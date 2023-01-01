As Soon as в английском: правильное использование времен в обороте#Изучение английского
Выбор правильного времени с оборотом "as soon as" часто становится камнем преткновения даже для тех, кто уверенно владеет английским языком. Эта маленькая конструкция требует особого грамматического подхода и меняет логику построения предложения. Представьте: вы пишете важное письмо деловому партнеру и используете "as soon as" с неверным временем — и вот уже смысл фразы искажен! 🤔 Давайте разберемся, какие временные формы сочетаются с этим коварным оборотом, и научимся использовать его безошибочно в любом контексте.
Значение и функции оборота "as soon as" в английском
Выражение "as soon as" — это временной союз, который переводится на русский язык как "как только", "сразу же после того, как". Он используется для обозначения действий, которые происходят одно за другим практически без временного промежутка. 📝
Основная функция этого оборота — показать, что второе действие начинается немедленно после завершения первого. По сути, "as soon as" создает строгую последовательность событий, где одно действие является триггером для другого.
Елена Соколова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Помню случай с моей студенткой Ириной, которая готовилась к собеседованию в международную компанию. Она постоянно путалась с конструкцией "as soon as", говоря: "As soon as I will arrive, I will call you". На интервью её попросили рассказать о планах на первый рабочий день. Она использовала эту же ошибочную конструкцию, и интервьюер, хоть и понял её, сделал пометку. Когда мы работали над ошибками после интервью, я объяснила ей, что правильно говорить: "As soon as I arrive, I will call you", используя Present Simple в придаточном предложении. Эта маленькая поправка помогла ей не только улучшить английский, но и пройти второй этап собеседования успешно.
Важно понимать, что "as soon as" отличается от других временных союзов, таких как "when" (когда) или "after" (после), поскольку подчеркивает немедленность следующего действия. Сравните:
- When I finish work, I'll go to the gym (Когда я закончу работу, я пойду в спортзал) — здесь может быть небольшой промежуток времени между действиями.
- As soon as I finish work, I'll go to the gym (Как только я закончу работу, я сразу пойду в спортзал) — здесь подчеркивается, что второе действие последует немедленно.
|Временной союз
|Значение
|Особенности использования
|as soon as
|как только, сразу же после
|подчеркивает немедленность последующего действия
|when
|когда
|более общий союз, не подразумевает немедленности
|after
|после
|указывает на последовательность, но без акцента на скорость
|once
|как только, когда уже
|часто взаимозаменяем с "as soon as", но иногда имеет оттенок условия
Правила использования временных форм с "as soon as"
При работе с оборотом "as soon as" важно помнить главное правило: в придаточном предложении с этим союзом никогда не используются будущие времена, даже если речь идет о будущем действии. 🚨
Основные правила использования времён с "as soon as":
- Для описания будущих действий используется комбинация Present Simple (в придаточном предложении с "as soon as") и Future Simple (в главном предложении).
- Для описания прошлых действий используется Past Simple в обеих частях предложения.
- Для описания регулярных, повторяющихся действий используется Present Simple в обеих частях предложения.
Ключевое отличие от русского языка состоит в том, что в английском после "as soon as" нельзя ставить Future Simple, даже если действие относится к будущему времени. Это одна из самых распространенных ошибок русскоговорящих студентов.
|Временной контекст
|Время в придаточном предложении (с "as soon as")
|Время в главном предложении
|Пример
|Будущее
|Present Simple
|Future Simple
|As soon as I finish this report, I will send it to you.
|Прошлое
|Past Simple
|Past Simple
|As soon as she arrived, we started the meeting.
|Настоящее (регулярные действия)
|Present Simple
|Present Simple
|As soon as he gets home, he always calls his mother.
|Настоящее (длительные действия)
|Present Simple
|Present Continuous
|As soon as the bell rings, the students are leaving the classroom.
Александр Петров, директор языковой школы
Когда мы запустили программу подготовки к международным экзаменам, я заметил интересную закономерность: около 70% наших студентов допускали ошибки с оборотом "as soon as". Особенно это касалось выражения будущих планов. Многие писали: "As soon as I will graduate, I will find a job abroad". После того, как мы ввели специальный блок упражнений на эту тему, процент ошибок снизился до 15%. Мы разработали мнемоническое правило: "После as soon as будущее улетает в настоящее". Это помогло студентам запомнить, что в придаточном предложении с as soon as нужно использовать Present Simple, даже когда речь идёт о будущем. Успешная сдача экзаменов показала, что иногда достаточно простых мнемонических техник, чтобы преодолеть сложные грамматические барьеры.
Сочетание "as soon as" с настоящим и прошедшим временем
Рассмотрим подробнее, как "as soon as" сочетается с настоящим и прошедшим временем. Понимание этих конструкций поможет избежать распространенных ошибок. 🧩
Использование с Present Simple для описания регулярных действий:
Когда мы говорим о регулярных, повторяющихся действиях, "as soon as" используется с Present Simple в обеих частях предложения:
- As soon as I wake up, I check my emails. (Как только я просыпаюсь, я проверяю электронную почту.)
- She leaves the office as soon as she finishes her work. (Она уходит из офиса, как только заканчивает свою работу.)
- As soon as the train arrives, people rush to the doors. (Как только поезд прибывает, люди устремляются к дверям.)
Использование с Past Simple для описания последовательных действий в прошлом:
Для описания последовательных действий, которые произошли в прошлом, используется Past Simple в обеих частях предложения:
- As soon as I heard the news, I called my brother. (Как только я услышал новости, я позвонил своему брату.)
