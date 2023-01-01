Is или Are в английском языке: правила и исключения для новичков

Работники, нуждающиеся в грамотной письменной коммуникации на английском языке Путаница между "is" и "are" преследует изучающих английский язык годами! Этот маленький глагол "to be" становится камнем преткновения даже для тех, кто свободно общается на другие темы. Но сегодня я раз и навсегда разложу по полочкам все правила использования "is" и "are", чтобы вы больше никогда не сомневались в своём выборе. Независимо от того, готовитесь ли вы к IELTS или просто хотите грамотно писать имейлы на работе – после прочтения этой статьи ваша уверенность в английской грамматике взлетит до небес! 🚀

Базовые правила использования "is" и "are" в английском

Глагол "to be" (быть) – один из самых фундаментальных в английском языке. В настоящем времени он имеет три основные формы: am, is и are. Правильное использование форм "is" и "are" основано на принципе согласования с подлежащим в числе и лице.

Основное правило довольно простое:

Is используется с подлежащими в 3-м лице единственного числа (он, она, оно)

Are используется с подлежащими во множественном числе и со вторым лицом единственного числа (you)

Вот базовая таблица употребления этих форм:

Местоимение Форма глагола to be Пример I (я) am I am a teacher. You (ты/вы) are You are smart. He/She/It (он/она/оно) is He is tall. She is kind. It is red. We/You/They (мы/вы/они) are We are friends. They are late.

Однако английский язык полон нюансов, и выбор между "is" и "are" не всегда так очевиден, как кажется на первый взгляд. Существуют особые случаи и исключения, которые могут запутать даже опытных изучающих язык.

Анна Петрова, преподаватель английского с 15-летним стажем Когда я только начинала преподавать, один студент задал мне вопрос, который поставил меня в тупик: "Почему мы говорим 'The United States is', а не 'The United States are', ведь States – это множественное число?" Этот вопрос заставил меня глубже изучить тему согласования подлежащего с глаголом to be. Оказалось, что The United States рассматривается как единое целое – одна страна, поэтому используется is. Подобные случаи показывают, насколько важно понимать не только базовые правила, но и их нюансы.

Когда употреблять "is": все случаи единственного числа

Форму "is" мы используем в следующих случаях:

С существительными в единственном числе: "The book is interesting." (Книга интересная.)

С местоимениями 3-го лица единственного числа (he, she, it): "She is my sister." (Она моя сестра.)

С неисчисляемыми существительными: "Water is essential for life." (Вода необходима для жизни.)

С именами собственными: "London is the capital of the UK." (Лондон – столица Великобритании.)

С единичными объектами, имеющими множественную форму: "Physics is my favorite subject." (Физика – мой любимый предмет.)

Важно понимать, что некоторые существительные, хотя и выглядят как множественное число, на самом деле считаются единственным числом и требуют использования "is":

Названия наук и дисциплин: Mathematics, Physics, Economics

Mathematics, Physics, Economics Игры: Billiards, Darts

Billiards, Darts Болезни: Measles, Mumps

Пример: "Economics is a complex subject." (Экономика – сложный предмет.)

Также "is" используется с собирательными существительными, когда группа рассматривается как единое целое:

"The team is playing well today." (Команда сегодня хорошо играет.) – здесь команда рассматривается как единый организм.

При использовании конструкций "there is" и "here is" также следует обращать внимание на число существительного:

"There is a book on the table." (На столе есть книга.) – для единственного числа.

Когда использовать "are": множественное число и особые случаи

Форму "are" мы употребляем в следующих ситуациях:

С существительными во множественном числе: "The books are on the shelf." (Книги на полке.)

С местоимениями множественного числа (we, you, they): "We are students." (Мы студенты.)

С местоимением второго лица "you" даже в единственном числе: "You are my friend." (Ты мой друг.)

С парными предметами: "My glasses are on the table." (Мои очки на столе.)

С числительными и процентами, выражающими множество: "Ten dollars are enough." (Десяти долларов достаточно.)

Особое внимание следует обратить на использование "are" с коллективными существительными, когда акцент делается на отдельных членах группы:

"The team are wearing their new uniforms." (Команда одета в новую форму.) – здесь подчеркивается, что каждый член команды надел форму.

В британском английском часто используют "are" с коллективными существительными, в то время как в американском предпочтение отдается "is":

Коллективное существительное Британский английский Американский английский Team (команда) The team are playing The team is playing Government (правительство) The government are discussing The government is discussing Committee (комитет) The committee are voting The committee is voting Family (семья) My family are coming My family is coming

Также "are" используется с конструкциями "there are" и "here are" для множественного числа:

"There are books on the table." (На столе есть книги.)

"Here are your keys." (Вот твои ключи.)

