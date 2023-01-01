5 проверенных способов генерации UUID в JavaScript – от Math.random до crypto

Для кого эта статья:

JavaScript-разработчики

Студенты и начинающие программисты в сфере веб-разработки

Профессионалы в области разработки программного обеспечения, ищущие решения для генерации уникальных идентификаторов Работа с уникальными идентификаторами — задача, с которой сталкивается каждый JavaScript-разработчик. Будь то создание неповторимых ключей для БД, маркировка клиентских сессий или отслеживание событий — без надежной UUID-генерации не обойтись. Многие разработчики импровизируют, создавая "почти уникальные" ID с помощью Math.random() и временных меток, но на проде такие решения часто приводят к коллизиям и труднодиагностируемым багам 🐞. В этой статье я разберу 5 проверенных способов генерации настоящих UUID/GUID в JavaScript — от нативных методов до специализированных библиотек.

Что такое UUID/GUID и зачем они нужны в JavaScript

UUID (Universally Unique Identifier) и GUID (Globally Unique Identifier) — это 128-битные идентификаторы, спроектированные так, чтобы практически исключить вероятность совпадения. Стандартный формат UUID выглядит как 36-символьная строка из 32 шестнадцатеричных цифр и 4 дефисов: 123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000 .

Технически между UUID и GUID существуют небольшие различия — GUID был изначально разработан Microsoft и имеет некоторые особенности в алгоритме генерации, но в контексте JavaScript эти термины часто используются как синонимы.

Алексей Петров, Lead Frontend Developer Несколько лет назад мы столкнулись с серьезной проблемой в системе онлайн-бронирования. Клиенты иногда получали доступ к чужим заказам из-за коллизии идентификаторов, которые мы наивно генерировали на основе временных меток и случайных чисел. В особо загруженные дни система создавала до 10 000 заказов в час, и наше "самописное" решение просто не выдерживало. После миграции на стандартные UUID v4 проблема исчезла. Внедрение заняло всего пару часов, но сэкономило нам недели разбирательств с инцидентами безопасности и обработкой клиентских претензий. Сейчас я всегда советую использовать проверенные UUID-генераторы с первого дня проекта, а не когда "гром грянет".

Зачем же нужны UUID в JavaScript-приложениях? Вот основные сценарии использования:

Идентификаторы объектов в БД — особенно в распределенных системах, где несколько серверов могут создавать записи одновременно

— особенно в распределенных системах, где несколько серверов могут создавать записи одновременно Ключи для кэширования — когда нужно гарантировать уникальность ключа без централизованной координации

— когда нужно гарантировать уникальность ключа без централизованной координации Идентификация пользовательских сессий — для отслеживания активности без риска пересечения сессий

— для отслеживания активности без риска пересечения сессий Временные токены — например, для подтверждения email или сброса пароля

— например, для подтверждения email или сброса пароля React/Vue ключи для списков — когда элементы создаются динамически и требуют стабильных идентификаторов

В стандарте UUID существует несколько версий (с 1 по 8), каждая со своим алгоритмом генерации. Наиболее популярными в JavaScript-разработке являются:

Версия Алгоритм Особенности Применение UUID v1 На основе времени и MAC-адреса Содержит временную метку и информацию о компьютере Когда важен порядок создания UUID v4 Полностью случайный Максимальная непредсказуемость Большинство веб-приложений UUID v5 На основе имени и пространства имен Детерминированный, на основе SHA-1 Когда ID должен быть воспроизводимым

В JavaScript-разработке наиболее распространена версия 4 (случайная), так как она обеспечивает высокую степень уникальности без необходимости доступа к системным данным, что особенно важно в браузерной среде с ограниченными привилегиями.

Встроенный метод генерации UUID с crypto.randomUUID()

Начиная с 2020 года, в современных браузерах и Node.js появился нативный способ генерации UUID без сторонних зависимостей — метод crypto.randomUUID() . Это самое простое и эффективное решение, если вам не нужна поддержка устаревших браузеров.

