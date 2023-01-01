So Far в английском: правила использования выражения и частые ошибки

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и обучающиеся английскому языку

Преподаватели английского языка

Профессионалы, использующие английский в деловой коммуникации Выражение "so far" — настоящая головоломка для многих изучающих английский язык. Правильное использование этой маленькой, но важной фразы может кардинально изменить смысл вашего высказывания и продемонстрировать уровень владения языком. Она звучит просто, но скрывает множество грамматических нюансов, которые часто вызывают затруднения даже у продвинутых студентов. Разобравшись с правилами употребления "so far" в разных временных контекстах, вы не только устраните типичные ошибки, но и значительно обогатите свою речь, придав ей естественность и точность, которой отличаются носители языка. 🎯 Давайте разберемся, как правильно использовать эту фразу, чтобы она работала на вас, а не против вас.

So far и Present Perfect: основное время использования

Выражение "so far" (до сих пор, пока что) является одним из ключевых маркеров Present Perfect — времени, которое связывает прошлое с настоящим. Именно поэтому "so far" чаще всего употребляется именно с этим временем. 🕰️

Present Perfect используется, когда мы говорим о действиях, которые начались в прошлом и продолжаются до настоящего момента или имеют связь с настоящим. "So far" подчеркивает временной промежуток "от прошлого до текущего момента".

Основная формула для Present Perfect с "so far":

Подлежащее + have/has + глагол в 3-й форме (причастие прошедшего времени) + so far

Например:

I have read three chapters so far . — Я прочитал три главы до сих пор.

. — Я прочитал три главы до сих пор. We have collected $500 so far . — Мы собрали 500 долларов на данный момент.

. — Мы собрали 500 долларов на данный момент. She has visited five countries so far this year. — Она посетила пять стран в этом году (до сих пор).

"So far" можно разместить как в конце предложения, так и в середине, но важно помнить, что оно относится к временному аспекту:

So far , I have enjoyed the course. — До сих пор мне нравился этот курс.

, I have enjoyed the course. — До сих пор мне нравился этот курс. I have so far managed to avoid making any serious mistakes. — Мне до сих пор удавалось избегать серьезных ошибок.

В вопросительной форме "so far" обычно ставится в конце предложения:

How many emails have you sent so far ? — Сколько писем ты отправил до сих пор?

? — Сколько писем ты отправил до сих пор? Has she called you so far? — Она звонила тебе до сих пор?

Функция "so far" в Present Perfect Пример Перевод Указание на незавершенность процесса I have written ten pages so far. Я написал десять страниц на данный момент. Подведение промежуточных итогов So far, the project has been successful. Пока что проект был успешным. Оценка результатов на текущий момент We haven't had any problems so far. У нас пока не было никаких проблем.

Елена Викторовна, преподаватель английского языка с 15-летним стажем: Помню случай с одной ученицей, Анной, которая готовилась к IELTS и постоянно путалась с выражением "so far". Она использовала его с Past Simple: "I visited so far three countries", что звучало неестественно для носителей языка. Мы провели интенсивную тренировку с практическими упражнениями: я предложила ей вести дневник достижений за месяц подготовки к экзамену, используя "so far" с Present Perfect. Она писала: "I have completed 5 practice tests so far", "I have learned 200 new words so far", и так далее. Через две недели такой практики употребление "so far" с Present Perfect стало для неё автоматическим. На экзамене Анна получила 7.5 баллов за Speaking и Writing, а в отзыве экзаменатор отметил её грамотное использование временных маркеров.

Когда еще можно употреблять so far в английском

Хотя Present Perfect является основным временем для использования "so far", существуют и другие контексты, где это выражение вполне уместно. Разберем их подробнее. 📚

1. Present Perfect Continuous

"So far" отлично сочетается с Present Perfect Continuous, когда мы хотим подчеркнуть продолжительность действия до настоящего момента:

I have been working on this project for five hours so far . — Я работаю над этим проектом уже пять часов.

. — Я работаю над этим проектом уже пять часов. So far, she has been studying very hard for her exams. — До сих пор она очень усердно готовилась к экзаменам.

2. Future Perfect

Когда мы говорим о будущем с определенной точки отсчета, "so far" также может использоваться:

By next month, I will have saved $1000 so far . — К следующему месяцу я уже накоплю 1000 долларов.

