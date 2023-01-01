XML в Python: полное руководство по парсингу и обработке данных

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Разработчики, работающие с Python и XML

Специалисты по интеграции систем и API

Студенты и начинающие разработчики, стремящиеся улучшить свои навыки в обработке данных XML — рабочая лошадка обмена данными между системами, и Python великолепно справляется с его обработкой. Каждому разработчику рано или поздно приходится взаимодействовать с этим форматом — будь то API интеграции, конфигурационные файлы или обработка данных. Если вы ещё не освоили эти инструменты, вы теряете в эффективности. Представляю полное руководство, которое превратит вас из новичка в эксперта по работе с XML в Python. Готовы избавиться от головной боли при парсинге сложных XML-структур? 🚀

Основы XML и его роль в обмене данными

XML (eXtensible Markup Language) — это язык разметки, который позволяет структурировать данные в формате, понятном как человеку, так и машине. Благодаря своей самоописательной природе, XML остаётся одним из ключевых форматов для хранения и обмена информацией между различными системами. 📄

XML-документ имеет древовидную структуру, состоящую из:

Элементов — основных блоков XML с открывающим и закрывающим тегами

— основных блоков XML с открывающим и закрывающим тегами Атрибутов — дополнительных свойств элементов

— дополнительных свойств элементов Текстового содержимого — данных внутри элементов

— данных внутри элементов Комментариев — пояснений, не влияющих на обработку

Рассмотрим простой XML-документ:

xml Скопировать код <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <book> <title>Мастер и Маргарита</title> <author>Михаил Булгаков</author> <year published="true">1967</year> <!-- Это комментарий --> </book>

Преимущества использования XML как формата для обмена данными:

Характеристика Преимущество Практическое значение Платформонезависимость Работает на любых ОС и устройствах Упрощает интеграцию между разнородными системами Самоописательность Структура данных очевидна из разметки Снижает необходимость в отдельной документации Расширяемость Возможность добавления новых элементов без нарушения совместимости Позволяет развивать API без поломки клиентских приложений Строгая валидация Поддержка DTD/XSD схем для проверки структуры Гарантирует корректность передаваемых данных

Несмотря на рост популярности JSON, XML продолжает доминировать в корпоративных системах, SOAP API, конфигурационных файлах, документах Office и многих устоявшихся протоколах обмена данными.

Алексей Воронин, Senior Backend Developer Однажды мне пришлось интегрировать нашу систему с ERP-платформой крупного промышленного клиента. Система поддерживала только обмен данными через XML, причём со сложной и строго валидируемой схемой. Первая неделя ушла на попытки ручной генерации XML-файлов, что привело к бесконечным ошибкам валидации. Всё изменилось, когда я применил ElementTree для автоматического создания документов. Мы написали класс-маппер между нашими объектами и XML-структурой, и буквально за день разрешили проблему, которая мучила команду неделями. С тех пор работа с XML в Python стала для меня одним из базовых и необходимых навыков.

Встроенные библиотеки Python для обработки XML

Python предоставляет несколько встроенных библиотек для работы с XML, каждая из которых имеет свои сильные стороны и особенности применения. Выбор правильного инструмента существенно влияет на эффективность вашего кода. 🛠️

Основные библиотеки в стандартной поставке Python:

xml.etree.ElementTree — легковесный и удобный API для большинства задач

— легковесный и удобный API для большинства задач xml.dom.minidom — реализация DOM API для XML

— реализация DOM API для XML xml.sax — реализация SAX (Simple API for XML) для потоковой обработки

Кроме того, существует популярная сторонняя библиотека lxml, которая предлагает расширенную функциональность и высокую производительность.

Библиотека Парадигма Производительность Удобство API Безопасность ElementTree Древовидная модель Средняя Высокая Базовая minidom DOM Низкая Средняя Базовая SAX Событийная Высокая Низкая Базовая lxml Древовидная/DOM Очень высокая Высокая Расширенная

Выбор подходящей библиотеки зависит от конкретных требований вашей задачи:

ElementTree — оптимальный выбор для большинства повседневных задач парсинга и создания XML

— оптимальный выбор для большинства повседневных задач парсинга и создания XML minidom — удобен, если вам уже знаком DOM API или требуется точный контроль над структурой документа

— удобен, если вам уже знаком DOM API или требуется точный контроль над структурой документа SAX — незаменим при обработке очень больших XML-файлов, когда загрузка всего документа в память нецелесообразна

— незаменим при обработке очень больших XML-файлов, когда загрузка всего документа в память нецелесообразна lxml — рекомендуется для сложных задач с высокими требованиями к производительности и поддержкой XPath, XSLT