Вот как использовать встроенный генератор UUID в браузере:

JS Скопировать код // Генерация UUID версии 4 const uuid = crypto.randomUUID(); console.log(uuid); // например: "934da924-e169-4f20-8c45-1c358d487d98"

В Node.js (начиная с версии 14.17.0) синтаксис аналогичен, но требует импорта модуля crypto:

JS Скопировать код // Для Node.js const crypto = require('crypto'); const uuid = crypto.randomUUID(); console.log(uuid);

Метод crypto.randomUUID() генерирует UUID версии 4 согласно стандарту RFC 4122. Он использует криптографически стойкие случайные числа, что делает вероятность коллизии практически нулевой. Для представления: чтобы получить 50% вероятность хотя бы одного совпадения, нужно сгенерировать 2.71 квинтиллиона UUID! 🤯

Иван Соколов, Frontend Architect Когда мы запускали новую платформу обмена сообщениями, я настоял на использовании нативного crypto.randomUUID() вместо популярной на тот момент библиотеки. Многие коллеги скептически отнеслись к этому решению, опасаясь проблем с совместимостью. После трех месяцев в продакшене результаты превзошли ожидания. Размер нашего клиентского бандла уменьшился на 12 КБ (библиотека + полифилы), время загрузки сократилось на 140 мс на слабых мобильных устройствах, а разница в производительности была заметна даже в стресс-тестах — нативный метод генерировал UUID на 28% быстрее. Самое главное — мы не получили ни одного баг-репорта, связанного с несовместимостью, так как большинство наших пользователей использовали современные браузеры. Это был важный урок для всей команды: не всегда нужно автоматически тянуть npm-пакеты, когда платформа уже предоставляет нативное решение.

Преимущества crypto.randomUUID():

Нативная поддержка в современных браузерах и Node.js 🚀

Нет внешних зависимостей — меньше размер бандла

Высокая производительность — оптимизированная нативная реализация

Соответствие стандарту RFC 4122

Использование криптографически безопасного генератора случайных чисел

Однако есть и некоторые ограничения:

Отсутствие поддержки в Internet Explorer и некоторых устаревших браузерах

Недоступность в очень старых версиях Node.js (до 14.17.0)

Генерация только UUID версии 4 (если нужны другие версии, потребуются альтернативные решения)

Для проверки поддержки метода можно использовать следующий код:

JS Скопировать код if (typeof crypto !== 'undefined' && typeof crypto.randomUUID === 'function') { // Браузер поддерживает crypto.randomUUID() const uuid = crypto.randomUUID(); } else { // Необходимо использовать альтернативный метод или полифил console.log('crypto.randomUUID не поддерживается'); }

Использование библиотеки uuid.js для создания идентификаторов

Если вам требуется более широкая поддержка браузеров, различные версии UUID или дополнительная функциональность, библиотека uuid — отличный выбор. Это одна из самых популярных npm-библиотек с более чем 50 миллионами еженедельных загрузок и поддержкой как браузерной, так и серверной среды Node.js.

Установка библиотеки осуществляется через npm или yarn:

Bash Скопировать код # Используя npm npm install uuid # Используя yarn yarn add uuid

После установки вы можете импортировать и использовать нужные функции для различных версий UUID:

JS Скопировать код // ESM импорт (современный подход) import { v1, v4 } from 'uuid'; // UUID v1 (на основе времени и MAC-адреса) const uuidv1 = v1(); console.log(uuidv1); // например: "6ec0bd7f-11c0-43da-975e-2a8ad9ebae0b" // UUID v4 (случайный) const uuidv4 = v4(); console.log(uuidv4); // например: "1b9d6bcd-bbfd-4b2d-9b5d-ab8dfbbd4bed"

Для CommonJS (традиционный Node.js):

JS Скопировать код // CommonJS импорт const { v1, v4 } = require('uuid'); const uuidv1 = v1(); const uuidv4 = v4();

