SQLite и Python: полное руководство по встроенной базе данных

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Программисты и разработчики, заинтересованные в изучении SQLite и работы с базами данных в Python

Студенты и новички в программировании, желающие освоить создание веб-приложений с использованием баз данных

Профессиональные разработчики, ищущие оптимизацию и лучшие практики при работе с SQLite в своих проектах SQLite — незаменимый инструмент для программистов, нуждающихся в локальной базе данных без установки полноценной СУБД. Встроенный в Python модуль sqlite3 позволяет хранить данные в единственном файле, что идеально для мобильных приложений, прототипов и небольших проектов. Я пользуюсь им более 7 лет для разработки прототипов перед миграцией на "тяжелые" базы данных, и ни разу не пожалел. Готовы узнать, как SQLite может стать вашим надёжным спутником в разработке? Приступим к подробному разбору с примерами кода 🚀

Основы модуля sqlite3 в Python: настройка и подключение

SQLite — это встроенная библиотека для Python, что означает отсутствие необходимости установки дополнительных пакетов 🎯. Она входит в стандартную библиотеку Python, начиная с версии 2.5. Для начала работы достаточно импортировать модуль sqlite3:

Python Скопировать код import sqlite3 # Создание соединения с базой данных (или создание новой, если не существует) connection = sqlite3.connect('example.db') # Создание курсора для выполнения SQL-команд cursor = connection.cursor() # После выполнения всех операций не забудьте закрыть соединение connection.close()

Ключевые компоненты при работе с sqlite3:

Соединение (Connection) — представляет базу данных. Создаётся с помощью функции connect().

— представляет базу данных. Создаётся с помощью функции connect(). Курсор (Cursor) — объект, через который выполняются SQL-запросы.

— объект, через который выполняются SQL-запросы. Транзакция — группа SQL-команд, которые выполняются как единое целое.

При подключении к базе данных вы можете использовать несколько параметров:

Python Скопировать код # Подключение к базе в памяти (исчезает при закрытии соединения) conn_memory = sqlite3.connect(':memory:') # Автоматическая фиксация изменений (обычно не рекомендуется) conn_autocommit = sqlite3.connect('example.db', isolation_level=None) # Установка таймаута в секундах при блокировке базы conn_timeout = sqlite3.connect('example.db', timeout=10.0) # Преобразование строк в байты для поддержки не-ASCII символов conn_text = sqlite3.connect('example.db', detect_types=sqlite3.PARSE_DECLTYPES)

Для безопасного закрытия соединения лучше использовать контекстный менеджер with:

Python Скопировать код with sqlite3.connect('example.db') as connection: cursor = connection.cursor() # Выполняйте операции с базой данных # Соединение будет автоматически закрыто по окончании блока with

SQLite поддерживает несколько типов данных:

Тип SQLite Тип Python Описание NULL None Отсутствие значения INTEGER int Целочисленный тип REAL float Числа с плавающей точкой TEXT str Текстовые строки BLOB bytes Бинарные данные

SQLite автоматически преобразует типы данных между Python и базой данных, но иногда может потребоваться явное указание типов, особенно для дат или специфичных объектов.

Александр Сомов, Python-разработчик с опытом более 8 лет

Работая над проектом для метеорологической станции, я столкнулся с необходимостью хранить миллионы записей температурных показателей в условиях ограниченных ресурсов на удаленном устройстве. PostgreSQL был слишком "тяжелым", а для MySQL требовалась дополнительная настройка сервера.

Решение пришло неожиданно — SQLite с модулем sqlite3. Первые тесты показали, что база отлично справляется с записью до 500 измерений в секунду, что более чем покрывало наши потребности. Самым приятным сюрпризом стала надежность: при внезапном отключении электричества (частое явление на удаленных станциях) база данных не теряла целостность.

Ключом к успеху стало правильное использование транзакций: мы объединяли множество операций записи в одну транзакцию, что не только ускоряло работу в 20 раз, но и обеспечивало атомарность операций. Проект работает уже третий год без единого сбоя базы данных. SQLite оказался не просто "легким решением" — это был оптимальный выбор.

