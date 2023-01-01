Postman: мощный инструмент для тестирования API, от основ к мастерству

Для кого эта статья:

Начинающие разработчики и QA-инженеры

Специалисты по тестированию API

Люди, интересующиеся автоматизацией тестирования и улучшением рабочих процессов в разработке программного обеспечения API тестирование часто вызывает головную боль у начинающих разработчиков и QA-инженеров. Они сталкиваются с непонятными URL-адресами, таинственными JSON-телами и запутанными заголовками. Но представьте, что у вас есть швейцарский нож для работы с API — инструмент, который делает сложное простым. Именно таким инструментом и является Postman. В этом руководстве я разложу по полочкам всё, что нужно знать о Postman: от установки до продвинутых техник тестирования. Вы научитесь отправлять запросы, создавать тесты и автоматизировать рутинные задачи. Готовы превратить хаос API в упорядоченную систему? 🚀

Что такое Postman и зачем нужен этот инструмент

Postman — это мощная платформа для тестирования API (Application Programming Interface), которая позволяет разработчикам и тестировщикам создавать, отправлять и анализировать HTTP-запросы без необходимости писать код с нуля.

Представьте Postman как специализированный браузер для API. Если обычный браузер позволяет вам посещать веб-сайты, то Postman даёт возможность взаимодействовать с API-интерфейсами и видеть, что происходит "под капотом" при обмене данными между клиентом и сервером.

Алексей, ведущий QA-инженер Когда меня назначили ответственным за тестирование нового API платёжной системы, я столкнулся с серьезной проблемой. Команда разработки ещё не создала пользовательский интерфейс, а мне нужно было проверить функциональность и надёжность API. Я потратил три дня, пытаясь настроить curl-команды и скрипты на Python, прежде чем коллега порекомендовал Postman. Установив его, я создал коллекцию из 30 тестовых запросов всего за несколько часов. Интуитивный интерфейс позволил мне быстро переключаться между различными сценариями и автоматически проверять ответы. Благодаря Postman я выявил критическую уязвимость в аутентификации за неделю до запланированного релиза, что спасло компанию от потенциальной утечки данных.

Вот основные причины, почему Postman стал незаменимым инструментом для работы с API:

📌 Визуализация запросов и ответов — наглядное представление данных в удобочитаемом формате

— наглядное представление данных в удобочитаемом формате 📌 Организация рабочего процесса — группировка запросов в коллекции для удобного доступа

— группировка запросов в коллекции для удобного доступа 📌 Автоматизация тестирования — создание тест-скриптов для проверки корректности ответов

— создание тест-скриптов для проверки корректности ответов 📌 Командная работа — обмен коллекциями и средами между членами команды

— обмен коллекциями и средами между членами команды 📌 Документирование API — генерация документации на основе запросов

Задача Без Postman С Postman Создание HTTP-запроса Написание кода или использование командной строки Заполнение формы в интуитивном интерфейсе Отладка ошибок Анализ текстовых логов Визуальное представление с подсветкой синтаксиса Повторное использование Копирование кода или создание скриптов Сохранение в коллекции с одним кликом Командная работа Передача кода и объяснение логики Экспорт/импорт коллекций или работа в общем рабочем пространстве

Postman существенно упрощает разработку, тестирование и документирование API, позволяя сосредоточиться на бизнес-логике, а не на технических деталях реализации запросов.

Установка и настройка Postman для тестирования API

Установка Postman — процесс, не требующий специальных навыков. Приложение доступно для Windows, macOS и Linux, что делает его универсальным инструментом для любой рабочей среды.

Для начала работы с Postman выполните следующие шаги:

Посетите официальный сайт Postman (postman.com) Нажмите кнопку "Download the App" для своей операционной системы После загрузки установщика запустите его и следуйте инструкциям Запустите приложение и создайте аккаунт или войдите в существующий

После установки рекомендую выполнить первоначальную настройку для более эффективной работы:

Настройка Путь в интерфейсе Рекомендуемое значение Назначение Тема интерфейса Settings → Themes Dark (для снижения нагрузки на глаза) Визуальный комфорт при длительной работе Автосохранение Settings → General Enabled Предотвращение потери данных Размер шрифта Settings → General 12px (или комфортный для вас) Удобство чтения JSON/XML ответов SSL-верификация Settings → General Disabled для тестовых сред Возможность работать с самоподписанными сертификатами

При первом запуске Postman предложит создать рабочее пространство (Workspace). Рабочие пространства помогают организовать работу, особенно в командной среде. Вы можете создать:

Personal Workspace — для ваших индивидуальных проектов

— для ваших индивидуальных проектов Team Workspace — для совместной работы с коллегами

— для совместной работы с коллегами Public Workspace — для открытых проектов и обучающих материалов

Важным элементом настройки Postman является создание переменных окружения (Environment Variables). Они позволяют использовать один набор запросов для различных сред (разработка, тестирование, продакшн).