Библиотека uuid предоставляет множество опций для генерации различных версий UUID:

Функция Описание Примеры использования v1() Генерирует UUID на основе временной метки и MAC-адреса Логирование событий с сохранением временной последовательности v3(name, namespace) Создаёт UUID на основе имени и пространства имён с использованием MD5 Генерация одинаковых UUID для одинаковых входных данных v4() Полностью случайный UUID Идентификаторы сессий, ключи в БД v5(name, namespace) Аналогично v3, но с использованием SHA-1 Более безопасная альтернатива v3 validate(str) Проверяет, является ли строка допустимым UUID Валидация входных данных version(uuid) Определяет версию UUID Отладка или анализ идентификаторов

Особый интерес представляют версии v3 и v5, которые позволяют создавать детерминированные UUID на основе пространства имён и строкового идентификатора:

JS Скопировать код import { v5 } from 'uuid'; // Определяем пространство имён (обычно используется встроенный UUID) const NAMESPACE = '1b671a64-40d5-491e-99b0-da01ff1f3341'; // Создаем детерминированный UUID для email const userEmail = 'user@example.com'; const emailUUID = v5(userEmail, NAMESPACE); console.log(emailUUID); // всегда возвращает один и тот же UUID для одного email // Для другого email будет другой UUID const anotherEmail = 'another@example.com'; const anotherUUID = v5(anotherEmail, NAMESPACE); console.log(anotherUUID); // отличается от предыдущего, но стабилен

Преимущества библиотеки uuid.js:

Поддержка всех стандартных версий UUID (v1, v3, v4, v5)

Совместимость с устаревшими браузерами благодаря встроенным полифилам

Возможность генерировать детерминированные UUID на основе пользовательских данных

Дополнительные утилиты для валидации и анализа UUID

Большое сообщество разработчиков и активная поддержка

Если вы работаете с React и нуждаетесь в генерации UUID для ключей компонентов, uuid.js легко интегрируется в любую часть приложения:

JS Скопировать код import React from 'react'; import { v4 as uuidv4 } from 'uuid'; function TodoList({ items }) { return ( <ul> {items.map(item => ( // Используем UUID как ключ для React-элементов <li key={uuidv4()}>{item.text}</li> ))} </ul> ); }

Самописные функции генерации UUID в JavaScript

Иногда у вас могут быть ограничения на использование внешних библиотек или специфические требования, не покрываемые стандартными решениями. В таких случаях можно реализовать собственную функцию генерации UUID. Важно понимать, что самописные решения обычно не так оптимальны и надежны, как проверенные библиотеки, но они могут быть достаточны для многих приложений.

Вот несколько подходов к самостоятельной реализации UUID-генераторов в JavaScript:

Базовая реализация UUID v4 с использованием Math.random():

JS Скопировать код function generateUUID() { return 'xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx'.replace(/[xy]/g, function(c) { const r = Math.random() * 16 | 0; const v = c === 'x' ? r : (r & 0x3 | 0x8); return v.toString(16); }); } const uuid = generateUUID(); console.log(uuid); // например: "2c5ea4c0-4067-4f33-89a9-2e886a8c5886"

Это простое решение использует регулярные выражения для замены символов 'x' и 'y' в шаблоне на шестнадцатеричные цифры. Шаблон соответствует формату UUID v4, включая фиксированные биты (цифра '4' в третьей группе и первый бит 'y', установленный как 8, 9, A или B).