Создание таблиц и структуры базы данных через Python

Создание таблиц в SQLite через Python происходит с помощью стандартного SQL-синтаксиса, который выполняется через объект курсора. Давайте рассмотрим базовые приемы создания и модификации структуры базы данных 📊.

Создание простой таблицы:

Python Скопировать код import sqlite3 with sqlite3.connect('store.db') as conn: cursor = conn.cursor() # Создание таблицы с товарами cursor.execute(''' CREATE TABLE IF NOT EXISTS products ( id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT NOT NULL, price REAL NOT NULL, category TEXT, in_stock INTEGER DEFAULT 0 ) ''') # Сохранение изменений conn.commit()

Обратите внимание на использование IF NOT EXISTS — это позволяет избежать ошибки, если таблица уже существует. При создании таблицы мы определяем структуру данных:

Имя столбца

Тип данных (INTEGER, TEXT, REAL, BLOB, NULL)

Ограничения (PRIMARY KEY, NOT NULL, UNIQUE, DEFAULT и т.д.)

SQLite поддерживает несколько типов ограничений для обеспечения целостности данных:

Python Скопировать код # Таблица с различными ограничениями cursor.execute(''' CREATE TABLE customers ( id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, email TEXT UNIQUE NOT NULL, name TEXT NOT NULL, age INTEGER CHECK(age >= 18), registration_date TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, status TEXT DEFAULT 'active' ) ''')

Для организации связей между таблицами используются внешние ключи. По умолчанию SQLite не проверяет их целостность, поэтому необходимо включить проверку:

Python Скопировать код # Включение проверки внешних ключей cursor.execute('PRAGMA foreign_keys = ON') # Создание таблицы с внешним ключом cursor.execute(''' CREATE TABLE orders ( id INTEGER PRIMARY KEY, customer_id INTEGER, order_date TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, total_amount REAL NOT NULL, FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES customers(id) ) ''')

Для изменения структуры существующей таблицы используются команды ALTER TABLE:

Python Скопировать код # Добавление нового столбца cursor.execute('ALTER TABLE products ADD COLUMN description TEXT') # Переименование таблицы (SQLite имеет ограниченную поддержку ALTER TABLE) cursor.execute('ALTER TABLE products RENAME TO items')

SQLite имеет ограниченную поддержку ALTER TABLE по сравнению с другими СУБД. Для более сложных изменений структуры часто используется следующий подход:

Python Скопировать код # Переименование старой таблицы cursor.execute('ALTER TABLE products RENAME TO products_old') # Создание новой таблицы с нужной структурой cursor.execute(''' CREATE TABLE products ( id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT NOT NULL, price REAL NOT NULL, category TEXT, in_stock INTEGER DEFAULT 0, supplier_id INTEGER ) ''') # Копирование данных из старой таблицы cursor.execute(''' INSERT INTO products (id, name, price, category, in_stock) SELECT id, name, price, category, in_stock FROM products_old ''') # Удаление старой таблицы cursor.execute('DROP TABLE products_old')

Для удаления таблиц используется команда DROP TABLE:

Python Скопировать код # Удаление таблицы cursor.execute('DROP TABLE IF EXISTS temporary_data')

Создание индексов помогает ускорить выборку данных:

Python Скопировать код # Создание индекса для повышения производительности поиска по категории cursor.execute('CREATE INDEX idx_products_category ON products(category)') # Создание уникального индекса cursor.execute('CREATE UNIQUE INDEX idx_customers_email ON customers(email)')

SQLite поддерживает различные типы индексов:

Тип индекса Команда создания Когда использовать Обычный индекс CREATE INDEX Для ускорения поиска по столбцам с множеством запросов Уникальный индекс CREATE UNIQUE INDEX Для обеспечения уникальности значений в столбце Составной индекс CREATE INDEX ON table(col1, col2) Для запросов, использующих несколько столбцов Частичный индекс CREATE INDEX ON table(col) WHERE condition Для индексирования только подмножества строк

CRUD операции в sqlite3: практическое руководство с кодом

CRUD (Create, Read, Update, Delete) операции — фундаментальные действия при работе с любой базой данных. Рассмотрим, как выполнять их с помощью модуля sqlite3 в Python 🔄.

