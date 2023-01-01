50 безотказных упражнений для идеального освоения степеней сравнения
Вы когда-нибудь замечали, как ученики замирают при виде сравнительных и превосходных степеней прилагательных? Даже взрослые студенты порой путаются между "gooder" и "better", не говоря уже о таких исключениях как "farther/further". После 15 лет преподавания я собрала коллекцию из 50 безотказных упражнений, которые превращают эту сложную тему в увлекательное путешествие от "good" к "better" и "the best". Больше никаких пустых взглядов на уроках — только уверенное владение материалом, подтвержденное результатами! 📚✨
50 эффективных упражнений на степени сравнения прилагательных
Степени сравнения прилагательных — краеугольный камень английской грамматики, позволяющий передать множество оттенков и нюансов при сравнении предметов, людей и явлений. Владение этим аспектом грамматики отличает начинающего от уверенного пользователя языка.
Все 50 упражнений разделены на логические блоки в зависимости от уровня сложности и конкретной задачи. Каждый блок упражнений содержит как простые задания для закрепления базовых правил, так и более сложные, требующие аналитического мышления.
Ирина Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Недавно ко мне пришла 14-летняя Алиса с очевидной фобией английской грамматики. Каждый раз, когда мы открывали учебник на теме "Степени сравнения прилагательных", её глаза наполнялись ужасом. Она путала формы, добавляла окончания -er к многосложным прилагательным и вставляла "more" перед односложными.
Я предложила ей нестандартный подход — каждый день выполнять всего три упражнения из моей коллекции, но с одним условием: она должна объяснить каждый свой ответ. Через две недели Алиса могла не просто выбрать правильный вариант, но и сама придумывала предложения со сравнительными и превосходными формами. А через месяц она получила первую пятёрку по контрольной работе. "Оказывается, это не так страшно, как казалось!", — сказала она. Правильно подобранные упражнения и системный подход творят чудеса!
Начнём с обзора всех 50 упражнений, разбитых по категориям сложности:
|Уровень сложности
|Количество упражнений
|Фокус навыков
|Начальный (A1-A2)
|20
|Формирование базовых правил образования степеней сравнения
|Средний (B1)
|15
|Применение правил в контексте, исключения
|Продвинутый (B2-C1)
|15
|Сложные конструкции, идиоматические выражения
Каждое упражнение снабжено ключами, что делает их идеальными как для классной работы, так и для самостоятельного изучения. Теперь перейдем к конкретным блокам упражнений, начиная с базовых.
Базовые упражнения на сравнительную степень прилагательных
Базовые упражнения закладывают фундамент для понимания механизма образования сравнительных степеней. Важно начинать именно с них, постепенно продвигаясь к более сложным заданиям.
Вот 20 эффективных базовых упражнений для отработки сравнительной степени:
Заполните пропуски: Вставьте сравнительную форму прилагательного в скобках.
This book is _______ (interesting) than that one. [Ответ: more interesting]
Верно/Неверно: Определите, правильно ли образована сравнительная степень.
The car is expensiver than the bicycle. [Ответ: Неверно, должно быть "more expensive"]
Выбор правильного варианта: Выберите правильную форму из двух предложенных.
Which is correct? A) This road is more long than the other. B) This road is longer than the other. [Ответ: B]
Преобразование предложений: Перепишите предложение, используя сравнительную степень.
The blue car is expensive. The red car is not so expensive. [Ответ: The blue car is more expensive than the red car.]
Исправление ошибок: Найдите и исправьте ошибки в предложениях.
She is more tall than her sister. [Ответ: She is taller than her sister.]
Упражнения 6-10 фокусируются на односложных прилагательных, требующих окончания -er:
Одиночное сравнение: Сравните два предмета, используя данное прилагательное.
A BMW (fast) a Lada. [Ответ: A BMW is faster than a Lada.]
Соедините части: Соедините начало и конец предложения, используя сравнительную форму.