Базовый пример использования ElementTree для чтения XML:

Python Скопировать код import xml.etree.ElementTree as ET # Парсинг из файла tree = ET.parse('data.xml') root = tree.getroot() # Парсинг из строки xml_string = '<data><item>Значение</item></data>' root = ET.fromstring(xml_string)

Пример использования minidom:

Python Скопировать код from xml.dom import minidom # Парсинг из файла doc = minidom.parse('data.xml') # Парсинг из строки xml_string = '<data><item>Значение</item></data>' doc = minidom.parseString(xml_string)

Как правило, ElementTree является наиболее сбалансированным решением для большинства Python-разработчиков благодаря интуитивному API и достаточной производительности.

Парсинг XML с ElementTree: чтение и навигация

ElementTree — это мощный и элегантный инструмент для парсинга XML-документов. Его концепция представления элементов в виде объектов Python делает навигацию по дереву XML интуитивно понятной. 🌳

Начнем с базового примера парсинга XML-файла:

Python Скопировать код import xml.etree.ElementTree as ET # Создаем объект ElementTree из файла tree = ET.parse('library.xml') # Получаем корневой элемент root = tree.getroot() # Вывод имени корневого элемента print(f"Корневой элемент: {root.tag}") # Вывод всех атрибутов корневого элемента print(f"Атрибуты: {root.attrib}")

Для навигации по элементам ElementTree предлагает несколько удобных методов:

Итерация по дочерним элементам — перебор прямых потомков элемента

— перебор прямых потомков элемента Доступ по индексу — обращение к дочерним элементам как к элементам списка

— обращение к дочерним элементам как к элементам списка Методы find() и findall() — поиск элементов с использованием XPath-подобных выражений

Рассмотрим практические примеры навигации по XML-документу:

xml Скопировать код <!-- Предположим, у нас есть XML с книгами: --> <library> <book id="1"> <title>Война и мир</title> <author>Лев Толстой</author> <genre>Роман</genre> <price>750</price> </book> <book id="2"> <title>Преступление и наказание</title> <author>Фёдор Достоевский</author> <genre>Роман</genre> <price>550</price> </book> </library>

Python Скопировать код # Итерация по всем книгам for book in root.findall('./book'): title = book.find('title').text author = book.find('author').text price = float(book.find('price').text) book_id = book.get('id') # Получение атрибута print(f"Книга {book_id}: {title} – {author}, Цена: {price} руб.") # Поиск всех романов romance_books = root.findall(".//book[genre='Роман']") print(f"Найдено романов: {len(romance_books)}") # Поиск книг с ценой выше 600 expensive_books = [ book.find('title').text for book in root.findall(".//book") if float(book.find('price').text) > 600 ] print(f"Дорогие книги: {', '.join(expensive_books)}")

ElementTree поддерживает упрощенную версию XPath для поиска элементов. Вот наиболее полезные XPath-выражения:

tag — выбирает все дочерние элементы с именем tag

— выбирает все дочерние элементы с именем tag * — выбирает все дочерние элементы

— выбирает все дочерние элементы //tag — выбирает все элементы с именем tag во всем документе

— выбирает все элементы с именем tag во всем документе ./tag — выбирает дочерние элементы с именем tag относительно текущего элемента

— выбирает дочерние элементы с именем tag относительно текущего элемента ../tag — выбирает элементы с именем tag на уровень выше

— выбирает элементы с именем tag на уровень выше tag[@attr='value'] — выбирает элементы с атрибутом attr, равным 'value'

При работе с большими XML-файлами важно помнить о производительности. В таких случаях можно использовать итеративный парсинг:

Python Скопировать код # Итеративный парсинг для больших файлов for event, elem in ET.iterparse('huge_file.xml', events=('start', 'end')): if event == 'end' and elem.tag == 'book': # Обработка элемента book print(f"Найдена книга: {elem.find('title').text}") # Очищаем элемент для освобождения памяти elem.clear()

Мария Соколова, Data Engineer Однажды мне пришлось обрабатывать XML-файл размером 12 ГБ с данными медицинских исследований. Первая попытка загрузить весь файл в память с помощью стандартного parse() привела к OutOfMemoryError. Ситуацию спас iterparse(). Мы настроили потоковую обработку, которая обрабатывала каждую запись и сразу же очищала память. Процесс занял около часа, но успешно завершился без сбоев. Главный вывод: при работе с XML всегда оценивайте размер входных данных и выбирайте соответствующий подход к парсингу. ElementTree с его iterparse() — настоящее спасение для анализа гигантских XML-документов, когда память ограничена.