1. Создание (Create) — добавление данных

Существует несколько способов вставки данных в таблицу:

Python Скопировать код import sqlite3 with sqlite3.connect('store.db') as conn: cursor = conn.cursor() # Вставка одной записи cursor.execute( "INSERT INTO products (name, price, category, in_stock) VALUES (?, ?, ?, ?)", ("Laptop XPS 13", 1299.99, "Electronics", 10) ) # Получение ID последней вставленной записи last_id = cursor.lastrowid print(f"Добавлен товар с ID: {last_id}") # Вставка нескольких записей (executemany) products = [ ("Smartphone Galaxy S21", 899.99, "Electronics", 15), ("Headphones HD-100", 149.99, "Audio", 25), ("Coffee Maker Pro", 79.99, "Home Appliances", 5) ] cursor.executemany( "INSERT INTO products (name, price, category, in_stock) VALUES (?, ?, ?, ?)", products ) # Фиксация изменений conn.commit()

Важно: Всегда используйте параметризованные запросы (?) вместо прямой подстановки значений, чтобы избежать SQL-инъекций.

2. Чтение (Read) — получение данных

SQLite предлагает различные способы получения данных из таблицы:

Python Скопировать код # Получение всех записей cursor.execute("SELECT * FROM products") all_products = cursor.fetchall() # Получение записей с фильтрацией cursor.execute("SELECT id, name, price FROM products WHERE category = ? AND price < ?", ("Electronics", 1000)) electronics_under_1000 = cursor.fetchall() # Получение одной записи cursor.execute("SELECT * FROM products WHERE id = ?", (1,)) product = cursor.fetchone() # Получение ограниченного числа записей cursor.execute("SELECT * FROM products ORDER BY price DESC") top_5_expensive = cursor.fetchmany(5) # Итерирование по результатам запроса cursor.execute("SELECT * FROM products") for product in cursor: print(product)

Результаты запросов возвращаются в виде кортежей. Для удобства можно использовать Row factory, который позволяет обращаться к полям по именам:

Python Скопировать код conn.row_factory = sqlite3.Row cursor = conn.cursor() cursor.execute("SELECT * FROM products WHERE id = ?", (1,)) product = cursor.fetchone() print(f"Name: {product['name']}, Price: {product['price']}")

Обновление существующих записей выполняется с помощью SQL-команды UPDATE:

Python Скопировать код # Обновление одной записи cursor.execute( "UPDATE products SET price = ?, in_stock = ? WHERE id = ?", (1199.99, 8, 1) ) # Обновление нескольких записей cursor.execute( "UPDATE products SET category = ? WHERE category = ?", ("Smartphones", "Mobile Phones") ) # Инкремент/декремент значений cursor.execute("UPDATE products SET in_stock = in_stock – 1 WHERE id = ?", (1,)) # Проверка количества обновленных строк rows_affected = cursor.rowcount print(f"Обновлено записей: {rows_affected}") conn.commit()

4. Удаление (Delete) — стирание данных

Удаление записей производится с помощью команды DELETE:

Python Скопировать код # Удаление одной записи cursor.execute("DELETE FROM products WHERE id = ?", (3,)) # Удаление нескольких записей с условием cursor.execute("DELETE FROM products WHERE category = ? AND in_stock = 0", ("Electronics",)) # Очистка всей таблицы (осторожно!) cursor.execute("DELETE FROM products") # Более эффективный способ очистки таблицы cursor.execute("DROP TABLE IF EXISTS products") cursor.execute('''CREATE TABLE products ( id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT NOT NULL, price REAL NOT NULL, category TEXT, in_stock INTEGER DEFAULT 0 )''') conn.commit()

Мария Коваленко, инженер по данным

В один из дней мне поступил срочный запрос от отдела продаж: нужно было разработать инструмент для анализа истории продаж с возможностью быстрого внесения корректировок. Срок — два дня, и система должна работать на любом компьютере без установки дополнительного ПО.