. — К следующему месяцу я уже накоплю 1000 долларов. When you arrive, we will have completed most of the work so far. — К твоему приезду мы уже выполним большую часть работы.

3. Другие контексты использования "so far":

Для обозначения расстояния : Don't go so far from home. — Не уходи так далеко от дома.

: Don't go from home. — Не уходи так далеко от дома. В значении "до такой степени" : I didn't think you would go so far as to lie to me. — Я не думал, что ты зайдешь так далеко, что будешь мне лгать.

: I didn't think you would go as to lie to me. — Я не думал, что ты зайдешь так далеко, что будешь мне лгать. В составе выражения "so far, so good": How's your new job? — So far, so good. — Как твоя новая работа? — Пока все хорошо.

Важно отметить, что в этих случаях значение "so far" может отличаться от его временного значения "до сих пор".

Время/Конструкция Использование "so far" Пример Present Perfect Основное применение — для описания действий от прошлого до настоящего I have read 50 pages so far. Present Perfect Continuous Для подчеркивания длительности процесса She has been waiting for two hours so far. Future Perfect Для обозначения будущих действий с определенной точки отсчета By December, I will have saved $5000 so far. Present Simple Редко, в специфических контекстах (научные статьи, обзоры) The research indicates so far that the hypothesis is correct. Фразеологические сочетания В устойчивых выражениях So far, so good.

Правильное употребление so far в разных контекстах

Контекст играет решающую роль в правильном использовании "so far". Рассмотрим различные ситуации и нюансы употребления этого выражения. 🧩

Деловая коммуникация

В деловом контексте "so far" часто используется для подведения промежуточных итогов:

So far , our quarterly results have exceeded expectations. — Пока что наши квартальные результаты превзошли ожидания.

, our quarterly results have exceeded expectations. — Пока что наши квартальные результаты превзошли ожидания. We have received 15 applications so far . — Мы получили 15 заявок на данный момент.

. — Мы получили 15 заявок на данный момент. The team has completed 70% of the project so far. — Команда завершила 70% проекта на текущий момент.

Академический контекст

В научных работах и академической речи "so far" помогает выражать текущий статус исследования:

Research has so far failed to provide conclusive evidence. — Исследования до сих пор не предоставили убедительных доказательств.

failed to provide conclusive evidence. — Исследования до сих пор не предоставили убедительных доказательств. So far, scientists have identified three possible causes. — На данный момент ученые определили три возможные причины.

Повседневное общение

В повседневной речи "so far" может использоваться более свободно:

How's the movie? — It's good so far . — Как фильм? — Пока хороший.

. — Как фильм? — Пока хороший. I haven't heard from him so far today. — Я не слышал от него сегодня до сих пор.

today. — Я не слышал от него сегодня до сих пор. So far this week, I've been to the gym three times. — На этой неделе я был в спортзале три раза.

Позиция "so far" в предложении

Расположение "so far" может влиять на акцент в предложении:

В начале : So far , everything has gone according to plan. (акцент на временной рамке)

: , everything has gone according to plan. (акцент на временной рамке) В середине : We have so far received positive feedback. (менее выраженный акцент)

: We have received positive feedback. (менее выраженный акцент) В конце: I've only read the first chapter so far. (наиболее нейтральная позиция)

Алексей Петров, переводчик в международной компании: Работая с иностранными партнерами, я заметил, как важно правильно использовать "so far" в разной деловой корреспонденции. Один раз я допустил ошибку в важном отчете, используя Present Simple вместо Present Perfect с "so far": "The project faces so far many challenges" вместо "The project has faced so far many challenges". Мой американский коллега вежливо указал на эту ошибку, объяснив, что такое употребление меняет смысл с "проект столкнулся с трудностями до настоящего момента" на нечто неопределенное. Это могло привести к недопониманию относительно текущего статуса проекта. С тех пор я создал для себя шаблоны типичных фраз с "so far" для различных деловых контекстов: отчетов о проделанной работе, статус-апдейтов и презентаций. Это помогло мне избежать подобных ошибок в будущем и значительно улучшило восприятие моих текстов иностранными партнерами.

