50 безотказных упражнений для идеального освоения степеней сравнения

Методисты и специалисты по обучению иностранным языкам Вы когда-нибудь замечали, как ученики замирают при виде сравнительных и превосходных степеней прилагательных? Даже взрослые студенты порой путаются между "gooder" и "better", не говоря уже о таких исключениях как "farther/further". После 15 лет преподавания я собрала коллекцию из 50 безотказных упражнений, которые превращают эту сложную тему в увлекательное путешествие от "good" к "better" и "the best". Больше никаких пустых взглядов на уроках — только уверенное владение материалом, подтвержденное результатами! 📚✨

Степени сравнения прилагательных — краеугольный камень английской грамматики, позволяющий передать множество оттенков и нюансов при сравнении предметов, людей и явлений. Владение этим аспектом грамматики отличает начинающего от уверенного пользователя языка.

Все 50 упражнений разделены на логические блоки в зависимости от уровня сложности и конкретной задачи. Каждый блок упражнений содержит как простые задания для закрепления базовых правил, так и более сложные, требующие аналитического мышления.

Ирина Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Недавно ко мне пришла 14-летняя Алиса с очевидной фобией английской грамматики. Каждый раз, когда мы открывали учебник на теме "Степени сравнения прилагательных", её глаза наполнялись ужасом. Она путала формы, добавляла окончания -er к многосложным прилагательным и вставляла "more" перед односложными.

Я предложила ей нестандартный подход — каждый день выполнять всего три упражнения из моей коллекции, но с одним условием: она должна объяснить каждый свой ответ. Через две недели Алиса могла не просто выбрать правильный вариант, но и сама придумывала предложения со сравнительными и превосходными формами. А через месяц она получила первую пятёрку по контрольной работе. "Оказывается, это не так страшно, как казалось!", — сказала она. Правильно подобранные упражнения и системный подход творят чудеса!

Начнём с обзора всех 50 упражнений, разбитых по категориям сложности:

Уровень сложности Количество упражнений Фокус навыков Начальный (A1-A2) 20 Формирование базовых правил образования степеней сравнения Средний (B1) 15 Применение правил в контексте, исключения Продвинутый (B2-C1) 15 Сложные конструкции, идиоматические выражения

Каждое упражнение снабжено ключами, что делает их идеальными как для классной работы, так и для самостоятельного изучения. Теперь перейдем к конкретным блокам упражнений, начиная с базовых.

Базовые упражнения на сравнительную степень прилагательных

Базовые упражнения закладывают фундамент для понимания механизма образования сравнительных степеней. Важно начинать именно с них, постепенно продвигаясь к более сложным заданиям.

Вот 20 эффективных базовых упражнений для отработки сравнительной степени:

Заполните пропуски: Вставьте сравнительную форму прилагательного в скобках. This book is _______ (interesting) than that one. [Ответ: more interesting] Верно/Неверно: Определите, правильно ли образована сравнительная степень. The car is expensiver than the bicycle. [Ответ: Неверно, должно быть "more expensive"] Выбор правильного варианта: Выберите правильную форму из двух предложенных. Which is correct? A) This road is more long than the other. B) This road is longer than the other. [Ответ: B] Преобразование предложений: Перепишите предложение, используя сравнительную степень. The blue car is expensive. The red car is not so expensive. [Ответ: The blue car is more expensive than the red car.] Исправление ошибок: Найдите и исправьте ошибки в предложениях. She is more tall than her sister. [Ответ: She is taller than her sister.]

Упражнения 6-10 фокусируются на односложных прилагательных, требующих окончания -er:

Одиночное сравнение: Сравните два предмета, используя данное прилагательное. A BMW (fast) a Lada. [Ответ: A BMW is faster than a Lada.] Соедините части: Соедините начало и конец предложения, используя сравнительную форму. Gold is / than silver / valuable [Ответ: Gold is more valuable than silver.] Заполните таблицу: Впишите сравнительную форму прилагательных в таблицу. tall → ___ [Ответ: taller] Проблемные случаи: Образуйте сравнительную степень для прилагательных, заканчивающихся на -y. happy → ___ [Ответ: happier] Удвоение согласной: Образуйте сравнительную степень для прилагательных с удвоением согласной. big → ___ [Ответ: bigger]

Упражнения 11-15 посвящены многосложным прилагательным с "more":

Длинные прилагательные: Образуйте сравнительную степень многосложных прилагательных. difficult → ___ [Ответ: more difficult] Опровержение: Напишите противоположное утверждение, используя сравнительную степень. The Pacific Ocean is very deep. The Atlantic Ocean... [Ответ: The Atlantic Ocean is less deep than the Pacific Ocean.] Подбор синонимов: Замените выделенное прилагательное синонимом в сравнительной степени. This task is **harder** than expected. (difficult) [Ответ: This task is more difficult than expected.] Диалоги: Составьте мини-диалог, используя сравнительные формы. A: Do you like winter? B: No, I prefer summer because it's _____ (warm). [Ответ: warmer] Перевод: Переведите предложения с русского на английский, используя сравнительные формы. Эта задача сложнее, чем та. [Ответ: This task is more difficult than that one.]