Создание и модификация XML-документов в Python

ElementTree не только отлично справляется с чтением XML, но и предоставляет удобный API для создания новых документов и модификации существующих. Эта функциональность особенно полезна при генерации отчетов, конфигурационных файлов или при подготовке данных для API. 🔄

Создание нового XML-документа с нуля выглядит так:

Python Скопировать код import xml.etree.ElementTree as ET # Создаем корневой элемент root = ET.Element("library") # Добавляем первую книгу book1 = ET.SubElement(root, "book") book1.set("id", "1") # Устанавливаем атрибут # Добавляем элементы книги title1 = ET.SubElement(book1, "title") title1.text = "Идиот" author1 = ET.SubElement(book1, "author") author1.text = "Фёдор Достоевский" # Добавляем вторую книгу аналогичным образом book2 = ET.SubElement(root, "book") book2.set("id", "2") title2 = ET.SubElement(book2, "title") title2.text = "Евгений Онегин" author2 = ET.SubElement(book2, "author") author2.text = "Александр Пушкин" # Создаем объект ElementTree tree = ET.ElementTree(root) # Записываем в файл с правильной кодировкой и отступами tree.write("new_library.xml", encoding="utf-8", xml_declaration=True)

К сожалению, стандартный ElementTree не имеет встроенной поддержки форматирования (pretty printing). Для создания читаемого XML с отступами можно использовать такую функцию:

Python Скопировать код def indent_xml(elem, level=0): """Функция для добавления отступов в XML-документ.""" i = "

" + level * " " if len(elem): if not elem.text or not elem.text.strip(): elem.text = i + " " if not elem.tail or not elem.tail.strip(): elem.tail = i for elem in elem: indent_xml(elem, level + 1) if not elem.tail or not elem.tail.strip(): elem.tail = i else: if level and (not elem.tail or not elem.tail.strip()): elem.tail = i # Применение функции indent_xml(root) tree.write("formatted_library.xml", encoding="utf-8", xml_declaration=True)

Для модификации существующего XML-документа сначала нужно его загрузить:

Python Скопировать код # Загружаем существующий XML tree = ET.parse("library.xml") root = tree.getroot() # Модификация существующих элементов for book in root.findall("./book"): # Увеличиваем цену на 10% price_elem = book.find("price") if price_elem is not None: current_price = float(price_elem.text) price_elem.text = str(round(current_price * 1.1, 2)) # Добавляем новый элемент к каждой книге pub_date = ET.SubElement(book, "publication_date") pub_date.text = "2023" # Добавляем новую книгу new_book = ET.SubElement(root, "book") new_book.set("id", "3") title = ET.SubElement(new_book, "title") title.text = "Мастер и Маргарита" author = ET.SubElement(new_book, "author") author.text = "Михаил Булгаков" # Сохраняем изменения tree.write("updated_library.xml", encoding="utf-8", xml_declaration=True)

Также можно удалять элементы из XML-документа:

Python Скопировать код # Удаление элементов for book in root.findall("./book"): # Удаляем элемент genre, если он существует genre = book.find("genre") if genre is not None: book.remove(genre) # Удаляем книги с ценой ниже 500 price = book.find("price") if price is not None and float(price.text) < 500: root.remove(book) # Сохраняем результат tree.write("filtered_library.xml", encoding="utf-8", xml_declaration=True)

При работе с XML-документами полезно понимать различные операции над элементами:

element.append(subelement) — добавляет дочерний элемент

— добавляет дочерний элемент element.extend(subelements) — добавляет несколько дочерних элементов

— добавляет несколько дочерних элементов element.insert(index, subelement) — вставляет элемент по указанному индексу

— вставляет элемент по указанному индексу element.remove(subelement) — удаляет дочерний элемент

— удаляет дочерний элемент element.set(key, value) — устанавливает атрибут

— устанавливает атрибут element.get(key, default) — получает значение атрибута

— получает значение атрибута element.attrib — словарь атрибутов элемента

При работе с XML важно помнить о безопасности, особенно при чтении XML из ненадежных источников. ElementTree имеет некоторые уязвимости, связанные с атаками XML Entity Expansion. Для безопасной обработки можно использовать defusedxml — библиотеку, которая защищает от таких атак:

Python Скопировать код # Сначала установите: pip install defusedxml import defusedxml.ElementTree as secure_ET # Безопасный парсинг root = secure_ET.parse('untrusted.xml').getroot()