Я решила использовать Python с SQLite. Создала простую структуру базы данных с таблицами для клиентов, товаров и транзакций. Самой сложной частью оказалась обработка множественных CRUD-операций с сохранением целостности данных.

Ключевым моментом стало использование транзакций и параметризованных запросов:

Python Скопировать код try: cursor.execute("BEGIN TRANSACTION") for sale in sales_data: # Обновление остатков товара cursor.execute( "UPDATE products SET stock = stock – ? WHERE id = ?", (sale['quantity'], sale['product_id']) ) # Проверка доступности товара cursor.execute( "SELECT stock FROM products WHERE id = ?", (sale['product_id'],) ) remaining = cursor.fetchone()[0] if remaining < 0: raise Exception(f"Недостаточно товара (ID: {sale['product_id']})") # Запись продажи cursor.execute( "INSERT INTO sales (product_id, customer_id, quantity, price) VALUES (?, ?, ?, ?)", (sale['product_id'], sale['customer_id'], sale['quantity'], sale['price']) ) cursor.execute("COMMIT") except Exception as e: cursor.execute("ROLLBACK") print(f"Ошибка: {e}")

Этот подход гарантировал, что либо все операции выполнятся успешно, либо ни одна не будет применена. Проект был сдан вовремя, и сейчас система обрабатывает около 5000 операций ежедневно без единого сбоя. Весь код занял менее 300 строк, но полностью решил проблему отдела.

Продвинутые SQL-запросы и функции модуля sqlite3

После освоения базовых CRUD операций, пора погрузиться в более сложные возможности SQLite через Python. Эти продвинутые техники позволят вам максимально эффективно использовать базу данных в ваших проектах 💪.

1. Сложные запросы и объединение таблиц

SQLite поддерживает различные виды объединений таблиц:

Python Скопировать код # INNER JOIN – только записи с совпадениями в обеих таблицах cursor.execute(''' SELECT o.id, c.name as customer, o.order_date, o.total_amount FROM orders o INNER JOIN customers c ON o.customer_id = c.id WHERE o.total_amount > 100 ORDER BY o.order_date DESC ''') # LEFT JOIN – все записи из левой таблицы и совпадающие из правой cursor.execute(''' SELECT p.name as product, c.name as category, p.price FROM products p LEFT JOIN categories c ON p.category_id = c.id ''') # Подзапросы cursor.execute(''' SELECT name, price FROM products WHERE price > (SELECT AVG(price) FROM products) ''') # Агрегирование данных cursor.execute(''' SELECT category, COUNT(*) as product_count, AVG(price) as avg_price FROM products GROUP BY category HAVING COUNT(*) > 1 ORDER BY avg_price DESC ''')

2. Транзакции для обеспечения целостности данных

Транзакции гарантируют, что либо все операции внутри транзакции выполнятся, либо ни одна из них:

Python Скопировать код # Начало транзакции conn.execute("BEGIN TRANSACTION") try: # Уменьшаем количество товара на складе cursor.execute("UPDATE products SET in_stock = in_stock – ? WHERE id = ?", (1, 1)) # Проверяем, что не ушли в отрицательное значение cursor.execute("SELECT in_stock FROM products WHERE id = ?", (1,)) current_stock = cursor.fetchone()[0] if current_stock < 0: # Если что-то пошло не так, отменяем все изменения conn.rollback() print("Недостаточно товара на складе") else: # Добавляем запись о продаже cursor.execute(''' INSERT INTO sales (product_id, quantity, sale_date) VALUES (?, ?, datetime('now')) ''', (1, 1)) # Фиксируем изменения conn.commit() print("Продажа завершена успешно") except Exception as e: conn.rollback() print(f"Ошибка: {e}")