Распространенные ошибки при использовании so far

Даже опытные изучающие английский язык делают ошибки при использовании "so far". Рассмотрим самые распространенные из них, чтобы вы могли их избежать. ⚠️

Ошибка #1: Использование с Past Simple

Неправильно: I read five books so far. Правильно: I have read five books so far.

Причина ошибки: Past Simple описывает завершенное действие в прошлом, в то время как "so far" подразумевает связь с настоящим.

Ошибка #2: Использование с Future Simple без контекста

Неправильно: I will finish this book so far. Правильно: By next week, I will have finished this book so far.

Причина ошибки: Future Simple без временной точки отсчета не сочетается с "so far".

Ошибка #3: Неправильное размещение в предложении

Неправильно: So far I am liking this class. Правильно: So far, I have liked this class. или I have liked this class so far.

Причина ошибки: Несоответствие времени глагола значению "so far".

Ошибка #4: Путаница между "so far" и "thus far"

Многие считают эти выражения полными синонимами, но "thus far" имеет более формальный оттенок и чаще используется в научных и деловых текстах.

Ошибка #5: Использование "so far" вместо "so much"

Неправильно: I don't like him so far. (когда имеется в виду степень, а не время) Правильно: I don't like him so much.

Причина ошибки: Смешение временного маркера "so far" (до сих пор) и показателя степени "so much" (так сильно).

Ошибка #6: Использование в отрицательных предложениях без учета контекста

Неправильно: I haven't gone to the cinema so far. (без контекста) Правильно: This year, I haven't gone to the cinema so far.

Причина ошибки: В отрицательных предложениях с "so far" желателен четкий временной контекст.

Ошибка #7: Ошибочное использование "so far" с Present Continuous

Неправильно: I am reading this book so far. Правильно: I have been reading this book so far. или I have read half of this book so far.

Причина ошибки: Present Continuous обозначает действие, происходящее в момент речи, что противоречит идее "so far" о периоде времени от прошлого до настоящего.

Полезные речевые шаблоны с so far для повседневного общения

Грамотное использование "so far" может значительно обогатить вашу речь. Вот набор полезных шаблонов и выражений для различных коммуникативных ситуаций. 💬

Оценка прогресса и результатов

So far, so good. — Пока все хорошо.

— Пока все хорошо. How are things going so far? — Как идут дела до сих пор?

— Как идут дела до сих пор? We've made great progress so far. — Мы добились большого прогресса на данный момент.

— Мы добились большого прогресса на данный момент. So far, the results have been impressive. — Пока результаты впечатляющие.

В деловом общении

So far, we have received 20 applications for the position. — На данный момент мы получили 20 заявок на должность.

— На данный момент мы получили 20 заявок на должность. The project has been running smoothly so far. — Проект до сих пор шел гладко.

— Проект до сих пор шел гладко. Have you encountered any problems so far? — Сталкивались ли вы с какими-либо проблемами до сих пор?

В учебном процессе

How much of the book have you read so far? — Сколько книги ты прочитал до сих пор?

— Сколько книги ты прочитал до сих пор? I've completed three assignments so far. — Я выполнил три задания на данный момент.

— Я выполнил три задания на данный момент. What have you learned in this course so far? — Что ты узнал на этом курсе до сих пор?

В путешествиях

So far on this trip, we've visited three cities. — На данный момент в этой поездке мы посетили три города.

— На данный момент в этой поездке мы посетили три города. Which place have you enjoyed the most so far? — Какое место тебе понравилось больше всего до сих пор?

— Какое место тебе понравилось больше всего до сих пор? We haven't had any delays so far. — У нас пока не было никаких задержек.

В повседневных разговорах

I haven't heard from her so far today. — Я не слышал от неё сегодня до сих пор.

— Я не слышал от неё сегодня до сих пор. How's the movie? — It's interesting so far. — Как фильм? — Пока интересный.

— Как фильм? — Пока интересный. So far this week, I've been to the gym twice. — На этой неделе я был в спортзале дважды.

Комбинированные выражения с "so far"

The best so far — лучший на данный момент

— лучший на данный момент The biggest challenge so far — самая большая проблема до сих пор

— самая большая проблема до сих пор Nothing serious so far — ничего серьёзного пока

— ничего серьёзного пока Not bad so far — неплохо пока что