Максим Сидоров, переводчик технической документации Работая над переводом руководства по эксплуатации для международной компании, я столкнулся с проблемой: текст был написан британцами, но предназначался для американского рынка. В оригинале было множество предложений вроде "The staff are required to wear protective equipment", что абсолютно нормально для британского английского. Однако для американской аудитории это звучало некорректно – им привычнее "The staff is required...". Пришлось создать специальный глоссарий для согласования подлежащих с глаголами to be, учитывая региональные различия. Такие нюансы могут казаться мелочью, но они значительно влияют на восприятие текста носителями языка разных стран.

Сложные ситуации согласования глаголов to be с подлежащим

Даже опытные пользователи английского языка иногда сталкиваются с трудностями при согласовании глагола "to be" с подлежащим. Рассмотрим наиболее сложные ситуации:

1. Подлежащее, соединенное союзами

Если подлежащие соединены союзом "and", обычно используется "are": "John and Mary are friends." (Джон и Мэри – друзья.)

Если подлежащие представляют одно понятие, используется "is": "Bread and butter is my favorite breakfast." (Хлеб с маслом – мой любимый завтрак.)

Если подлежащие соединены "or", "either...or", "neither...nor", глагол согласуется с ближайшим существительным: "Neither the students nor the teacher is ready." (Ни студенты, ни учитель не готовы.)

2. Конструкции с "one of"

В конструкциях типа "one of the + существительное множественного числа" всегда используется "is":

"One of the students is missing." (Один из студентов отсутствует.)

Но если конструкция меняется на "one of those who", то глагол согласуется с "who":

"He is one of those students who are always on time." (Он один из тех студентов, которые всегда приходят вовремя.)

3. Относительные придаточные предложения

В придаточных предложениях с "who", "which", "that" глагол согласуется с существительным, к которому относится придаточное:

"The book that is on the table is mine." (Книга, которая на столе, моя.) "The books that are on the table are mine." (Книги, которые на столе, мои.)

4. Слова с количественным значением

С выражениями количества (a lot of, plenty of, most of) глагол согласуется с существительным, которое следует за ними:

"A lot of water is needed." (Требуется много воды.) – water неисчисляемое

"A lot of books are missing." (Много книг отсутствует.) – books исчисляемое множественное

5. Предложения, начинающиеся с here/there

В таких предложениях глагол согласуется с существительным, которое следует за ним:

"There is a cat in the garden." (В саду кошка.) "There are cats in the garden." (В саду кошки.)

Однако в разговорной речи иногда можно услышать "There's" даже с множественным числом: "There's three books on the table." Это не считается строго правильным, но встречается довольно часто, особенно в разговорной речи. 🗣️

Распространенные ошибки при выборе между is и are

Давайте разберем самые частые ошибки, которые допускают изучающие английский при выборе между "is" и "are":

1. Неправильное согласование с собирательными существительными

Ошибка: "The family are large." (когда имеется в виду размер семьи как единого целого) Правильно: "The family is large." (семья как единое целое)

2. Путаница с существительными, имеющими форму множественного числа, но единственное значение

Ошибка: "Physics are difficult." Правильно: "Physics is difficult."

К таким существительным относятся:

Названия наук: mathematics, physics, economics

Некоторые болезни: measles, mumps

Некоторые виды деятельности: aerobics, gymnastics

3. Ошибки при использовании конструкций "there is/are"

Ошибка: "There is many books on the shelf." Правильно: "There are many books on the shelf."

4. Неправильное согласование в предложениях с "each", "every", "everybody", "everyone", "nobody", "no one"

Все эти слова требуют глагола в единственном числе:

Ошибка: "Each of the students are responsible." Правильно: "Each of the students is responsible."

5. Проблемы с фразами "a number of" и "the number of"

"A number of" + существительное множественного числа требует глагола во множественном числе: "A number of people are waiting." (Ряд людей ждут.)

"The number of" + существительное множественного числа требует глагола в единственном числе: "The number of students is growing." (Число студентов растет.)

6. Ошибки с процентами и дробями

Если после процента или дроби стоит исчисляемое существительное во множественном числе, используется "are": "Fifty percent of the students are female." (Пятьдесят процентов студентов – девушки.)

Если после процента или дроби стоит неисчисляемое существительное или существительное в единственном числе, используется "is": "Fifty percent of the water is contaminated." (Пятьдесят процентов воды загрязнено.)

Часто встречающиеся ошибочные конструкции:

Ошибочно Правильно Пояснение The United States are The United States is Название страны рассматривается как единое целое The news are good The news is good "News" всегда считается единственным числом The police is coming The police are coming "Police" всегда используется с глаголом во множественном числе Your pants is nice Your pants are nice Парные предметы одежды требуют множественного числа

Избегайте этих распространенных ошибок, и ваша речь станет значительно грамотнее! 💯