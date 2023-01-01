10 техник освоения словообразования для высоких баллов ЕГЭ

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Ученики, готовящиеся к ЕГЭ по английскому языку

Преподаватели английского языка и репетиторы

Родители, поддерживающие детей в подготовке к экзаменам Готовитесь к ЕГЭ по английскому и замираете в ужасе перед заданиями на словообразование? Не вы одни! Этот раздел экзамена регулярно отбирает драгоценные баллы даже у тех, кто свободно говорит на английском. Превратить слово happy в happiness может показаться простым, но когда нужно решить, что делать с uncertain — добавить -ty или -ness, большинство сдающих ЕГЭ теряются. В этой статье вы найдете 10 проверенных приемов, которые помогут вам систематизировать знания о словообразовании и перестать терять баллы на, казалось бы, простых заданиях. 🎯

Почему словообразование важно на ЕГЭ по английскому

Задания на словообразование занимают значительную часть экзамена, и их успешное выполнение может принести до 7 баллов. Неудивительно, что подготовка к этому разделу должна быть тщательной и систематической. Словообразование в английском языке — это не просто механическое добавление суффиксов или приставок, а сложный процесс, требующий понимания морфологических правил и исключений.

На экзамене вам предстоит трансформировать исходные слова в нужную часть речи, подходящую по контексту. Например, преобразовать глагол в существительное или прилагательное в наречие. Звучит просто? На практике многие сталкиваются с серьезными трудностями.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню случай с одной моей ученицей, Машей. Она свободно говорила по-английски, смотрела сериалы без субтитров, но постоянно терпела неудачу в заданиях на словообразование. Однажды она принесла пробный тест, где из 7 слов правильно образовала только 2. "Я просто не понимаю, как это работает", — призналась она в отчаянии. Мы начали систематизировать знания о словообразовании. Я составила для нее таблицы с наиболее распространенными суффиксами и приставками, и мы ежедневно выполняли упражнения на трансформацию слов. Через месяц Маша уже безошибочно выполняла задания на словообразование, а на реальном ЕГЭ получила за этот раздел максимальный балл.

Словообразование проверяет не только знание грамматики, но и понимание контекста. Вы должны не просто механически прикреплять суффиксы к корням слов, но и анализировать смысл предложения, определять, какая часть речи требуется в каждом конкретном случае.

Основные правила словообразования в заданиях ЕГЭ

Прежде чем переходить к конкретным приемам, необходимо понять основные принципы словообразования, которые лежат в основе заданий ЕГЭ. Вот ключевые правила, которые помогут вам ориентироваться в этом разделе экзамена:

Анализ контекста : всегда читайте предложение полностью, чтобы понять, какая часть речи требуется (существительное, глагол, прилагательное или наречие).

: всегда читайте предложение полностью, чтобы понять, какая часть речи требуется (существительное, глагол, прилагательное или наречие). Определение функции слова в предложении : если пропуск стоит перед существительным, скорее всего, требуется прилагательное; если после глагола to be — прилагательное или причастие.

: если пропуск стоит перед существительным, скорее всего, требуется прилагательное; если после глагола to be — прилагательное или причастие. Определение необходимости отрицательной формы : иногда контекст требует использования отрицательных приставок (un-, in-, dis-, non-).

: иногда контекст требует использования отрицательных приставок (un-, in-, dis-, non-). Учет грамматического времени : если речь идет о глаголе, обратите внимание на время, в котором должно стоять слово.

: если речь идет о глаголе, обратите внимание на время, в котором должно стоять слово. Орфографические изменения: помните о правилах правописания при добавлении суффиксов (например, удвоение согласных, замена y на i и т.д.).

Рассмотрим эти правила на примере типичного задания из ЕГЭ:

"His explanation seemed quite (LOGIC) to me." → "His explanation seemed quite ILLOGICAL to me." Здесь мы видим, что: После слова quite нам нужно прилагательное (LOGICAL). По контексту требуется отрицательная форма (ILLOGICAL). Мы применяем отрицательную приставку il- (которая является вариантом in- перед словами, начинающимися на l).

Часть речи Ключевые индикаторы в предложении Примеры суффиксов Существительное После артиклей (a, an, the); после притяжательных местоимений (my, his, her) -ment, -ion, -ness, -ity Прилагательное Перед существительными; после глаголов-связок (is, are, seem, look) -ful, -ous, -al, -ive Наречие Перед прилагательными; перед глаголами; в конце предложения -ly, -ward Глагол После модальных глаголов; после to -ize, -en, -ate

Как видите, понимание этих базовых принципов уже дает существенное преимущество при выполнении заданий на словообразование. 🧠

5 суффиксов и приставок, которые встречаются чаще всего

Знание наиболее распространенных суффиксов и приставок даст вам серьезное преимущество при выполнении заданий ЕГЭ. Исходя из анализа экзаменационных материалов последних лет, можно выделить "большую пятерку" аффиксов, которые встречаются особенно часто.

