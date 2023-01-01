logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Media
arrow
Progress Bar в Python: улучшаем UX скриптов для контроля процессов
Перейти

Progress Bar в Python: улучшаем UX скриптов для контроля процессов

#Python и Pandas для анализа данных  #UI/UX  #Автоматизация аналитики  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Python-разработчики, стремящиеся улучшить пользовательский опыт своих приложений
  • Студенты и обучающиеся, интересующиеся современными методами разработки на Python

  • Профессионалы, желающие оптимизировать производительность своих скриптов и приложений

    Знакомо ли вам чувство беспомощности, когда скрипт Python выполняется неопределенно долго, а вы даже не представляете, на каком этапе находится процесс? Progress bar — это тот спасательный круг, который превращает хаотичное ожидание в структурированный процесс, давая пользователю точное понимание хода выполнения программы. От простейших консольных приложений до сложных GUI-систем, индикатор прогресса не только улучшает UX, но и помогает разработчикам контролировать длительные операции. Освоив эту технику, вы подниметесь на новый уровень профессионализма в создании Python-приложений. 🚀

Основы progress bar в Python: назначение и преимущества

Progress bar (индикатор прогресса) — интерфейсный элемент, визуализирующий степень завершенности процесса, критически важный при работе с длительными операциями. Когда ваш Python-скрипт обрабатывает гигабайты данных или выполняет сложные вычисления, пользователь оценит визуальное подтверждение того, что система не зависла, а методично выполняет задачу. 📊

Ключевые преимущества использования progress bar:

  • Информативность — пользователь точно знает, сколько процентов задачи выполнено и сколько осталось
  • Улучшение UX — ожидание становится предсказуемым и менее раздражающим
  • Контроль выполнения — разработчик может отслеживать прогресс длительных процессов
  • Отладка — индикатор прогресса может помочь обнаружить узкие места в производительности
  • Профессиональный вид — даже простое консольное приложение выглядит законченным продуктом

Существует множество способов реализации progress bar в Python — от простейших самописных решений до продвинутых библиотек с богатым функционалом.

Тип progress bar Сложность реализации Оптимальное применение
Самописный консольный Низкая Простые скрипты, личные проекты
Библиотека tqdm Низкая Быстрая интеграция, универсальные решения
Библиотека progressbar Средняя Кастомизируемый внешний вид
Rich progress bar Средняя Высокоинформативные индикаторы
GUI progress bar (Tkinter, PyQt) Высокая Полноценные графические приложения

Выбор конкретного решения зависит от требований проекта, сложности задачи и предпочтений разработчика. Но независимо от выбора, добавление progress bar — это инвестиция в удобство как конечных пользователей, так и самих программистов.

Пошаговый план для смены профессии

Встроенные инструменты: создаем простой индикатор прогресса

Python не имеет встроенной функции для создания progress bar, но позволяет реализовать базовый индикатор прогресса с использованием стандартных библиотек. Ниже приведены несколько подходов к созданию простого progress bar без внешних зависимостей.

Простейший вариант консольного индикатора прогресса использует управляющие символы терминала:

Python
Скопировать код
import sys
import time

def basic_progress_bar(iteration, total, length=50, fill='█'):
percent = ("{0:.1f}").format(100 * (iteration / float(total)))
filled_length = int(length * iteration // total)
bar = fill * filled_length + '-' * (length – filled_length)
sys.stdout.write(f'\r|{bar}| {percent}% Complete')
sys.stdout.flush()

# Пример использования
total_items = 50
for i in range(total_items + 1):
basic_progress_bar(i, total_items)
time.sleep(0.1) # Имитация работы
print() # Новая строка после завершения

Этот код создает минималистичный прогресс-бар, который обновляется в той же строке консоли, создавая эффект анимации. Символ '\r' возвращает каретку в начало строки, что позволяет перезаписывать ту же область консоли.

