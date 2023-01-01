7 способов сказать привет на английском: от формального до сленга

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Люди, изучающие английский язык, особенно начинающие

Студенты и молодые специалисты, работающие в международной среде

Туристы и путешественники, планирующие общение с носителями английского языка Первое слово на английском, которое большинство из нас учит — это приветствие. Но знаете ли вы, что "привет" можно выразить более чем семью способами, каждый из которых несёт свой оттенок и используется в определённых ситуациях? Многие люди, попадая в англоязычную среду, испытывают неловкость именно при первом контакте. А ведь правильное приветствие — это ключ к успешному общению и формированию первого впечатления. Давайте разберёмся с разнообразием английских "привет", чтобы вы могли уверенно начать любой разговор! 🌎

Самые популярные способы сказать «привет» на английском

Английский язык предлагает множество способов поприветствовать собеседника, от формальных до самых непринужденных. Каждый вариант имеет свои особенности и подходит для определенных ситуаций.

Начнем с наиболее универсального приветствия — "Hello" [həˈləʊ]. Это классическое приветствие подходит практически для любой ситуации. Вы можете использовать его при встрече с коллегами, друзьями или незнакомцами — и никогда не прогадаете.

Более неформальный вариант — "Hi" [haɪ]. Короткое и дружелюбное слово, которое идеально подходит для общения с друзьями, ровесниками или в непринужденной обстановке.

Еще более casual звучит "Hey" [heɪ]. Это приветствие особенно популярно среди молодежи и в американской культуре. Оно передает дружественный, непринужденный настрой.

Александр Петров, преподаватель английского языка Однажды я наблюдал забавную ситуацию с моей студенткой Марией. Она устроилась на работу в международную компанию и на первой встрече с американскими коллегами решила произвести впечатление, используя молодежное приветствие. Когда вошел руководитель отдела, она энергично помахала рукой и воскликнула: "What's up, bro!" Воцарилась неловкая тишина, а затем 50-летний директор рассмеялся и ответил: "Chillin', sis!". Этот случай научил Марию важному правилу: всегда оценивайте контекст и статус собеседника, прежде чем выбирать форму приветствия. К счастью, чувство юмора директора спасло ситуацию, и они прекрасно сработались.

Для более официальных ситуаций можно использовать "Good day" [ɡʊd deɪ]. Это приветствие имеет несколько старомодный оттенок, но остается уместным в формальном контексте, особенно в британском английском.

Приветствие "Greetings" [ˈɡriːtɪŋz] чаще используется в письменной форме или в очень формальных ситуациях. Оно может звучать немного высокопарно в повседневном общении.

Для неформальных встреч отлично подойдет "What's up?" [wɒts ʌp]. Это выражение дословно означает "Что происходит?", но используется как приветствие и выражает интерес к делам собеседника.

Наконец, "How's it going?" [haʊz ɪt ˈɡəʊɪŋ] — это дружелюбное приветствие, которое также служит легким способом начать разговор, спрашивая о делах собеседника.

Приветствие Произношение Уровень формальности Контекст использования Hello [həˈləʊ] Универсальное Подходит для любой ситуации Hi [haɪ] Неформальное Друзья, знакомые, непринужденная обстановка Hey [heɪ] Очень неформальное Близкие друзья, молодежная среда Good day [ɡʊd deɪ] Формальное Деловые встречи, официальные мероприятия Greetings [ˈɡriːtɪŋz] Очень формальное Письменная коммуникация, официальные речи What's up? [wɒts ʌp] Неформальное Друзья, непринужденное общение How's it going? [haʊz ɪt ˈɡəʊɪŋ] Неформальное Друзья, знакомые, повседневное общение

Формальные и неформальные приветствия в английском языке

В английском языке, как и во многих других, существует четкое разделение между формальными и неформальными приветствиями. Выбор правильного тона приветствия играет ключевую роль в создании нужного впечатления и соответствии социальному контексту. 🤝

Формальные приветствия используются в деловой среде, при общении с людьми старшего возраста или более высокого статуса, а также в официальных ситуациях:

Good morning/afternoon/evening — универсальное формальное приветствие, подходящее для большинства ситуаций

— универсальное формальное приветствие, подходящее для большинства ситуаций How do you do? — традиционное британское формальное приветствие при первой встрече (ответом на него служит то же самое выражение)

