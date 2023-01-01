Start to do или start doing: какую форму выбрать в английском

Для кого эта статья:

Русскоговорящие студенты английского языка

Преподаватели английского языка

Люди, стремящиеся улучшить свои навыки владения английским языком Когда дело касается глагола "start" в английском языке, многие русскоговорящие студенты замирают в нерешительности: "start to do" или "start doing"? Эта грамматическая дилемма регулярно возникает как у новичков, так и у продвинутых пользователей языка. Выбор между инфинитивом и герундием после глагола "start" может кардинально влиять на смысловые оттенки, стилистическую окраску и даже восприятие вашей речи носителями языка. Давайте разберемся в тонкостях этих конструкций, чтобы вы больше никогда не испытывали сомнений при выборе правильной формы. 🧐

Start to vs Starting: ключевые грамматические отличия

Глагол "start" в английском языке может сочетаться как с инфинитивом (start to do), так и с герундием (start doing). Оба варианта грамматически корректны, однако между ними существуют тонкие различия, которые важно понимать для точного выражения мысли.

Основное отличие заключается в акценте: инфинитив "start to do" часто подчеркивает момент начала действия, а герундий "start doing" — сам процесс, который начинается. Эта разница может казаться незначительной, но в определенных контекстах она играет решающую роль.

Елена Викторовна, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню случай с моим студентом, который готовил презентацию для международной конференции. Он использовал фразу "The company started to implement new technologies last year", но был озадачен, когда носитель языка предложил заменить ее на "started implementing". После анализа контекста стало ясно: носитель хотел подчеркнуть процесс внедрения технологий, который был постепенным и продолжается до сих пор. "Started to implement" же звучало так, будто компания только сделала первый шаг, но неизвестно, продолжила ли она это внедрение. Тогда я создала для студента мнемоническое правило: "to do" — точка на временной линии, "doing" — отрезок линии. Это помогло ему навсегда запомнить разницу.

Рассмотрим ключевые отличия между этими конструкциями:

Start + to-инфинитив (Start to do) Start + герундий (Start doing) Подчеркивает момент начала действия Акцентирует внимание на процессе Часто указывает на однократное действие Может подразумевать продолжающийся процесс Иногда имеет оттенок намерения или решения Звучит более естественно при описании привычек, рутины В некоторых случаях более формален Часто воспринимается как более разговорный вариант

В британском и американском английском также наблюдаются различия в предпочтениях: британцы чаще используют герундий после "start", в то время как американцы более гибки в выборе между двумя формами.

Инфинитив или герундий: когда выбирать правильную форму

Выбор между инфинитивом и герундием после глагола "start" зависит от нескольких факторов, включая контекст, стилистические предпочтения и желаемые смысловые оттенки. 🤔

Инфинитив (start to do) обычно предпочтителен в следующих случаях:

Когда акцент делается на моменте начала: "I started to feel sick during the meeting" (Я начал чувствовать себя плохо во время собрания).

При описании осознанного решения начать что-то: "After much hesitation, she started to write her novel" (После долгих колебаний она начала писать свой роман).

Когда речь идет о намерении, которое может не реализоваться полностью: "He started to explain but was interrupted" (Он начал объяснять, но его прервали).

В некоторых устойчивых выражениях: "When did you start to think that way?" (Когда ты начал так думать?).

Герундий (start doing) более уместен:

Когда важен сам процесс действия: "It started raining at noon" (В полдень начался дождь).

При описании привычек или повторяющихся действий: "I started jogging every morning" (Я начал бегать каждое утро).

В разговорном английском, особенно в британском варианте: "When did you start working here?" (Когда ты начал здесь работать?).

С некоторыми глаголами, после которых герундий звучит более естественно: "The baby started crying" (Ребенок начал плакать).

Существуют также контексты, где обе формы взаимозаменяемы, и выбор зависит от личных предпочтений говорящего или регионального варианта английского языка.

Контекстные нюансы использования Start to в английском

Конструкция "start to do" имеет свои особенности употребления и контекстуальные нюансы, которые важно учитывать для точного выражения мысли. Эта форма особенно полезна, когда необходимо подчеркнуть инициацию действия или его точечный характер.

Рассмотрим ситуации, когда "start to" наиболее уместен:

Контекст Пример Пояснение Внезапное начало He suddenly started to shiver. Подчеркивается момент, когда дрожь началась Прерванное действие I started to answer, but changed my mind. Действие началось, но не завершилось Осознанное решение After years of hesitation, I started to learn Japanese. Акцент на решении начать что-то Описание последовательности First, start to warm up, then proceed to main exercises. Четкое указание порядка действий

"Start to" часто используется в академическом и формальном письме, особенно когда необходимо подчеркнуть точный момент начала действия или явления. В научных работах это помогает установить четкую хронологию событий: "The experiment started to show results after 24 hours of observation" (Эксперимент начал показывать результаты через 24 часа наблюдения).

В художественной литературе "start to" может создавать эффект замедления повествования, фокусируя внимание читателя на моменте перехода от одного состояния к другому: "As the sun set, the sky started to turn deep crimson" (Когда солнце садилось, небо начало окрашиваться в темно-красный цвет).