Для более информативного индикатора можно добавить расчет оставшегося времени:

Python
Скопировать код
import sys
import time

def advanced_progress_bar(iteration, total, start_time, length=50, fill='█'):
percent = ("{0:.1f}").format(100 * (iteration / float(total)))
filled_length = int(length * iteration // total)
bar = fill * filled_length + '-' * (length – filled_length)

elapsed_time = time.time() – start_time
if iteration > 0:
eta = elapsed_time * (total / iteration – 1)
eta_str = f"ETA: {eta:.1f}s"
else:
eta_str = "ETA: calculating..."

sys.stdout.write(f'\r|{bar}| {percent}% {eta_str}')
sys.stdout.flush()

# Пример использования
total_items = 50
start = time.time()
for i in range(total_items + 1):
advanced_progress_bar(i, total_items, start)
time.sleep(0.1) # Имитация работы
print() # Новая строка после завершения

Александр Петров, технический лид Python-команды

Когда мы начинали проект по анализу миллионов медицинских записей, наша первая версия скрипта просто работала без какой-либо индикации. Один из наших заказчиков постоянно звонил с вопросом: "Ваш скрипт работает или завис?" После третьего звонка я потратил 20 минут на написание простого progress bar.

Код был элементарным:

Python
Скопировать код
for i, record in enumerate(huge_dataset):
process_record(record)
print(f"\rProcessing: {i}/{len(huge_dataset)} records ({i/len(huge_dataset)*100:.1f}%)", end="")

Этого хватило, чтобы звонки прекратились. Спустя неделю мы интегрировали полноценную библиотеку tqdm, но даже такой простой индикатор сэкономил нам часы разъяснений и перезапусков скрипта по запросу клиента. Иногда самые простые решения приносят наибольшую пользу.

При работе с объектами, которые можно итерировать, удобно создать класс-обертку для отображения прогресса:

Python
Скопировать код
class ProgressIterator:
def __init__(self, iterable, total=None):
self.iterable = iterable
self.total = total or len(iterable)
self.current = 0
self.start_time = time.time()

def __iter__(self):
return self

def __next__(self):
if self.current < self.total:
value = next(self.iterable)
self.current += 1
advanced_progress_bar(self.current, self.total, self.start_time)
return value
else:
print() # Новая строка после завершения
raise StopIteration

# Пример использования
numbers = range(50)
for num in ProgressIterator(iter(numbers)):
time.sleep(0.1) # Имитация работы

Такая реализация позволяет легко интегрировать progress bar в существующий код, просто оборачивая итерируемые объекты в класс ProgressIterator.

Встроенные инструменты хороши для быстрых решений, но для серьезных проектов рекомендуется использовать специализированные библиотеки, которые предлагают больше функциональности при меньших затратах на разработку.

TQDM библиотека: мощные индикаторы с минимумом кода

Библиотека tqdm — признанный стандарт для создания индикаторов прогресса в Python. Название происходит от арабского taqadum (تقدّم), что означает "прогресс". Эта библиотека обеспечивает максимальную функциональность при минимальных усилиях интеграции. 🔄

Для начала работы установите tqdm через pip:

pip install tqdm

Базовое использование tqdm поражает своей простотой:

Python
Скопировать код
from tqdm import tqdm
import time

for i in tqdm(range(100)):
time.sleep(0.1) # Имитация работы

Этот код автоматически создаст интерактивный progress bar с процентом выполнения, скоростью обработки и оценкой оставшегося времени. tqdm интеллектуально определяет, запущен ли скрипт в интерактивном терминале, и выбирает оптимальный способ отображения.

Для более гибкой настройки tqdm предлагает множество параметров:

Python
Скопировать код
from tqdm import tqdm
import time

for i in tqdm(range(100), desc="Processing", unit="item", 
colour="green", ncols=100, leave=False):
time.sleep(0.1) # Имитация работы

Параметры позволяют настроить внешний вид и поведение индикатора:

  • desc — описание операции, отображаемое перед индикатором
  • unit — единица измерения для итераций (файлы, записи, байты и т.д.)
  • colour — цвет прогресс-бара (поддерживаются разные цвета в зависимости от терминала)
  • ncols — фиксированная ширина всего индикатора
  • leave — сохранять ли индикатор после завершения

Для случаев, когда невозможно использовать цикл for, tqdm предоставляет ручное управление:

Python
Скопировать код
from tqdm import tqdm
import time

with tqdm(total=100, desc="Manual control") as pbar:
for i in range(10):
# Выполняем часть работы
time.sleep(0.5)
# Обновляем индикатор на 10 единиц
pbar.update(10)