Gold is / than silver / valuable [Ответ: Gold is more valuable than silver.]
Заполните таблицу: Впишите сравнительную форму прилагательных в таблицу.
tall → ___ [Ответ: taller]
Проблемные случаи: Образуйте сравнительную степень для прилагательных, заканчивающихся на -y.
happy → ___ [Ответ: happier]
Удвоение согласной: Образуйте сравнительную степень для прилагательных с удвоением согласной.
big → ___ [Ответ: bigger]
Упражнения 11-15 посвящены многосложным прилагательным с "more":
Длинные прилагательные: Образуйте сравнительную степень многосложных прилагательных.
difficult → ___ [Ответ: more difficult]
Опровержение: Напишите противоположное утверждение, используя сравнительную степень.
The Pacific Ocean is very deep. The Atlantic Ocean... [Ответ: The Atlantic Ocean is less deep than the Pacific Ocean.]
Подбор синонимов: Замените выделенное прилагательное синонимом в сравнительной степени.
This task is **harder** than expected. (difficult) [Ответ: This task is more difficult than expected.]
Диалоги: Составьте мини-диалог, используя сравнительные формы.
A: Do you like winter? B: No, I prefer summer because it's _____ (warm). [Ответ: warmer]
Перевод: Переведите предложения с русского на английский, используя сравнительные формы.
Эта задача сложнее, чем та. [Ответ: This task is more difficult than that one.]
Упражнения 16-20 концентрируются на исключениях и особых случаях:
Неправильные формы: Вставьте сравнительную форму неправильных прилагательных.
good → ___, bad → ___, far → ___ [Ответы: better, worse, further/farther]
Сортировка: Распределите прилагательные по группам в зависимости от способа образования сравнительной степени.
tall, beautiful, good, important [Ответы: -er: tall; more: beautiful, important; исключения: good]
Составление рейтинга: Расположите предметы/людей в порядке возрастания качества, используя сравнительную степень.
Mercury/Earth/Jupiter (small) [Ответ: Mercury is smaller than Earth. Earth is smaller than Jupiter.]
Двойное сравнение: Завершите предложения, используя конструкцию "the + сравнительная степень..., the + сравнительная степень...".
_____ (fast) you drive, _____ (dangerous) it is. [Ответ: The faster you drive, the more dangerous it is.]
Равное сравнение: Завершите предложения, используя "as...as" или "not as...as".
Gold is _____ (valuable) diamonds. [Ответ: Gold is not as valuable as diamonds.]
Практические задания на превосходную степень прилагательных
Превосходная степень — логическое продолжение освоения сравнительных конструкций. Эта категория упражнений поможет ученикам безошибочно использовать формы типа "the tallest" и "the most beautiful". 🏆
Вот 15 разнообразных упражнений для отработки превосходной степени прилагательных:
Базовое формирование: Образуйте превосходную степень данных прилагательных.
high → ___, popular → ___, bad → ___ [Ответы: the highest, the most popular, the worst]
Заполнение пропусков: Вставьте превосходную форму прилагательного в скобках.
This building is _______ (tall) in our city. [Ответ: the tallest]
Множественный выбор: Выберите правильный вариант из нескольких.
The Nile is ____ river in the world. A) longest B) the longest C) the most long [Ответ: B]
Сортировка прилагательных: Определите способ образования превосходной степени и распределите прилагательные по группам.
old, expensive, good, thin [Ответ: -est: old, thin; most: expensive; исключения: good (best)]
Исправление ошибок: Найдите и исправьте ошибки в превосходных конструкциях.
This is most interesting movie I've ever seen. [Ответ: This is the most interesting movie I've ever seen.]
Упражнения 26-30 нацелены на контекстное использование превосходной степени:
Страны и превосходная степень: Завершите предложения о странах/городах, используя превосходную степень.
