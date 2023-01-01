Английские местоимения: 8 типов и правила употребления

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на различных уровнях.

Преподаватели и репетиторы английского языка.

Подготовка к языковым экзаменам (например, TOEFL, IELTS). Запутались в дебрях английских местоимений? Не можете отличить "who" от "whom" или путаетесь, когда использовать "its" вместо "it's"? Вы не одиноки! 😊 Местоимения — маленькие, но крайне важные слова, без которых невозможно построить ни одно связное предложение. Они заменяют существительные, экономят время и делают нашу речь более плавной. Именно поэтому знание всех типов местоимений и правил их употребления — критически важный навык для каждого, кто стремится овладеть английским языком на достойном уровне.

Что такое местоимения и их роль в английской речи

Местоимения в английском языке — это слова, которые заменяют существительные и именные словосочетания, чтобы избежать неудобных повторений. Представьте, как бы звучала речь без них: "Джон пошел в магазин, потому что Джону нужно было купить продукты для Джона и Джоновой семьи". Гораздо лучше: "Джон пошел в магазин, потому что ему нужно было купить продукты для себя и своей семьи".

Роль местоимений в английской речи многогранна:

Упрощение высказываний и избегание повторов

Указание на лиц, предметы без их прямого называния

Связывание частей сложных предложений

Формирование вопросов и относительных конструкций

Выражение притяжательности, возвратности и взаимности

Местоимения в английском языке помогают сделать речь более естественной и гладкой. Они также являются ключевыми элементами для построения правильных грамматических конструкций. Неверное использование местоимений может изменить смысл высказывания или сделать его неграмотным.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Однажды на уроке ученица средних лет настойчиво утверждала, что местоимения — это "просто слова, которые можно пропускать". Я попросила её переписать абзац из учебника, убрав все местоимения. После 10 минут мучений, когда текст превратился в громоздкое чудовище повторений, она воскликнула: "Боже, как это ужасно звучит!". Именно в такие моменты приходит понимание истинной ценности этой части речи. Местоимения — это не просто заменители существительных, а настоящие "швейные нитки" языка, которые соединяют разрозненные элементы в элегантное речевое полотно.

8 типов английских местоимений: полная классификация

Английские местоимения делятся на 8 основных типов, каждый из которых выполняет свою функцию в предложении. Рассмотрим их все с примерами использования. 🔍

Тип местоимений Функция Примеры Личные Указывают на лицо/предмет I, you, he, she, it, we, they Притяжательные Выражают принадлежность my, your, his, her, its, our, their Возвратные Указывают, что действие направлено на самого деятеля myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves Указательные Указывают на предметы в пространстве/времени this, that, these, those Вопросительные Используются для формирования вопросов who, whom, whose, which, what Относительные Связывают части сложного предложения who, whom, whose, which, that Неопределенные Указывают на неопределенные предметы/людей some, any, no, every, each, all, both, either, neither, many, much, few, little Взаимные Выражают взаимные отношения each other, one another

1. Личные местоимения

Личные местоимения имеют форму субъекта (именительный падеж) и объекта (объектный падеж):

Субъект: I, you, he, she, it, we, they

Объект: me, you, him, her, it, us, them

Пример: He gave me a book. (He – субъект, me – объект)

2. Притяжательные местоимения

Существуют в двух формах: перед существительным и самостоятельные:

Перед существительным: my, your, his, her, its, our, their

Самостоятельные: mine, yours, his, hers, its, ours, theirs

Пример: This is my book. The book is mine.

3. Возвратные местоимения

Используются, когда объект действия совпадает с субъектом: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves.

Пример: I hurt myself while cooking.

4. Указательные местоимения

Указывают на конкретные предметы/людей с учетом их положения в пространстве или времени:

Для близких объектов: this (ед. ч.), these (мн. ч.)

Для удаленных объектов: that (ед. ч.), those (мн. ч.)

Пример: This is my house. Those are your keys.

5. Вопросительные местоимения

Используются для формирования вопросов: who, whom, whose, which, what.

Пример: Who is calling? What are you doing?

6. Относительные местоимения

Соединяют части сложного предложения: who, whom, whose, which, that.

Пример: The woman who called yesterday is my teacher.