# Можно также изменять описание во время выполнения
pbar.set_description(f"Processing batch {i+1}/10")

Tqdm также прекрасно интегрируется с pandas для обработки данных:

Python
Скопировать код
import pandas as pd
from tqdm import tqdm

# Интеграция с pandas
tqdm.pandas()

# Теперь любая операция apply в pandas будет показывать прогресс
df = pd.DataFrame({'A': range(1000)})
df['B'] = df['A'].progress_apply(lambda x: x**2)
Функция tqdm Описание Типичный сценарий использования
tqdm(iterable) Основная функция для итерирования с прогрессом Циклы for, работа со списками, генераторами
trange(n) Сокращение для tqdm(range(n)) Простые циклы с числовым диапазоном
tqdm.pandas() Добавляет метод .progress_apply() в pandas Обработка данных с pandas.DataFrame
tqdm_notebook Версия для Jupyter Notebook с виджетами Анализ данных и обучение в интерактивной среде
tqdm_gui Графический интерфейс для Windows/Mac/Linux Создание GUI-приложений с индикатором

Для ноутбуков Jupyter библиотека предлагает специальную версию, использующую JavaScript-виджеты для плавной анимации:

Python
Скопировать код
from tqdm.notebook import tqdm as tqdm_notebook

for i in tqdm_notebook(range(100)):
time.sleep(0.1) # Имитация работы

Tqdm выделяется среди библиотек для создания progress bar благодаря сбалансированному сочетанию простоты использования и богатой функциональности. Она стала стандартом де-факто для Python-разработчиков, работающих с длительными операциями.

Progress bar в консольных и GUI Python-приложениях

Реализация индикаторов прогресса существенно различается в зависимости от типа приложения. Консольные интерфейсы требуют одного подхода, а графические интерфейсы — совершенно другого. Рассмотрим оба варианта подробнее.

Марина Ковалева, Python-разработчик в сфере data science

Наша команда работала над приложением для анализа геномных данных. В консольной версии мы использовали tqdm, и клиенты были довольны. Но когда пришло время создать GUI-версию, мы столкнулись с проблемой: индикатор в консоли больше не подходил.

Первая наша попытка была наивной — просто запустить обработку данных в основном потоке с Tkinter progress bar:

Python
Скопировать код
import tkinter as tk
from tkinter import ttk
import time

def process_with_progress():
progress['value'] = 0
for i in range(100):
# Выполняем длительную операцию
time.sleep(0.1)
progress['value'] += 1
root.update_idletasks()

root = tk.Tk()
progress = ttk.Progressbar(root, length=300)
progress.pack(pady=10)
button = tk.Button(root, text="Start", command=process_with_progress)
button.pack(pady=10)
root.mainloop()

Код работал, но интерфейс замирал во время обработки. Решением стало использование многопоточности:

Python
Скопировать код
import threading

def start_process():
threading.Thread(target=process_with_progress).start()

Это был важный урок: в GUI прогресс-бар должен обновляться независимо от основного процесса обработки данных.

Для консольных приложений существует несколько специализированных библиотек помимо tqdm. Библиотека progressbar2 предлагает более гибкую настройку внешнего вида индикатора:

Python
Скопировать код
import progressbar
import time

widgets = [
' [', progressbar.Timer(), '] ',
progressbar.Bar(),
' (', progressbar.ETA(), ') ',
]

with progressbar.ProgressBar(max_value=100, widgets=widgets) as bar:
for i in range(100):
time.sleep(0.1)
bar.update(i + 1)

Библиотека Rich предлагает еще более продвинутые возможности для создания красивых консольных интерфейсов:

Python
Скопировать код
from rich.progress import Progress, TextColumn, BarColumn, TimeElapsedColumn
import time

with Progress(
TextColumn("[bold blue]{task.description}"),
BarColumn(),
TextColumn("[progress.percentage]{task.percentage:>3.0f}%"),
TimeElapsedColumn()
) as progress:
task = progress.add_task("[cyan]Processing...", total=100)

for i in range(100):
time.sleep(0.1)
progress.update(task, advance=1)