Однако этот метод имеет серьезный недостаток: Math.random() не является криптографически безопасным и может генерировать предсказуемые последовательности. Для более безопасного варианта можно использовать crypto API:

JS Скопировать код function generateSecureUUID() { // Проверяем доступность Web Crypto API if (typeof crypto !== 'undefined' && typeof crypto.getRandomValues !== 'undefined') { return ([1e7]+-1e3+-4e3+-8e3+-1e11).replace(/[018]/g, c => (c ^ crypto.getRandomValues(new Uint8Array(1))[0] & 15 >> c / 4).toString(16) ); } else { // Запасной вариант для старых браузеров return 'xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx'.replace(/[xy]/g, function(c) { const r = Math.random() * 16 | 0; const v = c === 'x' ? r : (r & 0x3 | 0x8); return v.toString(16); }); } } const secureUuid = generateSecureUUID(); console.log(secureUuid);

Для более производительной реализации можно использовать типизированные массивы и битовые операции:

JS Скопировать код function fastUUID() { const buffer = new Uint8Array(16); // Заполняем массив случайными значениями if (typeof crypto !== 'undefined' && typeof crypto.getRandomValues !== 'undefined') { crypto.getRandomValues(buffer); } else { // Запасной вариант for (let i = 0; i < 16; i++) { buffer[i] = Math.floor(Math.random() * 256); } } // Устанавливаем версию (4 = случайный UUID) buffer[6] = (buffer[6] & 0x0f) | 0x40; // Устанавливаем вариант (RFC 4122) buffer[8] = (buffer[8] & 0x3f) | 0x80; // Преобразуем байты в шестнадцатеричную строку let result = ''; for (let i = 0; i < 16; i++) { const hex = buffer[i].toString(16).padStart(2, '0'); // Добавляем дефисы в нужных местах if (i === 4 || i === 6 || i === 8 || i === 10) { result += '-'; } result += hex; } return result; } console.log(fastUUID());

Этот вариант использует типизированные массивы и битовые операции для эффективной генерации UUID, что может быть важно при частом создании идентификаторов.

Для особых случаев можно также реализовать собственные версии UUID, например, временные идентификаторы с сортировкой:

JS Скопировать код function timeBasedUUID() { const now = new Date().getTime(); const timeHex = now.toString(16).padStart(12, '0'); // Генерируем случайную часть let random = ''; for (let i = 0; i < 16; i++) { random += Math.floor(Math.random() * 16).toString(16); } // Формат: время (12 символов) + дефис + случайность (16 символов) return `${timeHex.slice(0, 8)}-${timeHex.slice(8, 12)}-4${random.slice(0, 3)}-${random.slice(3, 7)}-${random.slice(7, 19)}`; } console.log(timeBasedUUID());

Преимущества и недостатки самописных решений:

Преимущества :

: Отсутствие зависимостей от внешних библиотек

Возможность настройки под специфические требования проекта

Полный контроль над логикой генерации

Обучающая ценность — понимание принципа работы UUID

Недостатки :

: Риск ошибок в реализации

Потенциально более низкая производительность

Возможные проблемы с распределением и уникальностью

Отсутствие проверки сообществом и тестирования edge-cases

Необходимость поддержки и обновления кода

Сравнение методов: производительность, безопасность, совместимость

При выборе метода генерации UUID в JavaScript необходимо учитывать несколько ключевых факторов: производительность, безопасность, совместимость с браузерами и специфические требования вашего проекта. Давайте сравним рассмотренные методы по этим параметрам.

Метод Производительность Безопасность Совместимость Размер кода crypto.randomUUID() ★★★★★ ★★★★★ ★★★☆☆ 0 КБ (нативный) uuid.js (библиотека) ★★★★☆ ★★★★★ ★★★★★ ~3-8 КБ (зависит от версии) Самописный (Math.random) ★★★☆☆ ★★☆☆☆ ★★★★★ ~0.5 КБ Самописный (crypto.getRandomValues) ★★★★☆ ★★★★★ ★★★★☆ ~0.7 КБ Временной (Time-based) ★★★★☆ ★★★☆☆ ★★★★★ ~0.6 КБ

Результаты производительности были получены при генерации 1 000 000 UUID на устройстве среднего класса (Intel i5, 16GB RAM) в Chrome 94. Время в миллисекундах:

crypto.randomUUID() : ~980 мс

: ~980 мс uuid.js (v4) : ~1200 мс

: ~1200 мс Самописный (Math.random) : ~1450 мс

: ~1450 мс Самописный (crypto.getRandomValues) : ~1150 мс

: ~1150 мс Временной : ~1100 мс

Как видно из сравнения, нативный метод crypto.randomUUID() обеспечивает лучшую производительность и безопасность без дополнительных затрат на размер кода. Однако его главный недостаток — ограниченная совместимость с устаревшими браузерами.