Упражнения 16-20 концентрируются на исключениях и особых случаях:

Неправильные формы: Вставьте сравнительную форму неправильных прилагательных. good → ___, bad → ___, far → ___ [Ответы: better, worse, further/farther] Сортировка: Распределите прилагательные по группам в зависимости от способа образования сравнительной степени. tall, beautiful, good, important [Ответы: -er: tall; more: beautiful, important; исключения: good] Составление рейтинга: Расположите предметы/людей в порядке возрастания качества, используя сравнительную степень. Mercury/Earth/Jupiter (small) [Ответ: Mercury is smaller than Earth. Earth is smaller than Jupiter.] Двойное сравнение: Завершите предложения, используя конструкцию "the + сравнительная степень..., the + сравнительная степень...". _____ (fast) you drive, _____ (dangerous) it is. [Ответ: The faster you drive, the more dangerous it is.] Равное сравнение: Завершите предложения, используя "as...as" или "not as...as". Gold is _____ (valuable) diamonds. [Ответ: Gold is not as valuable as diamonds.]

Практические задания на превосходную степень прилагательных

Превосходная степень — логическое продолжение освоения сравнительных конструкций. Эта категория упражнений поможет ученикам безошибочно использовать формы типа "the tallest" и "the most beautiful". 🏆

Вот 15 разнообразных упражнений для отработки превосходной степени прилагательных:

Базовое формирование: Образуйте превосходную степень данных прилагательных. high → ___, popular → ___, bad → ___ [Ответы: the highest, the most popular, the worst] Заполнение пропусков: Вставьте превосходную форму прилагательного в скобках. This building is _______ (tall) in our city. [Ответ: the tallest] Множественный выбор: Выберите правильный вариант из нескольких. The Nile is ____ river in the world. A) longest B) the longest C) the most long [Ответ: B] Сортировка прилагательных: Определите способ образования превосходной степени и распределите прилагательные по группам. old, expensive, good, thin [Ответ: -est: old, thin; most: expensive; исключения: good (best)] Исправление ошибок: Найдите и исправьте ошибки в превосходных конструкциях. This is most interesting movie I've ever seen. [Ответ: This is the most interesting movie I've ever seen.]

Упражнения 26-30 нацелены на контекстное использование превосходной степени:

Страны и превосходная степень: Завершите предложения о странах/городах, используя превосходную степень. Russia is _______ (large) country in the world. [Ответ: the largest] Личный рейтинг: Составьте 5 предложений о своих предпочтениях с использованием превосходной степени. Пример: Pizza is the most delicious food for me. Перевод контекстных предложений: Переведите предложения, содержащие превосходные конструкции. Это самая интересная книга, которую я когда-либо читал. [Ответ: This is the most interesting book I have ever read.] Групповые сравнения: Составьте предложения, сравнивая предметы в группе. Mars, Earth, Jupiter (small) [Ответ: Mars is the smallest of the three planets.] Превосходная степень в вопросах: Составьте вопросы, используя превосходную степень. (what/exciting/experience/your life) [Ответ: What is the most exciting experience of your life?]

Упражнения 31-35 фокусируются на особых случаях и продвинутом использовании:

Михаил Соколов, методист по английскому языку

На курсах подготовки к международным экзаменам я заметил интересную закономерность. Студенты, которые свободно говорили на английском, часто "спотыкались" именно на степенях сравнения в письменной части. Один из моих студентов, Андрей, готовящийся к IELTS, постоянно получал сниженные баллы за грамматику из-за таких ошибок как "the most better option" или "the beautifulest place".

Мы разработали индивидуальный план, основанный на комплексных тестах и игровых заданиях. Каждое упражнение содержало как минимум 3-4 разных типа сравнений. Особенно эффективным оказалось упражнение на перефразирование: я давал Андрею текст и просил переписать его, используя максимальное количество сравнительных и превосходных конструкций. Через 8 недель практики его письменные работы были практически безупречны. На экзамене Андрей набрал 8.0 по письменной части, что открыло ему двери в престижный британский университет.

Двойные превосходные конструкции: Используйте усилители с превосходной степенью (by far, easily, undoubtedly). This task was ______ (difficult) by far. [Ответ: This task was the most difficult by far.] Превосходная степень + ever: Составьте предложения с конструкцией "the + превосходная степень + (I/you/we etc.) have ever + past participle". (beautiful/sight/I/see) [Ответ: It's the most beautiful sight I have ever seen.] Превосходная степень с предлогами: Используйте правильные предлоги с превосходной степенью (in/of). She's the smartest student ____ our class. [Ответ: in] Исключения и особые случаи: Используйте неправильные формы и особые случаи. far → ___, little (количество) → ___, old (о людях) → ___ [Ответы: the farthest/furthest, the least, the oldest/eldest] Творческое письмо: Напишите короткий абзац о своём городе, используя минимум 5 превосходных конструкций.