3. Пользовательские функции и агрегаты

SQLite позволяет создавать собственные функции на Python для использования в SQL-запросах:

Python Скопировать код # Определение пользовательской функции def levenshtein_distance(s1, s2): # Реализация алгоритма расстояния Левенштейна # для нечеткого поиска if len(s1) < len(s2): return levenshtein_distance(s2, s1) if len(s2) == 0: return len(s1) previous_row = range(len(s2) + 1) for i, c1 in enumerate(s1): current_row = [i + 1] for j, c2 in enumerate(s2): insertions = previous_row[j + 1] + 1 deletions = current_row[j] + 1 substitutions = previous_row[j] + (c1 != c2) current_row.append(min(insertions, deletions, substitutions)) previous_row = current_row return previous_row[-1] # Регистрация функции в SQLite conn.create_function("levenshtein", 2, levenshtein_distance) # Использование в запросе для нечеткого поиска search_term = "labtop" cursor.execute(''' SELECT id, name, price, levenshtein(name, ?) as distance FROM products WHERE distance <= 3 ORDER BY distance ''', (search_term,)) # Регистрация агрегатной функции class MedianAggregate: def __init__(self): self.values = [] def step(self, value): if value is not None: self.values.append(value) def finalize(self): if not self.values: return None self.values.sort() n = len(self.values) if n % 2 == 0: return (self.values[n//2-1] + self.values[n//2]) / 2 else: return self.values[n//2] conn.create_aggregate("median", 1, MedianAggregate) # Использование агрегатной функции cursor.execute("SELECT category, median(price) FROM products GROUP BY category")

4. Обработка больших объемов данных

Для эффективной работы с большими наборами данных можно использовать следующие техники:

Python Скопировать код # Использование генераторов для обработки больших выборок cursor.execute("SELECT * FROM log_entries WHERE date > ?", ('2023-01-01',)) for row in cursor: # использование итератора, не загружает все в память process_log_entry(row) # Пакетная обработка при вставке big_data = [(f"Item {i}", random.uniform(10, 1000), random.choice(categories), random.randint(1, 100)) for i in range(10000)] # Вставка большого объема данных с использованием транзакции conn.execute("BEGIN TRANSACTION") try: # Вставка блоками по 1000 записей for i in range(0, len(big_data), 1000): chunk = big_data[i:i+1000] cursor.executemany( "INSERT INTO products (name, price, category, in_stock) VALUES (?, ?, ?, ?)", chunk ) conn.commit() except Exception as e: conn.rollback() print(f"Ошибка: {e}")

5. Работа с бинарными данными (BLOB)

SQLite позволяет хранить бинарные данные, например, изображения или файлы:

Python Скопировать код # Сохранение изображения в базу данных with open('product_image.jpg', 'rb') as file: image_data = file.read() cursor.execute( "UPDATE products SET image = ? WHERE id = ?", (sqlite3.Binary(image_data), 1) ) # Извлечение изображения из базы cursor.execute("SELECT image FROM products WHERE id = ?", (1,)) image_data = cursor.fetchone()[0] with open('retrieved_image.jpg', 'wb') as file: file.write(image_data)

6. Работа с датами и временем

SQLite не имеет специального типа для дат, но предоставляет функции для их обработки:

Python Скопировать код # Текущая дата и время в формате ISO cursor.execute("SELECT datetime('now')") current_time = cursor.fetchone()[0] # Добавление интервалов к датам cursor.execute("SELECT datetime('now', '+1 day', '+2 hours')") # Поиск записей за последнюю неделю cursor.execute(''' SELECT * FROM orders WHERE order_date >= datetime('now', '-7 days') ''') # Форматирование дат cursor.execute("SELECT strftime('%Y-%m-%d', order_date) as day, COUNT(*) as orders FROM orders GROUP BY day")

Эти продвинутые техники сделают ваши приложения более мощными и эффективными при работе с данными в SQLite.

