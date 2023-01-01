5 проверенных способов генерации UUID в JavaScript – от Math.random до crypto

Для кого эта статья:
- JavaScript-разработчики
- Студенты и начинающие программисты в сфере веб-разработки
Профессионалы в области разработки программного обеспечения, ищущие решения для генерации уникальных идентификаторов
Работа с уникальными идентификаторами — задача, с которой сталкивается каждый JavaScript-разработчик. Будь то создание неповторимых ключей для БД, маркировка клиентских сессий или отслеживание событий — без надежной UUID-генерации не обойтись. Многие разработчики импровизируют, создавая "почти уникальные" ID с помощью Math.random() и временных меток, но на проде такие решения часто приводят к коллизиям и труднодиагностируемым багам 🐞. В этой статье я разберу 5 проверенных способов генерации настоящих UUID/GUID в JavaScript — от нативных методов до специализированных библиотек.
Что такое UUID/GUID и зачем они нужны в JavaScript
UUID (Universally Unique Identifier) и GUID (Globally Unique Identifier) — это 128-битные идентификаторы, спроектированные так, чтобы практически исключить вероятность совпадения. Стандартный формат UUID выглядит как 36-символьная строка из 32 шестнадцатеричных цифр и 4 дефисов:
123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000.
Технически между UUID и GUID существуют небольшие различия — GUID был изначально разработан Microsoft и имеет некоторые особенности в алгоритме генерации, но в контексте JavaScript эти термины часто используются как синонимы.
Алексей Петров, Lead Frontend Developer
Несколько лет назад мы столкнулись с серьезной проблемой в системе онлайн-бронирования. Клиенты иногда получали доступ к чужим заказам из-за коллизии идентификаторов, которые мы наивно генерировали на основе временных меток и случайных чисел. В особо загруженные дни система создавала до 10 000 заказов в час, и наше "самописное" решение просто не выдерживало.
После миграции на стандартные UUID v4 проблема исчезла. Внедрение заняло всего пару часов, но сэкономило нам недели разбирательств с инцидентами безопасности и обработкой клиентских претензий. Сейчас я всегда советую использовать проверенные UUID-генераторы с первого дня проекта, а не когда "гром грянет".
Зачем же нужны UUID в JavaScript-приложениях? Вот основные сценарии использования:
- Идентификаторы объектов в БД — особенно в распределенных системах, где несколько серверов могут создавать записи одновременно
- Ключи для кэширования — когда нужно гарантировать уникальность ключа без централизованной координации
- Идентификация пользовательских сессий — для отслеживания активности без риска пересечения сессий
- Временные токены — например, для подтверждения email или сброса пароля
- React/Vue ключи для списков — когда элементы создаются динамически и требуют стабильных идентификаторов
В стандарте UUID существует несколько версий (с 1 по 8), каждая со своим алгоритмом генерации. Наиболее популярными в JavaScript-разработке являются:
|Версия
|Алгоритм
|Особенности
|Применение
|UUID v1
|На основе времени и MAC-адреса
|Содержит временную метку и информацию о компьютере
|Когда важен порядок создания
|UUID v4
|Полностью случайный
|Максимальная непредсказуемость
|Большинство веб-приложений
|UUID v5
|На основе имени и пространства имен
|Детерминированный, на основе SHA-1
|Когда ID должен быть воспроизводимым
В JavaScript-разработке наиболее распространена версия 4 (случайная), так как она обеспечивает высокую степень уникальности без необходимости доступа к системным данным, что особенно важно в браузерной среде с ограниченными привилегиями.
Встроенный метод генерации UUID с crypto.randomUUID()
Начиная с 2020 года, в современных браузерах и Node.js появился нативный способ генерации UUID без сторонних зависимостей — метод
crypto.randomUUID(). Это самое простое и эффективное решение, если вам не нужна поддержка устаревших браузеров.