- The children ran outside as soon as the rain stopped. (Дети выбежали на улицу, как только дождь прекратился.)
- She recognized him as soon as he walked into the room. (Она узнала его, как только он вошел в комнату.)
Важно обратить внимание, что в обоих случаях — с Present Simple и с Past Simple — временная форма используется одинаково в обеих частях предложения. Это подчеркивает тесную временную связь между действиями.
Типичные ошибки при использовании "as soon as" с настоящим и прошедшим временем:
Использование разных времен в частях предложения при описании регулярных действий: ❌ As soon as I wake up, I will check my emails. (если речь идет о регулярном действии) ✅ As soon as I wake up, I check my emails.
Использование Present Perfect вместо Past Simple в контексте прошедшего времени: ❌ As soon as I have heard the news, I called my brother. ✅ As soon as I heard the news, I called my brother.
Употребление "as soon as" в будущем времени
Один из самых сложных аспектов использования оборота "as soon as" связан с выражением будущих действий. Здесь английская грамматика требует особого подхода, который часто вызывает затруднения. ⏳
Ключевое правило: когда речь идет о будущих действиях, после "as soon as" используется Present Simple (а не Future Simple), в то время как в главном предложении используется будущее время.
Правильная структура для выражения будущих действий:
- As soon as + Present Simple, Future Simple
Примеры:
- As soon as I finish this project, I will take a vacation. (Как только я закончу этот проект, я возьму отпуск.)
- He will call you as soon as he arrives. (Он позвонит тебе, как только приедет.)
- They will start the meeting as soon as everyone comes. (Они начнут собрание, как только все придут.)
Почему же используется Present Simple, а не Future Simple в придаточном предложении с "as soon as"? Дело в том, что в английском языке действует правило: после временных союзов (when, as soon as, before, after, until, etc.) не используются будущие времена, даже если речь идет о будущих событиях.
Это может быть непривычным для русскоговорящих студентов, поскольку в русском языке в аналогичных конструкциях используется будущее время: "Как только я закончу (будущее время), я позвоню (будущее время)".
Вместо Future Simple можно также использовать другие конструкции для выражения будущего в главном предложении:
- С be going to: As soon as I receive the documents, I am going to sign them.
- С модальными глаголами: As soon as you arrive, you must call me.
- С повелительным наклонением: As soon as you hear the alarm, leave the building.
Практические примеры предложений с оборотом "as soon as"
Для того чтобы окончательно закрепить правила использования "as soon as" с различными временными формами, рассмотрим набор практических примеров, сгруппированных по временным контекстам и жизненным ситуациям. 🔍
В повседневном общении:
- I'll text you as soon as I get home. (Я напишу тебе, как только приду домой.)
- She always prepares dinner as soon as she returns from work. (Она всегда готовит ужин, как только возвращается с работы.)
- He left as soon as he heard the news. (Он ушел, как только услышал новости.)
- We'll start watching the movie as soon as everyone arrives. (Мы начнем смотреть фильм, как только все придут.)
В деловой переписке и рабочих ситуациях:
- I will forward the report to you as soon as I receive it from the accounting department. (Я перешлю вам отчет, как только получу его из бухгалтерии.)
- The manager approves the budget as soon as she reviews all the proposals. (Менеджер утверждает бюджет, как только просматривает все предложения.)
- They implemented the new strategy as soon as the board gave their approval. (Они внедрили новую стратегию, как только совет директоров дал свое одобрение.)
- Please notify me as soon as you notice any discrepancies. (Пожалуйста, уведомите меня, как только заметите какие-либо несоответствия.)
В академической среде:
- Students can leave the classroom as soon as they finish the test. (Студенты могут покинуть аудиторию, как только закончат тест.)
- The professor will publish the results as soon as she grades all the papers. (Профессор опубликует результаты, как только проверит все работы.)
- We started our research as soon as we received the grant. (Мы начали наше исследование, как только получили грант.)
- I'll begin writing my thesis as soon as I collect enough data. (Я начну писать свою диссертацию, как только соберу достаточно данных.)
В путешествиях и повседневных планах:
- As soon as we land, we'll call a taxi. (Как только мы приземлимся, мы вызовем такси.)
- They always visit that cafe as soon as they arrive in Paris. (Они всегда посещают то кафе, как только прибывают в Париж.)
- We changed our plans as soon as we heard about the storm. (Мы изменили свои планы, как только услышали о шторме.)
- I'll book the tickets as soon as the sale starts. (Я забронирую билеты, как только начнется распродажа.)
Практическое упражнение: попробуйте переформулировать следующие предложения, используя оборот "as soon as" и соблюдая правила употребления временных форм:
- When I finish my work, I'll go home. → As soon as I finish my work, I'll go home.
- After she receives the email, she always replies immediately. → She always replies immediately as soon as she receives the email.
- When the movie ended, we left the cinema. → As soon as the movie ended, we left the cinema.
- After I get my paycheck, I'm going to buy a new laptop. → As soon as I get my paycheck, I'm going to buy a new laptop.
Использование правильных временных форм с оборотом "as soon as" — это не просто грамматическое правило, а способ точно выразить последовательность событий и их взаимосвязь. Помните ключевые принципы: Present Simple в придаточном предложении при описании будущих действий, одинаковые времена в обеих частях предложения при описании прошлых или регулярных действий. Практикуйте эти конструкции в различных контекстах, и вскоре вы заметите, как их использование становится естественным и интуитивно понятным, что значительно повысит точность вашей английской речи и письма.