Для создания окружения:

Нажмите на кнопку "Environments" в боковой панели Выберите "Create New Environment" Задайте имя окружения (например, "Development", "Staging", "Production") Добавьте переменные, которые будут различаться в зависимости от среды: base_url (например, dev-api.example.com, staging-api.example.com)

api_key (разные ключи для разных сред)

auth_token (токены авторизации) Сохраните окружение

После настройки можно приступать к созданию первых запросов, что мы рассмотрим в следующем разделе.

Базовые возможности Postman: создание и отправка запросов

Создание и отправка HTTP-запросов — основной функционал Postman. Разберем, как эффективно использовать эти возможности на практике.

Чтобы создать новый запрос, нажмите на кнопку "+" в верхней части интерфейса или используйте сочетание клавиш Ctrl+N (Cmd+N на Mac). Откроется новая вкладка с формой запроса, где необходимо указать:

HTTP-метод (GET, POST, PUT, DELETE и др.)

URL-адрес API-эндпоинта

Параметры запроса (при необходимости)

Заголовки (headers)

Тело запроса (body) для методов POST, PUT, PATCH

Рассмотрим основные типы HTTP-запросов:

Метод Назначение Пример использования Тело запроса GET Получение данных GET https://api.example.com/users Обычно не используется POST Создание новых данных POST https://api.example.com/users Обязательно (JSON, Form-data) PUT Полное обновление ресурса PUT https://api.example.com/users/123 Обязательно (все поля ресурса) PATCH Частичное обновление ресурса PATCH https://api.example.com/users/123 Обязательно (только изменяемые поля) DELETE Удаление ресурса DELETE https://api.example.com/users/123 Обычно не используется

Для отправки GET-запроса достаточно указать URL и нажать кнопку "Send". Результат отобразится в нижней части интерфейса в разделе "Response".

При работе с POST, PUT или PATCH запросами необходимо заполнить тело запроса во вкладке "Body". Postman поддерживает несколько форматов:

raw — для JSON, XML, текста (наиболее часто используется для JSON)

— для JSON, XML, текста (наиболее часто используется для JSON) form-data — для отправки файлов и данных формы

— для отправки файлов и данных формы x-www-form-urlencoded — для данных формы без файлов

— для данных формы без файлов binary — для отправки файлов как есть

Пример JSON-тела для POST-запроса:

{ "name": "John Doe", "email": "john@example.com", "role": "developer" }

Важной частью работы с API является добавление заголовков (Headers). Во вкладке "Headers" можно указать необходимые заголовки, такие как:

Content-Type : application/json (указывает формат отправляемых данных)

: application/json (указывает формат отправляемых данных) Authorization : Bearer token123 (для аутентификации)

: Bearer token123 (для аутентификации) Accept: application/json (указывает предпочтительный формат ответа)

Для удобства Postman позволяет использовать переменные в запросах. Например, вместо:

https://api.example.com/users/123?apiKey=abcd1234

Можно использовать:

{{base_url}}/users/{{user_id}}?apiKey={{api_key}}

Это делает запросы более гибкими и позволяет быстро переключаться между различными окружениями (development, staging, production).

Мария, DevOps-инженер Помню, как однажды в четверг вечером меня вызвали помочь с экстренной ситуацией в проекте. Наш платёжный сервис перестал работать после обновления API банка-партнёра. У разработчиков не было времени обновить интеграционные тесты, а нам нужно было срочно понять, что именно изменилось. Я открыла Postman и быстро создала несколько запросов, имитирующих реальные сценарии взаимодействия нашего приложения с API банка. Благодаря возможности сравнивать ответы и просматривать историю запросов, я за 40 минут обнаружила, что банк изменил формат даты в ответах. Прямо в Postman я проверила несколько вариантов обработки этого формата и отправила решение разработчикам. К полуночи сервис был восстановлен, а мне не пришлось писать ни строчки кода — всю диагностику я провела через интерфейс Postman.

После отправки запроса Postman отображает детальную информацию о ответе:

Статус-код (200 OK, 404 Not Found, 500 Internal Server Error и т.д.)