Russia is _______ (large) country in the world. [Ответ: the largest]
Личный рейтинг: Составьте 5 предложений о своих предпочтениях с использованием превосходной степени.
Пример: Pizza is the most delicious food for me.
Перевод контекстных предложений: Переведите предложения, содержащие превосходные конструкции.
Это самая интересная книга, которую я когда-либо читал. [Ответ: This is the most interesting book I have ever read.]
Групповые сравнения: Составьте предложения, сравнивая предметы в группе.
Mars, Earth, Jupiter (small) [Ответ: Mars is the smallest of the three planets.]
Превосходная степень в вопросах: Составьте вопросы, используя превосходную степень.
(what/exciting/experience/your life) [Ответ: What is the most exciting experience of your life?]
Упражнения 31-35 фокусируются на особых случаях и продвинутом использовании:
Михаил Соколов, методист по английскому языку
На курсах подготовки к международным экзаменам я заметил интересную закономерность. Студенты, которые свободно говорили на английском, часто "спотыкались" именно на степенях сравнения в письменной части. Один из моих студентов, Андрей, готовящийся к IELTS, постоянно получал сниженные баллы за грамматику из-за таких ошибок как "the most better option" или "the beautifulest place".
Мы разработали индивидуальный план, основанный на комплексных тестах и игровых заданиях. Каждое упражнение содержало как минимум 3-4 разных типа сравнений. Особенно эффективным оказалось упражнение на перефразирование: я давал Андрею текст и просил переписать его, используя максимальное количество сравнительных и превосходных конструкций. Через 8 недель практики его письменные работы были практически безупречны. На экзамене Андрей набрал 8.0 по письменной части, что открыло ему двери в престижный британский университет.
Двойные превосходные конструкции: Используйте усилители с превосходной степенью (by far, easily, undoubtedly).
This task was ______ (difficult) by far. [Ответ: This task was the most difficult by far.]
Превосходная степень + ever: Составьте предложения с конструкцией "the + превосходная степень + (I/you/we etc.) have ever + past participle".
(beautiful/sight/I/see) [Ответ: It's the most beautiful sight I have ever seen.]
Превосходная степень с предлогами: Используйте правильные предлоги с превосходной степенью (in/of).
She's the smartest student ____ our class. [Ответ: in]
Исключения и особые случаи: Используйте неправильные формы и особые случаи.
far → ___, little (количество) → ___, old (о людях) → ___ [Ответы: the farthest/furthest, the least, the oldest/eldest]
Творческое письмо: Напишите короткий абзац о своём городе, используя минимум 5 превосходных конструкций.
Комплексные тесты на все типы сравнения прилагательных
Комплексные тесты позволяют увидеть полную картину усвоения материала и выявить слабые места, требующие дополнительной проработки. Эти упражнения охватывают все аспекты сравнительных конструкций одновременно. 📊
|Тип теста
|Цель
|Формат
|Время выполнения
|Входной тест
|Определение начального уровня
|10 заданий разных типов
|15 минут
|Тематический тест
|Проверка знания конкретного аспекта
|5-7 однотипных заданий
|10 минут
|Итоговый тест
|Комплексная проверка всех аспектов
|20 разнообразных заданий
|30 минут
|Контрольный тест
|Проверка остаточных знаний
|15 заданий с акцентом на сложные моменты
|20 минут
Вот 10 комплексных тестовых упражнений, охватывающих все аспекты степеней сравнения:
Полный тест на формы: Образуйте сравнительную и превосходную степени для 10 прилагательных разных типов.
rich → ___ → ___ [Ответы: richer, the richest]
Смешанные предложения: Заполните пропуски, выбрав правильную форму прилагательного (положительную, сравнительную или превосходную).
This hotel is _______ (good) than the one we stayed in last year, but the Park Hotel is _______ (good) in town. [Ответы: better, the best]
Перефразирование: Перепишите предложения, используя указанную конструкцию.