Для GUI-приложений подходы существенно отличаются. Рассмотрим реализацию progress bar в популярных GUI-фреймворках:

Tkinter — стандартная GUI-библиотека Python:

Python
Скопировать код
import tkinter as tk
from tkinter import ttk
import threading
import time

def long_running_task():
# Имитация длительной работы
for i in range(100):
time.sleep(0.1)
# Обновление прогресс-бара через очередь событий Tkinter
root.after(0, update_progress_bar, i+1)

def update_progress_bar(value):
progress['value'] = value

def start_task():
# Запуск задачи в отдельном потоке
threading.Thread(target=long_running_task).start()

root = tk.Tk()
root.title("Tkinter Progress Bar")

frame = ttk.Frame(root, padding="10")
frame.grid(row=0, column=0)

progress = ttk.Progressbar(frame, orient="horizontal", length=300, mode="determinate", maximum=100)
progress.grid(row=0, column=0, pady=10)

start_button = ttk.Button(frame, text="Start", command=start_task)
start_button.grid(row=1, column=0)

root.mainloop()

PyQt5/PySide2 — популярные библиотеки для создания профессиональных GUI:

Python
Скопировать код
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QMainWindow, QProgressBar, QPushButton, QVBoxLayout, QWidget
from PyQt5.QtCore import QThread, pyqtSignal
import sys
import time

class WorkerThread(QThread):
update_progress = pyqtSignal(int)

def run(self):
for i in range(101):
time.sleep(0.1)
self.update_progress.emit(i)

class MainWindow(QMainWindow):
def __init__(self):
super().__init__()

self.setWindowTitle("PyQt Progress Bar")

layout = QVBoxLayout()

self.progress = QProgressBar()
self.progress.setRange(0, 100)
layout.addWidget(self.progress)

self.button = QPushButton("Start")
self.button.clicked.connect(self.start_task)
layout.addWidget(self.button)

container = QWidget()
container.setLayout(layout)
self.setCentralWidget(container)

self.worker = WorkerThread()
self.worker.update_progress.connect(self.progress.setValue)

def start_task(self):
self.button.setEnabled(False)
self.worker.start()
self.worker.finished.connect(lambda: self.button.setEnabled(True))

app = QApplication(sys.argv)
window = MainWindow()
window.show()
sys.exit(app.exec_())

Ключевые принципы работы с прогресс-барами в GUI:

  • Многопоточность — длительные операции должны выполняться в отдельном потоке
  • Сигналы и слоты — механизм обновления UI из рабочего потока
  • Отзывчивый интерфейс — GUI не должен замирать во время выполнения задачи
  • Обратная связь — помимо прогресс-бара, полезно отображать текстовую информацию

Независимо от выбранного фреймворка, важно помнить, что в GUI-приложениях индикатор прогресса должен обновляться асинхронно от основной задачи, чтобы интерфейс оставался отзывчивым.

Продвинутые техники интеграции progress bar в Python-скрипты

Для сложных проектов базовое применение progress bar может быть недостаточным. Продвинутые техники помогают создавать более информативные, гибкие и интегрированные решения для отслеживания прогресса. 🔍

Вложенные и параллельные progress bars особенно полезны при многоуровневых или многопоточных операциях:

Python
Скопировать код
from tqdm import tqdm
import time
import concurrent.futures

def process_item(item):
time.sleep(0.5) # Имитация работы
return item * 2

# Создаем внешний progress bar
with tqdm(total=3, desc="Batches", position=0) as batch_pbar:
for batch_idx in range(3):
# Создаем вложенный progress bar для каждого батча
with tqdm(total=10, desc=f"Batch {batch_idx+1}", position=1, leave=False) as item_pbar:
for item in range(10):
process_item(item)
item_pbar.update(1)
time.sleep(0.1)
batch_pbar.update(1)

Для параллельной обработки с отслеживанием прогресса можно комбинировать tqdm с concurrent.futures:

Python
Скопировать код
from tqdm.contrib.concurrent import process_map

# Параллельная обработка с progress bar
results = process_map(process_item, range(100), max_workers=4)

Динамическая адаптация индикатора прогресса к изменяющимся условиям:

Python
Скопировать код
from tqdm import tqdm
import random
import time

# Создаем динамический progress bar с изменяемым total
pbar = tqdm(desc="Dynamic workload", total=100)

completed = 0
while completed < 100:
# Имитация неожиданного появления новых задач
if random.random() < 0.1 and completed < 80:
new_tasks = random.randint(1, 5)
pbar.total += new_tasks
pbar.refresh()

# Обработка
increment = random.randint(1, 3)
increment = min(increment, pbar.total – completed)
completed += increment
pbar.update(increment)
time.sleep(0.2)

pbar.close()

Интеграция индикатора прогресса в логирование и отладку:

Python
Скопировать код
import logging
from tqdm import tqdm

# Настраиваем логгер
logging.basicConfig(
level=logging.INFO,
format='%(asctime)s – %(name)s – %(levelname)s – %(message)s'
)
logger = logging.getLogger(__name__)

# Класс для работы с tqdm и логированием
class TqdmLoggingHandler(logging.Handler):
def __init__(self, level=logging.NOTSET):
super().__init__(level)

def emit(self, record):
try:
msg = self.format(record)
tqdm.write(msg)
self.flush()
except Exception:
self.handleError(record)

# Добавляем обработчик к логгеру
logger.addHandler(TqdmLoggingHandler())

# Теперь логи не будут мешать progress bar
for i in tqdm(range(20)):
if i % 5 == 0:
logger.info(f"Processing milestone: {i}")
time.sleep(0.5)

Создание собственного декоратора для автоматического добавления progress bar к функциям:

Python
Скопировать код
import functools
from tqdm import tqdm
import time

def with_progress(func=None, *, desc=None):
def decorator(func):
@functools.wraps(func)
def wrapper(*args, **kwargs):
# Получаем первый итерируемый аргумент
iterable = None
for arg in args:
if hasattr(arg, '__iter__') and not isinstance(arg, str):
iterable = arg
break

if iterable is not None:
# Если нашли итерируемый объект, оборачиваем его в tqdm
idx = args.index(iterable)
args_list = list(args)
args_list[idx] = tqdm(iterable, desc=desc or func.__name__)
result = func(*tuple(args_list), **kwargs)
else:
# Если итерируемого объекта нет, просто вызываем функцию
result = func(*args, **kwargs)

return result
return wrapper

# Позволяет использовать как @with_progress, так и @with_progress(desc="Custom")
if func is None:
return decorator
return decorator(func)

# Пример использования декоратора
@with_progress(desc="Processing items")
def process_list(items):
result = []
for item in items:
time.sleep(0.1) # Имитация работы
result.append(item * 2)
return result

# Вызываем функцию как обычно, progress bar добавляется автоматически
results = process_list(range(50))

Интеграция с системными инструментами мониторинга для комплексного отслеживания выполнения задач:

Python
Скопировать код
import psutil
from tqdm import tqdm
import time

def process_with_monitoring(items):
with tqdm(items, desc="Processing") as pbar:
for i, item in enumerate(pbar):
# Основная обработка
process_item(item)

# Обновление статистики в описании
process = psutil.Process()
memory_usage = process.memory_info().rss / (1024 * 1024) # MB
cpu_usage = process.cpu_percent()

pbar.set_description(
f"Processing: Memory {memory_usage:.1f} MB | CPU {cpu_usage:.1f}%"
)

time.sleep(0.2) # Имитация работы

# Пример использования
process_with_monitoring(range(50))

Продвинутые техники интеграции progress bar превращают его из простого индикатора в полноценный инструмент мониторинга и контроля выполнения задач. Грамотное использование этих подходов значительно улучшает как пользовательский опыт, так и возможности для отладки и оптимизации кода.

Добавление progress bar в ваши Python-скрипты — это не просто косметическое улучшение, а важный шаг к созданию профессионального пользовательского опыта. От простых консольных индикаторов до сложных графических интерфейсов, progress bar дает пользователям чувство контроля и понимания процесса. Начните с простых решений, постепенно переходя к более сложным, интегрируйте их в свой рабочий процесс, и вы увидите, как меняется отношение пользователей к вашему программному обеспечению. Помните: хороший прогресс-бар — это не только визуализация, но и психологический комфорт для всех участников процесса.

Загрузка...