Время выполнения запроса

Размер ответа

Заголовки ответа

Тело ответа (с форматированием для JSON, XML и HTML)

Для анализа ответа Postman предлагает несколько представлений:

Pretty — форматированное представление с подсветкой синтаксиса

— форматированное представление с подсветкой синтаксиса Raw — необработанный ответ сервера

— необработанный ответ сервера Preview — визуальное представление для HTML-ответов

— визуальное представление для HTML-ответов Visualize — построение графиков и таблиц на основе данных ответа

Сохраняйте успешные запросы для повторного использования. Нажмите кнопку "Save" и присвойте запросу имя. Так вы создадите основу для коллекции запросов, которую рассмотрим в следующем разделе.

Создание коллекций и автоматизация тестирования API

Коллекции в Postman — это организованные группы запросов, которые можно запускать как единое целое. Они позволяют структурировать тестирование API и автоматизировать повторяющиеся процессы. 🗂️

Для создания новой коллекции:

Нажмите "+" рядом с разделом Collections в боковой панели Введите название коллекции (например, "User Management API") Добавьте описание, поясняющее назначение коллекции При необходимости настройте переменные уровня коллекции Нажмите "Create"

После создания коллекции вы можете добавлять в неё запросы несколькими способами:

Перетаскиванием существующих запросов из вкладок в коллекцию

Сохранением нового запроса непосредственно в коллекцию

Созданием запроса внутри коллекции через контекстное меню

Для организации сложных API удобно использовать вложенные папки внутри коллекций:

"User Management API"

Authentication

Login

Refresh Token

Logout

Users

Get All Users

Get User by ID

Create User

Update User

Delete User

Одно из главных преимуществ коллекций — возможность запуска всех запросов последовательно с помощью функции Collection Runner. Это позволяет тестировать сценарии использования API от начала до конца.

Для запуска коллекции:

Нажмите правой кнопкой мыши на коллекцию и выберите "Run collection" В открывшемся окне Collection Runner настройте параметры запуска: Выберите окружение (Environment)

Установите количество итераций (Iterations)

Укажите задержку между запросами (Delay)

Выберите запросы для включения в прогон Нажмите "Run [Название коллекции]"

Автоматизация тестирования в Postman реализуется с помощью тестовых скриптов, которые пишутся на JavaScript. Эти скрипты выполняются после получения ответа от сервера и могут проверять различные аспекты ответа.

Для добавления тестов к запросу перейдите во вкладку "Tests" в интерфейсе редактирования запроса. Вот несколько примеров базовых тестов:

JS Скопировать код // Проверка статуса ответа pm.test("Status code is 200", function() { pm.response.to.have.status(200); }); // Проверка времени ответа pm.test("Response time is less than 500ms", function() { pm.expect(pm.response.responseTime).to.be.below(500); }); // Проверка содержимого ответа pm.test("Response contains user data", function() { var jsonData = pm.response.json(); pm.expect(jsonData).to.have.property('id'); pm.expect(jsonData).to.have.property('name'); pm.expect(jsonData.name).to.eql('John Doe'); });

Важной частью автоматизации является передача данных между запросами. Это достигается с помощью переменных окружения, которые можно устанавливать в скриптах:

JS Скопировать код // Сохранение токена авторизации из ответа для использования в последующих запросах var jsonData = pm.response.json(); pm.environment.set("auth_token", jsonData.token); // Сохранение ID созданного пользователя pm.environment.set("user_id", jsonData.id);

Для комплексного тестирования API Postman предлагает функцию создания предварительных скриптов (Pre-request Scripts), которые выполняются до отправки запроса. Это позволяет генерировать динамические данные, устанавливать переменные или выполнять предварительные проверки:

JS Скопировать код // Генерация случайного email для теста создания пользователя var randomEmail = "user" + Math.floor(Math.random() * 10000) + "@example.com"; pm.environment.set("random_email", randomEmail); // Установка текущей даты для запроса var currentDate = new Date().toISOString(); pm.environment.set("current_date", currentDate);

Автоматизация тестирования может быть интегрирована в CI/CD-пайплайны с помощью Newman — инструмента командной строки для запуска коллекций Postman. После настройки тестов экспортируйте коллекцию и окружение, затем используйте Newman в своем CI/CD-процессе:

Bash Скопировать код // Установка Newman через npm npm install -g newman // Запуск коллекции с указанным окружением newman run MyCollection.json -e MyEnvironment.json

Регулярный запуск автоматизированных тестов API помогает обнаруживать регрессии и поддерживать стабильность системы в процессе разработки.

