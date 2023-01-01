Like to do vs Like doing: ключевые различия в английской грамматике

Дрожь по коже и мурашки в животе — вот что часто испытывают студенты, столкнувшиеся с выбором между "like to do" и "like doing". На первый взгляд, разница кажется несущественной, но опытные лингвисты знают: неправильный выбор может полностью изменить смысл предложения! 🧠 Путаница между этими конструкциями — одна из самых распространенных ошибок даже у продвинутых студентов. Готовы раскрыть секреты этих грамматических тонкостей и навсегда избавиться от сомнений? Погрузимся в увлекательный мир английской грамматики, где каждая форма глагола имеет свой особый характер и назначение.

Основные различия между like to do и like doing

Многие изучающие английский язык считают, что конструкции "like to do" и "like doing" взаимозаменяемы. Это фундаментальное заблуждение, которое необходимо развенчать в первую очередь. Обе формы действительно выражают симпатию или предпочтение, но с существенными семантическими различиями.

Конструкция "like to do" обычно указывает на:

Предпочтение в отношении конкретных, отдельных действий

Удовольствие от результата действия, а не от процесса

Рациональное решение или выбор

Действия, которые выполняются реже или нерегулярно

Тогда как "like doing" чаще подразумевает:

Удовольствие от самого процесса действия

Регулярные, привычные занятия

Эмоциональную вовлеченность в активность

Общие предпочтения и хобби

Рассмотрим пример: "I like to read before bed" (Я предпочитаю почитать перед сном) vs "I like reading detective stories" (Мне нравится процесс чтения детективов). В первом случае акцент на выборе действия в конкретной ситуации, во втором — на удовольствии от процесса чтения определённого жанра.

Аспект Like to do Like doing Фокус внимания Результат действия Процесс действия Частота действия Часто одноразовые или редкие действия Регулярные, повторяющиеся действия Эмоциональная окраска Рациональное предпочтение Эмоциональное удовольствие Типичные контексты Принятие решений, выбор Описание хобби, привычек

Алексей Березин, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды на занятии с продвинутой группой я провел эксперимент. Написал на доске два предложения: "I like to swim in this lake" и "I like swimming in this lake". Попросил студентов объяснить разницу. Почти все решили, что разницы нет. Тогда я рассказал историю: "Представьте, что я приехал на отдых к горному озеру. Утром администратор отеля спрашивает о моих планах. Я отвечаю: "I like to swim in this lake" — я решил, что сегодня хочу искупаться именно в этом озере (конкретное решение). Вечером, вернувшись с купания, на вопрос "Как вам наше озеро?" я отвечаю: "I like swimming in this lake" — мне нравится сам процесс плавания в этом озере (эмоциональное удовольствие от процесса). После этой истории студенты стали замечать эти тонкие различия повсюду в английской речи. Один из них позже рассказал, что благодаря этому различию успешно прошел собеседование в международную компанию, где его спросили о хобби."

Когда используем like to do: ключевые правила и нюансы

Конструкция "like to do" имеет свои специфические контексты применения, которые важно учитывать для точной передачи мысли. Рассмотрим основные случаи, когда предпочтительнее использовать инфинитив после глагола "like". 🔍

1. При описании конкретных, отдельных действий "I like to take a shower after gym" — это конкретное действие в определенных обстоятельствах, а не регулярное хобби.

2. Для выражения сознательного выбора или предпочтения "I like to check my emails first thing in the morning" — подразумевается, что человек решил, что такой порядок действий для него оптимален.

3. В отрицательных предложениях Интересно, что в отрицательных конструкциях чаще используется именно "like to do": "I don't like to interrupt people" — здесь выражается сознательное решение не прерывать других.

4. В условных предложениях и с модальными глаголами "I would like to visit Paris someday" или "She might like to join us for dinner" — инфинитив естественнее сочетается с модальными конструкциями.

5. В формальных контекстах Форма "like to do" звучит несколько формальнее и часто предпочтительна в деловой коммуникации: "We like to respond to all inquiries within 24 hours".

Важно понимать, что использование "like to do" может подчеркивать аспект долженствования или рациональности. Например, предложение "I like to eat healthy food" может подразумевать, что человек считает правильным придерживаться здорового питания, даже если сам процесс не доставляет ему особого удовольствия.

Like ing формы: особенности и ситуации применения

Конструкция "like doing" обладает своими уникальными нюансами употребления, которые придают речи естественность и точность. Давайте рассмотрим, когда герундиальная форма после "like" становится оптимальным выбором. ✨

1. Выражение удовольствия от процесса "I like dancing" — здесь подчеркивается, что человеку нравится сам процесс танца, он получает удовольствие от движения.

2. Описание хобби и регулярных занятий "She likes collecting vintage postcards" — это долгосрочное увлечение, а не единичное действие.

3. Выражение общих предпочтений "They like hiking in the mountains" — общее утверждение о предпочтениях в проведении времени.

4. В разговорной речи Форма "like doing" часто воспринимается как более естественная и менее формальная: "He likes playing video games after work".

5. При описании чувственного опыта "I like feeling the sand between my toes" — акцент на физическом ощущении и эмоциональной реакции.