Комплексные тесты на все типы сравнения прилагательных

Комплексные тесты позволяют увидеть полную картину усвоения материала и выявить слабые места, требующие дополнительной проработки. Эти упражнения охватывают все аспекты сравнительных конструкций одновременно. 📊

Тип теста Цель Формат Время выполнения Входной тест Определение начального уровня 10 заданий разных типов 15 минут Тематический тест Проверка знания конкретного аспекта 5-7 однотипных заданий 10 минут Итоговый тест Комплексная проверка всех аспектов 20 разнообразных заданий 30 минут Контрольный тест Проверка остаточных знаний 15 заданий с акцентом на сложные моменты 20 минут

Вот 10 комплексных тестовых упражнений, охватывающих все аспекты степеней сравнения:

Полный тест на формы: Образуйте сравнительную и превосходную степени для 10 прилагательных разных типов. rich → ___ → ___ [Ответы: richer, the richest] Смешанные предложения: Заполните пропуски, выбрав правильную форму прилагательного (положительную, сравнительную или превосходную). This hotel is _______ (good) than the one we stayed in last year, but the Park Hotel is _______ (good) in town. [Ответы: better, the best] Перефразирование: Перепишите предложения, используя указанную конструкцию. No other mountain in Europe is as high as Mont Blanc. (превосходная степень) [Ответ: Mont Blanc is the highest mountain in Europe.] Исправление комплексных ошибок: Найдите и исправьте разные типы ошибок в тексте. My brother is more older than me. He is the most tallest in our family. [Ответы: My brother is older than me. He is the tallest in our family.] Текст с пропусками: Заполните пропуски в связном тексте, используя подходящие формы прилагательных.

Упражнения 41-45 предлагают продвинутые тестовые задания:

Логические цепочки: Расположите предметы/людей/явления в логической последовательности, используя разные степени сравнения. Bicycle, airplane, car (fast) [Ответ: A bicycle is fast. A car is faster than a bicycle. An airplane is the fastest of all.] Трансформация текста: Перепишите текст, заменяя все возможные конструкции на степени сравнения. Тест на распознавание контекста: Определите, какая степень сравнения требуется по смыслу. Among all the planets in our solar system, Jupiter is _____ (large). [Ответ: the largest] Комплексный перевод: Переведите текст с русского на английский, содержащий различные сравнительные конструкции. Лексико-грамматический тест: Выберите правильный вариант, учитывая как грамматическую форму, так и лексическую сочетаемость. The situation is getting _____ A) worse and worse B) more bad and bad C) badder and badder [Ответ: A]

Полезные ресурсы для отработки степеней сравнения

Современные технологии предлагают множество инструментов для эффективной отработки грамматических навыков. Использование разнообразных ресурсов делает обучение более увлекательным и результативным. 💻📱

Вот 5 финальных упражнений, основанных на дополнительных ресурсах:

Интерактивные онлайн-квизы: Выполните тесты на специализированных образовательных платформах, получая мгновенную обратную связь. Мобильные приложения: Используйте геймифицированные упражнения в приложениях для ежедневной практики степеней сравнения. Создание ментальных карт: Разработайте визуальную схему правил образования степеней сравнения разных типов прилагательных. Аудирование с заданиями: Прослушайте аудио и выполните задания, связанные с распознаванием степеней сравнения на слух. Ролевые игры и дебаты: Участвуйте в дискуссиях, где необходимо активно использовать сравнительные конструкции (например, дебаты о лучшем фильме, городе для жизни и т.д.)

Помимо упражнений, я рекомендую следующие ресурсы для углубленного изучения и практики:

Книги и учебники :

: Raymond Murphy "English Grammar in Use" — раздел о сравнительных конструкциях

"Practical English Usage" by Michael Swan — подробный анализ особых случаев

Онлайн-платформы :

: British Council Learn English — интерактивные уроки и тесты

Quizlet — готовые наборы карточек для заучивания исключений

ESL Library — материалы для преподавателей с готовыми рабочими листами

Мобильные приложения :

: Duolingo — геймифицированные уроки с регулярными повторениями

Grammarly — для проверки правильности использования степеней сравнения в письменной речи

YouTube-каналы :

: BBC Learning English — короткие объяснения с примерами из реальной жизни

English with Lucy — доступные объяснения сложных грамматических конструкций

Для эффективной работы со степенями сравнения рекомендую создать собственный банк прилагательных, разделенных по типу образования сравнительной и превосходной степени. Такая систематизация помогает быстрее запомнить правила и исключения. 📑