себя специальную таблицу неправильных глаголов, сгруппированных по частоте использования в юридических текстах, и всегда дважды проверяю формы Past Participle в ответственных документах. Эта мелкая на первый взгляд деталь грамматики может иметь серьезные последствия в профессиональной коммуникации.

Past Participle в пассивном залоге и конструкциях

Past Participle является основой для формирования пассивного залога (Passive Voice) и входит в состав различных грамматических конструкций. Понимание этих аспектов необходимо для достижения продвинутого уровня английского.

В пассивном залоге внимание сосредоточено на объекте действия, а не на его исполнителе. Структура строится с использованием глагола to be в нужной временной форме и Past Participle смыслового глагола:

Active: Someone built this house in 1990. (Кто-то построил этот дом в 1990 году.)

Passive: This house was built in 1990. (Этот дом был построен в 1990 году.)

Пассивные конструкции могут формироваться во всех временах, сохраняя общую структуру be + Past Participle:

Present Simple Passive: Coffee is grown in Brazil. (Кофе выращивается в Бразилии.)

Past Simple Passive: The letter was sent yesterday. (Письмо было отправлено вчера.)

Future Simple Passive: The project will be completed next week. (Проект будет завершен на следующей неделе.)

Present Perfect Passive: The report has been submitted. (Отчет был представлен.)

Past Participle также используется в причастных оборотах и конструкциях:

Причастные обороты: "Written in 1813, Pride and Prejudice remains popular." (Написанная в 1813 году, "Гордость и предубеждение" остается популярной.) Конструкция have something done: "I had my car repaired yesterday." (Я отремонтировал свою машину вчера. — буквально: "Я имел свою машину отремонтированной") Конструкции с get: "They got married last summer." (Они поженились прошлым летом.) Прилагательные составные: "He is interested in astronomy." (Он интересуется астрономией.)

Особое внимание следует уделить причастным оборотам, где Past Participle может выступать в роли определения:

The broken window was replaced. (Разбитое окно было заменено.)

The book written by this author became a bestseller. (Книга, написанная этим автором, стала бестселлером.)

При использовании Past Participle в качестве прилагательного важно различать активный и пассивный смысл:

A boring lecture (скучная лекция) — Present Participle, активный смысл: лекция вызывает скуку

A bored student (скучающий студент) — Past Participle, пассивный смысл: студент испытывает скуку

Освоение всех аспектов использования Past Participle в пассивных конструкциях и оборотах значительно расширяет выразительные возможности и помогает достичь естественности речи, характерной для носителей языка. 💬

Таблица неправильных глаголов с примерами прошедшего причастия

Неправильные глаголы представляют основную сложность при освоении Past Participle. Ниже представлена таблица наиболее частотных неправильных глаголов с их формами и примерами использования в контексте.

Infinitive Past Simple Past Participle Перевод Пример с Past Participle be was/were been быть I have been to Japan twice. begin began begun начинать They have just begun their research. break broke broken ломать The window has been broken since last week. bring brought brought приносить She has brought her documents with her. build built built строить This house was built in 1920. buy bought bought покупать I have bought a new laptop. come came come приходить The guests have already come. do did done делать He has done his homework. eat ate eaten есть All the cake had been eaten before I arrived. fall fell fallen падать The prices have fallen significantly. find found found находить They have found the missing dog. forget forgot forgotten забывать I had forgotten my keys at home. get got got/gotten (US) получать Have you gotten my email? (US) give gave given давать She has given me plenty of advice. go went gone идти They have gone to the cinema.

Для эффективного запоминания неправильных глаголов полезно группировать их по сходным моделям изменения:

Глаголы без изменений: cut-cut-cut, put-put-put Глаголы с одинаковым Past Simple и Past Participle: bring-brought-brought, buy-bought-bought Глаголы с изменением по модели "i-a-u": begin-began-begun, ring-rang-rung Глаголы с изменением по модели "ea-o-o": speak-spoke-spoken, break-broke-broken

При изучении неправильных глаголов важно не только знать их формы, но и уметь использовать их в речи. Практика в контексте помогает закрепить знания:

Создавайте предложения с каждым новым глаголом в разных временах и конструкциях

Используйте мнемонические техники для запоминания групп глаголов

Применяйте специальные приложения и карточки для регулярного повторения

Читайте тексты на английском, обращая внимание на употребление неправильных глаголов

Помните, что даже носители языка иногда делают ошибки в формах неправильных глаголов, особенно в менее частотных словах. Ключ к успеху — регулярная практика и постепенное расширение словарного запаса. 📝