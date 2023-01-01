10 техник освоения словообразования для высоких баллов ЕГЭ#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Ученики, готовящиеся к ЕГЭ по английскому языку
- Преподаватели английского языка и репетиторы
Родители, поддерживающие детей в подготовке к экзаменам
Готовитесь к ЕГЭ по английскому и замираете в ужасе перед заданиями на словообразование? Не вы одни! Этот раздел экзамена регулярно отбирает драгоценные баллы даже у тех, кто свободно говорит на английском. Превратить слово happy в happiness может показаться простым, но когда нужно решить, что делать с uncertain — добавить -ty или -ness, большинство сдающих ЕГЭ теряются. В этой статье вы найдете 10 проверенных приемов, которые помогут вам систематизировать знания о словообразовании и перестать терять баллы на, казалось бы, простых заданиях. 🎯
Почему словообразование важно на ЕГЭ по английскому
Задания на словообразование занимают значительную часть экзамена, и их успешное выполнение может принести до 7 баллов. Неудивительно, что подготовка к этому разделу должна быть тщательной и систематической. Словообразование в английском языке — это не просто механическое добавление суффиксов или приставок, а сложный процесс, требующий понимания морфологических правил и исключений.
На экзамене вам предстоит трансформировать исходные слова в нужную часть речи, подходящую по контексту. Например, преобразовать глагол в существительное или прилагательное в наречие. Звучит просто? На практике многие сталкиваются с серьезными трудностями.
Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Помню случай с одной моей ученицей, Машей. Она свободно говорила по-английски, смотрела сериалы без субтитров, но постоянно терпела неудачу в заданиях на словообразование. Однажды она принесла пробный тест, где из 7 слов правильно образовала только 2. "Я просто не понимаю, как это работает", — призналась она в отчаянии.
Мы начали систематизировать знания о словообразовании. Я составила для нее таблицы с наиболее распространенными суффиксами и приставками, и мы ежедневно выполняли упражнения на трансформацию слов. Через месяц Маша уже безошибочно выполняла задания на словообразование, а на реальном ЕГЭ получила за этот раздел максимальный балл.
Словообразование проверяет не только знание грамматики, но и понимание контекста. Вы должны не просто механически прикреплять суффиксы к корням слов, но и анализировать смысл предложения, определять, какая часть речи требуется в каждом конкретном случае.
Основные правила словообразования в заданиях ЕГЭ
Прежде чем переходить к конкретным приемам, необходимо понять основные принципы словообразования, которые лежат в основе заданий ЕГЭ. Вот ключевые правила, которые помогут вам ориентироваться в этом разделе экзамена:
- Анализ контекста: всегда читайте предложение полностью, чтобы понять, какая часть речи требуется (существительное, глагол, прилагательное или наречие).
- Определение функции слова в предложении: если пропуск стоит перед существительным, скорее всего, требуется прилагательное; если после глагола to be — прилагательное или причастие.
- Определение необходимости отрицательной формы: иногда контекст требует использования отрицательных приставок (un-, in-, dis-, non-).
- Учет грамматического времени: если речь идет о глаголе, обратите внимание на время, в котором должно стоять слово.
- Орфографические изменения: помните о правилах правописания при добавлении суффиксов (например, удвоение согласных, замена y на i и т.д.).
Рассмотрим эти правила на примере типичного задания из ЕГЭ:
"His explanation seemed quite (LOGIC) to me." → "His explanation seemed quite ILLOGICAL to me."
Здесь мы видим, что:
- После слова quite нам нужно прилагательное (LOGICAL).
- По контексту требуется отрицательная форма (ILLOGICAL).
- Мы применяем отрицательную приставку il- (которая является вариантом in- перед словами, начинающимися на l).
|Часть речи
|Ключевые индикаторы в предложении
|Примеры суффиксов
|Существительное
|После артиклей (a, an, the); после притяжательных местоимений (my, his, her)
|-ment, -ion, -ness, -ity
|Прилагательное
|Перед существительными; после глаголов-связок (is, are, seem, look)
|-ful, -ous, -al, -ive
|Наречие
|Перед прилагательными; перед глаголами; в конце предложения
|-ly, -ward
|Глагол
|После модальных глаголов; после to
|-ize, -en, -ate
Как видите, понимание этих базовых принципов уже дает существенное преимущество при выполнении заданий на словообразование. 🧠
5 суффиксов и приставок, которые встречаются чаще всего
Знание наиболее распространенных суффиксов и приставок даст вам серьезное преимущество при выполнении заданий ЕГЭ. Исходя из анализа экзаменационных материалов последних лет, можно выделить "большую пятерку" аффиксов, которые встречаются особенно часто.