Оптимизация и лучшие практики при работе с SQLite в Python

Правильная оптимизация SQLite может значительно повысить производительность вашего приложения. В этом разделе я поделюсь проверенными на практике стратегиями и лучшими практиками для эффективной работы с SQLite в Python 🚀.

1. Оптимизация производительности запросов

Используйте индексы для часто запрашиваемых столбцов — это значительно ускорит поиск и сортировку

— это значительно ускорит поиск и сортировку Избегайте SELECT * — запрашивайте только необходимые столбцы

— запрашивайте только необходимые столбцы Используйте EXPLAIN QUERY PLAN — для анализа эффективности запроса

Python Скопировать код # Анализ плана выполнения запроса cursor.execute("EXPLAIN QUERY PLAN SELECT * FROM products WHERE category = 'Electronics'") for row in cursor.fetchall(): print(row) # Создание индекса для оптимизации cursor.execute("CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_products_category ON products(category)") # Повторный анализ запроса с индексом cursor.execute("EXPLAIN QUERY PLAN SELECT * FROM products WHERE category = 'Electronics'")

2. Настройка конфигурации SQLite для оптимальной производительности

Python Скопировать код # Установка параметров pragma для повышения производительности cursor.execute("PRAGMA synchronous = NORMAL") # Default: FULL cursor.execute("PRAGMA journal_mode = WAL") # Default: DELETE cursor.execute("PRAGMA cache_size = -64000") # ~64MB cache (negative means kibibytes) cursor.execute("PRAGMA temp_store = MEMORY") # Store temp tables in memory cursor.execute("PRAGMA mmap_size = 30000000000") # Use memory-mapped I/O when possible

Важнейшие настройки PRAGMA для оптимизации:

Параметр Рекомендуемое значение Описание Когда применять journal_mode WAL Write-Ahead Logging — повышает конкурентность и производительность Для большинства приложений synchronous NORMAL Баланс между безопасностью и скоростью Когда небольшая потеря данных допустима cache_size -64000 (64MB) Больший кеш ускоряет операции На машинах с достаточной памятью temp_store MEMORY Временные таблицы в памяти Для сложных запросов с временными таблицами mmap_size 30000000000 Использование memory-mapping для чтения Для больших баз данных с преимущественно чтением

3. Эффективная работа с транзакциями

Правильное использование транзакций может дать огромный прирост производительности:

Python Скопировать код # Без транзакции: медленно при множестве операций for i in range(10000): cursor.execute("INSERT INTO log VALUES (?, ?)", (i, f"Log entry {i})) conn.commit() # Каждая транзакция вызывает запись на диск # С транзакцией: намного быстрее cursor.execute("BEGIN TRANSACTION") for i in range(10000): cursor.execute("INSERT INTO log VALUES (?, ?)", (i, f"Log entry {i})) conn.commit() # Только одна запись на диск

4. Предотвращение утечек ресурсов

Убедитесь, что ресурсы SQLite правильно освобождаются:

Используйте контекстный менеджер with для автоматического закрытия соединения

Закрывайте курсоры после использования

Освобождайте ресурсы в блоках try-finally

Python Скопировать код # Безопасное использование ресурсов def process_data(): try: conn = sqlite3.connect('database.db') cursor = conn.cursor() # ... операции с базой данных return results except Exception as e: print(f"Ошибка: {e}") raise finally: if cursor: cursor.close() if conn: conn.close() # Альтернатива с использованием with def better_process_data(): with sqlite3.connect('database.db') as conn: cursor = conn.cursor() try: # ... операции с базой данных return results finally: cursor.close()

5. Многопоточная и многопроцессная работа

SQLite поддерживает множественные подключения для чтения, но только одно для записи. При работе с потоками учитывайте:

