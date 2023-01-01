Next to в английском: как правильно переводить предлог на русский

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка и переводчики

Люди, интересующиеся нюансами перевода и английской грамматики Маленький предлог — большие трудности в переводе! Каждый, кто изучал английский язык, хоть раз сталкивался с ситуацией, когда безобидное "next to" в тексте вызывало ступор: это "рядом", "возле", "около" или всё же "после"? Как выбрать правильный вариант? И почему одно выражение имеет столько разных переводов? 🤔 Разберём все нюансы употребления и перевода этого коварного предлога, чтобы больше никогда не путаться в пространственных и последовательных отношениях англоязычного мира.

Next to в английском: основные значения и переводы

Предлог "next to" относится к числу часто употребляемых в английском языке и имеет несколько ключевых значений. Правильное понимание этих значений необходимо для точного перевода и корректного использования в речи.

Основные значения предлога "next to" можно разделить на две категории:

Пространственное расположение — указывает на близость или непосредственное соседство объектов Последовательность — обозначает порядок следования или сравнительную значимость

При переводе на русский язык важно учитывать контекст, так как от него зависит выбор наиболее подходящего эквивалента. Рассмотрим основные варианты перевода:

Английское выражение Русский эквивалент Контекст использования next to рядом с Наиболее универсальный перевод, указывающий на близость объектов next to возле, около Синонимичные варианты для обозначения пространственной близости next to после Используется при указании последовательности или порядка next to почти В переносном значении при сравнении или оценке

Интересно, что частота употребления "next to" в разговорной речи значительно выше, чем в письменной. Согласно исследованиям корпуса английского языка, этот предлог входит в топ-100 наиболее используемых предложных конструкций в повседневном общении.

Анна Петрова, преподаватель английского языка высшей категории На своих занятиях я часто сталкиваюсь с тем, что студенты недооценивают важность правильного перевода предлогов. Однажды моя ученица Мария готовила презентацию для международной конференции и использовала фразу "the hotel next to the museum". На русском она автоматически перевела это как "отель после музея", имея в виду последовательность посещения. Во время репетиции я заметила эту ошибку — ведь в данном контексте речь шла о расположении отеля рядом с музеем, а не о порядке их посещения. Такая небольшая неточность могла привести к путанице для участников конференции. После этого случая мы провели целое занятие, посвященное только переводу предлога "next to" в различных контекстах, и теперь Мария безошибочно определяет нужное значение.

Как правильно перевести next to на русский язык

Правильный перевод предлога "next to" зависит от контекста и коммуникативной ситуации. Рассмотрим основные принципы выбора подходящего эквивалента в русском языке.

При переводе следует учитывать следующие факторы:

Тип отношений между объектами (пространственные или последовательные)

Стиль текста (разговорный, официально-деловой, художественный)

Лексическая сочетаемость в русском языке

Общий контекст высказывания

Для наглядности рассмотрим примеры переводов в различных контекстах:

1. "Рядом с" — самый распространенный перевод:

• I live next to the park. — Я живу рядом с парком. • She sat next to me during the conference. — Она сидела рядом со мной во время конференции.

2. "Возле" или "около" — используются как синонимы "рядом с":

• The restaurant is next to the cinema. — Ресторан находится возле/около кинотеатра. • Wait for me next to the entrance. — Подожди меня возле/около входа.

3. "После" — указывает на последовательность:

• His name comes next to mine in the alphabetical list. — Его имя идет после моего в алфавитном списке. • This chapter comes next to the introduction. — Эта глава идет после введения.

4. "Почти" — в значении сравнения:

• Her painting skills are next to perfect. — Ее навыки рисования почти совершенны. • This solution is next to useless for our problem. — Это решение почти бесполезно для нашей проблемы.

При работе с художественными текстами переводчики иногда используют дополнительные варианты перевода "next to", такие как "подле", "вблизи", "в непосредственной близости" для придания тексту стилистической окраски или исторического колорита. 📚

Next to в пространственном контексте: нюансы перевода

В пространственном контексте "next to" является одним из наиболее распространенных предлогов для обозначения близости объектов. Однако его перевод на русский язык имеет множество нюансов, которые важно учитывать для достижения точности.

Прежде всего, следует разграничить степень близости, которую передает "next to". В английском языке этот предлог обычно указывает на непосредственное соседство, отсутствие промежутков между объектами. В русском языке мы имеем более широкий спектр выражений для обозначения различной степени близости.

Степень близости Английское выражение Русский перевод Примеры Непосредственное соседство next to рядом с, вплотную к The house next to mine — Дом вплотную к моему Близкое расположение next to возле, около The bus stop is next to the store — Автобусная остановка возле магазина Общая область расположения next to неподалеку от, поблизости The cafe next to the beach — Кафе неподалеку от пляжа Расположение в одном ряду next to рядом с, по соседству с My seat was next to hers — Мое место было по соседству с ее местом

При переводе пространственных отношений важно также учитывать специфику русских пространственных предлогов. Например, в русском языке мы часто используем предложно-падежные конструкции, которые влияют на форму существительного после предлога:

"Рядом с парком" (творительный падеж)

"Возле дома" (родительный падеж)

"Около школы" (родительный падеж)

Интересная особенность перевода "next to" связана с указанием на вертикальное расположение объектов. В английском языке этот предлог может использоваться и для горизонтальных, и для вертикальных отношений. В русском же языке мы часто выбираем более специфичные выражения:

• The picture is next to the mirror. — Картина висит рядом с зеркалом. • The book is next to the vase. — Книга лежит рядом с вазой. • The box is next to the shelf. — Коробка стоит возле полки.