Суффиксы для образования существительных:

-ment (develop → development, achieve → achievement)

(develop → development, achieve → achievement) -tion/-sion (educate → education, decide → decision)

(educate → education, decide → decision) -ness (happy → happiness, sad → sadness)

(happy → happiness, sad → sadness) -ity (possible → possibility, stable → stability)

(possible → possibility, stable → stability) -er/-or (teach → teacher, act → actor)

Суффиксы для образования прилагательных:

-able/-ible (comfort → comfortable, response → responsible)

(comfort → comfortable, response → responsible) -ful (beauty → beautiful, care → careful)

(beauty → beautiful, care → careful) -less (hope → hopeless, use → useless)

(hope → hopeless, use → useless) -ous (danger → dangerous, fame → famous)

(danger → dangerous, fame → famous) -al (education → educational, culture → cultural)

Суффиксы для образования наречий:

-ly (quick → quickly, careful → carefully)

(quick → quickly, careful → carefully) -wise (clock → clockwise, like → likewise)

(clock → clockwise, like → likewise) -ward(s) (back → backward, for → forward)

Приставки с отрицательным значением:

un- (happy → unhappy, able → unable)

(happy → unhappy, able → unable) in-/im-/il-/ir- (visible → invisible, possible → impossible)

(visible → invisible, possible → impossible) dis- (agree → disagree, like → dislike)

(agree → disagree, like → dislike) mis- (understand → misunderstand, lead → mislead)

(understand → misunderstand, lead → mislead) non- (fiction → non-fiction, stop → non-stop)

Приставки со значением времени, места или степени:

pre- (history → prehistory, view → preview)

(history → prehistory, view → preview) post- (war → postwar, graduate → postgraduate)

(war → postwar, graduate → postgraduate) over- (work → overwork, crowd → overcrowd)

(work → overwork, crowd → overcrowd) under- (estimate → underestimate, developed → underdeveloped)

(estimate → underestimate, developed → underdeveloped) re- (write → rewrite, consider → reconsider)

Михаил Соколов, репетитор английского языка Мой студент Никита постоянно путал суффиксы существительных и прилагательных. Особенно трудно ему давалось различие между -ity и -ness. Когда нужно писать creativity, а когда creativeness? Мы разработали систему ассоциаций. "Ity" созвучно с "city" — городом, сложной структурой, поэтому его используют с более сложными, часто латинскими корнями: complex → complexity, secure → security. А -ness мы связали со словом "mess" — беспорядок, что-то простое и неформальное, потому этот суффикс чаще используется с простыми, германскими корнями: kind → kindness, dark → darkness. После введения такой мнемонической системы ошибок стало гораздо меньше. На тренировочном тесте Никита получил 6 из 7 баллов за словообразование, хотя раньше едва набирал 3-4.

Эти аффиксы покрывают большинство случаев словообразования, которые могут встретиться на экзамене. Однако помните, что есть исключения и нестандартные случаи, которые также следует учитывать при подготовке. 📝

Техники запоминания словообразовательных моделей

Даже зная основные суффиксы и приставки, многие сдающие ЕГЭ сталкиваются с трудностями при их применении. Вот эффективные техники, которые помогут вам запомнить и правильно использовать словообразовательные модели:

1. Метод словообразовательных цепочек Составляйте и учите цепочки родственных слов, образованных от одного корня:

success (успех) → successful (успешный) → successfully (успешно)

friend (друг) → friendly (дружелюбный) → unfriendly (недружелюбный) → unfriendliness (недружелюбие)

depend (зависеть) → dependent (зависимый) → independence (независимость) → independent (независимый) → independently (независимо)

2. Ассоциативный метод Связывайте суффиксы с запоминающимися ассоциациями:

Суффикс -ful (полный чего-либо): представьте полную чашу (cup + full = cupful)

Суффикс -less (без чего-либо): представьте пустую чашу (cup + less = cupless)

Приставка over- (чрезмерно): представьте переполненную чашу (over + flow = overflow)

3. Метод цветового кодирования Используйте разные цвета для маркировки различных типов аффиксов в своих конспектах:

Красный: суффиксы существительных (-tion, -ment, -ness)

Синий: суффиксы прилагательных (-ful, -less, -ive)

Зеленый: суффиксы наречий (-ly, -wise)

Фиолетовый: отрицательные приставки (un-, dis-, in-)

4. Метод карточек Создайте карточки с корнями слов на одной стороне и возможными производными на другой. Просматривайте их регулярно, особенно перед сном и сразу после пробуждения, когда мозг наиболее восприимчив к запоминанию.