No other mountain in Europe is as high as Mont Blanc. (превосходная степень) [Ответ: Mont Blanc is the highest mountain in Europe.]
Исправление комплексных ошибок: Найдите и исправьте разные типы ошибок в тексте.
My brother is more older than me. He is the most tallest in our family. [Ответы: My brother is older than me. He is the tallest in our family.]
Текст с пропусками: Заполните пропуски в связном тексте, используя подходящие формы прилагательных.
Упражнения 41-45 предлагают продвинутые тестовые задания:
Логические цепочки: Расположите предметы/людей/явления в логической последовательности, используя разные степени сравнения.
Bicycle, airplane, car (fast) [Ответ: A bicycle is fast. A car is faster than a bicycle. An airplane is the fastest of all.]
Трансформация текста: Перепишите текст, заменяя все возможные конструкции на степени сравнения.
Тест на распознавание контекста: Определите, какая степень сравнения требуется по смыслу.
Among all the planets in our solar system, Jupiter is _____ (large). [Ответ: the largest]
Комплексный перевод: Переведите текст с русского на английский, содержащий различные сравнительные конструкции.
Лексико-грамматический тест: Выберите правильный вариант, учитывая как грамматическую форму, так и лексическую сочетаемость.
The situation is getting _____ A) worse and worse B) more bad and bad C) badder and badder [Ответ: A]
Полезные ресурсы для отработки степеней сравнения
Современные технологии предлагают множество инструментов для эффективной отработки грамматических навыков. Использование разнообразных ресурсов делает обучение более увлекательным и результативным. 💻📱
Вот 5 финальных упражнений, основанных на дополнительных ресурсах:
Интерактивные онлайн-квизы: Выполните тесты на специализированных образовательных платформах, получая мгновенную обратную связь.
Мобильные приложения: Используйте геймифицированные упражнения в приложениях для ежедневной практики степеней сравнения.
Создание ментальных карт: Разработайте визуальную схему правил образования степеней сравнения разных типов прилагательных.
Аудирование с заданиями: Прослушайте аудио и выполните задания, связанные с распознаванием степеней сравнения на слух.
Ролевые игры и дебаты: Участвуйте в дискуссиях, где необходимо активно использовать сравнительные конструкции (например, дебаты о лучшем фильме, городе для жизни и т.д.)
Помимо упражнений, я рекомендую следующие ресурсы для углубленного изучения и практики:
- Книги и учебники:
- Raymond Murphy "English Grammar in Use" — раздел о сравнительных конструкциях
"Practical English Usage" by Michael Swan — подробный анализ особых случаев
- Онлайн-платформы:
- British Council Learn English — интерактивные уроки и тесты
- Quizlet — готовые наборы карточек для заучивания исключений
ESL Library — материалы для преподавателей с готовыми рабочими листами
- Мобильные приложения:
- Duolingo — геймифицированные уроки с регулярными повторениями
Grammarly — для проверки правильности использования степеней сравнения в письменной речи
- YouTube-каналы:
- BBC Learning English — короткие объяснения с примерами из реальной жизни
- English with Lucy — доступные объяснения сложных грамматических конструкций
Для эффективной работы со степенями сравнения рекомендую создать собственный банк прилагательных, разделенных по типу образования сравнительной и превосходной степени. Такая систематизация помогает быстрее запомнить правила и исключения. 📑
Регулярная практика с разнообразными упражнениями — залог успешного освоения степеней сравнения прилагательных. Представленные 50 упражнений охватывают все аспекты этой темы, от базовых форм до сложных конструкций. Помните: грамматика — это не набор абстрактных правил, а инструмент для более точного и выразительного общения. Чем больше вы практикуетесь, тем естественнее становится использование правильных форм. А когда правильные формы становятся автоматическими, открывается новый уровень владения языком — когда вы думаете не о грамматике, а о том, что хотите сказать.