Обратите внимание, что в русском переводе мы добавляем глаголы "висит", "лежит", "стоит", делая позиционное отношение более конкретным, чем в английском оригинале. 🖼️

Максим Соколов, синхронный переводчик международного класса Во время работы на крупной архитектурной конференции я столкнулся с серьезной проблемой перевода пространственных отношений. Архитектор из Великобритании описывал проект городской застройки и постоянно использовал выражение "next to" для описания расположения зданий. Но в русском контексте требовалась гораздо большая точность! Для одних зданий подходил перевод "примыкающие к", для других — "расположенные через дорогу", для третьих — "находящиеся в одном квартале". Когда я попытался уточнить детали у докладчика, выяснилось, что он сам нечетко представляет точное расположение и использует "next to" как универсальное обозначение близости. Это заставило меня разработать собственную систему визуализации пространственных отношений при переводе с английского на русский. Теперь я мысленно создаю карту расположения объектов и выбираю наиболее точные русские эквиваленты, даже если в оригинале используется один универсальный предлог.

Употребление next to в различных речевых оборотах

Предлог "next to" активно используется в различных речевых конструкциях и устойчивых выражениях. Понимание этих оборотов позволяет более точно интерпретировать и переводить английскую речь.

В повседневной коммуникации "next to" часто встречается в следующих типах высказываний:

1. Указания направления и местоположения

• The pharmacy is next to the post office. — Аптека находится рядом с почтой. • Turn left at the corner, and you'll see a cafe next to the bank. — Поверните налево на углу, и вы увидите кафе рядом с банком.

В таких конструкциях при переводе на русский язык часто добавляются глаголы "находится", "расположен", которые в английском оригинале могут отсутствовать.

2. Описание порядка действий

• First, add the sugar, and next to that, pour in the milk. — Сначала добавьте сахар, а после этого влейте молоко. • I'll do my homework, and next to that, I'll go for a walk. — Я сделаю домашнее задание, а после этого пойду гулять.

В этих случаях "next to" переводится как "после этого", "затем", "далее".

3. Выражение относительной ценности или важности

• Family is next to nothing without love and respect. — Семья почти ничто без любви и уважения. • Your health should be next to your top priority. — Ваше здоровье должно быть почти наивысшим приоритетом.

Здесь "next to" принимает значение "почти", "практически", указывая на высокую степень близости к определенному состоянию или качеству.

Важно отметить, что "next to" может использоваться в конструкциях сравнения, где на русский язык его следует переводить с использованием сравнительных оборотов:

"Next to you, I feel so inexperienced" — "По сравнению с тобой, я чувствую себя таким неопытным"

"Next to his problems, mine seem insignificant" — "По сравнению с его проблемами, мои кажутся незначительными"

При переводе современной разговорной речи также встречаются случаи, когда "next to" используется в неформальных контекстах с оттенком преувеличения:

• This movie was next to unbearable. — Этот фильм был практически невыносимым. • The noise in the apartment next to mine is next to impossible to ignore. — Шум в соседней квартире практически невозможно игнорировать.

В таких случаях предлог приобретает усилительное значение и передает эмоциональную оценку говорящего. 🎭

Next to в идиомах и устойчивых выражениях

Предлог "next to" входит в состав многих идиоматических выражений и устойчивых фраз, которые требуют особого внимания при переводе. Дословный перевод здесь часто невозможен, и необходимо знать устоявшиеся эквиваленты на русском языке.

Рассмотрим наиболее распространенные идиомы с "next to":

1. Next to nothing Буквальный перевод: "рядом с ничем" Значение: почти ничего, практически ничего • He paid next to nothing for that antique vase. — Он заплатил почти ничего (сущие копейки) за эту антикварную вазу. • I know next to nothing about quantum physics. — Я практически ничего не знаю о квантовой физике.

2. Next to impossible Буквальный перевод: "рядом с невозможным" Значение: почти невозможно, крайне трудно • It's next to impossible to get tickets for this concert. — Практически невозможно достать билеты на этот концерт. • Finding a parking spot downtown on Friday evening is next to impossible. — Найти место для парковки в центре города в пятницу вечером почти невозможно.

3. Next to godliness Это выражение происходит из известной пословицы "Cleanliness is next to godliness" — "Чистота — залог здоровья" (буквально: "Чистота близка к благочестию/богобоязненности"). • She keeps her house spotless; for her, cleanliness is truly next to godliness. — Она содержит свой дом в безупречной чистоте; для неё чистота действительно превыше всего.

4. Next to no chance Значение: практически никаких шансов • There is next to no chance that he will agree to our proposal. — Практически нет шансов, что он согласится с нашим предложением. • With such poor preparation, you have next to no chance of passing this exam. — С такой плохой подготовкой у тебя практически нет шансов сдать этот экзамен.

Важно отметить, что в идиоматических выражениях с "next to" часто присутствует элемент гиперболизации, преувеличения, который необходимо сохранить при переводе. В русском языке мы можем использовать усилительные частицы "совершенно", "абсолютно", "совсем" для передачи этого оттенка значения.

Кроме того, существуют менее распространенные, но интересные выражения с "next to":

Next to the bone — очень близко, в самую суть (перевод: "до мозга костей", "до самой сути")

— очень близко, в самую суть (перевод: "до мозга костей", "до самой сути") Next to useless — практически бесполезный

— практически бесполезный Next to the worst — почти самый худший, предпоследний в негативном рейтинге

— почти самый худший, предпоследний в негативном рейтинге Next to the mark — близко к цели, почти правильно

При переводе идиом с "next to" важно учитывать культурный контекст и искать функциональные эквиваленты, которые будут звучать естественно для носителя русского языка. Иногда это требует полного переосмысления выражения, отхода от буквального перевода в пользу передачи смысла. 💡