Python Скопировать код import threading import queue # Пример многопоточной работы с SQLite def worker(job_queue, results_queue): # Каждый поток должен иметь своё соединение with sqlite3.connect('database.db') as conn: conn.row_factory = sqlite3.Row cursor = conn.cursor() while True: try: job = job_queue.get(timeout=1) if job == "STOP": break # Выполнение запроса cursor.execute("SELECT * FROM products WHERE id = ?", (job,)) result = dict(cursor.fetchone()) results_queue.put(result) except queue.Empty: break finally: job_queue.task_done() # Запуск пула потоков job_queue = queue.Queue() results_queue = queue.Queue() # Добавляем задания for i in range(1, 101): job_queue.put(i) # Запускаем потоки threads = [] for i in range(4): # 4 параллельных потока t = threading.Thread(target=worker, args=(job_queue, results_queue)) t.start() threads.append(t) # Дожидаемся завершения и собираем результаты job_queue.join() for t in threads: job_queue.put("STOP") for t in threads: t.join() results = [] while not results_queue.empty(): results.append(results_queue.get())

6. Безопасность и защита данных

Защитите свою базу данных от атак и повреждений:

Всегда используйте параметризованные запросы для защиты от SQL-инъекций

для защиты от SQL-инъекций Создавайте регулярные резервные копии базы данных

базы данных Проверяйте целостность базы данных периодически

базы данных периодически Используйте шифрование для защиты чувствительных данных

Python Скопировать код # Проверка целостности базы данных cursor.execute("PRAGMA integrity_check") integrity_result = cursor.fetchone()[0] if integrity_result != "ok": print(f"Проблема с целостностью базы: {integrity_result}") # Резервное копирование базы данных import shutil from datetime import datetime def backup_database(db_path): timestamp = datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S") backup_path = f"{db_path}.backup_{timestamp}" # Для безопасного копирования сначала создаём соединение в режиме только для чтения with sqlite3.connect(f"file:{db_path}?mode=ro", uri=True) as conn: # Принудительно записываем все изменения на диск conn.execute("PRAGMA wal_checkpoint(FULL)") # Копируем файл базы данных shutil.copy2(db_path, backup_path) # Копируем файлы журнала, если используется режим WAL wal_file = f"{db_path}-wal" shm_file = f"{db_path}-shm" if os.path.exists(wal_file): shutil.copy2(wal_file, f"{backup_path}-wal") if os.path.exists(shm_file): shutil.copy2(shm_file, f"{backup_path}-shm") return backup_path # Пример использования шифрования с pysqlcipher3 (требуется установка) # pip install pysqlcipher3 def encrypt_sensitive_data(): from pysqlcipher3 import dbapi2 as sqlcipher # Соединение с зашифрованной базой данных conn = sqlcipher.connect('encrypted.db') cursor = conn.cursor() # Установка ключа шифрования cursor.execute("PRAGMA key='your_strong_password'") # Дальнейшие операции с базой данных...

7. Мониторинг и отладка

Для отслеживания производительности и поиска узких мест:

Python Скопировать код # Включение профилировщика запросов def profile_queries(conn): queries = [] def trace_callback(query): queries.append(query) conn.set_trace_callback(trace_callback) return queries # Использование профилировщика with sqlite3.connect('database.db') as conn: queries = profile_queries(conn) # Выполняем операции conn.execute("SELECT * FROM products") conn.execute("UPDATE products SET price = price * 1.1 WHERE category = 'Electronics'") # Анализируем выполненные запросы for i, query in enumerate(queries, 1): print(f"Запрос {i}: {query}") # Настройка журналирования SQLite import logging # Настройка логгера logging.basicConfig( level=logging.DEBUG, format='%(asctime)s – %(name)s – %(levelname)s – %(message)s', filename='sqlite_debug.log' ) # Перехват сообщений из SQLite def sql_trace_callback(statement): logging.debug(f"SQL: {statement}") conn.set_trace_callback(sql_trace_callback)

Следование этим лучшим практикам поможет создавать более быстрые, надежные и безопасные приложения с использованием SQLite и Python.