— традиционное британское формальное приветствие при первой встрече (ответом на него служит то же самое выражение) Pleased to meet you — используется при знакомстве в формальной обстановке

— используется при знакомстве в формальной обстановке Good day — немного устаревшее, но все еще используемое формальное приветствие

— немного устаревшее, но все еще используемое формальное приветствие Greetings — высокоформальное приветствие, чаще используемое в письменной форме

Неформальные приветствия подходят для общения с друзьями, ровесниками, родственниками и в расслабленной обстановке:

Hi/Hey — самые распространенные повседневные приветствия

— самые распространенные повседневные приветствия What's up? — популярное среди молодежи приветствие, часто сокращаемое до "'Sup?"

— популярное среди молодежи приветствие, часто сокращаемое до "'Sup?" How's it going? — непринужденное приветствие с оттенком интереса к делам собеседника

— непринужденное приветствие с оттенком интереса к делам собеседника Howdy — характерное для американского Юга неформальное приветствие

— характерное для американского Юга неформальное приветствие Yo! — очень неформальное приветствие, популярное в молодежной среде

— очень неформальное приветствие, популярное в молодежной среде Hey there! — дружелюбное приветствие с теплым оттенком

Мария Соколова, специалист по межкультурной коммуникации В моей практике был случай с Дмитрием, который переехал в Лондон и устроился в консервативную юридическую фирму. На первой встрече с клиентами он, желая показаться дружелюбным, использовал "Hey guys, what's up?". Клиенты — пожилые британские бизнесмены — выглядели откровенно шокированными. После этого руководитель отвел Дмитрия в сторону и объяснил, что в британской деловой среде приветствие "Good morning/afternoon, gentlemen, it's a pleasure to meet you" было бы намного уместнее. Этот опыт научил Дмитрия внимательно относиться к культурному контексту и статусу собеседников. Через полгода он уже безошибочно определял, когда использовать "How do you do?" на формальных мероприятиях, а когда можно позволить себе непринужденное "Hi" с коллегами за обедом.

Важно отметить разницу в использовании приветствий между британским и американским английским:

Тип приветствия Британский английский Американский английский Формальное How do you do? Pleased to meet you Нейтральное Hello Hi Приветствие с вопросом о делах How are you? How's it going? Молодежное Alright? What's up? При ответе на телефонный звонок Hello? Hello? или Hi?

Умение правильно выбирать между формальными и неформальными приветствиями — это искусство, которое приходит с практикой. Внимательно наблюдайте за тем, как общаются носители языка в различных ситуациях, и постепенно вы разовьете интуитивное понимание подходящего уровня формальности. 📚

Приветствия в зависимости от времени суток

Английский язык, подобно русскому, имеет специальные приветствия для разных частей дня. Эти приветствия добавляют вежливости и показывают внимание к временному контексту встречи. Используя их правильно, вы демонстрируете хорошее знание языковых норм и вежливость. 🕒

"Good morning" [ɡʊd ˈmɔːnɪŋ] — стандартное приветствие с утра до полудня (примерно до 12:00). Это универсальное выражение подходит как для формальных, так и для неформальных ситуаций. Вы можете использовать его при встрече с коллегами в офисе, соседями или даже кассиром в магазине.

"Good afternoon" [ɡʊd ɑːftəˈnuːn] — приветствие, которое используется с полудня примерно до 17:00-18:00. Оно также универсально и подходит для разных ситуаций. В деловой среде это особенно распространенный способ начать встречу или телефонный разговор во второй половине дня.

"Good evening" [ɡʊd ˈiːvnɪŋ] — вежливое приветствие для вечернего времени, обычно используемое после 18:00. Это выражение имеет несколько более формальный оттенок, чем предыдущие два, и часто используется в ресторанах, на официальных мероприятиях или при встрече с малознакомыми людьми в вечернее время.

Интересно, что в английском языке не существует общепринятого приветствия "Good night" как аналога "Доброй ночи" при встрече. Выражение "Good night" [ɡʊd naɪt] используется только как прощание перед сном, а не как приветствие, даже если встреча происходит поздно вечером.