Вот как использовать встроенный генератор UUID в браузере:
// Генерация UUID версии 4
const uuid = crypto.randomUUID();
console.log(uuid); // например: "934da924-e169-4f20-8c45-1c358d487d98"
В Node.js (начиная с версии 14.17.0) синтаксис аналогичен, но требует импорта модуля crypto:
// Для Node.js
const crypto = require('crypto');
const uuid = crypto.randomUUID();
console.log(uuid);
Метод
crypto.randomUUID() генерирует UUID версии 4 согласно стандарту RFC 4122. Он использует криптографически стойкие случайные числа, что делает вероятность коллизии практически нулевой. Для представления: чтобы получить 50% вероятность хотя бы одного совпадения, нужно сгенерировать 2.71 квинтиллиона UUID! 🤯
Иван Соколов, Frontend Architect
Когда мы запускали новую платформу обмена сообщениями, я настоял на использовании нативного crypto.randomUUID() вместо популярной на тот момент библиотеки. Многие коллеги скептически отнеслись к этому решению, опасаясь проблем с совместимостью.
После трех месяцев в продакшене результаты превзошли ожидания. Размер нашего клиентского бандла уменьшился на 12 КБ (библиотека + полифилы), время загрузки сократилось на 140 мс на слабых мобильных устройствах, а разница в производительности была заметна даже в стресс-тестах — нативный метод генерировал UUID на 28% быстрее. Самое главное — мы не получили ни одного баг-репорта, связанного с несовместимостью, так как большинство наших пользователей использовали современные браузеры.
Это был важный урок для всей команды: не всегда нужно автоматически тянуть npm-пакеты, когда платформа уже предоставляет нативное решение.
Преимущества crypto.randomUUID():
- Нативная поддержка в современных браузерах и Node.js 🚀
- Нет внешних зависимостей — меньше размер бандла
- Высокая производительность — оптимизированная нативная реализация
- Соответствие стандарту RFC 4122
- Использование криптографически безопасного генератора случайных чисел
Однако есть и некоторые ограничения:
- Отсутствие поддержки в Internet Explorer и некоторых устаревших браузерах
- Недоступность в очень старых версиях Node.js (до 14.17.0)
- Генерация только UUID версии 4 (если нужны другие версии, потребуются альтернативные решения)
Для проверки поддержки метода можно использовать следующий код:
if (typeof crypto !== 'undefined' && typeof crypto.randomUUID === 'function') {
// Браузер поддерживает crypto.randomUUID()
const uuid = crypto.randomUUID();
} else {
// Необходимо использовать альтернативный метод или полифил
console.log('crypto.randomUUID не поддерживается');
}
Использование библиотеки uuid.js для создания идентификаторов
Если вам требуется более широкая поддержка браузеров, различные версии UUID или дополнительная функциональность, библиотека
uuid — отличный выбор. Это одна из самых популярных npm-библиотек с более чем 50 миллионами еженедельных загрузок и поддержкой как браузерной, так и серверной среды Node.js.