Суффиксы для образования существительных:
- -ment (develop → development, achieve → achievement)
- -tion/-sion (educate → education, decide → decision)
- -ness (happy → happiness, sad → sadness)
- -ity (possible → possibility, stable → stability)
- -er/-or (teach → teacher, act → actor)
Суффиксы для образования прилагательных:
- -able/-ible (comfort → comfortable, response → responsible)
- -ful (beauty → beautiful, care → careful)
- -less (hope → hopeless, use → useless)
- -ous (danger → dangerous, fame → famous)
- -al (education → educational, culture → cultural)
Суффиксы для образования наречий:
- -ly (quick → quickly, careful → carefully)
- -wise (clock → clockwise, like → likewise)
- -ward(s) (back → backward, for → forward)
Приставки с отрицательным значением:
- un- (happy → unhappy, able → unable)
- in-/im-/il-/ir- (visible → invisible, possible → impossible)
- dis- (agree → disagree, like → dislike)
- mis- (understand → misunderstand, lead → mislead)
- non- (fiction → non-fiction, stop → non-stop)
Приставки со значением времени, места или степени:
- pre- (history → prehistory, view → preview)
- post- (war → postwar, graduate → postgraduate)
- over- (work → overwork, crowd → overcrowd)
- under- (estimate → underestimate, developed → underdeveloped)
- re- (write → rewrite, consider → reconsider)
Михаил Соколов, репетитор английского языка
Мой студент Никита постоянно путал суффиксы существительных и прилагательных. Особенно трудно ему давалось различие между -ity и -ness. Когда нужно писать creativity, а когда creativeness?
Мы разработали систему ассоциаций. "Ity" созвучно с "city" — городом, сложной структурой, поэтому его используют с более сложными, часто латинскими корнями: complex → complexity, secure → security. А -ness мы связали со словом "mess" — беспорядок, что-то простое и неформальное, потому этот суффикс чаще используется с простыми, германскими корнями: kind → kindness, dark → darkness.
После введения такой мнемонической системы ошибок стало гораздо меньше. На тренировочном тесте Никита получил 6 из 7 баллов за словообразование, хотя раньше едва набирал 3-4.
Эти аффиксы покрывают большинство случаев словообразования, которые могут встретиться на экзамене. Однако помните, что есть исключения и нестандартные случаи, которые также следует учитывать при подготовке. 📝
Техники запоминания словообразовательных моделей
Даже зная основные суффиксы и приставки, многие сдающие ЕГЭ сталкиваются с трудностями при их применении. Вот эффективные техники, которые помогут вам запомнить и правильно использовать словообразовательные модели:
1. Метод словообразовательных цепочек Составляйте и учите цепочки родственных слов, образованных от одного корня:
- success (успех) → successful (успешный) → successfully (успешно)
- friend (друг) → friendly (дружелюбный) → unfriendly (недружелюбный) → unfriendliness (недружелюбие)
- depend (зависеть) → dependent (зависимый) → independence (независимость) → independent (независимый) → independently (независимо)
2. Ассоциативный метод Связывайте суффиксы с запоминающимися ассоциациями:
- Суффикс -ful (полный чего-либо): представьте полную чашу (cup + full = cupful)
- Суффикс -less (без чего-либо): представьте пустую чашу (cup + less = cupless)
- Приставка over- (чрезмерно): представьте переполненную чашу (over + flow = overflow)
3. Метод цветового кодирования Используйте разные цвета для маркировки различных типов аффиксов в своих конспектах:
- Красный: суффиксы существительных (-tion, -ment, -ness)
- Синий: суффиксы прилагательных (-ful, -less, -ive)
- Зеленый: суффиксы наречий (-ly, -wise)
- Фиолетовый: отрицательные приставки (un-, dis-, in-)
4. Метод карточек Создайте карточки с корнями слов на одной стороне и возможными производными на другой. Просматривайте их регулярно, особенно перед сном и сразу после пробуждения, когда мозг наиболее восприимчив к запоминанию.