5. Метод контекстных связок Составляйте мини-истории или предложения, включающие несколько родственных слов:

"The scientist made a remarkable scientific discovery, and he scientifically proved its value to the scientific community."

Техника запоминания Преимущества Как применять Словообразовательные цепочки Системное понимание взаимосвязей между словами Ежедневно учить 3-5 цепочек, связывая их с уже известными словами Ассоциативный метод Прочное запоминание благодаря эмоциональным связям Создавать яркие, необычные ассоциации для каждого суффикса/приставки Цветовое кодирование Визуализация помогает структурировать информацию Использовать маркеры при конспектировании, создавать цветные схемы Метод карточек Удобство использования в любое время, эффективное повторение Носить с собой и просматривать в свободное время, сортировать по сложности Контекстные связки Понимание практического применения слов в речи Составлять предложения с несколькими родственными словами, читать их вслух

Выбирайте техники, которые подходят именно вашему стилю обучения. Некоторым людям легче запоминать через визуальные образы, другим — через слуховое восприятие или двигательную активность. Экспериментируйте и комбинируйте разные методы для достижения наилучшего результата. 🧩

Стратегии выполнения заданий на словообразование ЕГЭ

Знание суффиксов и приставок — это только половина успеха. Для максимальных баллов необходима четкая стратегия выполнения заданий на словообразование. Вот проверенный алгоритм, который поможет вам справиться с этой частью экзамена:

Шаг 1: Прочитайте весь текст целиком Перед тем как приступать к заполнению пропусков, прочитайте весь текст от начала до конца. Это поможет понять общий контекст и логику повествования. Иногда смысл конкретного предложения становится ясен только в контексте всего абзаца.

Шаг 2: Анализируйте грамматическую структуру каждого предложения Определите, какая часть речи нужна в пропуске, исходя из его положения в предложении:

После артикля (a, an, the) нужно существительное

После подлежащего и перед дополнением обычно нужен глагол

Перед существительным часто требуется прилагательное

Перед прилагательным или глаголом часто нужно наречие

Шаг 3: Определите необходимость отрицательной формы Внимательно прочитайте предложение, чтобы понять, требуется ли слово с отрицательным значением. Подсказками могут служить слова и фразы типа "but", "however", "instead of", "rather than", а также общий смысл предложения.

Шаг 4: Примените соответствующие аффиксы После определения нужной части речи и необходимости отрицания, примените соответствующие суффиксы и/или приставки к исходному слову:

Для существительных: -ment, -ion, -ness, -ity и т.д.

Для прилагательных: -able, -ful, -less, -ive и т.д.

Для наречий: в большинстве случаев -ly

Для отрицательных форм: un-, in-, dis-, non- и т.д.

Шаг 5: Проверьте орфографию Проверьте, не требуется ли изменение в написании слова при добавлении аффикса:

Удвоение согласной: begin + -ing → beginning

Замена y на i: beauty + -ful → beautiful

Выпадение конечной e: believe + -able → believable

Шаг 6: Прочитайте предложение с вашим вариантом Убедитесь, что предложение звучит логично и грамматически корректно с образованным вами словом.

Шаг 7: Вернитесь к сложным случаям Если вы сомневаетесь в правильности какого-то варианта, отметьте его и вернитесь к нему после выполнения всех остальных заданий. Иногда понимание всего текста помогает разрешить сложные случаи.

Дополнительно: помните о трудных случаях словообразования, которые часто встречаются на экзамене:

Слова, меняющие корень при словообразовании: strong → strength

Слова с нестандартными формами: deep → depth, long → length

Слова с несколькими возможными формами: clear → clearly/clearness

И наконец, несколько практических рекомендаций для подготовки:

Ежедневно выполняйте 5-10 заданий на словообразование

Составьте собственный словарь трудных случаев

Используйте специализированные пособия по подготовке к ЕГЭ

Практикуйтесь в условиях, максимально приближенных к экзаменационным

Анализируйте свои ошибки и работайте над их устранением

Помните, что успешное выполнение заданий на словообразование требует не только знания правил, но и регулярной практики. Чем больше примеров вы разберете, тем увереннее будете чувствовать себя на экзамене. 🔄