Для более неформальных ситуаций можно использовать сокращенные варианты:

"Morning!" — краткая форма "Good morning", звучащая более непринужденно

— краткая форма "Good morning", звучащая более непринужденно "Afternoon!" — сокращенная версия "Good afternoon"

— сокращенная версия "Good afternoon" "Evening!" — неформальный вариант "Good evening"

Важно помнить, что границы между утром, днем и вечером в разных культурах могут немного отличаться. В англоязычном мире принято следующее разделение:

Morning : от рассвета до полудня (примерно 5:00-12:00)

: от рассвета до полудня (примерно 5:00-12:00) Afternoon : от полудня до раннего вечера (примерно 12:00-17:00/18:00)

: от полудня до раннего вечера (примерно 12:00-17:00/18:00) Evening : от конца рабочего дня до отхода ко сну (примерно 17:00/18:00-22:00/23:00)

: от конца рабочего дня до отхода ко сну (примерно 17:00/18:00-22:00/23:00) Night: поздний вечер и ночное время (примерно 22:00/23:00 до рассвета)

Если вы сомневаетесь, какое приветствие выбрать в пограничное время (например, около полудня), можно использовать универсальное "Hello" или "Hi", которое подходит для любого времени суток.

В некоторых англоязычных странах существуют также региональные вариации. Например, в Австралии можно услышать "G'day" (Good day) в любое время суток, а не только днем.

Региональные особенности английских приветствий

Английский язык богат региональными вариациями, и приветствия не являются исключением. В зависимости от страны или даже региона внутри одной страны, люди могут использовать совершенно разные способы поздороваться. Понимание этих нюансов особенно важно при путешествиях или общении с носителями языка из разных англоязычных стран. 🌍

Британские приветствия часто отражают традиционную британскую сдержанность и вежливость:

"Alright?" [ɔːlˈraɪt] — распространенное неформальное приветствие в Великобритании, которое может сбить с толку иностранцев, так как звучит как вопрос о самочувствии. На самом деле, это просто способ сказать "привет".

[ɔːlˈraɪt] — распространенное неформальное приветствие в Великобритании, которое может сбить с толку иностранцев, так как звучит как вопрос о самочувствии. На самом деле, это просто способ сказать "привет". "Hiya" [ˈhaɪə] — дружелюбное, неформальное приветствие, особенно популярное в северной Англии.

[ˈhaɪə] — дружелюбное, неформальное приветствие, особенно популярное в северной Англии. "Cheers" [tʃɪəz] — в некоторых частях Британии используется не только как тост, но и как приветствие или даже прощание.

[tʃɪəz] — в некоторых частях Британии используется не только как тост, но и как приветствие или даже прощание. "You alright?" — вариация "Alright?", особенно распространенная среди молодежи.

Американские приветствия часто отличаются большей неформальностью и дружелюбностью:

"What's up?" [wɒts ʌp] или сокращенно "'Sup?" — очень распространенное неформальное приветствие.

[wɒts ʌp] или сокращенно — очень распространенное неформальное приветствие. "How's it hanging?" — очень неформальное, даже сленговое приветствие.

— очень неформальное, даже сленговое приветствие. "Howdy" [ˈhaʊdi] — традиционное приветствие на американском Юге и Юго-западе, особенно в Техасе.

[ˈhaʊdi] — традиционное приветствие на американском Юге и Юго-западе, особенно в Техасе. "How you doin'?" — неформальное приветствие, популяризированное телешоу "Друзья".

Австралийские и новозеландские приветствия имеют свою специфику:

"G'day" [ɡəˈdeɪ] — классическое австралийское приветствие, сокращение от "Good day".

[ɡəˈdeɪ] — классическое австралийское приветствие, сокращение от "Good day". "How ya going?" — распространенное австралийское приветствие, эквивалентное "How are you?".

— распространенное австралийское приветствие, эквивалентное "How are you?". "Kia ora" [ˌkiːə ˈɔːrə] — приветствие на языке маори, широко используемое в Новой Зеландии как неформальное "привет".

Ирландские и шотландские приветствия отражают местный колорит:

"Top o' the morning to ya" — традиционное ирландское приветствие, хотя сегодня оно больше ассоциируется с стереотипами, чем с реальной речью.

