Look forward to в английском языке: правила использования и примеры

Для кого эта статья:

Студенты английского языка, стремящиеся улучшить свои знания и навыки.

Профессионалы, использующие английский для делового общения и переписки.

Преподаватели и переводчики, желающие эффективно обучать и исправлять ошибки своих учеников. Английское выражение "look forward to" — один из тех языковых элементов, которые кажутся простыми, но часто становятся камнем преткновения даже для продвинутых студентов. Понимание этой фразы не просто обогатит ваш словарный запас — оно может определить, насколько профессионально звучит ваше деловое письмо или насколько уверенно вы общаетесь на собеседовании. Многие ошибаются, полагая, что после "look forward to" можно ставить инфинитив, а затем недоумевают, почему их английский звучит неестественно. Давайте раз и навсегда разберёмся с этой конструкцией и научимся использовать её безупречно. 🧠

Значение выражения "Look forward to" в английском языке

Выражение "look forward to" — это фразовый глагол, который означает "ждать с нетерпением", "предвкушать" или "с радостью ожидать" чего-либо. По сути, это эмоционально окрашенный способ выразить позитивное ожидание будущих событий или встреч. 🤩

Чтобы лучше почувствовать смысловые оттенки этого выражения, рассмотрим несколько контекстов его использования:

В деловой переписке: "I look forward to our meeting next week" (Я с нетерпением жду нашей встречи на следующей неделе)

В неформальном общении: "I'm looking forward to the weekend" (Я жду не дождусь выходных)

В планировании: "We are looking forward to your visit" (Мы с нетерпением ждём вашего визита)

Важно отметить, что в отличие от русского языка, где мы можем "ждать что-то" или "ждать чего-то", в английском "look forward" требует предлога "to", создавая единую конструкцию "look forward to".

Мария Петрова, преподаватель английского языка с 12-летним опытом Помню свою первую серьёзную работу в международной компании. Мой начальник, носитель английского, вернул мне черновик письма с пометкой на фразе "I look forward to meet with you". Он вежливо объяснил, что правильно писать "I look forward to meeting with you". Этот момент стал переломным в моем понимании английской грамматики. Я осознала, что даже одна небольшая ошибка в устоявшемся выражении может существенно снизить впечатление о моём профессионализме. С тех пор я особенно тщательно подхожу к изучению фразовых глаголов и помогаю своим студентам избегать подобных ошибок.

Грамматические правила использования Look forward to

Главная особенность конструкции "look forward to" заключается в том, что "to" здесь — не часть инфинитива, а предлог. Это ключевой момент для понимания правильного использования этого выражения. 📝

Основные грамматические принципы:

После предлога "to" должен следовать либо герундий (глагол с окончанием -ing), либо существительное/местоимение. "Look forward to" может использоваться во всех временах и формах, при этом изменяется только глагол "look". В формальном стиле часто используется в завершающей части письма как стандартная вежливая формула.

Структура Пример Комментарий look forward to + герундий I look forward to hearing from you. Стандартная формула в деловой переписке look forward to + существительное We look forward to your reply. Используется с существительными, обозначающими события или объекты look forward to + местоимение I'm looking forward to it. Краткий ответ, где местоимение заменяет ранее упомянутое событие

Важно помнить, что несмотря на то, что "to" выглядит как часть инфинитивной формы глагола, здесь оно функционирует как предлог, поэтому требует после себя герундия, а не инфинитива.

Сравните:

✅ I look forward to seeing you. (правильно — после предлога "to" используется герундий)

❌ I look forward to see you. (неправильно — после предлога "to" не может стоять инфинитив)

Look forward to с герундием и существительными

Как уже отмечалось, после "look forward to" могут следовать две грамматические формы: герундий или существительное. Давайте рассмотрим оба случая подробнее. 🔍

С герундием: Когда мы говорим о действиях или процессах, после "look forward to" необходимо использовать герундий — глагольную форму с окончанием -ing.

I am looking forward to meeting your family. (Я с нетерпением жду встречи с вашей семьей)

She looks forward to traveling abroad next summer. (Она с нетерпением ждет поездки за границу следующим летом)

They are looking forward to working with us on this project. (Они с нетерпением ждут сотрудничества с нами по этому проекту)

С существительными: Когда мы ожидаем конкретное событие, предмет или период времени, после "look forward to" используется существительное.

I look forward to your response. (Я с нетерпением жду вашего ответа)

We are looking forward to the weekend. (Мы с нетерпением ждём выходных)

They look forward to the results of your research. (Они с нетерпением ждут результатов вашего исследования)

Если после существительного требуется указать дополнительное действие, мы снова используем герундий:

I look forward to the opportunity of working with you.

При использовании местоимений следуйте тем же правилам, что и для существительных:

I've been invited to the conference, and I'm really looking forward to it. (Меня пригласили на конференцию, и я очень этого жду)

The meeting has been scheduled. Are you looking forward to it? (Встреча назначена. Ты её ждёшь с нетерпением?)

