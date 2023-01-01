As Soon as в английском: правильное использование времен в обороте

Для кого эта статья:

Студенты и изучающие английский язык, особенно русскоговорящие

Преподаватели английского языка, желающие улучшить свои методы обучения

Профессионалы, использующие английский в деловой переписке и общении Выбор правильного времени с оборотом "as soon as" часто становится камнем преткновения даже для тех, кто уверенно владеет английским языком. Эта маленькая конструкция требует особого грамматического подхода и меняет логику построения предложения. Представьте: вы пишете важное письмо деловому партнеру и используете "as soon as" с неверным временем — и вот уже смысл фразы искажен! 🤔 Давайте разберемся, какие временные формы сочетаются с этим коварным оборотом, и научимся использовать его безошибочно в любом контексте.

Значение и функции оборота "as soon as" в английском

Выражение "as soon as" — это временной союз, который переводится на русский язык как "как только", "сразу же после того, как". Он используется для обозначения действий, которые происходят одно за другим практически без временного промежутка. 📝

Основная функция этого оборота — показать, что второе действие начинается немедленно после завершения первого. По сути, "as soon as" создает строгую последовательность событий, где одно действие является триггером для другого.

Елена Соколова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Помню случай с моей студенткой Ириной, которая готовилась к собеседованию в международную компанию. Она постоянно путалась с конструкцией "as soon as", говоря: "As soon as I will arrive, I will call you". На интервью её попросили рассказать о планах на первый рабочий день. Она использовала эту же ошибочную конструкцию, и интервьюер, хоть и понял её, сделал пометку. Когда мы работали над ошибками после интервью, я объяснила ей, что правильно говорить: "As soon as I arrive, I will call you", используя Present Simple в придаточном предложении. Эта маленькая поправка помогла ей не только улучшить английский, но и пройти второй этап собеседования успешно.

Важно понимать, что "as soon as" отличается от других временных союзов, таких как "when" (когда) или "after" (после), поскольку подчеркивает немедленность следующего действия. Сравните:

When I finish work, I'll go to the gym (Когда я закончу работу, я пойду в спортзал) — здесь может быть небольшой промежуток времени между действиями.

As soon as I finish work, I'll go to the gym (Как только я закончу работу, я сразу пойду в спортзал) — здесь подчеркивается, что второе действие последует немедленно.

Временной союз Значение Особенности использования as soon as как только, сразу же после подчеркивает немедленность последующего действия when когда более общий союз, не подразумевает немедленности after после указывает на последовательность, но без акцента на скорость once как только, когда уже часто взаимозаменяем с "as soon as", но иногда имеет оттенок условия

Правила использования временных форм с "as soon as"

При работе с оборотом "as soon as" важно помнить главное правило: в придаточном предложении с этим союзом никогда не используются будущие времена, даже если речь идет о будущем действии. 🚨

Основные правила использования времён с "as soon as":

Для описания будущих действий используется комбинация Present Simple (в придаточном предложении с "as soon as") и Future Simple (в главном предложении). Для описания прошлых действий используется Past Simple в обеих частях предложения. Для описания регулярных, повторяющихся действий используется Present Simple в обеих частях предложения.

Ключевое отличие от русского языка состоит в том, что в английском после "as soon as" нельзя ставить Future Simple, даже если действие относится к будущему времени. Это одна из самых распространенных ошибок русскоговорящих студентов.

Временной контекст Время в придаточном предложении (с "as soon as") Время в главном предложении Пример Будущее Present Simple Future Simple As soon as I finish this report, I will send it to you. Прошлое Past Simple Past Simple As soon as she arrived, we started the meeting. Настоящее (регулярные действия) Present Simple Present Simple As soon as he gets home, he always calls his mother. Настоящее (длительные действия) Present Simple Present Continuous As soon as the bell rings, the students are leaving the classroom.

Александр Петров, директор языковой школы

Когда мы запустили программу подготовки к международным экзаменам, я заметил интересную закономерность: около 70% наших студентов допускали ошибки с оборотом "as soon as". Особенно это касалось выражения будущих планов. Многие писали: "As soon as I will graduate, I will find a job abroad". После того, как мы ввели специальный блок упражнений на эту тему, процент ошибок снизился до 15%. Мы разработали мнемоническое правило: "После as soon as будущее улетает в настоящее". Это помогло студентам запомнить, что в придаточном предложении с as soon as нужно использовать Present Simple, даже когда речь идёт о будущем. Успешная сдача экзаменов показала, что иногда достаточно простых мнемонических техник, чтобы преодолеть сложные грамматические барьеры.

Сочетание "as soon as" с настоящим и прошедшим временем

Рассмотрим подробнее, как "as soon as" сочетается с настоящим и прошедшим временем. Понимание этих конструкций поможет избежать распространенных ошибок. 🧩

Использование с Present Simple для описания регулярных действий:

Когда мы говорим о регулярных, повторяющихся действиях, "as soon as" используется с Present Simple в обеих частях предложения:

As soon as I wake up, I check my emails. (Как только я просыпаюсь, я проверяю электронную почту.)

She leaves the office as soon as she finishes her work. (Она уходит из офиса, как только заканчивает свою работу.)

As soon as the train arrives, people rush to the doors. (Как только поезд прибывает, люди устремляются к дверям.)