5. Метод контекстных связок Составляйте мини-истории или предложения, включающие несколько родственных слов:
- "The scientist made a remarkable scientific discovery, and he scientifically proved its value to the scientific community."
|Техника запоминания
|Преимущества
|Как применять
|Словообразовательные цепочки
|Системное понимание взаимосвязей между словами
|Ежедневно учить 3-5 цепочек, связывая их с уже известными словами
|Ассоциативный метод
|Прочное запоминание благодаря эмоциональным связям
|Создавать яркие, необычные ассоциации для каждого суффикса/приставки
|Цветовое кодирование
|Визуализация помогает структурировать информацию
|Использовать маркеры при конспектировании, создавать цветные схемы
|Метод карточек
|Удобство использования в любое время, эффективное повторение
|Носить с собой и просматривать в свободное время, сортировать по сложности
|Контекстные связки
|Понимание практического применения слов в речи
|Составлять предложения с несколькими родственными словами, читать их вслух
Выбирайте техники, которые подходят именно вашему стилю обучения. Некоторым людям легче запоминать через визуальные образы, другим — через слуховое восприятие или двигательную активность. Экспериментируйте и комбинируйте разные методы для достижения наилучшего результата. 🧩
Стратегии выполнения заданий на словообразование ЕГЭ
Знание суффиксов и приставок — это только половина успеха. Для максимальных баллов необходима четкая стратегия выполнения заданий на словообразование. Вот проверенный алгоритм, который поможет вам справиться с этой частью экзамена:
Шаг 1: Прочитайте весь текст целиком Перед тем как приступать к заполнению пропусков, прочитайте весь текст от начала до конца. Это поможет понять общий контекст и логику повествования. Иногда смысл конкретного предложения становится ясен только в контексте всего абзаца.
Шаг 2: Анализируйте грамматическую структуру каждого предложения Определите, какая часть речи нужна в пропуске, исходя из его положения в предложении:
- После артикля (a, an, the) нужно существительное
- После подлежащего и перед дополнением обычно нужен глагол
- Перед существительным часто требуется прилагательное
- Перед прилагательным или глаголом часто нужно наречие
Шаг 3: Определите необходимость отрицательной формы Внимательно прочитайте предложение, чтобы понять, требуется ли слово с отрицательным значением. Подсказками могут служить слова и фразы типа "but", "however", "instead of", "rather than", а также общий смысл предложения.
Шаг 4: Примените соответствующие аффиксы После определения нужной части речи и необходимости отрицания, примените соответствующие суффиксы и/или приставки к исходному слову:
- Для существительных: -ment, -ion, -ness, -ity и т.д.
- Для прилагательных: -able, -ful, -less, -ive и т.д.
- Для наречий: в большинстве случаев -ly
- Для отрицательных форм: un-, in-, dis-, non- и т.д.
Шаг 5: Проверьте орфографию Проверьте, не требуется ли изменение в написании слова при добавлении аффикса:
- Удвоение согласной: begin + -ing → beginning
- Замена y на i: beauty + -ful → beautiful
- Выпадение конечной e: believe + -able → believable
Шаг 6: Прочитайте предложение с вашим вариантом Убедитесь, что предложение звучит логично и грамматически корректно с образованным вами словом.
Шаг 7: Вернитесь к сложным случаям Если вы сомневаетесь в правильности какого-то варианта, отметьте его и вернитесь к нему после выполнения всех остальных заданий. Иногда понимание всего текста помогает разрешить сложные случаи.
Дополнительно: помните о трудных случаях словообразования, которые часто встречаются на экзамене:
- Слова, меняющие корень при словообразовании: strong → strength
- Слова с нестандартными формами: deep → depth, long → length
- Слова с несколькими возможными формами: clear → clearly/clearness
И наконец, несколько практических рекомендаций для подготовки:
- Ежедневно выполняйте 5-10 заданий на словообразование
- Составьте собственный словарь трудных случаев
- Используйте специализированные пособия по подготовке к ЕГЭ
- Практикуйтесь в условиях, максимально приближенных к экзаменационным
- Анализируйте свои ошибки и работайте над их устранением
Помните, что успешное выполнение заданий на словообразование требует не только знания правил, но и регулярной практики. Чем больше примеров вы разберете, тем увереннее будете чувствовать себя на экзамене. 🔄
Словообразование — ключевой элемент в структуре ЕГЭ по английскому языку, позволяющий проверить не просто знание грамматики, но и понимание языковых нюансов. Систематизированный подход, включающий изучение аффиксов, тренировку распознавания частей речи и регулярную практику, поможет превратить страх перед этим разделом в уверенность. Помните: каждое правильно образованное слово — это шаг к высокому баллу на экзамене и глубокому пониманию английского языка. Применяйте описанные приемы последовательно, анализируйте свои ошибки и не останавливайтесь на достигнутом.