Алексей Соколов, бизнес-переводчик Работая с международными контрактами, я часто наблюдаю, как неправильное использование "look forward to" подрывает профессиональный имидж российских компаний. Однажды генеральный директор крупной технологической фирмы отправил письмо потенциальным инвесторам из США, завершив его фразой "We look forward to cooperate with you". Инвестор обратился ко мне как к переводчику с вопросом о профессионализме компании, поскольку такая базовая ошибка вызвала у него сомнения. Мне пришлось долго убеждать его, что это лишь языковая ошибка, не отражающая качество работы компании. С тех пор я провожу корпоративные тренинги по деловой переписке, где особое внимание уделяю именно таким тонкостям, способным существенно влиять на бизнес-отношения.

Особенности употребления Look forward to в разных временах

Выражение "look forward to" может использоваться в любом времени, при этом изменяется только форма глагола "look". Это делает конструкцию чрезвычайно гибкой для выражения ожиданий относительно прошлых, настоящих и будущих событий. 📆

Время Формула Пример Present Simple subject + look(s) forward to + герундий/существительное I look forward to hearing from you soon. Present Continuous subject + am/is/are looking forward to + герундий/существительное I am looking forward to seeing you this weekend. Past Simple subject + looked forward to + герундий/существительное They looked forward to their vacation in Italy. Past Continuous subject + was/were looking forward to + герундий/существительное We were looking forward to celebrating together. Future Simple subject + will look forward to + герундий/существительное I will look forward to your feedback on my proposal. Present Perfect subject + have/has been looking forward to + герундий/существительное I have been looking forward to this concert for months.

Стилистические особенности употребления в разных временах:

Present Simple (I look forward to) — наиболее формальный вариант, часто используется в деловой переписке как завершающая фраза. Present Continuous (I am looking forward to) — менее формально, выражает текущее предвкушение события. Past forms — используются при рассказе о прошлых ожиданиях, особенно если ожидания не оправдались или изменились.

Сравните оттенки значений в следующих предложениях:

"I look forward to receiving your report by Friday." (формальное ожидание, деловой контекст)

"I'm looking forward to receiving your report by Friday." (более личное, выражает энтузиазм)

"I was looking forward to receiving your report by Friday, but I understand you need more time." (ожидание в прошлом, которое изменилось)

Выбор времени также может указывать на вашу уверенность в том, что событие произойдет:

"I will look forward to our collaboration" (предполагает, что сотрудничество еще не подтверждено)

"I am looking forward to our collaboration" (предполагает, что сотрудничество уже согласовано)

Распространенные ошибки при использовании Look forward to

Даже опытные пользователи английского языка иногда допускают ошибки при использовании конструкции "look forward to". Разберём наиболее типичные из них, чтобы вы могли их избежать. 🚫

Ошибка №1: Использование инфинитива вместо герундия

❌ I look forward to meet you.

✅ I look forward to meeting you.

Это самая распространенная ошибка, особенно среди носителей славянских языков. Запомните: после предлога "to" в этой конструкции всегда следует герундий или существительное, никогда инфинитив.

Ошибка №2: Пропуск предлога "to"

❌ I look forward seeing you.

✅ I look forward to seeing you.

Предлог "to" является неотъемлемой частью фразового глагола "look forward to" и не может быть опущен.

Ошибка №3: Неправильное согласование в третьем лице единственного числа

❌ He look forward to your reply.

✅ He looks forward to your reply.

В Present Simple в третьем лице единственного числа к глаголу "look" добавляется окончание -s.

Ошибка №4: Неправильное использование отрицательных форм

❌ I don't look forward to going to work on Monday.

✅ I am not looking forward to going to work on Monday.

Хотя грамматически первый вариант не является ошибкой, он звучит неестественно. Для выражения отсутствия предвкушения обычно используется форма Present Continuous с отрицанием.

Ошибка №5: Использование множественного числа с "look forward to"

❌ I look forward to your advices.

✅ I look forward to your advice.

Некоторые существительные в английском языке неисчисляемые (например, advice, information, knowledge). С ними нельзя использовать множественное число после "look forward to".

Ошибка №6: Неправильное положение наречий

❌ I look forward much to seeing you.

✅ I really look forward to seeing you. / I look forward to seeing you very much.

Наречия (really, eagerly, very much) обычно ставятся либо перед "look forward to", либо в конце предложения, но не между "look forward" и "to".

Чтобы избежать этих ошибок, полезно запомнить несколько стандартных фраз с "look forward to", которые можно использовать в разных ситуациях:

I look forward to hearing from you soon. (Я буду ждать вашего скорого ответа.)

We are looking forward to working with you. (Мы с нетерпением ждём возможности поработать с вами.)

I'm really looking forward to the weekend. (Я очень жду выходных.)

They look forward to your visit. (Они с нетерпением ждут вашего визита.)