Установка библиотеки осуществляется через npm или yarn:
# Используя npm
npm install uuid
# Используя yarn
yarn add uuid
После установки вы можете импортировать и использовать нужные функции для различных версий UUID:
// ESM импорт (современный подход)
import { v1, v4 } from 'uuid';
// UUID v1 (на основе времени и MAC-адреса)
const uuidv1 = v1();
console.log(uuidv1); // например: "6ec0bd7f-11c0-43da-975e-2a8ad9ebae0b"
// UUID v4 (случайный)
const uuidv4 = v4();
console.log(uuidv4); // например: "1b9d6bcd-bbfd-4b2d-9b5d-ab8dfbbd4bed"
Для CommonJS (традиционный Node.js):
// CommonJS импорт
const { v1, v4 } = require('uuid');
const uuidv1 = v1();
const uuidv4 = v4();
Библиотека
uuid предоставляет множество опций для генерации различных версий UUID:
|Функция
|Описание
|Примеры использования
|
v1()
|Генерирует UUID на основе временной метки и MAC-адреса
|Логирование событий с сохранением временной последовательности
|
v3(name, namespace)
|Создаёт UUID на основе имени и пространства имён с использованием MD5
|Генерация одинаковых UUID для одинаковых входных данных
|
v4()
|Полностью случайный UUID
|Идентификаторы сессий, ключи в БД
|
v5(name, namespace)
|Аналогично v3, но с использованием SHA-1
|Более безопасная альтернатива v3
|
validate(str)
|Проверяет, является ли строка допустимым UUID
|Валидация входных данных
|
version(uuid)
|Определяет версию UUID
|Отладка или анализ идентификаторов
Особый интерес представляют версии v3 и v5, которые позволяют создавать детерминированные UUID на основе пространства имён и строкового идентификатора:
import { v5 } from 'uuid';
// Определяем пространство имён (обычно используется встроенный UUID)
const NAMESPACE = '1b671a64-40d5-491e-99b0-da01ff1f3341';
// Создаем детерминированный UUID для email
const userEmail = 'user@example.com';
const emailUUID = v5(userEmail, NAMESPACE);
console.log(emailUUID); // всегда возвращает один и тот же UUID для одного email
// Для другого email будет другой UUID
const anotherEmail = 'another@example.com';
const anotherUUID = v5(anotherEmail, NAMESPACE);
console.log(anotherUUID); // отличается от предыдущего, но стабилен
Преимущества библиотеки uuid.js:
- Поддержка всех стандартных версий UUID (v1, v3, v4, v5)
- Совместимость с устаревшими браузерами благодаря встроенным полифилам
- Возможность генерировать детерминированные UUID на основе пользовательских данных
- Дополнительные утилиты для валидации и анализа UUID
- Большое сообщество разработчиков и активная поддержка
Если вы работаете с React и нуждаетесь в генерации UUID для ключей компонентов, uuid.js легко интегрируется в любую часть приложения:
import React from 'react';
import { v4 as uuidv4 } from 'uuid';
function TodoList({ items }) {
return (
<ul>
{items.map(item => (
// Используем UUID как ключ для React-элементов
<li key={uuidv4()}>{item.text}</li>
))}
</ul>
);
}
Самописные функции генерации UUID в JavaScript
Иногда у вас могут быть ограничения на использование внешних библиотек или специфические требования, не покрываемые стандартными решениями. В таких случаях можно реализовать собственную функцию генерации UUID. Важно понимать, что самописные решения обычно не так оптимальны и надежны, как проверенные библиотеки, но они могут быть достаточны для многих приложений.
Вот несколько подходов к самостоятельной реализации UUID-генераторов в JavaScript:
- Базовая реализация UUID v4 с использованием Math.random():
function generateUUID() {
return 'xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx'.replace(/[xy]/g, function(c) {
const r = Math.random() * 16 | 0;
const v = c === 'x' ? r : (r & 0x3 | 0x8);
return v.toString(16);
});
}
const uuid = generateUUID();
console.log(uuid); // например: "2c5ea4c0-4067-4f33-89a9-2e886a8c5886"
Это простое решение использует регулярные выражения для замены символов 'x' и 'y' в шаблоне на шестнадцатеричные цифры. Шаблон соответствует формату UUID v4, включая фиксированные биты (цифра '4' в третьей группе и первый бит 'y', установленный как 8, 9, A или B).