7. Неопределенные местоимения

Указывают на неопределенные предметы или людей: some, any, no, nobody, everyone, everything, и т.д.

Пример: Someone left their umbrella in the office.

8. Взаимные местоимения

Выражают взаимодействие между двумя или более людьми: each other, one another.

Пример: They looked at each other and smiled.

Как правильно использовать каждый тип местоимений

Правильное использование местоимений требует понимания их функций в предложении и грамматических правил. Рассмотрим каждый тип подробнее. 📝

Личные местоимения

Используйте форму субъекта (I, you, he...), когда местоимение является подлежащим: He speaks English.

Используйте форму объекта (me, you, him...), когда местоимение является дополнением: Please call me later.

После предлогов всегда используйте форму объекта: She sat between him and me.

Притяжательные местоимения

Используйте форму перед существительным (my, your...), когда за местоимением следует существительное: His car is new.

Используйте самостоятельную форму (mine, yours...), когда местоимение заменяет всю фразу "притяжательное местоимение + существительное": This book is hers.

Не путайте притяжательные местоимения с сокращениями: it's (it is) и its (притяжательное от it).

Возвратные местоимения

Используйте, когда действие направлено на самого деятеля: She cut herself with a knife.

Используйте для усиления: I made it myself.

Не используйте возвратные местоимения после предлогов места: He took a book with him (не "with himself").

Указательные местоимения

This/these для близких объектов или недавних событий: This is my friend (человек рядом).

That/those для удаленных объектов или отдаленных событий: That was a great concert (прошлое событие).

Согласуйте указательные местоимения с числом существительных: These books (множественное), that car (единственное).

Вопросительные местоимения

Who – для людей в качестве подлежащего: Who called you?

Whom – для людей в качестве дополнения (формальный стиль): To whom did you speak?

Whose – для выражения принадлежности: Whose book is this?

Which – для выбора из ограниченного количества: Which color do you prefer?

What – для выбора из неограниченного количества: What would you like to drink?

Относительные местоимения

Who – для людей в качестве подлежащего: The person who called is my friend.

Whom – для людей в качестве дополнения (формальный стиль): The man whom you met yesterday.

Which – для неодушевленных предметов и животных: The book which I read was interesting.

That – универсальное относительное местоимение для людей и предметов: The book that I read. The person that called.

Whose – для выражения принадлежности: The woman whose car was stolen.

Михаил Соколов, переводчик-синхронист

Работая на международной конференции, я столкнулся с ситуацией, когда неправильное использование местоимений едва не привело к дипломатическому конфузу. Один из выступающих, не являющийся носителем языка, неверно использовал местоимения "they" и "we", говоря о странах-партнерах. В результате создалось впечатление, что его страна дистанцируется от общих обязательств. Мне пришлось мгновенно корректировать перевод, чтобы сохранить изначальный смысл. Этот случай показал мне, насколько важно точное использование местоимений для передачи правильных оттенков смысла, особенно в дипломатии и международных отношениях. Даже небольшая ошибка в выборе местоимения может полностью изменить тон и контекст сообщения.

Неопределенные местоимения

Some – в утвердительных предложениях: I need some help.

Any – в вопросительных и отрицательных предложениях: Do you have any questions?

No/none – для отрицания: No one came to the party.

All, both, each, every – для обобщения: All students must attend.

Взаимные местоимения

Each other – обычно для двух людей/объектов: The twins help each other.

One another – традиционно для трех и более людей/объектов: Friends should support one another.

Распространенные ошибки и способы их избежать

При использовании английских местоимений даже опытные студенты допускают типичные ошибки. Рассмотрим самые распространенные проблемные моменты и способы их избежать. 🚫

Распространенная ошибка Неправильно Правильно Способ запомнить Путаница между its/it's The dog wagged it's tail. The dog wagged its tail. its – притяжательное; it's – сокращение от "it is" Путаница между who/whom Who did you talk to? Whom did you talk to? who – подлежащее; whom – дополнение Неправильное согласование в числе Everyone have their problems. Everyone has his/her problems. Everyone – единственное число, требует глагола в ед. числе Использование объектной формы в качестве подлежащего Me and John went shopping. I and John went shopping. Подлежащее всегда в форме субъекта (I, he, she...) Неправильный выбор местоимения после предлога Between you and I Between you and me После предлогов всегда объектная форма

Другие распространенные ошибки:

1. Неверный порядок местоимений

Неправильно: Me and you should go.