Продвинутые техники работы с Postman для тестировщиков

Освоив основы Postman, пора погрузиться в продвинутые техники, которые значительно повысят эффективность тестирования API. 🔍

Начнем с мониторинга API — функции, позволяющей регулярно проверять доступность и производительность вашего API. Настройка мониторинга выполняется следующим образом:

Выберите коллекцию, которую хотите мониторить Нажмите на кнопку "..." и выберите "Monitor Collection" Задайте имя монитора и расписание запусков (например, каждые 15 минут) Выберите окружение и регион размещения Настройте уведомления о сбоях

Мощной функцией Postman является создание mock-серверов, которые имитируют реальное API. Это особенно полезно при разработке фронтенд-приложений, когда бэкенд ещё не готов, или для тестирования граничных случаев:

Выберите коллекцию с примерами запросов и ответов Нажмите "..." и выберите "Mock Collection" Настройте URL и поведение mock-сервера Используйте полученный URL в своём приложении

Для эффективного тестирования производительности API воспользуйтесь техникой создания нагрузочных скриптов в Pre-request Script:

JS Скопировать код // Создание нагрузочного теста с параллельными запросами const iterations = 10; const promiseArray = []; for (let i = 0; i < iterations; i++) { promiseArray.push( new Promise((resolve, reject) => { pm.sendRequest({ url: pm.variables.get("base_url") + "/api/resource", method: "GET", header: { "Authorization": "Bearer " + pm.environment.get("auth_token") } }, (err, res) => { if (err) reject(err); else resolve(res); }); }) ); } Promise.all(promiseArray) .then(responses => { const responseTimes = responses.map(res => res.responseTime); const avgTime = responseTimes.reduce((a, b) => a + b, 0) / responseTimes.length; console.log("Average response time: " + avgTime + "ms"); pm.environment.set("avg_response_time", avgTime); }) .catch(err => console.error(err));

Работа с GraphQL API также поддерживается в Postman. Для создания GraphQL-запроса:

Выберите метод POST Укажите URL GraphQL-эндпоинта В Headers добавьте Content-Type: application/json В Body выберите формат raw (JSON) и введите запрос:

json Скопировать код { "query": "query GetUser($id: ID!) { user(id: $id) { id name email posts { id title } } }", "variables": { "id": "123" } }

Для тестирования безопасности API полезны следующие проверки, которые можно автоматизировать:

OWASP Top 10 для API — проверка наиболее распространенных уязвимостей

— проверка наиболее распространенных уязвимостей JWT Token Validation — проверка правильности работы с JWT-токенами

— проверка правильности работы с JWT-токенами Rate Limiting — тестирование ограничения частоты запросов

— тестирование ограничения частоты запросов Input Validation — проверка валидации входных данных

Пример теста для проверки безопасности JWT-токена:

JS Скопировать код pm.test("JWT token should be valid", function() { const token = pm.response.json().token; // Проверка структуры токена const parts = token.split('.'); pm.expect(parts.length).to.eql(3); // Декодирование и проверка полезной нагрузки const payload = JSON.parse(atob(parts[1])); pm.expect(payload).to.have.property('exp'); // Проверка срока действия токена const expTime = payload.exp * 1000; // convert to milliseconds pm.expect(expTime).to.be.above(Date.now()); });

Для сложных API с взаимозависимыми эндпоинтами рекомендуется использовать workflow-тестирование с помощью скриптов, связывающих запросы:

Шаг workflow Скрипт Цель 1. Авторизация Сохранить token в переменную окружения Получить доступ к защищенным ресурсам 2. Создание ресурса Сохранить ID созданного ресурса Использовать ID для последующих операций 3. Обновление ресурса Проверить, что изменения применились Валидировать функциональность обновления 4. Получение ресурса Подтвердить соответствие данных Проверить целостность данных 5. Удаление ресурса Проверить статус удаления Подтвердить корректное завершение жизненного цикла

Для командной работы и документирования API используйте функцию Postman Documentation. Она автоматически генерирует документацию на основе ваших коллекций:

Добавьте описания к коллекциям, запросам, параметрам Создайте примеры ответов для каждого запроса Нажмите View Documentation в меню коллекции Опубликуйте документацию для доступа команды или внешних разработчиков

Продвинутое логирование и анализ ошибок возможны с использованием консоли Postman (Ctrl+Alt+C или View → Show Postman Console). В скриптах используйте:

JS Скопировать код console.log("Detailed information"); console.error("Error occurred during API call"); console.info("Request sent with parameters:", pm.request.url.query.toObject());

Наконец, для более сложных сценариев автоматизации используйте Postman API. Она позволяет программно управлять коллекциями, окружениями и запросами из внешних инструментов:

http Скопировать код // Пример запроса к Postman API для получения списка коллекций GET https://api.getpostman.com/collections Headers: X-Api-Key: POSTMAN_API_KEY

Изучение и применение этих продвинутых техник позволит вам превратить Postman из простого инструмента для отправки запросов в мощную платформу комплексного тестирования и документирования API.