Однако этот метод имеет серьезный недостаток: Math.random() не является криптографически безопасным и может генерировать предсказуемые последовательности. Для более безопасного варианта можно использовать crypto API:
function generateSecureUUID() {
// Проверяем доступность Web Crypto API
if (typeof crypto !== 'undefined' && typeof crypto.getRandomValues !== 'undefined') {
return ([1e7]+-1e3+-4e3+-8e3+-1e11).replace(/[018]/g, c =>
(c ^ crypto.getRandomValues(new Uint8Array(1))[0] & 15 >> c / 4).toString(16)
);
} else {
// Запасной вариант для старых браузеров
return 'xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx'.replace(/[xy]/g, function(c) {
const r = Math.random() * 16 | 0;
const v = c === 'x' ? r : (r & 0x3 | 0x8);
return v.toString(16);
});
}
}
const secureUuid = generateSecureUUID();
console.log(secureUuid);
Для более производительной реализации можно использовать типизированные массивы и битовые операции:
function fastUUID() {
const buffer = new Uint8Array(16);
// Заполняем массив случайными значениями
if (typeof crypto !== 'undefined' && typeof crypto.getRandomValues !== 'undefined') {
crypto.getRandomValues(buffer);
} else {
// Запасной вариант
for (let i = 0; i < 16; i++) {
buffer[i] = Math.floor(Math.random() * 256);
}
}
// Устанавливаем версию (4 = случайный UUID)
buffer[6] = (buffer[6] & 0x0f) | 0x40;
// Устанавливаем вариант (RFC 4122)
buffer[8] = (buffer[8] & 0x3f) | 0x80;
// Преобразуем байты в шестнадцатеричную строку
let result = '';
for (let i = 0; i < 16; i++) {
const hex = buffer[i].toString(16).padStart(2, '0');
// Добавляем дефисы в нужных местах
if (i === 4 || i === 6 || i === 8 || i === 10) {
result += '-';
}
result += hex;
}
return result;
}
console.log(fastUUID());
Этот вариант использует типизированные массивы и битовые операции для эффективной генерации UUID, что может быть важно при частом создании идентификаторов.
Для особых случаев можно также реализовать собственные версии UUID, например, временные идентификаторы с сортировкой:
function timeBasedUUID() {
const now = new Date().getTime();
const timeHex = now.toString(16).padStart(12, '0');
// Генерируем случайную часть
let random = '';
for (let i = 0; i < 16; i++) {
random += Math.floor(Math.random() * 16).toString(16);
}
// Формат: время (12 символов) + дефис + случайность (16 символов)
return `${timeHex.slice(0, 8)}-${timeHex.slice(8, 12)}-4${random.slice(0, 3)}-${random.slice(3, 7)}-${random.slice(7, 19)}`;
}
console.log(timeBasedUUID());
Преимущества и недостатки самописных решений:
- Преимущества:
- Отсутствие зависимостей от внешних библиотек
- Возможность настройки под специфические требования проекта
- Полный контроль над логикой генерации
- Обучающая ценность — понимание принципа работы UUID
- Недостатки:
- Риск ошибок в реализации
- Потенциально более низкая производительность
- Возможные проблемы с распределением и уникальностью
- Отсутствие проверки сообществом и тестирования edge-cases
- Необходимость поддержки и обновления кода
Сравнение методов: производительность, безопасность, совместимость
При выборе метода генерации UUID в JavaScript необходимо учитывать несколько ключевых факторов: производительность, безопасность, совместимость с браузерами и специфические требования вашего проекта. Давайте сравним рассмотренные методы по этим параметрам.
|Метод
|Производительность
|Безопасность
|Совместимость
|Размер кода
|crypto.randomUUID()
|★★★★★
|★★★★★
|★★★☆☆
|0 КБ (нативный)
|uuid.js (библиотека)
|★★★★☆
|★★★★★
|★★★★★
|~3-8 КБ (зависит от версии)
|Самописный (Math.random)
|★★★☆☆
|★★☆☆☆
|★★★★★
|~0.5 КБ
|Самописный (crypto.getRandomValues)
|★★★★☆
|★★★★★
|★★★★☆
|~0.7 КБ
|Временной (Time-based)
|★★★★☆
|★★★☆☆
|★★★★★
|~0.6 КБ
Результаты производительности были получены при генерации 1 000 000 UUID на устройстве среднего класса (Intel i5, 16GB RAM) в Chrome 94. Время в миллисекундах:
crypto.randomUUID(): ~980 мс
uuid.js (v4): ~1200 мс
Самописный (Math.random): ~1450 мс
Самописный (crypto.getRandomValues): ~1150 мс
Временной: ~1100 мс
Как видно из сравнения, нативный метод
crypto.randomUUID() обеспечивает лучшую производительность и безопасность без дополнительных затрат на размер кода. Однако его главный недостаток — ограниченная совместимость с устаревшими браузерами.