Правильно: You and I should go.

Совет: Используйте порядок "ты, он/она, я" – сначала упоминайте других людей, затем себя.

2. Ошибки с возвратными местоимениями

Неправильно: My wife and myself will attend.

Правильно: My wife and I will attend.

Совет: Используйте возвратные местоимения только когда действие направлено на самого деятеля или для усиления.

3. Неверное использование относительных местоимений

Неправильно: The person which I met.

Правильно: The person whom/who/that I met.

Совет: Which – для неодушевленных предметов, who/whom – для людей.

4. Путаница с указательными местоимениями

Неправильно: This people are friendly.

Правильно: These people are friendly.

Совет: This/that – единственное число, these/those – множественное число.

5. Ошибки с неопределенными местоимениями

Неправильно: Each students has a book.

Правильно: Each student has a book.

Совет: Each, every, everyone, anybody требуют существительного в единственном числе и глагола в единственном числе.

6. Неверное согласование притяжательных местоимений

Неправильно: Every student must bring their book.

Традиционно правильно: Every student must bring his or her book.

Современная тенденция: Использование "their" как гендерно-нейтрального местоимения становится всё более приемлемым.

Местоимения в контексте подготовки к языковым экзаменам

Местоимения являются важной частью языковых экзаменов, таких как TOEFL, IELTS, Cambridge English и школьных тестов. Знание правил использования местоимений может существенно повысить ваш балл. 🎯

Роль местоимений в различных разделах экзаменов:

Грамматический раздел: Прямые вопросы на выбор правильного местоимения, определение ошибок в предложениях.

Прямые вопросы на выбор правильного местоимения, определение ошибок в предложениях. Чтение: Понимание связи местоимений с их антецедентами (словами, к которым они относятся).

Понимание связи местоимений с их антецедентами (словами, к которым они относятся). Письмо: Корректное использование местоимений для обеспечения связности текста и избегания повторов.

Корректное использование местоимений для обеспечения связности текста и избегания повторов. Говорение: Правильное использование местоимений в спонтанной речи.

Типичные задания на экзаменах, связанные с местоимениями:

Выбор правильной формы местоимения в предложении Определение, к какому слову относится конкретное местоимение в тексте Заполнение пропусков подходящими местоимениями Исправление ошибок в использовании местоимений Трансформация предложений с использованием местоимений

Стратегии подготовки к заданиям с местоимениями:

Регулярная практика: Решайте тестовые задания с местоимениями регулярно.

Решайте тестовые задания с местоимениями регулярно. Анализ ошибок: Отмечайте типы местоимений, в которых вы чаще ошибаетесь, и уделите им особое внимание.

Отмечайте типы местоимений, в которых вы чаще ошибаетесь, и уделите им особое внимание. Чтение с анализом: При чтении английских текстов обращайте внимание на использование местоимений и их связь с другими словами.

При чтении английских текстов обращайте внимание на использование местоимений и их связь с другими словами. Использование в речи: Практикуйте использование разных типов местоимений в разговорной речи.

Практикуйте использование разных типов местоимений в разговорной речи. Создание собственных примеров: Составляйте предложения с разными типами местоимений.

Что особенно проверяется на экзаменах:

Различение its/it's, your/you're, their/they're/there

Правильное использование who/whom

Согласование местоимений и их антецедентов в числе и роде

Правильный выбор указательных местоимений (this/that/these/those)

Корректное использование неопределенных местоимений с глаголами (everyone is, nobody has)

Использование относительных местоимений в придаточных предложениях

Советы для повышения балла на экзамене:

Повторите все 8 типов местоимений и их специфические правила использования. Практикуйте определение антецедентов местоимений в длинных текстах. Обратите особое внимание на формальный стиль (использование whom, one). Изучите типичные ошибки носителей вашего родного языка при использовании английских местоимений. При написании эссе следите за согласованностью и избегайте неоднозначности в использовании местоимений.

Хорошо усвоенные правила использования местоимений помогут вам не только успешно сдать экзамен, но и сделают вашу речь более точной, связной и естественной, что особенно ценится экзаменаторами. 👍