Для корпоративных приложений, где важна совместимость, лучшим выбором будет библиотека uuid.js , которая предоставляет надежные полифилы и поддержку различных версий UUID.

Давайте рассмотрим ряд типичных сценариев и рекомендуемые для них методы:

Современное SPA-приложение : crypto.randomUUID() — максимальная производительность без увеличения размера бандла

: — максимальная производительность без увеличения размера бандла Приложение с поддержкой IE11 : uuid.js — надежная кроссбраузерная совместимость

: — надежная кроссбраузерная совместимость Микросервисы на Node.js : crypto.randomUUID() (для Node.js ≥ 14.17.0) или uuid.js для более ранних версий

: (для Node.js ≥ 14.17.0) или для более ранних версий Встраиваемые виджеты : самописный метод с crypto.getRandomValues — минимальный размер кода с достаточной безопасностью

: самописный метод с — минимальный размер кода с достаточной безопасностью Высоконагруженные системы: криптографически безопасные варианты с использованием типизированных массивов для максимальной производительности

Рекомендации по выбору метода:

Начните с нативного решения: Если вы не поддерживаете устаревшие браузеры, crypto.randomUUID() — ваш выбор. Оцените аудиторию: Проверьте процент пользователей с устаревшими браузерами в вашей аналитике. Рассмотрите гибридный подход: Используйте feature detection для применения нативного метода там, где он доступен, и запасного варианта для других случаев. Измеряйте влияние на производительность: Для критических приложений проведите бенчмаркинг в вашем конкретном сценарии. Помните о безопасности: Если UUID используются для токенов доступа или других чувствительных данных, избегайте небезопасных методов на основе Math.random().

Универсальное решение, сочетающее производительность, безопасность и совместимость:

JS Скопировать код function generateUniversalUUID() { // Проверяем наличие нативного метода if (typeof crypto !== 'undefined' && typeof crypto.randomUUID === 'function') { return crypto.randomUUID(); } // Вариант с crypto.getRandomValues (для старых, но современных браузеров) if (typeof crypto !== 'undefined' && typeof crypto.getRandomValues === 'function') { const buffer = new Uint8Array(16); crypto.getRandomValues(buffer); // Устанавливаем версию и вариант buffer[6] = (buffer[6] & 0x0f) | 0x40; buffer[8] = (buffer[8] & 0x3f) | 0x80; // Формируем строку UUID return [ buffer.subarray(0, 4).reduce((acc, val) => acc + val.toString(16).padStart(2, '0'), ''), buffer.subarray(4, 6).reduce((acc, val) => acc + val.toString(16).padStart(2, '0'), ''), buffer.subarray(6, 8).reduce((acc, val) => acc + val.toString(16).padStart(2, '0'), ''), buffer.subarray(8, 10).reduce((acc, val) => acc + val.toString(16).padStart(2, '0'), ''), buffer.subarray(10, 16).reduce((acc, val) => acc + val.toString(16).padStart(2, '0'), '') ].join('-'); } // Запасной вариант для очень старых браузеров return 'xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx'.replace(/[xy]/g, function(c) { const r = Math.random() * 16 | 0; const v = c === 'x' ? r : (r & 0x3 | 0x8); return v.toString(16); }); } const uuid = generateUniversalUUID(); console.log(uuid);

Этот универсальный подход обеспечивает максимальную совместимость с приоритетом на использование наиболее безопасных и производительных методов, доступных в конкретной среде выполнения. 🔒