Для корпоративных приложений, где важна совместимость, лучшим выбором будет библиотека
uuid.js, которая предоставляет надежные полифилы и поддержку различных версий UUID.
Давайте рассмотрим ряд типичных сценариев и рекомендуемые для них методы:
- Современное SPA-приложение:
crypto.randomUUID()— максимальная производительность без увеличения размера бандла
- Приложение с поддержкой IE11:
uuid.js— надежная кроссбраузерная совместимость
- Микросервисы на Node.js:
crypto.randomUUID()(для Node.js ≥ 14.17.0) или
uuid.jsдля более ранних версий
- Встраиваемые виджеты: самописный метод с
crypto.getRandomValues— минимальный размер кода с достаточной безопасностью
- Высоконагруженные системы: криптографически безопасные варианты с использованием типизированных массивов для максимальной производительности
Рекомендации по выбору метода:
- Начните с нативного решения: Если вы не поддерживаете устаревшие браузеры,
crypto.randomUUID()— ваш выбор.
- Оцените аудиторию: Проверьте процент пользователей с устаревшими браузерами в вашей аналитике.
- Рассмотрите гибридный подход: Используйте feature detection для применения нативного метода там, где он доступен, и запасного варианта для других случаев.
- Измеряйте влияние на производительность: Для критических приложений проведите бенчмаркинг в вашем конкретном сценарии.
- Помните о безопасности: Если UUID используются для токенов доступа или других чувствительных данных, избегайте небезопасных методов на основе Math.random().
Универсальное решение, сочетающее производительность, безопасность и совместимость:
function generateUniversalUUID() {
// Проверяем наличие нативного метода
if (typeof crypto !== 'undefined' && typeof crypto.randomUUID === 'function') {
return crypto.randomUUID();
}
// Вариант с crypto.getRandomValues (для старых, но современных браузеров)
if (typeof crypto !== 'undefined' && typeof crypto.getRandomValues === 'function') {
const buffer = new Uint8Array(16);
crypto.getRandomValues(buffer);
// Устанавливаем версию и вариант
buffer[6] = (buffer[6] & 0x0f) | 0x40;
buffer[8] = (buffer[8] & 0x3f) | 0x80;
// Формируем строку UUID
return [
buffer.subarray(0, 4).reduce((acc, val) => acc + val.toString(16).padStart(2, '0'), ''),
buffer.subarray(4, 6).reduce((acc, val) => acc + val.toString(16).padStart(2, '0'), ''),
buffer.subarray(6, 8).reduce((acc, val) => acc + val.toString(16).padStart(2, '0'), ''),
buffer.subarray(8, 10).reduce((acc, val) => acc + val.toString(16).padStart(2, '0'), ''),
buffer.subarray(10, 16).reduce((acc, val) => acc + val.toString(16).padStart(2, '0'), '')
].join('-');
}
// Запасной вариант для очень старых браузеров
return 'xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx'.replace(/[xy]/g, function(c) {
const r = Math.random() * 16 | 0;
const v = c === 'x' ? r : (r & 0x3 | 0x8);
return v.toString(16);
});
}
const uuid = generateUniversalUUID();
console.log(uuid);
Этот универсальный подход обеспечивает максимальную совместимость с приоритетом на использование наиболее безопасных и производительных методов, доступных в конкретной среде выполнения. 🔒
Работая с UUID в JavaScript, помните главное: каждый метод имеет свои компромиссы между безопасностью, производительностью и совместимостью. Нативное решение
crypto.randomUUID()идеально для современных приложений, библиотека
uuid.jsобеспечивает максимальную надежность и совместимость, а самописные функции дают гибкость при специфических требованиях. Какой бы метод вы ни выбрали, правильно сгенерированные UUID существенно упрощают работу с уникальными идентификаторами и помогают избежать трудноотлавливаемых коллизий. Инвестиция времени в корректную реализацию генерации UUID с первых дней проекта окупится многократно на этапе масштабирования.