Марина Соколова, методист языковых курсов Помню случай с моей студенткой Анной, которая готовилась к собеседованию в международную компанию. На пробном интервью на вопрос "What do you like doing in your free time?" она ответила: "I like to read books, to watch movies, and to meet friends." Технически это не ошибка, но звучало неестественно и формально. Мы разобрали, что при описании хобби носители языка почти всегда используют герундий: "I like reading, watching movies, and meeting friends." После коррекции её ответ стал звучать органично, как у носителя языка. На настоящем собеседовании рекрутер (британец) даже отметил её "natural English" и позже признался, что это было одним из факторов, выделивших её среди других кандидатов. Такие мелкие нюансы часто отличают просто хороший английский от действительно продвинутого уровня владения языком.

Интересно заметить, что форма "like doing" более распространена в британском английском, тогда как американцы чаще используют "like to do", хотя обе формы приемлемы в обоих вариантах английского.

Ситуация Пример с like doing Комментарий Хобби I like painting landscapes. Фокус на процессе и удовольствии Привычки She likes drinking tea in the morning. Регулярное, повторяющееся действие Описание характера He likes helping others. Черта характера, а не отдельное решение Общие предпочтения Kids like playing outdoors. Обобщение о предпочтениях группы Эмоциональный опыт I like being surrounded by nature. Акцент на состоянии и ощущениях

Частые ошибки при выборе между like to и like ing

Даже продвинутые студенты нередко сталкиваются с трудностями при выборе между "like to do" и "like doing". Рассмотрим типичные ошибки и способы их избежать. 🚫

Ошибка 1: Использование "like to do" для выражения удовольствия от процесса Неправильно: "I like to swimming" (смешение форм) или "I like to swim" (когда подразумевается удовольствие от процесса плавания как такового). Правильно: "I like swimming" (если речь о хобби и удовольствии от процесса).

Ошибка 2: Применение "like doing" в условных конструкциях Неправильно: "I would like going to the cinema tonight". Правильно: "I would like to go to the cinema tonight".

Ошибка 3: Неправильная интерпретация в зависимости от контекста Иногда студенты не учитывают, что выбор формы меняет смысл высказывания:

"I like to get up early" (Я считаю полезным рано вставать) vs "I like getting up early" (Мне нравится процесс раннего пробуждения)

"I like to be honest" (Я стараюсь быть честным, делаю такой выбор) vs "I like being honest" (Мне нравится состояние честности, это приносит удовлетворение)

Ошибка 4: Игнорирование региональных различий Часто забывают, что британский и американский варианты английского имеют различные предпочтения в использовании этих конструкций. В британском варианте чаще встречается "like doing", в то время как в американском "like to do" используется шире.

Ошибка 5: Автоматический перевод с родного языка Многие студенты пытаются напрямую перевести конструкцию со своего родного языка, не учитывая семантические особенности английских форм.

Важно помнить, что в некоторых контекстах обе формы допустимы, но могут передавать разные оттенки смысла:

"I like to cook when I have time" (Я предпочитаю готовить, когда у меня есть время — акцент на выборе занятия при наличии свободного времени)

"I like cooking when I have time" (Мне нравится процесс приготовления пищи, когда у меня есть время — акцент на удовольствии от процесса)

Одна из стратегий избежания ошибок — задать себе вопрос: "Я говорю о конкретном решении или действии (like to do) или о регулярном удовольствии от процесса (like doing)?"

Практические упражнения для закрепления разницы

Теоретические знания хороши, но настоящее мастерство приходит с практикой. Предлагаю набор упражнений, которые помогут закрепить понимание различий между "like to do" и "like doing". 📝

Упражнение 1: Выберите правильную форму Заполните пропуски, выбрав наиболее подходящую форму (to do или doing):

I like _ (to walk/walking) in the park on Sunday mornings. She doesn't like _ (to wait/waiting) for the bus in the rain. Would you like _ (to join/joining) us for dinner tonight? They like _ (to travel/traveling) to new countries whenever they can. I like _ (to take/taking) a hot bath after a long day.

Упражнение 2: Объясните разницу Объясните разницу в значении между следующими парами предложений:

"I like to help people in need" vs "I like helping people in need" "He likes to think before making decisions" vs "He likes thinking about philosophical questions" "They like to eat at expensive restaurants" vs "They like eating healthy food" "She likes to drive fast" vs "She likes driving in the countryside" "We like to watch movies on weekends" vs "We like watching documentaries"

Упражнение 3: Ситуационный выбор Для каждой ситуации выберите наиболее естественную конструкцию:

Описывая свое хобби на собеседовании: "I like (to draw/drawing) portraits." Отвечая на предложение пойти в кино: "I would like (to go/going) with you." Рассказывая о своих утренних привычках: "I like (to do/doing) yoga before breakfast." Объясняя свои принципы: "I like (to be/being) honest with my friends." Делясь планами на вечер: "I like (to read/reading) before going to sleep."

Упражнение 4: Исправьте ошибки Найдите и исправьте ошибки в следующих предложениях (если они есть):

I would like cooking dinner for you tonight. She doesn't like to working late hours. They like swimming in the ocean whenever possible. Do you like to having coffee in the morning? He likes to help his colleagues with difficult tasks.

Упражнение 5: Творческое задание Напишите короткий абзац о своих предпочтениях, используя как "like to do", так и "like doing" минимум по 3 раза каждую конструкцию. Затем объясните, почему вы выбрали каждую из форм в конкретном контексте.

Правильные ответы к упражнениям приведены ниже, но постарайтесь сначала выполнить задания самостоятельно!

Ответы к Упражнению 1:

walking (регулярное хобби, удовольствие от процесса) waiting (неприятный процесс) to join (однократное действие, приглашение) traveling (хобби, общее предпочтение) to take (конкретное действие в определенной ситуации; также возможно "taking" если акцент на удовольствии от процесса)