Продвинутые техники работы с XML через lxml

Библиотека lxml — это мощная альтернатива встроенным XML-парсерам Python. Она базируется на быстрых библиотеках libxml2 и libxslt, написанных на C, что обеспечивает высокую производительность и расширенную функциональность. Для сложных задач обработки XML lxml часто становится незаменимым инструментом. 🚀

Перед использованием lxml необходимо установить её через pip:

Bash Скопировать код pip install lxml

Базовый парсинг с lxml похож на ElementTree, но с дополнительными возможностями:

Python Скопировать код from lxml import etree # Парсинг из файла tree = etree.parse("library.xml") root = tree.getroot() # Парсинг из строки xml_string = ''' <library> <book id="1"> <title>Преступление и наказание</title> </book> </library> ''' root = etree.fromstring(xml_string)

Одним из главных преимуществ lxml является полноценная поддержка XPath, включая все функции и оси стандарта XPath 1.0:

Python Скопировать код # Использование полного XPath # Найти все книги, у которых цена больше 500 и жанр "Роман" expensive_novels = root.xpath("//book[price > 500 and genre='Роман']") # Найти книги по автору, используя функции XPath tolstoy_books = root.xpath("//book[contains(author, 'Толстой')]") # Использование осей XPath # Найти всех "братьев" элемента (на том же уровне) first_book = root.xpath("//book[1]")[0] siblings = first_book.xpath("following-sibling::book") # Поиск по атрибутам books_with_id = root.xpath("//book[@id]") book_id_1 = root.xpath("//book[@id='1']")[0]

lxml также поддерживает валидацию XML по схемам DTD, XSD и RelaxNG:

Python Скопировать код # Валидация по XSD схеме schema_root = etree.parse("library_schema.xsd") schema = etree.XMLSchema(schema_root) # Проверка валидности документа is_valid = schema.validate(tree) if not is_valid: # Вывод ошибок валидации for error in schema.error_log: print(f"Ошибка: {error.message}")

Трансформация XML с использованием XSLT — ещё одна мощная возможность lxml:

Python Скопировать код # Загрузка XSLT шаблона xslt_root = etree.parse("transform_template.xslt") transform = etree.XSLT(xslt_root) # Применение трансформации result_tree = transform(tree) # Сохранение результата result_tree.write("transformed_output.xml", encoding="utf-8", pretty_print=True)

lxml предоставляет удобные возможности для форматированного вывода XML:

Python Скопировать код # Создание XML с отступами (pretty printing) print(etree.tostring(root, encoding="utf-8", pretty_print=True).decode("utf-8")) # Запись в файл с отступами tree.write("formatted.xml", encoding="utf-8", xml_declaration=True, pretty_print=True)

Сравнение основных возможностей ElementTree и lxml:

Функциональность ElementTree lxml Базовый парсинг ✓ ✓ Простые XPath выражения ✓ (ограниченно) ✓ Полная поддержка XPath 1.0 ✗ ✓ Валидация по схемам ✗ ✓ XSLT трансформации ✗ ✓ Встроенный pretty print ✗ ✓ Производительность Средняя Высокая Защита от XXE атак ✗ (требуется defusedxml) ✓ (через параметры)

lxml особенно полезна при работе с XML-пространствами имён, которые часто встречаются в сложных XML-форматах, таких как SOAP, SVG или XHTML:

xml Скопировать код <!-- XML с пространствами имён --> <soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/" xmlns:m="http://example.org/stock"> <soap:Body> <m:GetStockPrice> <m:StockName>IBM</m:StockName> </m:GetStockPrice> </soap:Body> </soap:Envelope>

Python Скопировать код root = etree.fromstring(xml_with_ns) # Определение пространств имён для XPath namespaces = { 'soap': 'http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/', 'm': 'http://example.org/stock' } # Поиск с учётом пространств имён stock_name = root.xpath('//m:StockName', namespaces=namespaces)[0].text print(f"Название акции: {stock_name}")

При работе с большими XML-файлами lxml также предлагает итеративный парсинг, аналогичный iterparse() в ElementTree, но с расширенными возможностями:

Python Скопировать код # Итеративный парсинг больших файлов с lxml for event, elem in etree.iterparse("huge_file.xml", events=('end',), tag="book"): # Обрабатываем только завершающие события для тегов 'book' title = elem.findtext("title") author = elem.findtext("author") print(f"Книга: {title} – {author}") # Очищаем память elem.clear() # Также удаляем ссылки на элемент из родителя while elem.getprevious() is not None: del elem.getparent()[0]

lxml — мощный инструмент, который значительно расширяет возможности работы с XML в Python. Она особенно полезна для проектов, где требуется производительность, валидация схем, трансформации XSLT или продвинутые XPath-запросы.