Использование с Past Simple для описания последовательных действий в прошлом:

Для описания последовательных действий, которые произошли в прошлом, используется Past Simple в обеих частях предложения:

As soon as I heard the news, I called my brother. (Как только я услышал новости, я позвонил своему брату.)

The children ran outside as soon as the rain stopped. (Дети выбежали на улицу, как только дождь прекратился.)

She recognized him as soon as he walked into the room. (Она узнала его, как только он вошел в комнату.)

Важно обратить внимание, что в обоих случаях — с Present Simple и с Past Simple — временная форма используется одинаково в обеих частях предложения. Это подчеркивает тесную временную связь между действиями.

Типичные ошибки при использовании "as soon as" с настоящим и прошедшим временем:

Использование разных времен в частях предложения при описании регулярных действий: ❌ As soon as I wake up, I will check my emails. (если речь идет о регулярном действии) ✅ As soon as I wake up, I check my emails. Использование Present Perfect вместо Past Simple в контексте прошедшего времени: ❌ As soon as I have heard the news, I called my brother. ✅ As soon as I heard the news, I called my brother.

Употребление "as soon as" в будущем времени

Один из самых сложных аспектов использования оборота "as soon as" связан с выражением будущих действий. Здесь английская грамматика требует особого подхода, который часто вызывает затруднения. ⏳

Ключевое правило: когда речь идет о будущих действиях, после "as soon as" используется Present Simple (а не Future Simple), в то время как в главном предложении используется будущее время.

Правильная структура для выражения будущих действий:

As soon as + Present Simple, Future Simple

Примеры:

As soon as I finish this project, I will take a vacation. (Как только я закончу этот проект, я возьму отпуск.)

He will call you as soon as he arrives. (Он позвонит тебе, как только приедет.)

They will start the meeting as soon as everyone comes. (Они начнут собрание, как только все придут.)

Почему же используется Present Simple, а не Future Simple в придаточном предложении с "as soon as"? Дело в том, что в английском языке действует правило: после временных союзов (when, as soon as, before, after, until, etc.) не используются будущие времена, даже если речь идет о будущих событиях.

Это может быть непривычным для русскоговорящих студентов, поскольку в русском языке в аналогичных конструкциях используется будущее время: "Как только я закончу (будущее время), я позвоню (будущее время)".

Вместо Future Simple можно также использовать другие конструкции для выражения будущего в главном предложении:

С be going to: As soon as I receive the documents, I am going to sign them. С модальными глаголами: As soon as you arrive, you must call me. С повелительным наклонением: As soon as you hear the alarm, leave the building.

Практические примеры предложений с оборотом "as soon as"

Для того чтобы окончательно закрепить правила использования "as soon as" с различными временными формами, рассмотрим набор практических примеров, сгруппированных по временным контекстам и жизненным ситуациям. 🔍

В повседневном общении:

I'll text you as soon as I get home. (Я напишу тебе, как только приду домой.)

She always prepares dinner as soon as she returns from work. (Она всегда готовит ужин, как только возвращается с работы.)

He left as soon as he heard the news. (Он ушел, как только услышал новости.)

We'll start watching the movie as soon as everyone arrives. (Мы начнем смотреть фильм, как только все придут.)

В деловой переписке и рабочих ситуациях:

I will forward the report to you as soon as I receive it from the accounting department. (Я перешлю вам отчет, как только получу его из бухгалтерии.)

The manager approves the budget as soon as she reviews all the proposals. (Менеджер утверждает бюджет, как только просматривает все предложения.)

They implemented the new strategy as soon as the board gave their approval. (Они внедрили новую стратегию, как только совет директоров дал свое одобрение.)

Please notify me as soon as you notice any discrepancies. (Пожалуйста, уведомите меня, как только заметите какие-либо несоответствия.)

В академической среде:

Students can leave the classroom as soon as they finish the test. (Студенты могут покинуть аудиторию, как только закончат тест.)

The professor will publish the results as soon as she grades all the papers. (Профессор опубликует результаты, как только проверит все работы.)

We started our research as soon as we received the grant. (Мы начали наше исследование, как только получили грант.)

I'll begin writing my thesis as soon as I collect enough data. (Я начну писать свою диссертацию, как только соберу достаточно данных.)

В путешествиях и повседневных планах:

As soon as we land, we'll call a taxi. (Как только мы приземлимся, мы вызовем такси.)

They always visit that cafe as soon as they arrive in Paris. (Они всегда посещают то кафе, как только прибывают в Париж.)

We changed our plans as soon as we heard about the storm. (Мы изменили свои планы, как только услышали о шторме.)

I'll book the tickets as soon as the sale starts. (Я забронирую билеты, как только начнется распродажа.)

Практическое упражнение: попробуйте переформулировать следующие предложения, используя оборот "as soon as" и соблюдая правила употребления временных форм:

When I finish my work, I'll go home. → As soon as I finish my work, I'll go home. After she receives the email, she always replies immediately. → She always replies immediately as soon as she receives the email. When the movie ended, we left the cinema. → As soon as the movie ended, we left the cinema. After I get my paycheck, I'm going to buy a new laptop. → As soon as I get my paycheck, I'm going to buy a new laptop.