Интересно, что в американском английском "start to" используется чаще, чем в британском, где предпочтение часто отдается герундиальной форме. Это региональное различие может быть важным при адаптации текста для определенной аудитории.

Максим Петров, переводчик-синхронист На международной конференции в Лондоне я столкнулся с интересным случаем. Переводя выступление российского ученого, я использовал конструкцию "started to develop" в контексте разработки новой технологии. Британский модератор дискуссии позже в кулуарах деликатно заметил, что в этом контексте британцы предпочли бы "started developing", так как речь шла о продолжающемся процессе. Это была мелочь, но она отражала различие в языковых предпочтениях. С тех пор я стал внимательнее относиться к выбору формы в зависимости от аудитории и контекста. В переговорах с американцами я спокойно использую "start to", а с британцами чаще выбираю герундий. Это помогает сделать речь более естественной для слушателей и избежать даже минимального когнитивного диссонанса.

Особенности применения Starting в разных типах предложений

Конструкция "start doing" (с герундием) имеет свои характерные особенности и области применения в различных типах предложений. В целом, эта форма более распространена в разговорной речи и неформальном общении, но также имеет свои специфические контексты в формальной коммуникации. 📝

"Start doing" особенно эффективно передает идею вовлечения в процесс. Когда мы говорим "He started running", мы не просто констатируем факт начала действия, но и подразумеваем погружение в сам процесс бега. Это делает герундиальную конструкцию предпочтительной в следующих типах предложений:

Описание природных явлений и погодных условий: "It started snowing" звучит более естественно, чем "It started to snow".

"It started snowing" звучит более естественно, чем "It started to snow". Повествование о привычках и регулярных действиях: "I started taking vitamins every day" (акцент на регулярности процесса).

"I started taking vitamins every day" (акцент на регулярности процесса). Указание на действия, не требующие осознанного решения: "The audience started laughing spontaneously" (спонтанная реакция).

"The audience started laughing spontaneously" (спонтанная реакция). Описание эмоциональных реакций: "She started crying when she heard the news" (эмоциональный отклик).

В вопросительных предложениях "start doing" часто используется для уточнения времени начала процесса или привычки:

"When did you start working on this project?" – Когда ты начал работать над этим проектом? "Have they started building the new office yet?" – Они уже начали строить новый офис?

В отрицательных конструкциях герундий подчеркивает отсутствие процесса:

"He hasn't started studying for the exam yet" – Он еще не начал готовиться к экзамену (акцент на процессе подготовки).

Отдельно стоит отметить использование "start doing" в повелительном наклонении, где эта форма звучит более прямолинейно и настойчиво:

"Start working now!" – Начинай работать сейчас же! (более категорично, чем "Start to work now!")

При использовании модальных глаголов герундиальная конструкция также имеет свои особенности:

"You should start eating healthier" – Тебе следует начать питаться более здорово (акцент на процессе изменения питания). "I might start learning Spanish next year" – Возможно, я начну изучать испанский в следующем году.

Разбор типичных ошибок при использовании обеих конструкций

Несмотря на кажущуюся простоту выбора между "start to do" и "start doing", многие изучающие английский язык допускают типичные ошибки при использовании этих конструкций. Рассмотрим наиболее распространенные из них и способы их избежать. 🚫

Ошибка 1: Неправильное восприятие взаимозаменяемости

Многие ошибочно полагают, что "start to do" и "start doing" всегда взаимозаменяемы. Хотя в некоторых случаях обе формы допустимы, существуют контексты, где предпочтительна только одна из них. Неправильно: "It started to raining." Правильно: "It started raining." (С природными явлениями обычно используется герундий)

Ошибка 2: Игнорирование разницы в оттенках значения

Игнорирование тонких различий между этими конструкциями может привести к неточной передаче смысла. Пример: "She started to write a book" (подразумевает момент начала, но неясно, продолжила ли она) vs. "She started writing a book" (подразумевает процесс, который был начат и, вероятно, продолжается).

Ошибка 3: Неверное использование с определенными глаголами

Некоторые глаголы звучат более естественно с герундием после "start", другие — с инфинитивом. Странно звучит: "The baby started to crying." Естественно звучит: "The baby started crying."

Ошибка 4: Неучет региональных предпочтений

Игнорирование разницы между британским и американским английским может создать стилистический диссонанс. В британском английском предпочтительнее: "When did you start working here?" В американском английском допустимы оба варианта: "When did you start working/start to work here?"

Ошибка 5: Двойное использование герундия

Неправильно: "Starting working on the project was difficult." Правильно: "Starting to work on the project was difficult." или "Starting the project was difficult."

Чтобы избежать этих ошибок, важно понимать контекст использования и учитывать следующие рекомендации:

Прислушивайтесь к тому, как говорят носители языка в схожих контекстах

Обращайте внимание на жанр и стиль текста (формальный/неформальный)

Учитывайте, на какую аудиторию рассчитан ваш текст (американскую или британскую)

Помните о смысловых нюансах (момент начала vs процесс)

С практикой и вниманием к деталям вы научитесь интуитивно выбирать правильную форму в каждом конкретном случае, делая вашу речь более естественной и точной. 👍