— традиционное ирландское приветствие, хотя сегодня оно больше ассоциируется с стереотипами, чем с реальной речью. "Dia dhuit" [ˌdiːə ˈɡwɪtʲ] — приветствие на ирландском гэльском языке, буквально "Бог с тобой".

[ˌdiːə ˈɡwɪtʲ] — приветствие на ирландском гэльском языке, буквально "Бог с тобой". "Awright pal" — типичное шотландское неформальное приветствие, особенно в Глазго.

Канадские приветствия сочетают в себе элементы британского и американского английского:

"Hey" — очень распространенное повседневное приветствие.

— очень распространенное повседневное приветствие. "How's she going, eh?" — неформальное приветствие с характерной канадской частицей "eh" в конце.

Понимание региональных особенностей приветствий не только обогатит ваш словарный запас, но и поможет избежать неловких ситуаций при общении с носителями языка из разных стран. Например, если американец спросит "What's up?", он не ожидает подробного рассказа о вашем дне — это просто приветствие, на которое можно ответить таким же "What's up?" или простым "Not much, you?".

Практические советы по использованию приветствий

Правильное использование приветствий — это нечто большее, чем просто знание слов. Это искусство, включающее понимание контекста, интонации и даже языка тела. Вот практические советы, которые помогут вам уверенно приветствовать людей на английском языке в различных ситуациях. 💼

1. Адаптируйте приветствие под ситуацию

Всегда учитывайте контекст встречи и статус собеседника. В деловой среде начинайте с более формальных приветствий, таких как "Good morning" или "Hello, Mr./Ms. [фамилия]". В неформальной обстановке можно использовать "Hi" или "Hey". Если вы не уверены, какой уровень формальности выбрать, лучше начать с более формального приветствия — это всегда безопаснее.

2. Обращайте внимание на время суток

Использование приветствий в зависимости от времени суток ("Good morning", "Good afternoon", "Good evening") демонстрирует вашу внимательность и вежливость. Это особенно ценится в деловом общении и формальных ситуациях.

3. Учитесь у носителей языка

Наблюдайте за тем, как здороваются носители языка в различных ситуациях. Смотрите англоязычные фильмы и сериалы, слушайте подкасты, общайтесь с носителями языка, если есть такая возможность. Это поможет вам понять не только слова, но и интонации, контекст использования разных приветствий.

4. Практикуйте произношение

Правильное произношение приветствий так же важно, как и выбор подходящего выражения. Используйте онлайн-ресурсы для прослушивания правильного произношения и практикуйтесь вслух. Особое внимание уделите интонации — в английском языке она может значительно менять восприятие сказанного.

5. Сочетайте вербальные и невербальные приветствия

Рукопожатие — стандартное сопровождение формального приветствия в деловой среде

Кивок головы — может сопровождать приветствие при встрече со знакомыми

Улыбка — универсальный невербальный элемент приветствия в большинстве ситуаций

Объятие или поцелуй в щеку — подходит только для близких друзей и родственников (особенности зависят от конкретной культуры)

6. Не забывайте о культурных различиях

Помните, что даже в пределах англоязычного мира существуют культурные различия в приветствиях. Например, американцы обычно более открыты к неформальному общению и физическому контакту при приветствии, чем британцы. Старайтесь адаптироваться к локальной культуре, особенно при путешествиях или общении с людьми из разных стран.

7. Практикуйте ответы на приветствия

Если вас приветствуют Подходящий ответ Hello/Hi Hello/Hi (можно добавить имя собеседника) How are you? I'm fine, thank you. And you? How's it going? Not bad, thanks. How about you? What's up? Not much. You? или Same old, same old. Good morning/afternoon/evening Good morning/afternoon/evening to you too. How do you do? (формальное) How do you do? (это не вопрос, а ответное приветствие) Nice to meet you Nice to meet you too.

8. Используйте имена собеседников

Добавление имени собеседника к приветствию делает его более персональным и дружелюбным: "Hello, John", "Good morning, Ms. Smith". Это особенно ценится в деловом общении и помогает установить более теплый контакт.

9. Не бойтесь ошибиться

Даже если вы выберете не самое подходящее приветствие, это редко приводит к серьезным проблемам. Большинство носителей языка ценят саму попытку поздороваться и готовы простить небольшие неточности, особенно если вы изучаете язык.